São Paulo

Revitalização do Centro

Notícias auspiciosas para o Centro de São Paulo: o governador do Estado quer firmar uma Parceria Público-Privada (PPP) para levar a sede do governo para a região, e arquitetos e outros profissionais se instalam na tradicional Galeria Metrópole. O desafio é grande, mas eu acredito na recuperação do Centro. Falta só uma união efetiva da sociedade civil e da Prefeitura, com muito planejamento e ação, para o processo começar. Todos vão ganhar com isso.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

Novos ares

A ideia de trazer o Palácio dos Bandeirantes para o centro de São Paulo é altamente viável. Nunca entendi por que a sede do governo estar no Morumbi. A mudança daria nova vida e revitalização a lugares hoje degradados. O mesmo ocorreria com a cobertura do Minhocão, uma ideia que merece ser estudada mais a fundo no que se refere a custo e viabilidade. A cidade está carente de novos ares.

João Camargo

São Paulo

Pirotecnia

Mudar de endereço a sede de um governo nunca resolveu problema algum, e é claro que não resolverá o problema da cracolândia, porque se trata de um problema humano e de saúde pública, além do aspecto criminal, já que envolve tráfico de drogas. Sem o endurecimento das leis, tudo continuará igual. A sede do governo paulista permanecendo onde está certamente não vai atrapalhar o trabalho daqueles que realmente querem fazer algo pela cidade. Pirotecnias nunca serão bem-vindas. Precisamos de trabalho sério e competente.

Vera Bertolucci

São Paulo

STF

Eficiência e discrição

Em meio à tempestade perfeita que se abateu sobre nós no dia 8 de janeiro deste ano, o Estadão vem alertando em vários de seus editoriais sobre a necessidade de moderação, equilíbrio, bom senso, prudência e responsabilidade de nossos governantes. Verborragia, destempero verbal e loquacidade precisam dar lugar ao silêncio e às pausas. Só assim vamos melhor nos concentrar, manter o foco, serenar os ânimos, medir as palavras, refletir e tomar as melhores decisões. Destaco, aqui, o alerta do editorial O necessário silêncio dos juízes (Estadão, 6/2, A3). É hora de eficiência e discrição. Vale não só para os juízes – que devem falar apenas nos autos –, mas para todos os governantes e governados, brasileiros e brasileiras.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

Silêncio

Excelente e oportuno o editorial O necessário silêncio dos juízes. Há juízes no País que estão mais para maritacas judiciais do que intérpretes das nossas leis.

Lincool Waldemar D’Andrea

São Paulo

Governo Lula

Linguagem neutra

Não bastasse sua ingerência em todas as searas do atual governo, a primeira-dama Janja agora quer também comandar nossa Língua Pátria. Partiu dela a determinação ridícula de usar a tal linguagem neutra nas comunicações governamentais (Coluna do Estadão, 6/2, A2). Impressiona como as pessoas sobem num singelo caixotinho e já se sentem como quem galgou as escadas de todos os conhecimentos. Pobre Brasil, escravo também destas fantasias que ofendem os ditames de seu idioma. Tenho dito “que sorte mesmo tem Camões, que, morto, está desobrigado de encarar as cretinices que andam fazendo com seu material de trabalho”.

Doca Ramos Mello

São Sebastião

Educação

Lista de material escolar

Pequeno detalhe para adicionar ao extremamente elucidativo artigo A lista de material escolar dos filhos, da psicóloga Rosely Sayão (Estado, 5/2, A17): normalmente, estas listas dos totalmente desnecessários materiais indicados pelas escolas vêm com um pequeno lembrete de em qual estabelecimento devem ser adquiridos. Isso me lembra aquele pequeno papel anexado aos convites de casamento indicando onde está a lista de presentes dos noivos. Apenas um interesse comercial para eles. Agradeço ao jornal e a Rosely Sayão pelo alerta aos pais.

Werner Sönksen

São Paulo

MINHA CASA MINHA VIDA

É a primeira vez que vejo o governo propondo melhorar essas habitações agregando uma varanda (Com ajustes, Minha Casa deve levar meses para sair do papel, 5/2, B1). Muito bem. Mas, mesmo assim, é muito triste ver conjuntos de centenas e até milhares de casas feitos todos exatamente iguais. Parece um pavilhão de uma penitenciária. Em um empreendimento com centenas de casas, por que não criar quatro ou cinco modelos com diferenças arquitetônicas e cromáticas de modo a oferecer uma certa individualidade a cada residência? Isso não representaria praticamente custo algum pois, tendo um volume tão alto de cada modelo, não se perderia o ganho pela escala. Mas seria muito bom alguém poder se referir à sua casa citando uma pequena diferença que a identificasse como sua e não apenas um número de cela. Vamos humanizar o conjunto?

Sergio Orlando Massara

São Paulo

ATRASO NO PROGRAMA

Creio que a inclusão de varanda no programa Minha Casa, por imposição do presidente Lula da Silva, nada mais é para justificar o atraso que o programa teria com ou sem varanda. Assim como o culpado dos juros altos é o Banco Central. Sai o “mito”, entra Deus. Enquanto este país não parar com salvadores da pátria, não vamos a lugar nenhum.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

LINGUAGEM NEUTRA

Depois da oportuna e bem-vinda introdução da Língua Brasileira de Sinais (Libra) na gestão Jair Bolsonaro, por iniciativa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o governo Lula resolveu adotar a linguagem neutra de gênero por sugestão da atual primeira-dama, Janja da Silva. Em breve, o primeiro-casal será formado por Lule e Janje, e as falas presidenciais serão dirigidas aos brasileires. A que ponto chegamos. Francamente!

J. S. Decol

São Paulo

CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO

Qual o propósito do senador do baixo clero Ciro Nogueira (PP-PI) em menosprezar a “rainha dos baixinhos”, Xuxa Meneghel (indicada como embaixadora da nova campanha de vacinação promovida pelo Ministério da Saúde), ao tratá-la como ídolo do passado? Caso entenda que esse comportamento é fazer política, pelo menos não deveria se esquecer de sua condição de empresário e advogado.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

VACINA CONTRA COVID

Outra herança terrível que nos deixou o ex-presidente Bolsonaro são as mentiras a respeito de vacinas. Estive recentemente no posto de saúde com minha neta para a terceira dose da vacina contra covid, que foi aprovada pela Anvisa e divulgada pela mídia, mas havia pouca gente e os funcionários, muito gentis, contaram que o interesse é muito baixo. É muito ruim, a doença continua matando, mesmo que em grau menor, e quase toda a população está convencida de que a covid já acabou. O Ministério da Saúde tem que alertar de que temos que continuar a nos proteger. Muitos morrerão se não for feito esse alerta.

Aldo Bertolucci

São Paulo

PROGRAMA MAIS MÉDICOS

O relato da médica Carla Cristina Ferreira Rodrigues sobre sua experiência profissional junto aos Yanomamis demonstra bem a enorme dificuldade que existe em prover saúde a territórios isolados (‘Dormia na rede com facão e fugi de tiroteio’, diz médica, 5/2). A sensação de impotência pela falta de recursos os mais básicos (ela levava insumos e medicamentos pagos com o próprio salário), a insegurança reinante pela violência envolvendo garimpeiros e condições indignas de alojamento fizeram com que ela desistisse após 11 meses, o que foi muito até. Ao visitar recentemente a Casa de Saúde Indígena Yanomami, em Roraima, por conta da tragédia humanitária, o presidente Luiz Inácio declarou que era mais fácil deslocar 10 médicos para a reserva do que transportar 200 doentes para outros centros. Sim, é verdade, mas não é só isso. O programa Mais Médicos, que o governo pretende reformular, não pode contemplar somente a presença do médico em locais ermos, mesmo pagando um bom salário. É preciso também estrutura logística mínima de trabalho, cujo custo não será pequeno. Sem isso não haverá médico que resista mais de 11 meses junto aos Yanomamis ou outras comunidades precárias.

Luciano Harary,

médico

São Paulo

USO DO MERCÚRIO

Quem não sabe, pergunta. Acredito que muitos como eu pouco sabem sobre o mercúrio e sua ação nos organismos vivos, menos ainda sabemos sobre sua cadeia: como é produzido; quem são os produtores; como é comercializado; quem pode comprar; e quais são as exigências para os processadores e usuários finais. Acredito que outros crimes possam estar sendo praticados, porque se fala sempre em toneladas e isso para um produto perigoso. Nos anos 1970 já tivemos problemas com o uso na cultura de tomate. Parou?

Sérgio Barbosa

Batatais

ALEXANDRE DE MORAES

Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Desculpe se você acha que eu vou falar sobre um dos filmes candidatos ao Oscar. Não. É sobre um ministro da nossa Corte Suprema. Ninguém está mais em todo lugar ao mesmo tempo do que ele. Está onde deveria estar e está onde deveria se abster, como fica muito claro no editorial O necessário silêncio dos juízes (6/1, A3). Onde ele deve estar todos nós sabemos, seguindo os preceitos da Carta Magna. E onde ele não deveria estar, como diz o editorial: “É absolutamente inconveniente, para dizer o mínimo, que um ministro do STF se considere autorizado a tecer comentários a respeito de casos sob sua jurisdição”. E mais: “Não é prudente que ministros do Supremo aceitem participar de eventos privados em que figuram como estrelas, de quem se espera, exatamente por isso, ouvir informações e comentários que forneçam pistas sobre suas inclinações no julgamento de casos de grande repercussão. E não só isso: é imprudente participar de eventos com empresários que não raro têm interesse em processos que tramitam no Supremo”. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, estrelando Alexandre de Moraes.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

QUEM MUITO FALA...

Ufa! Até que enfim alguém da mídia pede comedimento ao magistrado jactancioso. Tinha que ser o meu jornal. Parabéns!

Joaquim Quintino Filho

Pirassununga

MANDATO NO STF

Por sua condição de instância máxima, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência para julgar e aplicar penalidades em último recurso para os submetidos a sua jurisdição. E quando os próprios membros da Corte descumprem a lei? Ademais, não seria o caso de limitar o mandato dos ministros do Supremo, já que são nomeados por indicação política e não por mérito ou concurso? Por coerência com princípios inerentes ao sistema democrático, como o limite de tempo e alternância no exercício do poder. Ou teremos que aguentar reiteradas incongruências de alguns ministros da Corte até que completem 75 anos? Isso pode representar décadas.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

PODER PARALELO

No artigo do jornalista Carlos Alberto Di Franco (Estado, 6/2, A5), ele chama a liberdade de expressão de valor inegociável. Do período eleitoral até aqui coisas estranhas foram acontecendo sob as barbas do Congresso e nem um pio foi dado no sentido de interferir e ponderar sobre a liberdade de expressão. Sua perda é um grande risco para todos. Este mês o novo Congresso assume e dentre tantas pautas que o aguardam estão a liberdade de expressão e o avanço de medidas antidemocráticas. Vamos ver qual será o empenho das excelências para esses temas de suma importância para o País. Ao propor a Guarda Nacional, apenas a governadora do Distrito Federal disse não haver necessidade. Seus pares vão deixar que se crie um poder paralelo nos moldes da Guarda Nacional Bolivariana da Venezuela?

Izabel Avallone

São Paulo

ESPOLETA DO GOLPE

Não sei se o nobre jornalista J. R. Guzzo conhece ou já ouviu falar em fulminato de mercúrio. Trata-se de um composto químico explosivo, muito sensível a calor ou fricção e que é utilizado como espoleta para outros explosivos mais potentes e/ou eficientes. Pois bem, no artigo Um governo na oposição (5/2, A8) ele afirma que o movimento ocorrido em Brasília no dia 8 de janeiro não era um “golpe” (ele não explicou o que era então) pois não tinha líder, planos nem “tanques na rua”, entre outros requisitos. Concordo plenamente com ele até aqui: não era um golpe. Não era um golpe em si só, mas sim a espoleta que deveria detonar o golpe. Uma tentativa canhestra, diga-se de passagem, de chamar as Forças Armadas para uma intervenção no governo e, aí sim, detonar-se o golpe. A espoleta detonou, mas a “carga explosiva” não. Aí, sim, a tentativa de detonar um golpe virou apenas uma “balbúrdia” no entender do articulista (mas ele não explicita isso, repito). A espoleta tem pequena carga explosiva mas ela detona a pólvora que realmente explode e expulsa o projétil (a bala) da cápsula (ou estojo) e sai o tiro. Só que, às vezes, falha e por vários motivos. No caso da espoleta detonada no dia 8, a pólvora não explodiu e o golpe não saiu. Realmente, não foi um golpe, mas foi sim uma tentativa de detonar um golpe. Em tempo, não sou e nunca fui eleitor de Lula nem do PT. Também não votei em Bolsonaro. Sou apenas uma pessoa que gosta da verdade e não de mitos.

Nelson Newton Ferraz

São Paulo

OS VEXAMES CONTINUAM

Não faltaram vexames para o Brasil durante a Presidência de Jair Bolsonaro: sua negação da “gripezinha” da covid-19, seus ataques contra a imprensa, o Judiciário e o sistema eleitoral que o elegeu, suas bizarras motociatas até na cidade de Doha, no Catar, e por aí vai. Não reconhecendo sua derrota nas eleições, pegou avião oficial e foi para a Flórida, nos EUA, para não transmitir o cargo de presidente. Ao invés de voltar, entrou com pedido de visto de turista e saiu com uma solução parecida com a usada por Alberto Fujimori, que fugiu para o Japão: ele (Bolsonaro) é um cidadão italiano, pois o seu avô tinha nascido na cidade Anguillara, no nordeste da Itália. Se ele se sente italiano, parabéns para a Itália. Que se candidate como vereador naquela cidade e chega de vexames para o Brasil.

Omar El Seoud

São Paulo

BALÃO DE ENSAIO

O balão chinês sobrevoando território americano que foi derrubado tinha finalidade meteorológica ou de espionagem? Se fosse a primeira hipótese não custava ter avisado. E até divulgado a preocupação e o trabalho de Pequim em prol da ecologia do continente norte-americano. Talvez fosse só um balão de ensaio para testar os americanos. Bem, seja como for, o clima entre os países fechou.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

RAYSSA LEAL

Muito bonito ver Rayssa Leal ocupando quase metade da capa da edição desta segunda-feira (Estado, 6/2, primeira página). Para além de outros esportes que acumulam, na mesma proporção, grande torcida e escândalos financeiros e judiciais, a jovem se consolida como exemplo para uma geração, ainda que nem todos pratiquem o skate. A esperança é que ela mantenha seu suporte psicológico e financeiro para não cair em nefastas armadilhas da carreira. Parabéns pela superação e conquista do título mundial!

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas