Meio ambiente

Novos ares

No Dia Mundial do Meio Ambiente, meu elogio ao jornal pelo caderno especial Meio Ambiente (5/6), que me trouxe esperança de novos ares ao Brasil, antes tão abandonado nessa área. Agregar valor ao cacau produzido no Pará, multiplicar a população do pirarucu no Solimões, conhecer o trabalho do Centro de Produção, Pesquisa e Capacitação do Cerrado (Ceppec), em Mato Grosso do Sul, além do famoso Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê) e a evolução do conceito de bioeconomia só me enchem de orgulho. Bravo!

Heloisa Leandro, bióloga

São Paulo

Juscelino Filho

Prática irregular

Sem cargo, sogro de ministro despacha em gabinete oficial (Estadão, 5/6). É impressionante a quantidade de irregularidades que o Estadão já denunciou sobre o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Mesmo assim, o presidente da República, o partido do ministro (União Brasil) e o Poder Judiciário não tomam nenhuma atitude. Coitado do Brasil! Espero que o eleitor do Maranhão nunca mais vote neste político.

Renato Maia

Prados (MG)

Aerolula

Mais espaço e conforto

A nota Aerolula: as exigências do presidente da República para o novo avião oficial, publicada na Coluna do Estadão de 4/6 (A2), mostra a desfaçatez do presidente Lula diante de questões de máxima importância, quais sejam, educação, moradia, alimentação e saúde para os brasileiros. Sua majestade não quer mais nada?

Arnaldo Goltcher

São Paulo

Poderes

Semipresidencialismo

O editorial ‘Parlamentarismo’ sem freios (Estado, 4/6, A3) apresenta uma crítica ao presidencialismo de coalizão e levanta a proposta de mudança do sistema de governo para semipresidencialismo. Contudo, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tramita no Congresso Nacional não traz solução para dois problemas. O presidente da República eleito no 2º turno tem de indicar o primeiro-ministro após a eleição da Câmara dos Deputados já ter sido realizada junto com as eleições gerais no 1º turno. Portanto, não haveria eleição federal separada para o cargo nem legitimidade política na escolha do chefe de governo, pois as eleições continuariam simultâneas com os pleitos estaduais. Outra questão: a manutenção do voto proporcional gera a tripartição no Parlamento, quando o presidente não consegue formar governo nem a oposição estabelecer a coabitação, já que continuaria existindo um grupo intermediário fisiológico (em busca de capturar verbas) que não adere a nenhum dos dois lados.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

STF

Fanatismo

Sobre o editorial ‘Colocar amigo no STF é um atraso’ (Estado, 3/6, A3), há quem defenderá incondicionalmente todas as manobras de Lula. Não há contraponto para seguidores amantes de mitos políticos difusos à realidade. Para estes, prevalece a palavra medíocre de seu líder. Qualquer atitude será louvável, ainda que condene a imparcialidade do Judiciário, por exemplo. Assim, lulistas e bolsonaristas continuarão a apoiar incondicionalmente o ex e o atual presidentes. Talvez este seja um dos maiores problemas da República: o fanatismo desenfreado, de ideologia cega sem a capacidade mínima de contestação às atitudes e palavras. O buraco aberto na política brasileira é, em parte, responsabilidade do próprio povo: escolhe mal seu representante, toma partido e o defende com a própria vida, cometendo atos que atentam, às vezes, contra a própria democracia. Onde erramos? Vejo um quadro irreversível no curto prazo, polarizado, que tende a perdurar por anos. Um verdadeiro desafio. A Nação se vende por preço de banana: políticas populistas, promessas de benfeitorias às classes mais pobres, de melhores salários, menos juros, mais liberdade, segurança, saúde e educação. Balela. Nada muda. Mesmo assim, milhares caem na conversa. Urge nos tornarmos uma sociedade pensante, livre de ideologias, capaz de argumentar, expor ideias e colocar-se contra abusos. Neste último ponto temos cedido. O resultado todos conhecemos: caos político, econômico e social.

Matheus A. Cardoso de Queiroz

São Paulo

DESPIR UM SANTO PARA COBRIR O OUTRO

As tentativas de solução do governo Lula 3 são totalmente esdrúxulas. Além da criação do famigerado arcabouço fiscal que não avança por interferência da própria “tigrada” petista, agora a ideia é outra. Para suportar os descontos nas “carroças” – com dizia o condenado e ex-presidente Fernando Collor –, o governo já autorizou a antecipação da reoneração dos combustíveis. Lula da Silva já mostrou que está totalmente perdido em suas singelas ações em prol dos mais vulneráveis. É o clássico “despir um santo para cobrir o outro”. Já para enaltecer seu colega Nicolás Maduro, que arruinou a Venezuela, e para indicar seu advogado particular Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF), entre outras excrecências, ele se supera. Lula, vá com menos sede ao pote e não se esqueça de você ainda terá que responder na Justiça de Brasília pelos seus malfeitos anulados no Paraná.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

PLANEJAMENTO

O governo passou dois meses falando num programa para baratear carros. Na hora de lançar o programa, mudou, agora ele está voltado para ônibus e caminhões. O que mais me impressiona neste governo é o planejamento.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

A atitude deste governo em dar desconto para compra de automóvel é anormal e indecente. Melhor faria se desse descontos e eliminasse totalmente os impostos sobre alimentos. Todos. Eliminem ICMS, PIS, Cofins, ISS, IR de todos os produtos alimentícios e teremos uma industria alimentícia brasileira mais forte, com maior poder de produção, maior investimento e melhores empregos. Além disso, com todos os produtos da cesta básica sem quaisquer impostos e mais baratos, o povo poderia se alimentar melhor, haveria menos doenças, menos necessidade hospitalar, maior aproveitamento da saúde. O que este governo propõe? Isentar um produto da indústria automobilística, totalmente estrangeira, cujo lucro é enviado para fora do Brasil. Pobre País. Povo pobre, com fome, mas com carro-zero.

José Pedro Vilardi

São Paulo

CRESCIMENTO DO AGRO

Impressionante o crescimento do agronegócio neste primeiro trimestre. Está compensando a queda de todos os demais segmentos e até causando um aumento no PIB. Justamente o único setor em que o governo ainda não pôs a mão. Nem dá para imaginar as coisas maravilhosas que podem acontecer quando Lula da Silva começar a mexer também com o agronegócio.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

BOA MARÉ

O crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre é empolgante, mas ainda necessita de apoio político, especialmente da base petista que visualiza o agro como uma ameaça. O enaltecimento contínuo ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a condenação às práticas agropecuaristas impõem mais um dilema ao chefão petista: satisfazer duas classes distintas: empresários-produtores e líderes de movimentos agrários. Como exposto no editorial O campo, de novo, salva o PIB (Estado, 4/6, B5), o governo deveria levar em consideração o crescimento promissor vindo do campo se realmente está preocupado em minimizar os problemas gravíssimos de fome e miséria do País, aproveitando-se desta boa maré para atenuar tais situações. Outrora também noticiado por este jornal através do E-Investidor (9/3), a produção de grãos (soja e milho) deve crescer 21% em 2023. Essa perspectiva deveria ser acentuada por investimentos do Estado, dando ênfase àquilo que já é sabido como sendo um motor favorável para o crescimento econômico do Brasil: o agronegócio. Mas não é isso o que vemos. Lula prefere não observar questões fundamentais para o desenvolvimento do País. Compromete-se apenas com a imagem do Brasil no exterior – justo, visto a catástrofe do último presidente –, preocupa-se também em dar afagos às ditaduras vizinhas e fazer valer a máxima petista de politicagem barata, de promessas de mais educação, saúde e segurança – sem dizer como e quando. Talvez, o presidente precise de uma visão mais flexível sobre economia: ignorar uma classe tão importante para o País como os produtores, sob achismos ideológico-políticos medíocres, ignorando a contribuição para a sociedade e para a economia, é alicerçar-se sobre a areia. É melhor que Lula e o agro façam as pazes para o Brasil ganhar nessa história.

Matheus Adrian Cardoso de Queiroz

Espírito Santo do Turvo

TERRA IMPRODUTIVA

Só vejo uma forma de pôr fim aos crimes cometidos pelo MST com suas invasões: é revendo o conceito de função social da terra previsto na Constituição de 1988. Os tempos mudaram, o agro modernizou e os latifúndios já não existem mais em nosso país. Inexiste terra improdutiva. A lei da reforma agrária vigente no Brasil é uma aberração. Enquanto EUA e Europa orientam os produtores a diminuírem as áreas de plantio quando o clima e os preços são desfavoráveis, o produtor rural brasileiro precisa explorar ao menos 80% de sua propriedade e produzir a quantidade mínima exigida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para não ter seu imóvel classificado como improdutivo e passível de desapropriação. Ou seja, faça chuva ou faça sol, no Brasil quem explora imóvel rural é obrigado a plantar, mesmo sendo para colher prejuízos. Não à toa já vimos produtor jogar leite fora ou deixar de colher laranjais por falta de preço.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

TRATOR DA IGNORÂNCIA

Se o Brasil fizer as contas chegará à conclusão de que todo o dinheiro gerado pelo agronegócio não compensa a perda do estoque de água. Se o Brasil cobrar pelo volume de água usado para produzir soja, a China pararia de comprar, seria caro demais. Todo o ouro garimpado na Amazônia não compensa, não paga a descontaminação dos gigantescos rios da região. O Brasil está acabando com sua maior riqueza, a água. O agronegócio está secando o Cerrado e o Pantanal e a mineração está envenenando os rios da Amazônia com o mercúrio da mineração. O trator da ignorância tem que ser freado, o País precisa aprender a fazer contas.

Mário Barilá Filho

São Paulo

PARCEIROS DO BRASIL

Quando leio o Fórum dos Leitores do Estadão, a maioria dos internautas faz duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter recebido a visita do presidente da Venezuela. Como perguntar não é ofensa, eu pergunto: o que Lula tem a ver com o governo da Venezuela? A vinda de Nicolás Maduro ao Brasil ocorreu porque foram convidados todos os presidentes dos países da América do Sul, grupo do qual Maduro faz parte. Por isso não podemos condenar o presidente Lula, até porque todos os países necessitam de união, caso contrário o Brasil não poderia ser parceiro da China e de outros países que comungam de outros regimes.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

PODERES PÚTRIDOS

Criticar Lula por indicar o seu advogado Cristiano Zanin para o STF é pura hipocrisia. Afinal de contas, Lula tem apenas o poder de indicar, mas quem aprova ou não tal indicação é o Senado. Se Zanin for aprovado, a culpa de o STF estar cada vez mais politizado não é de Lula, mas dos “nobres” senadores. Enfim, viva a nossa republiqueta de bananas, onde o voto é obrigatório e os Três Poderes estão pútridos. Ainda bem que o voto branco continua disponível nas urnas e, enquanto o voto for obrigatório, essa será a minha opção nas futuras eleições.

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

ZANIN NO STF

O nobre jornalista J. R. Guzzo tirou do meu coração/cabeça o que eu estou sentindo/pensando e colocou no maravilhoso artigo Mais um deboche (4/6, A9). Para o bem do Brasil e nós brasileiros, espero o mais rápido possível mais um “impeachment”.

Werner Sönksen

São Paulo

SEMIPRESIDENCIALISMO EM PRÁTICA

Editorial histórico do Estadão analisa a adoção oficial do semipresidencialismo no Brasil, já colocado em prática nos últimos anos (‘Parlamentarismo’ sem freios, 4/5, A3). Presidentes fracos, sem maioria no Congresso, acabam reféns dos presidentes da Câmara e do Senado e, na omissão do Congresso, dependem do Supremo Tribunal Federal, sendo um governo dos Três Poderes superpostos e não em total harmonia, como seria natural. Quebra de braço entre Executivo e Legislativo é normal em democracias do Estado de Direito. Mas não pode haver supremacia de um poder, por imposição de seus interesses, aproveitando a fraqueza do outro. Excesso de partidos sem ideologia e programa favorece a corrupção e o toma lá, dá cá que dominam nossa política governamental, já em adiantado estado de putrefação. Reforma política e moral já.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

POSIÇÃO DE VINGADOR

Se Lula prosseguir com sua intenção de perseguir os seus desafetos do passado, caso de Danilo Campetti, policial que fez sua condução coercitiva, ele vai se dar mal. Em sua campanha para a Presidência, ele disse que seria o “pacificador”. Agora se coloca na posição do “vingador”. Veja o que disse sobre Sergio Moro, agora eleito senador. Aliás, o caso Juscelino Filho é um exemplo de governo torto. O Estadão destacou mais uma atitude irregular no Ministério das Comunicações, isto é, a presença de seu sogro despachando no ministério sem que tenha qualquer cargo. Juscelino pode tudo e ninguém mexe com ele?

Alvaro Salvi

Santo André

FIDELIDADE A BOLSONARO

O apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro é de uma fidelidade sem limites. Mesmo após constatar um sem número de desmandos, ele sempre tem uma “justificativa”, muitas vezes absurdas, para defender o seu “mito”. Tentam, inclusive, desqualificar os meios de comunicação tradicionais, responsáveis pelo que publicam, passando a se “informar” pelos grupos de WhatsApp e Telegram, onde reinam as fake news. Informação tem que ter fonte.

Célio Cruz

Recife

VIDA VIRTUAL

Muito bom o editorial Nossos filhos nas redes sociais (4/6, A3). A geração Z está entrando tarde na vida real e cedo na vida virtual. Isso explica com certeza o andar ébrio desta geração. Igual aos pais “conectados” que estimulam os filhos a serem astros das redes, com milhares de likes das coisas bonitinhas dos rebentos. Estranha maneira de desenvolver a identidade dos jovens e reafirmar os equívocos dos pais. Isso explica a desesperança de todos ao colocarem os pés no mundo offline. O suicídio vem da frustração e desesperança, já a ansiedade, da confusão e da superficialidade.

Carlos Ritter

Caxias do Sul (RS)

ROLAND GARROS

No dia do meu aniversário, 5/6, ganhei como presente a vitória histórica de Beatriz Haddad Maia em Roland Garros. Se ela tinha apenas um ano quando Guga ganhou ali seu título, eu também tinha um ano quando Maria Esther Bueno foi pela última vez às quartas de final do torneio. Coincidências, eu sei, mas que o Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano teve um gostinho saboroso a mais, isso teve.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas