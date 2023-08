Amazônia

Operação Retomada

PF prende suspeito de grilagem citado como ‘maior devastador’ da Amazônia (Estado, 4/8, A8). Provavelmente são muitos os grandes devastadores da Amazônia, que agem como agia Bruno Heller, chefe de um grupo que destruiu 6,5 mil hectares de floresta (área equivalente a quatro vezes à ilha de Fernando de Noronha), segundo apontou a Polícia Federal (PF). Heller, preso na quinta-feira, é apontado como chefe de uma quadrilha que se apossou de 21 mil hectares de terras da União por meio da inserção fraudulenta de informações no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A Justiça determinou, ainda, o sequestro de veículos, 16 fazendas, imóveis e a indisponibilidade de 10 mil cabeças de gado ligados ao esquema, além do bloqueio de R$ 116 milhões. Urge que o atual governo melhore o sistema do CAR, que é digital e já acumula várias denúncias de fraudes.

Posse no STF

Familiaridade

A foto de primeira página do Estadão de sexta-feira (4/8) registrou o presidente Lula como que apalpando a barriga do ministro Cristiano Zanin, na cerimônia de sua posse no Supremo Tribunal Federal (STF). Um gesto de familiaridade que não poderia existir entre o presidente da República e um ministro do STF, apesar de todos saberem que Zanin foi advogado de Lula. Se o ministro quiser salvar seu nome, que ao menos se declare suspeito de quaisquer processos em que Lula e petistas estejam envolvidos.

‘Palidez’

Se a primeira-dama, Janja, reclamou da “palidez” da cor do vestido retratado na foto dela com o marido, a esposa de Cristiano Zanin e o novo ministro do STF, que foi advogado de Lula, muitos brasileiros, ainda que reconheçam os passos da Justiça, há tempos empalidecem de vergonha ao ver tantos condenados na Operação Lava Jato – depois de confissões, delações e devolução de escandalosas quantias de dinheiro oriundas de corrupção – estarem soltos e livres, aproveitando a vida.

Operação 3FA

O hacker ‘Vermelho’

As estripulias do hacker Walter Delgatti Neto no Brasil começam a incomodar. Pena que, no início, seus crimes foram tolerados e foram, inclusive, ferramenta fundamental para destruir a maior operação de combate a corruptos que o País já viveu.

Vale

Guido Mantega

Concordo com o editorial A Vale nos devaneios de Lula (Estado, 3/7, A3) quando diz que tentar emplacar Guido Mantega no comando da Vale passa dos limites. Só não concordo quando se sugere que Mantega poderia seguir o destino de Dilma: “(...) Lula mantém acesa a chama do atraso e, para tanto, valoriza todos os que corroboram suas fantasias. São sabujos de uma fidelidade à prova de bom senso. Neste grupo está Guido Mantega – que, como Dilma, bem que poderia assumir uma função longe do País”. Se formos exportar alguma coisa, que não seja a incompetência. Esqueçamos os motivos pelos quais Dilma sofreu o impeachment – pior ela fez levando o Brasil a um caos político, social e econômico sem precedentes. O que aconteceu com ela? Por uma decisão absurda do então presidente do STF, ela não perdeu os direitos políticos e está aí, ganhando um salário polpudo e envergonhando os brasileiros na China. Enquanto Lula e seu nefasto partido premiarem a incompetência, estarão, ao mesmo tempo, punindo a inteligência. Guido Mantega e Dilma Rousseff não merecem cargo nenhum, em lugar nenhum, nem como síndicos de seus condomínios.

Fico perplexo ao saber que o presidente Lula insiste em usar a Vale como braço desenvolvimentista do governo. Já aconteceu um desastre no passado, com o então presidente Roger Agnelli na mineradora e na Petrobras, com suas intervenções. O presidente, anacrônico, parece viver no tempo em que os carros de boi eram o progresso. Lamento a decepção com quem prometeu muito ao País, mas, até agora, só entregou uma política de vendeta.

JARDIM DO ÉDEN

Podemos dizer que os escolhidos para integrarem o time (11, por coincidência) de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), apesar da imensa responsabilidade do cargo, alcançaram o Jardim do Éden dos cargos públicos no Brasil, graças ao poder inquestionável e às imensas mordomias por lá existentes. Nesse sentido é muito triste pensar que para se chegar lá não exista nenhum tipo de meritocracia como base, mas sim o fato de ser muito amigo ou de interesse do governante da vez. Ex-advogado e amigo do presidente Lula, Cristiano Zanin é só mais um, agora ministro da Suprema Corte.

PRESIDIÁRIAS TRANS

Mulheres trans têm o direito de cumprir pena em presídios femininos, direito este reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal mas negado pelo Estado de São Paulo através do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas. Garantir o respeito aos direitos humanos é essencial, e isso inclui o tratamento adequado e igualitário das pessoas trans. Reconhecê-las como mulheres e permitir sua alocação em presídios femininos é fundamental para sua segurança e bem-estar, evitando violência e discriminação. É importante que a legislação considere a identidade de gênero da pessoa ao determinar sua colocação em estabelecimentos prisionais, assegurando assim a dignidade e os direitos de todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero.

ABERRAÇÃO JURÍDICA

Uma vitória para a nossa sociedade o Supremo Tribunal Federal (STF) tornar inconstitucional a tese da legítima defesa da honra que há séculos favorecia homens possessivos, ciumentos, controladores e manipuladores em julgamento pela prática de crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres. Não vamos mais conviver com tamanha aberração jurídica. Quantas vidas ceifadas por homens cruéis que deveriam mofar atrás das grades mas que eram absolvidos, como se direito tivessem de matar? Obrigado, senhoras ministras e senhores ministros, por terem enterrado essa tese que tanto contribuiu para que mulheres que tentaram sair do jugo de cafajestes fossem enterradas.

PROCESSO EVOLUTIVO

A atual decisão definitiva por unanimidade do Supremo Tribunal Federal de que a chamada tese de legítima defesa da honra não poderá mais ser usada no julgamento e investigação dos casos de feminicídios é historicamente fundamental no avanço civilizatório nacional. A eliminação da tese vem estabelecer uma evolução cultural de nossa sociedade, que se livra de uma aberrante teoria machista e de descriminação contra as nossas parceiras de jornada, o que nos permitirá um processo evolutivo de nossa sociedade.

PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE

Se o STF fosse um órgão isento, as provas obtidas ilicitamente contra a Lava Jato não poderiam ter sido consideradas. Em consequência, Lula deveria ser apenas mais um presidiário, não o presidente da República.

DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS

Engraçado ou risível são as únicas palavras que me vêm à mente em relação ao julgamento no STF de tese que pretende descriminalizar o porte de drogas. Digo risível pois, acaso mudássemos a palavra “drogas” por armas, com certeza o destino da demanda seria diverso. Engraçado pois os argumentos que são utilizados para embasar a tese (liberdade individual, proibição da lesividade social abstrata, etc.) são os mesmos utilizados para defender maior flexibilidade ao porte de armas aos cidadãos que, obviamente, passassem pelo devido processo para tal. No entanto, diferentemente do processo de compra e autorização de armas e, consequentemente, para seu porte, o “usuário” de drogas não depende de nenhum processo. Contudo, a lesividade abstrata de um e de outro ilícito para a sociedade sequer podem ser comparados. O abuso de substâncias entorpecentes se tornou um dos maiores (se não o maior) problemas de saúde pública dos tempos atuais, mas, ao que parece, é preferível reconhecer que o Estado não tem mais como lidar criminalmente com tão elevado número de usuários, permitindo-lhes transitar livremente com seus entorpecentes, do que permitir que um atirador esportivo, com frequência em clube de tiro regular, exame de aptidão técnica para uso e manuseio do armamento e laudo psicológico de aptidão, transitar portando seu armamento. Como eu disse, risível, para se dizer o mínimo, mas sinal do triste tempo em que vivemos.

NOCIVO PARA A SAÚDE E PARA AS FINANÇAS

Legalizar o uso de drogas é um contrassenso, visto que é altamente nocivo para as finanças e a saúde do viciado, desesperador para os familiares e amigos e com prováveis consequências a terceiros. Há países que o rigor é tamanho que, para banir, a punição é a pena de morte, enquanto no Brasil até condenado a mais de 400 anos é solto após curto período na prisão.

COMBATE AO USO DE DROGAS

Se já havia uma infeliz falta de confiança do povo em relação ao STF, agora só pode aumentar depois que quatro ministros aceitam o porte da erva maconha, em quantidades menores, o que nos leva a entender que esses portadores usuários irão buscar os pouquinhos da droga em igrejas ou nas delegacias. Só nos resta esperar esperançosos que os outros sete ministros tenham como meta o combate ao uso de drogas e lembrem que poucas ou muitas gramas virão sempre do mesmo lugar, o crime organizado do tráfico de drogas.

AVIÕES DA FAB

Havia um tempo que havia alguma indignação quando políticos usavam carros oficiais para uso particular, mas hoje nem se sentem desconfortáveis em usar aviões da FAB como se fossem de uso particular apesar do custo para os cofres públicos (Ministros viajam de FAB para ficar em seus redutos no fim de semana, 3/8, A14). Infelizmente a fiscalização é deficiente por motivos óbvios.

BOLSONARISMO REMANESCENTE

Carla Zambelli deve ter o mesmo destino de outros golpistas de plantão, como bem defende o editorial Bolsonarismo de manual (4/8, A14). A cassação de seu mandato, além de profilático e necessário, deveria ser a primeira de um conjunto, haja vista a quantidade de parlamentares eleitos com posturas antidemocráticas e neofascistas, aparentados ou não com o condenado ex-presidente, já privado de direitos eleitorais. Isso é muito importante, porque o remanescente bolsonarismo não é um simples cacareco.

CASSAÇÃO DE ZAMBELLI

A respeito de mais um condenável, inadmissível e vergonhoso episódio envolvendo a famigerada deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) – a contratação do notório Walter Delgatti Neto, vulgo “vermelho”, para hackear a urna eletrônica e o celular do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral –, cabe citar o que bem disse o editorial Bolsonarismo de manual: “Carla Zambelli encarna fielmente o ethos bolsonarista, que pode ser descrito, de forma sucinta, como uma busca incessante pela via da mentira, da desinformação e do golpismo. A cassação de seu mandato é ação profilática que se impõe à Casa de representação política da sociedade. A sra. Zambelli é um corpo estranho na democracia, razão pela qual deve ser expelida por seus pares por meio do mecanismo criado pela própria democracia para se proteger de ameaças como ela”. Fora, Carla Zambelli. Basta de bolsonarices!

O RIDÍCULO DA POLÍTICA BRASILEIRA

Hacker de araque passou a perna em Carla Zambelli e expôs o ridículo da política brasileira (Estado, 3/8). Com a devida vênia do articulista Pedro Doria, reescrevo seu título: “Supremo de araque ‘passou o pano’ para os ilícitos de Lula, expondo também o ridículo da política brasileira”. Salienta-se ainda que “conluios” entre juiz e Ministério Público sempre aconteceram, acontecem e acontecerão. Um mal menor para um bem maior, que é a identificação e punição de contraventores e criminosos. Para concluir, por uma questão de justiça, devemos enfatizar que Zambelli, Deltan Dallagnol e Jair Bolsonaro não são sérios, tanto quanto Lula, seus apaniguados, Supremo, Ministério Público, Forças Armadas e principalmente nós, o povo brasileiro, que por ação ou omissão colaboramos para a instalação do atual governo.

VAZA JATO

Com a constatação de transferência de dinheiro de pessoas próximas à deputada federal Carla Zambelli para o hacker Walter Delegatti Neto para a execução de serviços ilícitos, creio que também deveria ser investigado a fundo se o hacker não recebeu alguma recompensa financeira para executar a Vaza Jato. Só por amor à causa é mais fácil acreditar em Papai Noel.

HACKER BIVALENTE

O mesmo hacker que ajudou a tirar Lula da Silva da prisão agora está colaborando para Jair Bolsonaro ocupar a vaga aberta.

LEI DO TALIÃO

Durante a 2.ª Guerra Mundial, a Alemanha nazista de Adolf Hitler adotou a lei do talião – olho por olho, dente por dente – para vingar a morte de qualquer soldado alemão por movimentos de resistência. Obviamente havia um multiplicador para essa lúgubre equivalência, assim, na Itália um soldado alemão equivalia a dez italianos mortos, já em países eslavos como Polônia, Rússia e Sérvia a equivalência chegou a um por cem. Na Baixada Santista a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo está ultrapassando a taxa de 15 por 1. Ainda estamos longe dos nazistas, mas continuando desse jeito chega-se lá. Outros Estados como Rio de Janeiro e Bahia não ficam atrás, mostrando, aliás, que a lei do talião é adotada por governadores e secretários de segurança independentemente da orientação partidária. Já está mais do que na hora de o ministro da Justiça tomar medidas efetivas para acabar com essas chacinas de colarinho branco.

