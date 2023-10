Execução no RJ

Banalização da violência

Engano levou à execução de três médicos no Rio, suspeita polícia (Estadão, 6/10). O que chama a atenção no assassinato dos médicos no Rio de Janeiro nesta semana é a forma de reação das pessoas. Elas se acostumaram tanto com a violência que nada parece lhes tirar o prazer de viver. A morte é banalizada na guerra contra o tráfico e serve para aumentar as estatísticas. Não fosse o fato de uma das vítimas ser parente de políticos, a notícia seria mais uma para engrossar a fila da insegurança a que os brasileiros estão submetidos. Quando o Estado brasileiro não é capaz de garantir a vida do cidadão, o que mais pode importar?

Luciana Lins

Mortos ‘por engano’?

A polícia apresenta a hipótese de “engano” para a tragédia da Barra da Tijuca. Mas qual “engano”? Trata-se de um crime bárbaro, cometido a sangue-frio, que estremeceu todo o País. Ele precisa ser investigado a fundo e os culpados, punidos como manda a lei. Qual, afinal, o “engano”?

Francisco Eduardo Britto

A justiça do crime

O que fizeram da outrora denominada Cidade Maravilhosa? As milícias deitam e rolam ali. Matam, rotulam como “engano”, fazem justiça com as próprias mãos e ninguém vai preso. Virou terra sem lei, terra de ninguém.

Sylvio Belém

Por isso mesmo?

Será que, para não serem aborrecidos com perseguições, os mandantes do crime imediatamente avisaram a polícia tratar-se de um engano o assassinato dos médicos no Rio de Janeiro? E, para não serem identificados (sic), deram fim aos executores da execução? E vai ficar por isso mesmo?

Tania Tavares

Fracasso na segurança

Estamos num mato sem cachorro. Ninguém – seja de direita, de esquerda ou de centro – sabe como lidar com a questão da segurança pública e, sobretudo, com esta violência gratuita e infame. Nossas autoridades e nossos políticos estão apenas e tão somente preocupados com seus interesses e com as próximas eleições. É uma afronta a voracidade com que avançam em verbas públicas para financiar suas campanhas e atingir seus objetivos mesquinhos. Marielle Franco foi morta há cinco anos, e continua tudo por isso mesmo. Não tenho dúvida de que o caso dos médicos também dará em nada. O Brasil está fadado ao fracasso.

Leão Machado Neto

ABL

Ailton Krenak

Cumprimento Ailton Krenak e a Academia Brasileira de Letras por eleger o filósofo da natureza, indígena, brasileiro dos povos originários destas terras abençoadas de milênios passados. Um dia histórico para a ABL e para o mundo intelectual do Brasil.

Paulo Sergio Arisi

Prêmio Nobel da Paz

Narges Mohammadi

O Nobel da Paz de 2023 foi concedido a uma ativista dos direitos humanos que está presa em Teerã e não vai poder comparecer à premiação. O regime dos aiatolás do Irã considera uma ameaça uma mulher não usar o hijab para cobrir os cabelos ou tirar foto sem o véu islâmico, violando a lei islâmica. Lembrei-me das proibições na antiga União Soviética que impediram Boris Pasternak (Nobel de Literatura, 1958) e Andrei Sakharov (Nobel da Paz, 1975) de receber o prêmio, por representarem uma ameaça ao regime comunista na guerra fria.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Aquecimento global

Copas da Fifa

Acaso a ONU vai cobrar esclarecimentos da Fifa a respeito das decisões pelas sedes das Copas do Mundo de 2026 e 2030 – esta última em seis países de três diferentes continentes? Por acaso o deslocamento de atletas, delegações e espectadores tem compromisso garantido com as melhores práticas de contenção de emissão de carbono? Por acaso a aviação deixou de contribuir para o aquecimento global? Num planeta caminhando a passos largos para o colapso ambiental, uma decisão desta é de estarrecer.

Ana Cristina Lessa Simões

TOLERÂNCIA ZERO

Embora ainda existam detalhes a serem apurados no assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, chama a atenção o fato de que as autoridades não tardaram em elucidar a dinâmica do crime incluindo autoria e possíveis mandantes. Não é difícil entender por quê. A comoção foi tanta que entraram imediatamente em cena as polícias do Rio, São Paulo e federal e, aí sim, os fatos apareceram rapidamente. Em plena crise crônica de segurança pública que só piora país afora e que demanda soluções de curto, médio e longo prazo, esse é um exemplo que precisa ser refletido com seriedade. Tolerância zero e agilidade são requisitos indispensáveis para inibir a criminalidade – qualquer crime –, desde pequenos delitos até homicídios. Para isso é preciso muita vontade política e muito dinheiro. Mas, antes e sobretudo, uma mudança substancial de mentalidade por parte das autoridades.

Luciano Harary

DIVULGAÇÃO AÇODADA DE INFORMAÇÕES

A mídia divulga que investigações das autoridades policiais dão conta de que os corpos de quatro elementos encontrados mortos em vários pontos da cidade sejam dos autores da recente execução dos médicos na orla da Barra da Tijuca. Adianta ainda a imprensa que eles teriam sido “julgados” pela cúpula do crime organizado, com participação até de bandidos presos, e a “pena” decidida porque os quatro confundiram uma das vítimas com o miliciano marcado para morrer. Puras especulações, uma vez que, não se sabendo quem foram os autores dos mais de 30 disparos, como avançar a hipótese de que os cadáveres encontrados sejam deles? Não há como negar que a polícia esteja encurralada no sentido de esclarecer o homicídio o mais rápido possível, até pelo fato de que o episódio escancara o estado de crise que vive a segurança pública. Mas nada justifica a divulgação açodada de informações sem a devida base que pouco esclarecem o ocorrido. É necessário que o trabalho seja constante e discreto, para que as ações não sejam prejudicadas.

Paulo Roberto Gotaç

CRIME ORGANIZADO

Depois da cruel tragédia do assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, fica a ridícula correria dos responsáveis pela segurança no Brasil para justificar a própria ineficiência e negligência com o crime organizado há décadas. Ficamos nos discursos dissimulados. Revoltante.

Luiz Frid

CHACINA NO RIO

Durante 30 segundos, três criminosos efetuaram pelo menos 33 disparos, matando três médicos e ferindo gravemente um quarto. Tudo aconteceu na Barra da Tijuca, da Cidade Maravilhosa, em frente a um hotel que, certamente, tem segurança particular. Tudo indica que foi um assassinato encomendado, pois um dos falecidos é irmão da deputada Sâmia Bomfim, do PSOL (SP). Seria mais um caso como o da vereadora Marielle Franco, que não foi resolvido até hoje, mesmo com Anielle Franco estando no governo como ministra da Igualdade Racial? Até quando poderemos conviver com o avanço do crime organizado?

Omar El Seoud

SÂMIA BOMFIM

Respeitando sua dor imensa, faço um questionamento a Sâmia Bomfim sobre o que ela quer dizer com “a maior de todas as brigas por justiça”. Dias atrás, uma força-tarefa da polícia paulista invadiu uma comunidade no Guarujá, matando 20 pessoas. Sâmia afirmou que foi uma ação criminosa, uma chacina contra vítimas da sociedade, e solicitou rigorosa investigação e punição dos policiais envolvidos. A deputada federal ainda não se deu conta de que o crime organizado cresceu e deve ser combatido com rigor e, infelizmente, a triste realidade é que, se o policial não mata, morre. Ao enfatizar que “não vai se conformar, vai lutar por justiça, brigar pelo que é certo e justo”, espera-se que Sâmia proponha estratégias de como a polícia deve agir, esclarecendo a quem deve ser feita justiça: seu irmão ou os assassinos “vítimas da sociedade”.

Maurílio Polizello Junior

MUITO CRIME, POUCO CASTIGO

Neste país tão necessitado de profissionais de Medicina vimos três profissionais serem assassinados. O que vai acontecer agora? Os assassinos vão ser presos, julgados, condenados? E cumprirão pena e vão viver à custa dos cidadãos, beneficiar-se de saidinhas e redução de penas? Pobre país.

Henrique Massarelli

CRIME BANALIZADO

“Ainda com marcas de tiros, quiosque é liberado e recebe cliente menos de 12 horas após o crime.” Em qualquer local do mundo, no dia seguinte ao crime, haveria uma placa de luto no estabelecimento comercial e seu fechamento temporário. A insensibilidade impera na cidade onde o crime está banalizado. Triste, muito triste ser carioca e ver tudo isso.

Roberto Solano

ANTIGA CIDADE MARAVILHOSA

Diante da covarde, absurda e chocante execução a sangue frio de três médicos paulistas na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, como num filme de bang-bang ou da máfia na Chicago dos anos de Al Capone, cabe apenas constatar com tristeza e estupefação que a outrora Cidade Maravilhosa acabou virando a cidade miliciosa, totalmente dominada e controlada pelo crime organizado das milícias paramilitares. Sem uma intervenção perene e firme das Forças Armadas, não haverá saída nem fim para o dantesco cenário da criminalidade campeando por todos os lados. Basta!

J. S. Decol

MORTES POLÍTICAS

Com a devida vênia do idôneo ministro da Justiça, Flávio Dino, é preciso mais que federalizar, mas recriar uma “República do Galeão”, conduzida pelos altos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica, e composta por todas as polícias. É evidente que há grupos políticos radicais ensanguentando a política brasileira, desde o assassinato de Marielle Franco. A execução de três médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo, num quiosque na Barra da Tijuca, sendo um deles irmão de uma deputada do PSOL, justifica a mais rigorosa atuação estatal repressiva e preventiva. E a política do Rio de Janeiro já firmou sua tese: ataque por engano! Somente algumas horas depois do fato e, como sempre, policiais que assim formulam suas teses “inteligentes” sobre um crime depois deformam suas investigações segundo elucubrações cerebrinas para confirmá-las. E assim permanecem por anos no Rio de Janeiro, longe do núcleo duro desses fatos – políticos.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

AÇÃO CONTRA CHEFES DO CRIME

Sempre que ocorre um crime de impacto, independente das investigações do crime, a polícia informa à imprensa quem é o CEO de determinada milícia ou facção criminosa, qual território domina, quem é seu adversário, quem são os seus seguranças, o que gosta de tomar no café da manhã, de quais crimes é suspeito. Pergunto: com tantas informações, por que não é executada nenhuma ação preventiva contra esses chefões do crime? Há mais coisas entre o céu e a terra do que balas perdidas.

Vital Romaneli Penha

MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

O assassinato dos três médicos no Rio de Janeiro (um está no hospital e se recuperando) é mais um triste episódio da violência e da barbárie que se alastram pelo País. O problema não é hoje, mas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, não parece ser a pessoa mais capacitada para enfrentar o problema. Depois do que aconteceu – e continua acontecendo no próprio Rio e na Bahia – ele lançou um programa nacional de combate ao crime organizado que não convenceu ninguém. A imprensa e autoridades na área de segurança disseram que o programa foi feito açodadamente e com pouca chance de criar algo novo e efetivo no combate à criminalidade. Em outras palavras, mais do mesmo. Já passou da hora de presidentes, inclusive e principalmente o atual, colocarem nas pastas ministeriais pessoas com extensos e compatíveis currículos com o cargo que vão ocupar.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

FLÁVIO DINO

O Brasil (e o mundo) ficou estarrecido, indignado, revoltado e impotente diante da covarde execução de dois brilhantes médicos de São Paulo, e um outro da Bahia, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste, do Rio, na madrugada de 5 de outubro. A progressiva audácia dos criminosos tem a ver com a decisão do semideus supremo Edson Fachin, que limitou/proibiu as ações da polícia nas comunidades carentes, que abriga o comando do tráfico e dos milicianos no Rio? A solidariedade às famílias, lamentavelmente, é o mínimo que cabe ao impotente e desprotegido brasileiro do bem. Entretanto, o oportunista e incontrolável “Louro José” da pasta da Justiça e Segurança Pública, bilontra de ofício, porque uma das vítimas tem parentesco com deputados federais (do PSOL), tem conquistado o seu momento “fashion” diante dos holofotes, atropelando a competência das polícias do RJ e SP, irmanadas, com investigações já em curso na busca dos criminosos. Ato contínuo, determinou (em razão da “capa do processo”?) que a Polícia Federal acompanhe o trabalho das polícias estaduais. Ministro, “cada macaco no seu galho”! Recolha a sua viola, a sua língua, a sua vaidade, a sua prepotência. Respeite a dor de todos. O momento não é de tirar proveito da dor alheia “para aparecer”. No lugar da aguardente Tiquira, adote o guaraná Jesus, famosas bebidas de sua terra.

Celso David de Oliveira

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU

É cômico, senão trágico, notar que o Brasil teima em reivindicar um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU enquanto apresenta um quadro de crescente desordem na sua própria segurança interna, a exemplo dos pavorosos assassinatos a sangue frio ocorridos no Rio de Janeiro recentemente e o aparente crescimento a olhos vistos do crime organizado em nosso território. Também é preocupante ver que o Brasil tem cada vez menos projeção de poder e está, na prática, cada vez mais isolado no cenário internacional. Afirmações esdrúxulas como a do nosso atual presidente, argumentando que a Ucrânia tem parcela considerável de culpa pela invasão criminosa que sofreu, não ajudam em nada na mudança desse cenário de isolamento e perda de credibilidade do País. Precisamos urgentemente, portanto, decidir que país realmente queremos ser no mundo atual e, a partir daí, como agir concretamente para chegar a esse objetivo. Enquanto não tivermos uma política de relações exteriores crível e consistente, ficaremos relegados ao papel de testemunhas passivas dos acontecimentos mundiais, sem influência relevante nos destinos do planeta. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

O QUINTO LÍDER

Em dado momento no artigo do colunista do The New York Times Thomas L. Friedman Quatro líderes e um mundo virado ao revés (A13, 5/10), referindo-se ao Putin, Xi Jinping, Trump e Netanyahu, ele menciona que “o denominador comum que une esses quatro líderes é que todos eles quebraram as regras do jogo em seus países por uma razão bastante familiar: permanecer no poder”. Por esse prisma, ele poderia incluir Bolsonaro como o quinto em sua lista.

Jorge de Jesus Longato

FISCALIZAÇÃO DE BARULHO

Se a Prefeitura Municipal de São Paulo não pode fazer nada contra os altos barulhos na cidade, quem poderá? A Polícia Militar diz que é da Prefeitura, a Prefeitura diz que é da polícia. E, nós, população, ficamos sem fiscalização alguma. Para que pagamos impostos então? Já que não faz o serviço, reduza o imposto! Simples assim.

Alberto Utida

