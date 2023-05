Economia

Seriedade

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, em entrevista a uma rádio, que condiciona à existência de “um pouco de seriedade” a “arrumação da casa” na economia e a arrancada para o crescimento do País. Acrescentou que sua equipe está diante do grande desafio representado pela isenção do Imposto de Renda, promessa de campanha de Lula da Silva. Só uma indagação crítica: onde ele presume que exista falta seriedade em maior magnitude, no Parlamento, onde a maioria costuma aprovar questões importantes para a sociedade somente em troca de algum butim corporativo ou mesmo particular, ou nos compromissos bravateiros assumidos pelo seu comandante de maneira tangencial e até irresponsável no fragor da retórica eleitoral?

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

Adiantamento do 13º

Toda vez que a economia vai mal, o governo adianta o 13º salário, para o povo gastar antecipado, e ainda posa de bonzinho. Não vou gastar um tostão!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

Argentina em crise

Ajuda brasileira

Lula é um grande especialista em promessas. Pobre Argentina, desde Juan Perón, o país, com raras exceções, só coloca suas esperanças nas pessoas erradas. Dentro de alguns meses, os argentinos descobrirão o que todos os brasileiros estão descobrindo agora.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Educação e emprego

Parcerias sociais

Achei bem relevante o artigo Brasil e as parcerias sociais, publicado no Estadão de 2/5 (A5), sobre as vantagens de somar forças do Estado, instituições e empresas para resolver questões reais da sociedade. Realmente, as parcerias podem mudar uma nação e reverter o atual quadro de falta de mão de obra qualificada, especificamente. Atender às verdadeiras demandas da sociedade requer soluções inteligentes, visão sistêmica e esforços unidos para que a sociedade tenha o que mais necessita, principalmente no contexto da educação e da empregabilidade jovem. Dois exemplos de projetos voltados a inserir jovens de baixa renda no mercado de trabalho são o Programa Aprendiz da Boa Vontade e o trabalho da Escola de Capacitação Profissional Boa Vontade, da LBV, que oferecem qualificação e habilitação técnica gratuitas, com conhecimentos teóricos e práticos, para a inserção ou reinserção deles nesse sentido. Por fim, é importante ter um diagnóstico correto de quais são os gaps do mercado, além de oportunizar e flexibilizar a entrada deste público no mundo corporativo. Com isso, será possível obter resultados de qualidade e projetos bem-sucedidos para alavancar positivamente a economia.

Nadiele Bortolin,

relações públicas LBV

Porto Alegre

Liberdade de imprensa

Momento difícil

O editorial Em defesa da liberdade de imprensa, publicado em O Estado de S. Paulo em 5 de maio (A3), faz lembrar artigo de Libero Badaró escrito em 1829, há quase 200 anos, sobre liberdade de imprensa. A História conta que, ao ser assassinado, em 20 de novembro de 1830, ele teria dito: “Morre um liberal, mas não morre a liberdade”. O editorial deveria ser lido por todos os membros que integram os Três Poderes da República, neste momento tão difícil da política brasileira. Censura nunca mais.

Carlos Alberto Dabus Maluf

São Paulo

Música

Plágio e IA

Acompanhei com muito interesse a questão judicial envolvendo o cantor Ed Sheeran, acusado de ter plagiado, em sua composição Thinking Out Loud, de 2014, partes do sucesso de Marvin Gaye, Let’s Get It On, de 1973. O Tribunal de Nova York, como publicou o Estadão (5/5, C4), inocentou o artista britânico. O mais fascinante é que ele até tocou, durante o julgamento, trechos no violão para mostrar como “progressões harmônicas” que ele utilizou estão presentes em muitas outras canções pop. Esse debate nos leva a refletir como, cada vez mais, a arte individual autoral vem sendo substituída pelo pensamento criador coletivo, seja entre humanos ou no diálogo deles com programas de Inteligência Artificial (IA), com apropriações múltiplas e permanentes.

Eurico Ferreira

Santos

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

OPINIÃO SOBRE A GUERRA

Lula da Silva está na Inglaterra para a coroação do rei Charles III. Vamos ver o que ele vai falar desta vez sobre a guerra da Ucrânia. Nos Estados Unidos disse uma coisa, na China disse outra, em Portugal mudou de novo, na Espanha desdisse o que havia dito e, agora, chegou o grande momento. Quem sabe, Lula, a rainha possa lhe ajudar, Janja.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

DEPOIS DA COROAÇÃO

O presidente Lula foi escolhido pelo seu histórico por um conjunto de partidos que se uniram para salvar a nossa democracia de uma tentativa de golpe preparado pelo seu antecessor. O Partido dos Trabalhadores (PT) foi apenas um desses partidos, e jamais o principal. Apesar dessa realidade, o PT, incluindo Lula, insiste nessa fantasia. Por isso, se envolveu em assuntos alheios aos nossos problemas, como a guerra da Ucrânia. Na viagem à China, além de levar o líder do MST, acusou os Estados Unidos e a Europa de incentivarem a guerra, para depois recuar quando esteve na Espanha. Enfim, apesar de receber um país em frangalhos, negligenciou em tratar dos nossos problemas. Permitiu, assim, que os aliados de Jair Bolsonaro consolidassem no Congresso uma frente de ataques ao seu governo, como se neófito fosse. Matéria do Estadão afirma que “elo com evangélicos fica na promessa”, cuja bancada ajudou a adiar a votação do Projeto de Lei (PL) dos Fake News. E a manchete principal, Após revés no Congresso, Lula assumirá coordenação política (5/5, primeira página). Enfim, o governo Lula começa depois da coroação do rei Charles III da Inglaterra.

Gilberto Pacini

São Paulo

COORDENAÇÃO POLÍTICA

Lula assumirá a coordenação política. Creio que o presidente, com tanto tempo para viagens ao exterior, não terá como fazer a coordenação política de seu governo com o Congresso.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

CONSELHÃO

Influencer, empresários, banqueiros e MST no mesmo foro (Estado, 5/5, A5). O presidente Lula continua desnorteado. É impossível criar algo coerente em um grupo desse tamanho, só serve para criar um símbolo a mais. Eu trabalhei muitos anos em uma multinacional, e nosso presidente sempre dizia: “Um camelo é um cavalo desenhado por um grupo de trabalho”. Muitas vezes é assim mesmo.

Aldo Bertolucci

São Paulo

LULA AO MICROFONE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece ter um problema de ignição das mãos com o cérebro quando elas tocam um microfone. Em contato com as mãos, o microfone desata a proferir desatinos que, para um cidadão comum, faria pouca ou nenhuma diferença. Mas o detalhe é que ele foi eleito com mais de 50 milhões de votos para ser presidente do Brasil entre 2023 e 2026.

Clodomir de Jesus Redondo

Araçoiaba da Serra

DERROTA AOS GOVERNISTAS

Parabéns aos deputados federais que derrubaram decretos do presidente Lula no Marco do Saneamento. Antes já haviam imposto derrota aos governistas, que, se não tivessem “fugido de medo”, teriam levado uma sova no PL das Fakes News. Espero que continuem assim, votando sempre com os 210 milhões de relatores.

Sergio Dafré

Jundiaí

NAS MÃOS DAS BIG TECHS

As grandes empresas de tecnologia, as denominadas big techs, especialmente o Google e a Meta – empresa que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp –, sabem mais de nós do que nossos psicólogos, psicanalistas ou confessores espirituais. Taras, parafilias, desejos proibidos, imoralidades, aliciações, recalques, manias, hábitos, medos, pulsões, traições, negociatas em curso ou já consumadas. Enfim, toda a depravação e putrefação que constituem os seres humanos, inclusive os moralistas santarrões, estão armazenadas nos colossais data centers dessas empresas. As big techs, através da análise das montanhas estratosféricas de informações que possuem sobre nós, usuários fiéis da sua tecnologia, por meio das suas poderosas ferramentas de mineração de dados, podem afirmar o que fizemos nos verões passados, o que estamos fazendo no verão atual e, até mesmo, por meio de análise preditiva, o que faremos nos verões seguintes. Sendo assim, não passa de um grande jogo de cena, um teatro, o suposto embate entre essas empresas e o Congresso Nacional, acerca da votação do Projeto de Lei das Fake News, cuja aprovação não é de interesse das “big techs”, já que interferirá em sua desenvoltura negocial. Deputados e senadores (e também os membros do Judiciário e do Executivo) estão nas mãos dessas empresas e, se elas não partem para ameaças escrachadas de jogar o estrume dessa gente no ventilador, é tão somente porque querem manter estrategicamente velado o maquiavelismo que as move e sustenta. A votação do PL das Fake News foi adiada porque os congressistas sabem que seu futuro político está mais ligado ao Vale do Silício, na Califórnia, do que às suas bases eleitorais. Quem tem dados disponíveis, tem medo.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

REAIS PROBLEMAS CONSTITUCIONAIS

No País da Justiça tardia, o Supremo Tribunal Federal (STF), envolvido até com cartão de vacinação, seja lá de quem for, é algo difícil de entender. Está na hora de voltar a cuidar apenas dos reais problemas constitucionais.

José Elias Laier

São Carlos

IMPOSTO SINDICAL

Uma das principais medidas tomadas pelo governo de Michel Temer foi a aprovação da reforma trabalhista, que, entre várias alterações, acabou com a famigerada contribuição sindical. Os trabalhadores, em geral, agradeceram. Agora, o STF avalia a volta desse imposto sindical. Os ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes votaram alegando a constitucionalidade dessa cobrança. Mais uma vez, o STF busca atropelar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, como se fosse o Poder supremo.

J. A. Muller

Avaré

DANIEL SILVEIRA

A respeito da matéria STF tem maioria para derrubar graça a Daniel Silveira (Estado, 5/5, A9), podemos dizer que o ex-deputado ficará “sem graça”.

José Oliveira

São Paulo

MALVERSAÇÕES DA JUSTIÇA

A aposentadoria compulsória de juízes (Premiando mau comportamento, 4/5, A9) é apenas mais uma gota num oceano de malversações da Justiça em seu trabalho por nós remunerado. O mesmo aconteceu com Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, em diferentes Estados da Federação, e mais recentemente com Henrique Souza Lima, que despachava de seu gabinete em horas extras nos fins de semana para criar habeas corpus em favor de traficantes. Quando o fato veio a público neste jornal, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo à época, José Renato Nalini, declarou que em um mês teríamos esclarecimentos a respeito. Então fez-se o silencio providencial e o juiz foi gozar descanso remunerado. Se o descrédito, a decepção e a perda de respeito só crescem em relação ao Judiciário, é por obra dele mesmo. E vamos e venhamos, falar em Corte já está mais do que fora de hora.

Mauren Leni de Roque

Santos

A CRISE DO CLIMA

Excelente o artigo A crise do clima, fruto da cegueira (Estado, 5/5, A4)! Faltou apenas falar da superpopulação, que deverá chegar a 10 bilhões; na verdade, já ultrapassou esse patamar, pois deve-se somar também os 3-4 bilhões de pets, que consomem tanto quanto nós; por que ninguém toca nesse tabu? Só eu? Sem falar na poluição que causam com seus xixis nas calçadas, que vão para o leito freático, e seus cocôs.

Albino Bonomi

Ribeirão Preto

FATO INTERPLANETÁRIO

Acho que sou um tanto desassisada, se é que me entendem, mas, mesmo com todas as catástrofes que ocorrem no mundo neste momento, o que mais me afligiu entre as notícias da semana foi o fato interplanetário de uma estrela engolindo um planeta. Pode uma coisa dessas? Imagina se o Sol resolve engolir a Terra? Foi o que me veio à mente. Estou nervosa até agora.

Jane Araújo

Brasília

CAUSA ANIMAL

Instituto Luisa Mell troca de nome, afirma que apresentadora nunca fez doações e ela fala em ‘golpe’ (Estado, 30/4). Como alguém que já contribuiu com o Instituto Luisa Mell, através de doações e de compra de produtos de sua loja oficial na internet, espero que, agora separados, Luisa, principal ativista animal do País, e o bem-sucedido Instituto Caramelo, ambos com uma extensa ficha de importantes serviços prestados, continuem atuando firmemente pela causa animal. Infelizmente o Brasil tem dezenas de milhões de cães e gatos abandonados em vias públicas, que sofrem com sede, fome, doenças, falta de abrigo e higiene, bem como riscos de maus-tratos e atropelamentos; esses pobres seres vivos merecem ser resgatados, adotados e cuidados por nós, humanos, com o devido carinho, amor, atenção, dedicação e responsabilidade. A luta em favor desses animais em situação de vulnerabilidade deve estar acima de toda e qualquer divergência entre as partes envolvidas, seja ela financeira, administrativa ou de outra natureza. O atual momento de separação entre Luisa e seu ex-instituto exige reflexão, sensatez e respeito mútuo – por mais difícil que isso possa parecer.

Celso Nobuo Kawano Junior

Embu das Artes

DROGA ZUMBI

Governador e prefeito se recusam a pedir ajuda federal para as drogas ‘K”. Além de se negarem a trabalhar não vêm a público, se escondem, se omitem, só a polícia trabalha, enxugando gelo. E se isso se espalhar para outras cidades? Empresários prejudicados e cidadãos não deveriam pagar IPTU, além de terem todo o direito de processar o governo do Estado.

Fernando de Andrade Barros

São Paulo