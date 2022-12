Forças Armadas

Compra barrada

Achei sensata a decisão do desembargador Wilson Alves de Souza, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de barrar a compra de 98 veículos blindados pelo Exército, que custariam ao Brasil R$ 5 bilhões. No momento em que o Congresso discute a PEC da Transição, quando há falta de recursos para saúde, educação e para aliviar a necessidade dos mais carentes por meio de transferência de renda, como é possível cogitar fazer uma compra desta? Não sou contra equipar o Exército, mas precisa fazer isso agora? Quais são as ameaças internas ou externas que justifiquem a compra? Espero que o bom senso predomine e que a liminar não seja derrubada.

Leonardo Sternberg

bergzynski@gmail.com

São Paulo

*

Agindo corretamente

Sobre a notícia Liminar proíbe Exército de comprar blindados por R$ 5 bi (Estado, 6/12, A9), pelo que entendi ao ler o Anexo IX ao Request for Proposal (RFP) – Colog n.º 01/2022, referente ao edital de aquisição dos blindados, não será pago o valor de R$ 5 bilhões agora, pois trata-se de um projeto de 15 anos, que prevê a aquisição de nove blindados nos primeiros dois anos de contrato, a um custo de US$ 7 milhões por unidade. Há outros custos decorrentes de instalação de simuladores e outras particularidades que ainda seriam acordados entre as partes. Quanto à aquisição dos demais blindados após os dois anos, o item 2.1.1.2. do anexo deixa claro que as quantidades, até o total de 98 blindados, são “previsões iniciais, a serem confirmadas de forma oficial, com antecedência a ser acordada entre as partes e dependendo da disponibilidade orçamentária do Exército”. Assim, entendo que as Forças Armadas estão agindo corretamente neste caso, sem evidência de prejuízo imediato ao interesse público e ao erário. Minha única dúvida é a aparente não exigência de condição, no edital, de fabricação dos blindados no Brasil, com transferência de tecnologia para a indústria nacional.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

Auxílio Brasil

Sem-vergonha

Não poderia ter sido mais feliz o título da entrevista da economista Tereza Campello sobre as distorções decorrentes da má gestão do Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) induzindo a erros no preenchimento do Cadastro Único (‘Queremos tirar os sem-vergonha do Bolsa Família’, Estado, 5/12, A8). Que a mesma providência seja aplicada a outras sem-vergonhices e distorções que há em setores da administração pública brasileira, como nas renúncias fiscais, nos subsídios e nos penduricalhos de toda natureza. Queremos tirar todas as inconstitucionalidades que há nos orçamentos e gabinetes – secretos e paralelos, respectivamente – que contrariem os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o artigo 37 da Constituição de 1988. Aplica-se a essas situações o que canta Milton Nascimento: “Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal”.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Família ‘unipessoal’

Hoje, 5,3 milhões de beneficiários que recebem o Auxílio Brasil são “unipessoais”. Ora, se a pessoa é maior de idade, não tem marido, esposa nem filhos, manda este desocupado ir trabalhar, e não viver à custa do Estado!

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

Transição de governo

Garantia passada

Lula vive falando do “sucesso” de seu governo a partir de 2003, prometendo repeti-lo. Esqueceu que tanto o Brasil quanto ele já percorreram 20 anos de história? Não percebe que os tempos são outros? Melhor refletir mais sobre seus planos de governo.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Legislativo

‘Rachadinhas’

Sobre o editorial A banalidade da ‘rachadinha’ (Estado, 6/12, A3), julgo que o primeiro passo para resolver a questão seria disciplinar as contratações para cargos em comissão do Legislativo em todo o País. Para citar um único exemplo, cada deputado federal pode contratar até 25 secretários. Isso é obsceno (exceto, é claro, para os beneficiados). Fico imaginando quantos funcionários são nomeados em todas as Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores no Brasil.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

AUMENTO DE IMPOSTOS

Estados se preparam para aumentar imposto decorrência de tributos perdidos com os combustíveis. Ouvimos aumento de despesas públicas improdutivas, aumento para funcionários, e a solução sempre passa para o contribuinte pagar, ou seja, aumento de imposto. Não podemos esquecer que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e todos nós temos conhecimento do péssimo retorno do serviço público. Recentemente, elegemos em São Paulo um governo extremamente competente, como pudemos observar enquanto ele era ministro, entretanto, parece que, como primeiro ato, foi-lhe concedido a bagatela de um aumento de 50%. Talvez ele não saiba que atrás disso pode vir um aumento em cascata para outras pessoas.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

DINHEIRO FÁCIL

Ao invés de cortarem despesas desnecessárias, os governos estaduais querem o caminho mais fácil: elevar a tributação, reduzir o poder de compra e encher os cofres públicos. Austeridade fiscal nunca foi uma qualidade dos gestores públicos brasileiros. A ideia, na mente dos eleitos, é que o contribuinte deve viver para manter o poder público e suas benesses e não exigir nenhum serviço com o mínimo de qualidade. É notório que o Estado brasileiro, em seus três níveis de governo, gasta demais e muito mal. A informação de que os Estados estão, gradualmente, encaminhando propostas às Assembleias Legislativas visando compensar a perda de arrecadação com o ICMS cobrado nas contas de luz, gás e telecomunicações desanima todo e qualquer cidadão. Afinal, elevar as alíquotas gera efeito cascata cujo maior prejudicado é e sempre será o trabalhador, o contribuinte. O mais triste disso tudo é saber que, provavelmente, os deputados estaduais farão essa concessão aos governadores. As eleições acabaram e teremos quatro anos para que essa notícia caia no esquecimento.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

O ÚLTIMO BOLSONARISTA

Tarcísio de Freitas querer trazer Paulo Guedes para nossas finanças é querer brincar com fogo. Guedes exigiu um super-Ministério, nunca apresentou programa a ser seguido. Virou um “um manda, outro obedece” e está entregando uma terra arrasada, sem dinheiro para passaporte, Farmácia Popular, universidades, salários e bolsas neste último mês de desgoverno. É ele que Tarcísio quer trazer ao povo que o elegeu? Deixe-o cumprir sua promessa de ir-se embora do País. Seu dinheiro em paraíso fiscal cresceu bastante com a instabilidade provocada pelo seu desgoverno. E o tal do Capitão Derrite para a Segurança Pública, que começa tirando as câmeras dos uniformes dos policiais, o que está dando muito certo? Tarcísio é o que resta dessa leva de bolsonaristas, que tenha juízo!

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

DE CABELO BRANCO

O governo Lula, com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, a provável escalação de Fernando Haddad no Ministério da Economia, 40 Ministérios e o inchaço da máquina pública para acomodar seus apaniguados vai ser um desastre para a população mais vulnerável. Enquanto Janja tinge o cabelo de loiro para subir a rampa, o povão vai ficar de cabelo branco, arrependido de votar no democrata Lula da Silva.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

PEC FURA-TETO

É, no mínimo, antiético e contra o Brasil o clássico “toma lá, dá cá” para aprovação da PEC fura-teto de R$ 200 bilhões pelo Legislativo atual, que foi significativamente renovado na última eleição. Isso é para após a posse do novo presidente. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os gastos às receitas, é sagrada, não pode ser desrespeitada como o Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da Constituição, o faz impunemente com a Carta Magna. O certo é reduzir gastos, inclusive da máquina pública, para sobrar recursos destinados à educação, área social e investimentos. No fundo, no fundo, o objetivo da PEC da gastança é desestruturar a economia para retornar e agilizar o processo da transição brasileira para o bolivarianismo/socialismo venezuelano do Foro de São Paulo.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.b

Vila Velha (ES)

*

CÁLCULO POLÍTICO

Aparentemente, a única certeza é o cálculo político destinado a maximizar as condições que possibilitem um bom resultado nas eleições de 2024 aos apoiadores do governo de plantão, através de monumental gastança governamental e aumento artificial e efêmero do consumo. O que se pode esperar, portanto, nada mais é do que uma repetição, provavelmente piorada, do que já foi visto no passado. A melhoria das reais condições econômicas e sociais do País, por essa lógica, pode e deve esperar ad aeternum, pois não entra no cálculo político. Aumento da produtividade, reindustrialização e melhor inserção do Brasil nas cadeias internacionais de produção provavelmente são vistos como algo etéreo e distante, quando não desimportante. Esperar algo mais concreto do novo governo federal para a melhoria das condições econômicas e sociais do Brasil a médio e longo prazos é não só uma ilusão quanto, possivelmente, ingenuidade. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

COMPRA DE BLINDADOS

Mais uma derrota de Jair Bolsonaro. O juiz Wilson Alves de Souza, do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF1), suspende a compra, diga-se insana, pelo Planalto de 98 veículos blindados de fabricação italiana para o Exército por um montante escorchante de R$ 5 bilhões. O citado magistrado, demonstrando sua perplexidade sobre esse inadequado negócio, na decisão afirmou que, se está faltando verbas na educação, saúde, etc., como “se pretende comprar armas em tempos de paz?”. Ora, esse é o irresponsável Jair Bolsonaro, que jamais esteve preocupado com as áreas mais importantes, entre outras, como as citadas acima. Mas foi pródigo em regar com R$ 16,5 bilhões o tal orçamento secreto para mãos e orgia de deputados e senadores com objetivo de evitar até seu impeachment. E essa tentativa de comprar por R$ 5 bilhões 98 blindados, mesmo com as contas públicas no fundo do poço, até sem recursos para Farmácia Popular, etc., é parte das excrescências praticadas por esse desgoverno.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

CONTINÊNCIA

Alguém acha que os comandantes militares vão prestar continência ao presidente diplomado em 12 de dezembro e empossado em 1.º de janeiro com um passado criminoso e um presente perigoso?

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FLECHADAS

O que tem de bolsonarista que dormia com a camisa do Brasil não está no gibi, isso quando Bolsonaro, aprendiz de ditador, lhes vendia o céu. Agora, ainda sem cair na realidade e de camisa amarela, torcem contra a seleção da camisa amarelinha e ainda chamam todos os que torcem para o Brasil de petista e logo comunista, por conta das afinidades de Lula – que derrubou do cavalo o tenente metido a capitão – com alguns desses países. Na espetacular goleada da seleção brasileira na Coreia do Sul, por 4 a 1, sofreram como se recebessem uma flechada a cada gol da seleção canarinho.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

SILÊNCIO DO PRESIDENTE

Pelo descabido silêncio manifestado até agora, parece que esqueceram de avisar ao presidente Bolsonaro que a seleção brasileira está participando da Copa do Mundo do Catar.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO

Não é difícil de entender o sentimento de frustração quando o candidato de nossa preferência perde as eleições. Mas é incompreensível que já se exija do vencedor de imediato uma estratégia de como organizar seu governo diferente da que, segundo alguns, deveria ser idealmente, de acordo com seus ângulos de visão. São muitas e complexas as variáveis que o eleito, no caso Lula, vai ter de lidar. E como conseguirá viabilizar as condições para solucionar os gravíssimos problemas que herdou do governo Bolsonaro, só ele pode avaliar, sendo coisa para se aguardar com paciência e uma boa dose de segurança de que encontrará a forma mais adequada para conciliar as necessidades urgentes de um povo faminto e desamparado com os interesses paroquiais dos parlamentares do Congresso e dos aliados. Creio que Lula fez por merecer esse voto de confiança, não só por seus exitosos governos anteriores, como em função do desastre irresponsável do governo Bolsonaro em todas as áreas. Não sou petista, nunca fui petista, mas tenho senso de justiça. Quanto às acusações recorrentes de corrupção que são atribuídas a Lula, seria aconselhável buscar saber como foram adquiridos mais de centena de imóveis, metade dos quais pagos em dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro, alguns deles bem valiosos. E, convenhamos, a prática de rachadinhas durante tantos anos seguidos deve ter contribuído para a formação de tão volumoso patrimônio sem contar o que ainda não veio à tona sob sigilo de cem anos. E, para completar, só mesmo uma pessoa muito experiente e já bem madura para dar conta dessa gigantesca tarefa. Por fim, seria bom esquecer essa bobagem de “comunismo”, que isso é resquício de uma infância cheia de medo de perdas no seu mundo interno. Freud explica.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

OLHO VIVO DO JORNALISMO

Como é bom viver numa democracia e poder ler no principal jornal do País uma coluna política como a de Eliane Cantanhêde. Em Olho vivo! (Estado, 6/12, A10), a colunista explica como deve ser exercida a crítica política aos eventuais governantes na Presidência do País, dando “pau neles” ou elogiando, conforme sua atuação mereça críticas ou aplausos, ou expectativas, como no momento atual em que um governo desastroso deixa o poder e um velho governante retorna. Ambos duramente criticados por ela em momentos distintos. O olho vivo do jornalismo é o mais evidente símbolo da democracia viva de uma nação livre.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

RÉVEILLON NA PAULISTA

Depois de dois anos sem comemorações por causa da pandemia, a Prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 5/12, que a festa de réveillon na Avenida Paulista está de volta na virada de 2022 para 2023. Pareceu-me uma decisão que não foi analisada com o devido cuidado. Os casos de covid são numerosos. Podemos imaginar que quase ninguém usará máscara durante a festa, o que aumentará mais ainda os casos. Embora a maioria não requeira internação, isso não evitará um crescimento, por mínimo que seja, do número de atendimentos nos serviços públicos de saúde. Sabemos dos problemas no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Programa Farmácia Popular por falta de dinheiro. Ao que parece, a Prefeitura não leva isso em consideração, já que tem dinheiro em caixa, sem pensar no ônus para o governo federal. Vemos um aumento de desabrigados na rua de São Paulo, sem ter o que comer e onde morar. Se está sobrando dinheiro, não seria melhor ajudar essas pessoas do que fazer uma festa de réveillon?

Leonardo Sternberg Starzynski

bergzynski@gmail.com

São Paulo

*

FESTAS DE FIM DE ANO

O ano termina com muita preocupação para nós, brasileiros. Além das incertezas político-administrativas, há o rebote da crise sanitária. A covid-19 está de volta através de novas variantes e – o pior – pelo comportamento de risco das pessoas. Especialistas garantem que o aumento dos testes positivos, internações e mortes, independentemente dos novos formatos da moléstia, pode ser tributado às aglomerações ocorridas na campanha eleitoral, nas eleições e pela falsa crença de que a pandemia já é coisa do passado. Advertem que as festas de Natal e Ano-Novo e da posse dos eleitos e seus auxiliares nomeados poderão ser o combustível para novo incremento do mal e, consequentemente, do número de vítimas, parte delas, fatais. Agora, que não há eleição próxima e nem governante adversário a combater, espera-se que o recrudescimento da covid e até a possível volta à condição de pandemia sejam tratados de maneira mais técnica e menos política. Que os governantes se limitem a fazer sua parte no aporte de recursos – tanto financeiros quanto técnicos – e deem o necessário apoio à estrutura médico-sanitária para esta fazer a sua parte sem ter de esbarrar em figurão caçador de votos e muito menos em corrupto desviador de recursos públicos, como aconteceu no passado recente (e ainda não foi apurado). Que os resíduos dos investimentos de 2020, 2021 e 2022 sejam reaproveitados para socorrer a população se realmente tivermos uma “recaída” para o nível pandêmico. E que o povo tome consciência e não corra riscos desnecessários.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

CHUVA DE VERÃO

Com o calor do verão, evapora mais e chove frequentemente ao entardecer. Nessa hora, o preço do Uber dispara, chegando a dobrar. Nunca é demais lembrar que o preço dos táxis permanece o mesmo. E que o número maior de veículos de sua rede impacta significativamente no tempo de espera para chegada do veículo.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo