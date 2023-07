Estado de SP

Roubos e insegurança

A matéria sobre o aumento dos roubos em São Paulo (Estadão, 5/7, A16) evidencia que o Estado está perdendo o controle da segurança pública. A supervisão por câmeras é uma ótima medida, mas depende da capacidade dos órgãos de segurança de identificarem rapidamente os meliantes, com base nas imagens, assim como da Justiça de mantê-los fora das ruas.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

*

Homenagem infame

Ao ótimo editorial Repressão homenageada (Estado, 4/7, A16) acrescente-se que as leis estaduais devem expressar a visão e a vontade da população paulista sobre o tema. Opiniões pessoais de deputados e eventual pequena parcela da população (é lastimável que haja) não podem ser objeto de lei. Tampouco podem as leis ter seu uso desviado para retaliação política. Homenagear um notório promotor de rede de tortura e desaparecimento de supostos opositores ao regime de então nem de longe expressa a visão e a vontade dos paulistas. A lei é ilegítima e um ultraje. Não sei se o sr. governador assinou a sanção sem ler ou se estava convencido, junto com sua assessoria, do acerto do seu conteúdo. De qualquer modo, fez muito mal, nada o justifica e depõe contra sua autoridade e honradez. A lei precisa ser revogada!

Heloisa P. A. Martins

helopamartins@gmail.com

São Paulo

*

Homenagens

A homenagem ao coronel Erasmo Dias escancara as ideias (e as vontades) da direita radical, saudosa da ditadura. Por outro lado, Lula, com suas falas estapafúrdias, também confirma seus conceitos retrógrados. Pobre Brasil!

Rita de Cássia Guglielmi Rua

ritarua@uol.com.br

São Paulo

*

Democracia

Venezuela é ditadura

Um país onde o salário mínimo em 2023 é de US$ 5,31, onde a população muitas vezes não tem papel higiênico para comprar no mercado e onde uma líder da oposição acaba de ser considerada inelegível por 15 anos não pode ser considerado um país democrático. É exemplo de tirania e ditadura no mundo contemporâneo. Ao criar sua teoria da relatividade democrática, Lula só nos mostra que regredimos no mínimo 12 anos com sua volta ao poder e que os próximos quatro anos serão difíceis no Brasil.

Francisco Freitas Chubaci

franciscochubaci@gmail.com

São Paulo

*

Mercosul

Presidência brasileira

Agora, com nosso Lula pilotando o Mercosul por seis meses, com certeza nada mudará, além do discurso.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

Judiciário

Exemplo de cima

Sobre o editorial A distância segura entre juiz e seus parentes (Estado, 4/7, A3), a iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) contra regras de impedimento e ou suspeição deve ter sido inspirada pela atitude de ministros dos tribunais superiores que participam de julgamento de ações nas quais seus familiares integram o escritório de advogados que representam uma das partes, sem constrangimentos. É o tal exemplo que vem de cima.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

Justiça com viés

Não entendo como juízes querem acabar com os impedimentos que lhes proíbem de julgar casos que envolvem pessoas como parentes ou muito próximas de sua convivência. Foi correto um ministro do Supremo Tribunal Federal não se ter considerado impedido de julgar um acusado de quem foi padrinho de casamento da filha? É claro que, por coincidência, o favoreceu. Depois não aceitam que a população desacredite da justiça.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Vacina contra dengue

Por que a demora?

O governo Lula decidiu não incorporar ao Sistema Único de Saúde (SUS) a vacina contra a dengue. O Brasil registrou 140 óbitos por covid-19 no primeiro semestre de 2023 e 503 mortes causadas por dengue nos primeiros cinco meses de 2023 (em crescimento exponencial). Qual a lógica de se opor à vacina contra a dengue? Seria negacionismo aplicado à nova epidemia?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

REFORMA TRIBUTÁRIA NO FORNO

Esta semana pode significar ao País a sua redenção na rota do desenvolvimento econômico sustentável e social, se a reforma tributária, como prometida pelo presidente da Câmara, for votada e aprovada até a próxima sexta-feira, 7/7. Como afirma o relator Aguinaldo Ribeiro, está tudo pronto ou no forno para ser votado. Mas govenadores, por coincidência todos bolsonaristas, como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO) e Cláudio Castro (RJ), parecem que por capricho estão querendo desfigurar esta reforma. Oxalá que venha prevalecer a sensatez e o interesse por parte dos políticos de realmente servir a Nação, aprovando esse inadiável projeto. Certamente os senadores também não vão faltar a esse compromisso da aprovação desta reforma. Em ocorrendo, ela pode dar o impulso necessário para que possamos, finalmente, ter a esperança de um futuro melhor.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO

A reforma tributária é fundamental para impulsionar o desenvolvimento do Brasil. O sistema atual é complexo, burocrático e oneroso, prejudicando a competitividade das empresas e dificultando o crescimento econômico. Uma reforma bem estruturada pode simplificar o sistema, reduzir a carga fiscal, estimular investimentos e promover a justiça fiscal. Além disso, pode aumentar a arrecadação, combater a sonegação e permitir a implementação de políticas públicas mais eficazes. Com uma reforma tributária adequada, o País pode atrair mais investimentos, fomentar a atividade empresarial, gerar empregos e promover um ambiente favorável ao crescimento econômico sustentável.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

PESO DA MÁQUINA

A reforma tributária é muito importante e seus fundamentos principais são: simplificar a enorme quantidade de tributos (é um quebra-cabeça a profusão de tributos), reduzir a carga tributária (no Brasil é uma das mais pesadas), corrigir a tabela de imposto de renda (defasada há muitos anos), reduzir a onerosa e paquiderme máquina pública nos três níveis (federal, estadual e municipal) e extinguir muitos dos seus penduricalhos. Dinheiro há. A arrecadação bate recordes, mas devido ao peso da máquina e à malversação, absorvem quase tudo, daí pouco sobrar para investir.

Humberto Schuwartz Soares

hs1971tc@gmail.com

Vila Velha (ES)

*

FILA DO INSS

Mais de 1 milhão de pessoas na fila do INSS, dependendo de serviços, e o novo governo, tão competente, onde está? Muito marketing e pouca efetividade. Mudam os governantes, mas a enganação e o sofrimento do povo continua. Afinal, as mordomias dos políticos nunca são atingidas.

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

CONSEQUÊNCIAS NA POLÍTICA EXTERNA

Ao assumir a presidência rotativa no Mercosul, Lula da Silva tenta defender a Venezuela, que está suspensa desde 2017 por atos bárbaros praticados contra aquela população. Defender o indefensável gera muitas consequências na política externa. Montevidéu não aceita a submissão a Nicolás Maduro como faz Lula. Ao dizer que não conhece os “pormenores” do que ocorreu com María Corina Machado, Lula passa recibo de quão tolerante é com os atos brutais com que Maduro trata seu povo. Países como Paraguai e Chile também sinalizaram o mesmo entendimento em relação à Venezuela. Além do constrangimento que Lula causa aos demais países do bloco, ele mente em cadeia nacional ao dizer que em sua campanha adotou o mote “ninguém larga a mão de ninguém”. Tudo o que Lula fez foi se vingar daqueles que se colocaram contra ele, apoiando cassações de deputados e senadores. Corremos o risco de ao final da gestão Lula o Brasil ficar sozinho apoiando Maduro, cujo regime de governo é uma democracia que prende, mata e tortura seus opositores.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

‘NÃO SEI DE NADA’

O demiurgo de Garanhuns, após explicar sua própria “teoria da relativização” da democracia, passou a enaltecer o presidente venezuelano Nicolás Maduro – aquele que inabilita seus oponentes candidatos à presidência. Percebendo a vergonha perante os governos democráticos pelos excessivos afagos ao ditador, Lula disse não saber nada sobre a inabilitação da pré-candidata María Corina Machado, e muito menos sobre a debandada dos venezuelanos para escapar da violência, da insegurança e da fome. Esse é Lula pretendendo reescrever seu passado condenável e sofrível.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

PORMENORES DA VENEZUELA

Se o presidente Lula disse que não conhece os pormenores de exclusão de candidatos na Venezuela, como pode conhecer todos os pormenores de que a Venezuela é uma democracia? Papo furado e demagógico.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

SEM MÁSCARA

Lula finalmente tirou a máscara ao se declarar orgulhosamente um comunista. O mesmo sempre declarou ser democrático, mas não passa de um sujeito hipócrita e um mentiroso compulsivo.

Ernani da Silva

ernani1406@gmail.com

Três Lagoas (MS)

*

DITADURA X DEMOCRACIA

Será que na língua do PT ditadura e democracia significam a mesma coisa?

Robert Haller

São Paulo

*

CARLOS ALBERTO DA NÓBREGA

Carlos Alberto da Nóbrega, do programa A Praça É Nossa, tem razão em criticar Lula por não ter diploma do ensino fundamental, médio e principalmente superior. Um presidente que afirma que o conceito de democracia é relativo é um exemplo perfeito de um iletrado.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

HABEAS CORPUS DE LULA

Faço votos para que o articulista Marcelo Godoy tenha razão ao descrever em seu texto que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o habeus corpus de Lula e que a partir de agora será ele julgado pelo que fala e o que faz (Estado, 5/7, A10). O jogo tem que ser jogado para todos, com as mesmas regras, uma vez que nós, os comuns, perdemos a condição ímpar da liberdade de expressão, e poderemos ser punidos pelo que fazemos e falamos. Em pouco tempo à frente da Presidência, Lula da Silva não tem se importado com as novas regras impostas, abusando no que faz e principalmente no que diz.

Pedro Sergio Ronco

sergioronco@uol.com.br

Ribeirão Bonito

*

IMPACTO DA PANDEMIA

Não dá para ficar indiferente diante do exposto no editorial A tragédia oculta dos jovens na pandemia (5/7, A3), ainda que eu tenha dúvidas a respeito da frase inicial (“Graças aos céus o vírus poupou, em geral, as crianças e adolescente”). Toda reflexão a respeito do impacto da pandemia e das medidas para enfrentar os desafios trazidos por ela deve ser acolhida como contribuição para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, principalmente as mais atingidas. Basta contar quantas vezes aparece a expressão “mais pobres” no texto para saber quem foram os mais prejudicados. Muito bem lembrada também a observação a respeito do risco que correram os que não pertenciam aos “grupos de risco”, o que mostra a necessidade de políticas públicas estruturantes de médio e longo prazo e não apenas emergenciais e compensatórias de curto prazo, tão a gosto dos governantes populistas. As desigualdades presentes na sociedade brasileira talvez tenham sido o fator mais gritante agudizado pela pandemia que escancarou a necessidade de construção de um país mais justo e consequentemente menos desigual. Apesar de tudo, continuo teimosamente esperançoso de que a recomendações para “sanar as sequelas dessa pandemia e criar resiliência para as próximas” sejam incluídas no projeto de país que o governo da frente ampla continua devendo aos que lhe concederam o mandato para liderar a reconstrução e transformação do Brasil.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

ELEVADOR DE SERVIÇO

Eduardo Paes, agora dando uma de Professor Pardal, acaba com a denominação dos elevadores social e de serviço, no intuito acabar com privilégios entre ricos e pobres. Isso virou uma paranoia de políticos como ele, que das mordomias deles nada falam ou fazem. Mas se esqueceu de que o elevador de serviço em geral é usado para mudanças, lixo, obras e reformas. Imaginem agora que qualquer elevador poderá ser usado para isso. Paes, que ideia luminosa!

Marieta Barugo

mbarugo@bol.com.br

São Paulo

*

MORTOS PELA PM

Graças ao péssimo trabalho do governador Tarcísio de Freitas, o número de civis mortos pela Polícia Militar (PM) voltou a subir em São Paulo. Tarcísio deveria ser responsabilizado pessoalmente por esse triste e trágico aumento de mortes de civis pela PM paulista. A extrema direita é inimiga dos direitos humanos, da cidadania, dos pobres em geral, e acha que a polícia tem o direito de atirar primeiro e perguntar depois. Inaceitável. O Estado mais rico e populoso da Federação está andando para trás, em evidente retrocesso e decadência com esse governador que caiu de paraquedas e nada sabe sobre São Paulo. Lamentável.

Renato Khair

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

ZÉ CELSO

Diretor de teatro, Zé Celso está em estado grave depois de incêndio em seu apartamento. Um dos últimos grandes nomes do teatro brasileiro que vivos passa por um drama que ninguém imaginaria que ainda pudesse acontecer nos dias de hoje. O incêndio foi por conta de um aquecedor. Então, é preciso um alerta para que quem usa um aparelho semelhante em casa peça uma vistoria urgente do Corpo de Bombeiros. Estamos na torcida pela recuperação do grande diretor, bem como pela de seu marido, amigos e cão, que estavam na casa com ele.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília