Novo governo

Simone Tebet

O discurso de posse de Simone Tebet no Ministério do Planejamento e Orçamento foi uma boa novidade, mas será unanimidade no novo governo? Ela falou em colocar os brasileiros pobres no Orçamento, em austeridade e que há divergências sobre responsabilidade fiscal e controle dos gastos públicos. Na minha opinião, com esse discurso, a ministra já está totalmente prestigiada – igual a técnico de futebol.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

Perda de tempo

Uma das primeiras medidas do governo Lula da Silva foi determinar a análise de quebras de sigilo das bobagens feitas pelo ex-presidente fujão em relação a muitos assuntos, que vão desde o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro até as compras com cartão corporativo. Todos sabemos que Bolsonaro, além da destruição deliberada, fez muitas molecagens, como trancar as portas do Palácio do Planalto e jogar as chaves fora. Perder tempo e recursos para revelar as molecagens desse homo horribilis é outra molecagem, desta vez do governo Lula. Quando elegemos o presidente atual, a esperança era que a maturidade e a sagacidade de Lula nos fizessem sair deste pesadelo para retomar o caminho perdido em benefício das futuras gerações. Não percamos tempo com esse passado.

Aldo Bertolucci

São Paulo

Palácio da Alvorada

A descrição pela primeira-dama do estado de conservação da área ocupada pelo ex-presidente e família, no Palácio da Alvorada, mostra o total descaso pelo patrimônio público e a pouca vontade de viver nas mínimas condições de bem-estar para uma vida digna de um presidente e de sua família.

Roberto Luiz Pinto e Silva

São Paulo

Saúde

Cancerígenos ocupacionais

Sobre o artigo Câncer: é preciso prevenir (5/1, A5), destaco a importância da abordagem do tema. A pergunta inicial é absolutamente oportuna, mas a responsabilização das pessoas pelas medidas de prevenção omite as imensas dificuldades de acesso aos serviços de saúde. A exposição no trabalho pode responder por até 30% dos casos de câncer de pulmão e por 100% dos casos do mesotelioma, um tipo de câncer de pleura e de pulmão. Para estes não é possível nenhuma atitude individual de prevenção, posto que não existe limite mínimo seguro para exposição a cancerígenos. Assim, na perspectiva de complementar o debate dos fatores de risco para o câncer, precisamos destacar a importância de eliminar o uso de substâncias cancerígenas no ambiente de trabalho. Dentre elas, a mais importante e reconhecida, o amianto. Todos podemos e devemos ajudar no combate à segunda causa de óbito no País.

Fatima Sueli Neto Ribeiro,

epidemiologista e doutora em Saúde Pública pela USP

São Paulo

Aniversário

Fases

Parabéns ao querido Estadão pelos seus 148 anos! Nos últimos 48 anos, pelo menos, sou um leitor diário do jornal, seja impresso ou na sua versão digital. Herdei esse hábito de meu pai e gostaria que meus filhos o seguissem, mas o mundo digital fala cada vez mais alto. De qualquer forma, é muito interessante relembrar as diversas fases do jornal. Desde as suas oito colunas, depois reduzidas para seis, que tornaram a leitura mais agradável. Tivemos a fase da não publicação às segundas-feiras, quando comprávamos o inesquecível Jornal da Tarde e suas capas memoráveis, passando pela aplicação do colorido em suas páginas até chegarmos à atual versão berliner. Desejo sinceramente que venham mais anos de celebração e, acima de tudo, de jornalismo brilhante, coberturas ótimas, denúncias que tanto incomodam alguns e muita informação. Parabéns ao jornal e à família Mesquita.

Renato Amaral Camargo

São Paulo

Solidez e responsabilidade

Parabenizo o Estadão por entregar, nestes 148 anos, um jornalismo de confiança e qualidade. É notório seu compromisso em promover o amplo debate, através da liberdade de pensamento, além da defesa de princípios importantes da nossa democracia.

Luiz Paulo Tostes Coimbra,

presidente da Unimed Nacional

São Paulo

REUNIÃO COM MINISTROS

O presidente Lula da Silva, na primeira reunião ministerial, disse que “quem fizer algo errado, será convidado a deixar o governo.” E quem já fez algo errado, continua no governo?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

DIA DE REIS

Não poderia ser mais adequado, no Dia de Reis, ocorrer a primeira reunião dos apóstolos do presidente Lula. Para melhor dinâmica na comunicação, presumo que foram distribuídos crachás de identificação aos presentes. No relato bíblico, nas Bodas de Caná, o vinho havia acabado e a pedido de Maria, Jesus transformou água em vinho, seu primeiro milagre. Em conexão, especulando, diante da pompa do primeiro evento do reinado, se houve necessidade, a pedido da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, em que bebida o rei Luiz Inácio transformou a água de sua festa? Caná será alguma inspiração constante para seus milagres?

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

PALÁCIO DA ALVORADA

Janja concedeu entrevista à GloboNews e mostrou a situação de abandono do Palácio da Alvorada após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. Janja propõe tombamento do Palácio, das obras e objetos do local, defendendo que tudo que está lá é patrimônio público. Ela tem toda razão e deveria aproveitar a oportunidade para mandar seu marido devolver tudo o que foi levado do local no período de 2002 a 2010. Justiça seja feita.

J. A. Muller

Avaré

POSSE SIMONE TEBET

Há tempos não acompanhava uma posse com brilho e sinceridade, tal qual ocorreu com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que na ocasião afirmou reconhecer as “divergências de pensamentos” na equipe econômica. E, muito honrada e consciente com a importância do cargo, a ministra disse que Lula entregou a ela “uma das pastas mais relevantes do governo do Partido dos Trabalhadores (PT) e da frente democrática”, já que esse ministério trata “do futuro e também do presente.” Com firme recado ao mercado, se diz comprometida com a austeridade, responsabilidade fiscal e controle dos gastos públicos. E focada no desenvolvimento econômico e social, vai colaborar para que esse governo dê certo, tal qual esperam os 207 milhões de brasileiros. Chega de retrocessos.

Paulo Panossian

São Carlos

PERMANÊNCIA NO PLANEJAMENTO

Ao ouvir o ótimo discurso de Simone Tebet na cerimônia de posse, fica a pergunta: qual será o seu tempo de validade no cargo?

Luiz Frid

São Paulo

HADDAD NO MINISTÉRIO DA FAZENDA

Lula caminha para repetir o maior erro de sua carreira ao tentar emplacar Fernando Haddad para ser seu sucessor. Haddad será um péssimo ministro da Fazenda porque ele simplesmente não é do ramo. Lula faria muito melhor se deixasse seu governo caminhar, vários de seus ministros poderiam se sobressair e conquistar popularidade através de suas realizações e, aí, sim, receber o apoio de Lula para disputar a próxima eleição. Lula deveria conceder ao Fernando Haddad uma chance em alguma área que ele possa ir bem, na Fazenda ele acabará massacrado pela oposição e pela situação. Uma péssima gestão na Fazenda pode arruinar o mandato de Lula, por isso quanto antes ele se der conta disso e corrigir o erro será melhor para seu governo, para o companheiro Haddad e para o Brasil.

Mário Barilá Filho

São Paulo

PRIMEIROS DIAS DE GOVERNO

Neste começo de ano o governo Lula foi marcado pelo início de duas importantes ações: o processo de “desbolsonarização” da máquina federal, com a demissão inicial de 1.400 pessoas de altos cargos públicos e o “revogaço” de decretos que atentam contra a saúde, a segurança pública e outras áreas de vital interesse do País. Começou bem.

J. S. Decol

São Paulo

LULA X ALCKMIN

O que ocorre nas coxias da política é impulsionado por troca de favores ou acordos secretos que pouco têm a ver com a ética do cidadão comum. Uma demonstração eloquente que os nossos homens públicos trabalham num universo completamente dissociado das esperanças e anseios do povo que pretendem representar, é configurada pela aliança firmada entre Lula, recém-empossado presidente, e Geraldo Alckmin, seu vice, outrora feroz adversário. O que leva uma figura pública que durante muito tempo labutou dentro de princípios antagônicos aos professados por quem agora é seu superior, ganhando dele também uma pasta ministerial, a aceitar tal arranjo? Talvez uma tentativa desesperada de sobrevivência política.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

BOLSONARO JOGOU CHANCE FORA

O ex-presidente Jair Bolsonaro jogou fora a chance da “direita” prosseguir governando o País por um bom tempo, em virtude dos estragos causados por governos de esquerda. Achando que mandava e desmandava, inclusive acreditando que poderia ignorar os ditames constitucionais, imaginou uma peça intitulada “golpe” e, com um roteiro completamente descabido, montou um palco a céu aberto para a encenação e ficou jogando conversa fora. Por incrível que pareça, teve plateia. Há quem diga que se abriu uma vaga para líder de direita. O candidato precisa ser equilibrado, não adepto ao populismo, capaz de liderar a oposição e ter apreço pela democracia.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

ACAMPAMENTOS ANTIDEMOCRÁTICOS

O exército parece que compactua com atos antidemocráticos. As próprias corporações militares deveriam zelar pelo estado da ordem pública e desarmar estes circos em frente ao aquartelamento. Aqui em Curitiba, por exemplo, me admiro que os coronéis e generais se calem diante estes atos de aberrações. Se uma pessoa em situação de rua sentar na calçada de um quartel é imediatamente expulsa pelos ‘milicos’, agora deixam esta anarquia e zona ser montada no nariz deles. A prefeitura de Curitiba também está muito acomodada, diante estes acampamentos em espaços públicos, calçadas e locais de estacionamento.

Célio Borba

Curitiba

INSEGURANÇA PÚBLICA

Mortes efetuadas por policiais que confundem “tomada de corrente com focinho de porco”, ao lado de execuções de “suspeitos” em situações mal esclarecidas, evidenciam, em última análise, descompromisso e incompetência do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com a segurança pública. Causa revolta o silêncio das autoridades e a inação de órgãos de defensoria, procuradores, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e parlamentares. Se atingissem segmentos privilegiados, os casos teriam maior visibilidade e tratamento mais consequente.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

MATURIDADE DO PAÍS

Quando será que o Brasil vai entrar no século 21? As ignorantes lideranças que governaram o Brasil nos últimos anos estão com suas mentes ligadas na década de 1930. Ficamos sempre atrasados em relação às nações hegemônicas. Estado pesado, incompetente, e iniciativa privada antiquada. Mudar as mentalidades de governantes e governados é o grande desafio do momento atual, em todos os sentidos. Ou mudamos, ou morreremos, então vamos mudar.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

AUSÊNCIA NA DESPEDIDA DO REI

Discordo dos afoitos analistas criticando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) porque não organizaram caravanas de campeões do mundo para o velório de Pelé. A CBF não é babá de atletas ou ex-atletas profissionais. Todos são crescidinhos. Se não têm sensibilidade para prestar gratidão e mostrar respeito por Pelé, o maior de todos eles, não é problema da CBF. A maioria vive bem, montados na grana e no luxo. Aqueles que conseguiram glórias na profissão têm o dever e a obrigação de exaltar Pelé. Em vida, Pelé sempre exaltou e estimulou jogadores talentosos e mesmo os já chamados de craques. Muitos dos ingratos do futebol usaram Pelé em proveito próprio. Jogador de futebol é mal-acostumado. Quando alcançam a fama, esquecem os momentos difíceis do passado. Mascarados, esquecem que num belo dia também partirão. Raros ajudam os mais necessitados, preferem se encher de brincos, tatuagens, roupas extravagantes e fone nos ouvidos com músicas ruins.

Vicente Limongi Netto

Brasília

INÍCIO DE ANO COMPLICADO

Não está nada fácil viver com tranquilidade neste início de 2023, face às duras realidades que em todo o planeta vivenciamos. Aqui entre nós a chamada mudança climática nos afeta com temporais que produzem enchentes e desabamentos em encostas em várias regiões do País. Na economia estamos sofrendo as consequências deletérias da guerra na Ucrânia, afetando principalmente as camadas mais modestas de nossa imensa população. Esperemos que a nova administração governamental supere suas dificuldades na gestão pública, para podermos ter mais tranquilidade, possibilitando assim momentos de maior felicidade ao nosso povo.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

CONTROLE DA DESINFORMAÇÃO

Li o editorial O monopólio lulopetista da verdade (Estado, 5/1, A3) e a cada passo dessa leitura minha atenção veio num crescendo que me deixou com a pulga atrás da orelha. O magistral editorial acena para vários pontos de funda reflexão. Nem bem finda a primeira semana de lulopetismo, escancaram-se as atrocidades contra a lei. O Supremo Tribunal Federal (STF) golpeia a Constituição, invadindo áreas que lhe não pertencem, de visível viés político. Agora, para amordaçar a boca dos brasileiros, sob o slogan “discurso do ódio”, arquiteta-se a manobra do “controle da desinformação”, com o intuito espúrio de calar críticas contra os desmandos das autoridades, políticas ou judiciárias. Intenta-se, no governo lulopetista, calar a verdade, demonizando opositores. Se promulgada, essa lei de “controle da desinformação” não pode ser considerada na prática, porque lhe falta o espírito da lei, os princípios, e, de rebarba, porque fere a cláusula pétrea da Constituição, que não permite que as vozes de um povo livre se calem.

Antonio B. Camargo

São Paulo