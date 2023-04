Tragédia em Blumenau

Mais rigor

Mais uma tragédia no Brasil, que está novamente de luto. Agora, numa creche na cidade de Blumenau (SC), um assassino pula o muro da escola e mata quatro crianças, fere outras mais e, depois, se entrega à polícia. Só quem já perdeu um filho sabe a dor que sentem os pais dessas crianças hoje. Nossos governantes têm de pensar urgentemente numa punição com mais rigor para estes tipos de crimes bárbaros – e, também, para os casos de feminicídio, que são muitos.

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Itapeva

Barbárie

O ataque à creche em Blumenau nos leva a admitir que estamos vivendo tempos de barbárie. E não consigo dissociar lamentáveis acontecimentos como este dos muitos anos de desgoverno que estamos vivendo, quando os maus exemplos proliferam: roubar é aceitável, rir dos mortos por uma terrível pandemia é aceitável, e o odioso nós contra eles está cada vez mais enraizado na sociedade. Enquanto isso, o crime organizado cresce, as barbáries se multiplicam e nossos políticos e autoridades estão mais preocupados com aumentar seus salários e desfrutar de vidas nababescas. O povo? Como dizia o personagem de Chico Anysio, o “povo que se exploda”.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Minuto de ‘má fama’

Não há palavras para descrever o choque causado por mais um brutal crime como o de Blumenau. Fico pensando se não seria hora de todos os meios de comunicação se reunirem para criar um código interno para a divulgação desses acontecimentos. Não sei se, entrando em detalhes sobre os bastidores do ocorrido, os meios de comunicação servem de incentivo para outras pessoas “darem o passo que faltava” para cometer crimes como este. Não seria melhor deixar o criminoso em segundo plano, dando menos destaque a ele e suas motivações, e focar mais nas vítimas e em seus familiares? Tenho a impressão de que muitos cometem esses crimes para terem seu minuto de má fama, para deixar a aberração de seus atos como herança para a sociedade.

Sergio Coutinho

São Bernardo Campo

Debate necessário

Como jornalista, cumprimento a direção do jornal Estado pela decisão de não mencionar o nome dos autores dos recentes ataques que acometeram escola e creche no País. É imprescindível que a sociedade se una em torno da discussão deste tema, e a imprensa tem papel fundamental na provocação desse debate. De todo modo, de imediato, é corajoso omitir esses dados em prol de um bem maior: não inspirar nem servir de exemplo para pessoas que estejam acometidas desta doença chamada violência.

Priscilla Staell

São Paulo

Ex-presidentes

Insistência

Após Donald Trump declarar-se inocente, perante a corte estadual de Nova York, das 34 acusações criminais que pesam sobre ele, Jair Bolsonaro, com cara de inocência e muita criatividade, tenta convencer a Polícia Federal de que não houve má-fé no afoitamento dele em apossar-se das joias dadas de presente pelo governo saudita. Lula, no escândalo do petrolão, tentou explicar o inexplicável e foi condenado. Mas foi reeleito presidente da República. Trump provavelmente concorrerá a presidente nas próximas eleições americanas, com chances reais de vencer. Bolsonaro talvez seja tornado inelegível por um tempo, mas à menor chance concorrerá novamente e terá muitos votos. Trump, Bolsonaro e Lula têm inúmeras culpas no cartório. Mas pior, mesmo, é quem, apesar dos pesares, insiste em votar neles.

Luciano Harary

São Paulo

À moda Trump

Estado mínimo, economia liberal e arma de fogo para a sociedade civil. Bravura, conservadorismo e patriotismo. Interesses comuns de dois homens que não têm nada a compartilhar, exceto depoimentos à Justiça de seus respectivos países. O mais curioso é a tentativa de ser um ícone da extrema direita, mas correr e abandonar a própria grei quando a força da lei começa a persegui-lo. Na tentativa de incorporar a moda Trump de ser há um grande perigo: transformar-se em réu, esquecer-se de que o poder político tem fim. O mundo moderno não mais atende às demandas de ideias arcaicas.

Matheus A. Cardoso de Queiroz

Espírito Santo do Turvo

TRAGÉDIA EM BLUMENAU

Um desequilibrado assassino ataca crianças em Blumenau, causando mortes. Esse “lobo solitário” quer ver seu nome nos jornais e na mídia. Casos semelhantes ocorrem pelo mundo, o objetivo do criminoso é aparecer com alguma “explicação” para seu prazer ou vingança – só a psiquiatria pode ajudar a entender. O que a mídia deve fazer é não noticiar esses casos, se isso for possível, para que os futuros pretendentes a atos semelhantes saibam que serão presos ou mortos sem que o mundo saiba.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

BRUTALIDADE E COVARDIA

A fúria e o ódio assassinaram novos anjos. Sorrisos de quatro crianças foram varridos para sempre pela ensandecida brutalidade e covardia. Fecharam os olhos e os corações de rostinhos encantados. Parceiros do amor, do carinho, da pureza e da ternura. Agora dormem, suavemente, nos braços de Deus.

Vicente Limongi Netto

Brasília

COLESTEROL ALTO EM CRIANÇAS

Faz muito bem o Estadão ao destinar espaços em seu jornalismo à informação de qualidade sobre ciência, saúde e educação. A saúde infantil deve estar entre as preocupações fundamentais das famílias e das escolas e merecer atenção especial da área de medicina e de pedagogia. A matéria intitulada Cresce o número de crianças com registro de colesterol alto (3/4, A14) traz um alerta aos que se interessam pelo desenvolvimento de nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. É preocupante a informação de que crianças vêm sendo diagnosticadas com doenças até então de “velhos”, como altos índices de colesterol, triglicérides e glicemia, causados por fatores genéticos, mas também por “alimentação cada vez menos saudável, com grande consumo de alimentos ultraprocessados (como biscoitos, chocolate, congelados, etc.) e o sedentarismo. Esforços interdisciplinares e multiprofissionais, com parceria entre família e escola devem se voltar para os estilos de vida, hábitos e costumes, principalmente das novas gerações, levando-se em consideração a máxima de que é “melhor prevenir do que remediar” e lembrando que cuidado e cura caminham juntos.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

FACULDADES DE MEDICINA

O governo Lula da Silva pretende a abertura de novas faculdades de Medicina, onde faltam médicos. Provavelmente os professores contratados serão os benzedores e as comadres.

José Paulo Cipullo

São José do Rio Preto

PRISÕES DO 8 DE JANEIRO

É uma discussão delicada as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Vários juristas e a Defensoria Pública da União alegam que o ministro está exagerando em manter as prisões, já que as penas são leves. Usando um modo de agir do núcleo caseiro, parece um pai querendo castigar seus filhos, para que não repitam o erro.

José Luiz Abraços

São Paulo

INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ATOS

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) anuncia publicamente o denominado “abril vermelho” e já invade engenhos em Pernambuco em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito. E Moraes fica quieto com inquéritos que sequer individualizam os atos atentatórios? O risco e o temor das pessoas de bem é a natural e eventual reação. Cadê Moraes agora? Sumiu. Ou também não consegue individualizar os atos dos invasores?

Jose Rubens de Macedo Soares

São Paulo

ABRIL VERMELHO

O mst, propositalmente escrito em letras minúsculas, está anunciando o abril vermelho. Ficamos todos aguardando o que o governo vai anunciar sobre isso. Assim como o que vão anunciar os órgãos responsáveis pela proteção ao patrimônio privado.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

AUMENTO DE SALÁRIO

Ridículo o alvoroço que vem causando o aumento de 300% dos salários do governador, vice-governador e secretários do governo de Minas Gerais (MG). A quase totalidade dos críticos são de esquerda, muito mais preocupados em denegrir a imagem do melhor governador do Brasil, candidatíssimo às próximas eleições para presidente, do que em classificar como piada pronta um salário de R$ 10.500 para o Executivo (governador é chefe do Poder Executivo estadual) no comando do terceiro maior PIB do Brasil, de quase R$ 1 trilhão. Para fins de comparação, o terceiro CEO mais bem remunerado do País recebeu R$ 53,9 milhões em 2021. Sim, milhões. Aos mal-intencionados, registro não sugerir aqui que o governador de MG aufira sequer um décimo disso, mas afirmo ser jocoso um indivíduo com tamanha responsabilidade receber o equivalente ao salário de um gerente de pequena empresa. A propósito, o problema do setor público brasileiro não é o governador de MG ganhar R$ 40 mil – ou mesmo, dadas suas enormes responsabilidades, acima disso –, mas dezenas de milhares de funcionários públicos, espalhados por todas as esferas e os Poderes da Federação, ganhando R$ 40 mil ou mais (conforme levantamento de 2021 da CGU) para fazer muito menos que ele.

Marcelo Melgaço

Goiânia

CASO DE IMPEACHMENT

Aprovado o aumento de quase 300% para o governador Zema, de MG – esse seria um caso de impeachment.

Marcos Barbosa

São Paulo

REAJUSTE DE SALÁRIOS

Todo o primeiro escalão de diversos setores do poder tiveram seus salários reajustados. E os outros? Nós, que sustentamos todos eles. Para os aposentados então, o prefeito, que é um dos privilegiados, publicou uma lei inconstitucional diminuindo em 14% nossos já tão defasados proventos. Isso é justo? Aposentados votam.

Lourdes Migliavacca

São Paulo

COMES E BEBES COM DINHEIRO PÚBLICO

Conforme noticiado, uma apurada fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU) revelou que o Exército gastou mais de R$ 700 mil dos recursos destinados ao combate à covid-19 com nada menos que 12 mil quilos de cortes nobres de filé mignon e picanha de carne bovina, além de salgados, sorvetes e refrigerantes, infringindo criminosamente os princípios da razoabilidade e do interesse público. Enquanto 700 mil brasileiros perdiam a vida vitimados pela pandemia, o alto escalão verde-oliva se fartava entre comes e bebes pagos com dinheiro público. Uma vergonha!

J. S. Decol

São Paulo

AS RICAS FILHAS SOLTEIRAS

O Brasil gasta anualmente cerca de R$ 3 bilhões com pensão para as filhas solteiras de ex-servidores. Nessa benesse se incluem várias ex-altas patentes que garantem mesadas de até R$ 39 mil, sendo certo que a Controladoria-Geral da União (CGU) aponta um prejuízo de R$ 145 milhões anuais com recebimentos ilegais. Na verdade, muitas nem solteiras são, mas não se casam no papel para não perder a pensão, enquanto isso, muitas pessoas estão vivendo sem as mínimas condições básicas. É preciso acabar com esse absurdo das “ricas filhas solteiras”.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

‘1984′

A articulista Eliane Cantanhêde, em epígrafe (Estado, 4/4, A7), faz referência ao clássico 1984 quando fala, especificamente, de uma destituição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a criação de uma comissão mista de civis e militares. Não acredito existir qualquer passagem no livro sobre “destituições de tribunais” e criação de comissões mistas de “civis e militares”. Não me sinto incomodado por não concordar com tudo o que a sra. Cantanhêde escreve. Mas a associação entre o governo antigo e o livro 1984, naqueles termos, é falsa. Na verdade, além da bravata vazia e abjeta do nosso antigo presidente, qualquer comparação com 1984 é absolutamente falsa, uma simples sanha vazia.

Fernando M. Calado de Andrade

São Paulo

AEROPORTO DE CONGONHAS

Associação de moradores de Moema quer taxar em R$ 30 cada passageiro que embarcar em Congonhas, já privatizado e sendo de fiscalização federal, além de anos atrás tere pedido seu fechamento. O mais estranho em tudo isso é que quem compra imóveis na região sabe da existência do aeroporto e seus inconvenientes, e a Prefeitura libera essas construções. Esse problema mostra que no Brasil todos falam em todos para mostrar um lado bondoso, mas em relação aos seus problemas, aí, isso é esquecido. Comprem ou morem em outros bairros, até mais baratos que Moema. Pensem nisso.

Antônio José G. Marques

São Paulo

RUA PADRE JOÃO MANOEL

A Rua Padre João Manoel teve as depressões consertadas, porém deixaram as crateras alguns metros acima, sem reparo. Vai entender. Bairro nobre?

Virgínia Andrade Bock Sion

São Paulo