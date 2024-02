Operação Lava Jato

O papel de Dias Toffoli

É emblemática a atitude do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) José Antonio Dias Toffoli de querer investigar a ONG Transparência Internacional (Estadão, 6/2, A10): denota um perfil segundo o qual, quando uma verdade é incômoda, investigue-se a verdade. A Transparência Internacional tem sólida reputação e longo trabalho mundo afora no tema corrupção, atuando com muito rigor nos levantamentos que orientam seus relatórios, o que permite a muitos de nós, pesquisadores e cidadãos, contarmos com valiosos recursos para conhecermos não só a situação do Brasil em várias questões, mas compará-la com a de outros países. A Transparência revela, por exemplo, que decisões como as recentemente tomadas por Toffoli no tocante a empresas envolvidas na Operação Lava Jato pouco convencem de que o Brasil realmente quer dar um salto qualitativo no combate à corrupção, o que não quer dizer que erros cometidos não devam ser corrigidos e que os próprios dados da ONG não possam ser criticados. Mas, seguramente, não é com uma iniciativa de caráter intimidatório do ministro que a Transparência Internacional reverá a metodologia de seus dados e seu relatório. O máximo que o ministro conseguirá é prestar-se a um papel ridículo.

Rui Tavares Maluf

rtmaluf@uol.com.br

São Paulo

*

Eleições 2024

Apoios e discernimento

A propósito da matéria de Weslley Calzo no Estadão de 5/2 (A9), a hora da convicção na mais próxima das governanças, o pleito municipal, se aproxima. Para muitos de nós, eleitores, quando a análise dos programas e das realizações na gestão da cidade se faz presente, não interessam o partido político, a indicação do deputado X ou do governador Y, nem mesmo do presidente J ou L. Basta a reflexão (re fletire = voltar o facho da lanterna para trás) à luz da paisagem cotidiana, na ampliação do verde, na conservação das ruas, avenidas, praças e sua extensão para outros bairros, perfeitamente demarcados com base num planejamento amplamente discutido pela sociedade e lideranças locais. Este olhar para o passado nos revela, ademais, a atenção do futuro gestor para os importantes aspectos que afetam nosso cotidiano (segurança, transporte, saúde, educação e o peso dos tributos e taxas municipais relacionados às utilidades indispensáveis, como abastecimento de água, saneamento e outros gastos). Importam, além disso, as ações dos dirigentes para o perfeito equacionamento da dívida municipal, o equilíbrio entre receita e despesa e medidas voltadas para a atração do indispensável capital privado para projetos que impliquem a geração de empregos de forma permanente. Que não nos falte tal discernimento no pleito que se avizinha.

Fauzi Timaco Jorge

fauzijorge@gmail.com

São Paulo

*

IPTU

Zeladoria capenga

Recebi a cobrança do meu IPTU com quase 10% de aumento sobre o valor do ano anterior. Esse aumento é abusivo, porque nossas ruas estão esburacadas, os consertos são precários e demorados e as placas indicativas das ruas estão amassadas, tornando impossível nos orientarmos por elas. Além disso, a poda das árvores é feita sem critérios e não existe um estudo para verificar que tipo de árvore poderá ser plantada em substituição às antigas. Na Rua Mariana Correia, onde moro há mais de 50 anos, é impossível para pedestres, cadeirantes ou carrinhos de bebê circularem nas calçadas. Sr. prefeito, administrar a cidade de São Paulo é um desafio, porém tenho certeza de que algumas medidas relativamente simples e com custo razoável podem ser implementadas ainda na sua administração.

Brasilia de Arruda Botelho

brasilia@insideeventos.com.br

São Paulo

*

Cracolândia

12 anos atrás

“Cracolândia tem em 14 dias total de prisões de 6 meses. Cerco do Denarc à área no centro de São Paulo prendeu 103 pessoas. Marca já atinge mais da metade das detenções do ano anterior.” E daí? Daí que essa foi uma notícia publicada na página C4 do caderno Cidades/Metrópole do Estadão de 21/1/2012 (há mais de 12 anos, portanto). Repito: e daí? Daí que de lá para cá nada mudou, ou melhor, mudou sim, para muito pior. E daqui a 12 anos, São Paulo será uma megacracolândia? Pelo andar da carruagem, temo que sim. E daí? Alguma autoridade se sentirá incomodada com isso?

Paulo Isamu Uehara

paulouehara119@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ARTHUR LIRA

No retorno do Congresso, Lira afirma que o Orçamento não é exclusividade do Executivo (6/2, A12). O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), precisa ser freado urgentemente na sua ganância de administrar o Orçamento do País e distribuir emendas parlamentares a seu bel-prazer, com fins meramente eleitorais. Essa competência é exclusiva do Executivo, até porque vivemos num regime presidencialista.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

*

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS ELEIÇÕES

Arthur Lira se diz preocupado com “a IA”, porque ela pode “distorcer a vontade popular, sobretudo em ano eleitoral”, sendo que “essas distorções comprometem a representatividade dos eleitos”. Ora, nossa Constituição já garante que a representatividade seja uma farsa, ao estabelecer o sistema de representação proporcional, em que partidos com bons puxadores de votos elegem pessoas sem voto, e ao estabelecer para a Câmara dos Deputados um enorme número mínimo de deputados por Estado, independentemente do tamanho da população. Quem sabe a ação das IAs, ao distorcer algo que já está torto, talvez conserte.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

*

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL

O ministro Dias Toffoli, sempre ele, está mandando investigar a ONG Transparência Internacional porque ela estaria sendo responsável por administrar R$ 2,3 bilhões do acordo de leniência da J&F no âmbito da Lava Jato. É estranho mesmo uma ONG receber o dinheiro de um acordo de leniência e ela gerenciar e determinar onde o dinheiro deve ser aplicado. Muito menos uma ONG cuja sede é em outro país. Pois bem, a Transparência Internacional respondeu dizendo que “jamais recebeu ou receberia, direta ou indiretamente, qualquer recurso do acordo de leniência do grupo J&F ou de qualquer acordo de leniência no Brasil. (...) Reações hostis ao trabalho anticorrupção da Transparência Internacional são cada vez mais graves e comuns, em diversas partes do mundo”. Em vista disso, ou a Transparência Internacional mente descaradamente ou não existe mais “dúvida razoável” de que o ministro não tem condição de permanecer no Supremo Tribunal Federal (STF). Além de acobertar pessoas e empresas corruptas confessos, agora ele quer intimidar uma ONG internacional que revelou que o nosso país não dá sinais de estar combatendo a corrupção, mas, ao contrário, perdeu dez posições no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) divulgado dia 30 de janeiro e está em 104.° lugar entre 180 países.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

DECISÃO INDIVIDUAL

Ao ler o editorial do Estadão O STF insulta os brasileiros (3/2, A3), que todos os brasileiros deveriam ler para saber para onde o País esta caminhando, lembrei-me de um fato que vale apena relembrar. O caso em foco é antigo, ocorrido durante o governo Juscelino Kubitschek. Sou nascido em 1936, mas lembro muito bem as etapas de construção de Brasília, “sonho de Juscelino”. O Brasil se sacrificou para ter a nova capital, quase quebrou com a inflação subindo aos céus. Mas o que mais me decepcionou foi a interrupção total da rede ferroviária em prol do transporte rodoviário. Até hoje a repercussão do desastroso projeto, desprezando a rede ferroviária, é sentida por todos. A decisão monocrática de Juscelino não foi questionada na época, e quando alguém se lembrou de levantar o caso, não era mais possível. Por que deixaram passar anos sem processar o autor da desastrosa ideia de abandonar a rede ferroviária?

Toshio Icizuca

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

*

DINHEIRO DA CORRUPÇÃO

Com as decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli, o Brasil é o único país do mundo que existe o dinheiro da corrupção, mas não o corruptor e muito menos o corrompido.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

PROCESSO DE IMPEACHMENT

O que o Senado está esperando para deflagrar um processo de impeachment contra Toffoli?

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

FESTIVIDADES DE MOMO

Às vésperas das alegres festividades de Momo, que tão bem representam ao lado do futebol o DNA da identidade nacional, não poderia ser mais oportuno o artigo O ano só começa após o carnaval (5/2, A4), do advogado e escritor Roberto Livianu, em que critica com razão e propriedade o fato de o Brasil ficar praticamente fechado para balanço desde o Natal até a Quarta-Feira de Cinzas, enquanto o resto do mundo trabalha normalmente. Não à toa, o balanço de um país em que o ano de trabalho só tem dez meses fecha sempre no vermelho. Muda, Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PARALISAÇÃO DA ECONOMIA

Com a proximidade do carnaval, há uma forte paralisação da economia entre nós, exceto nos setores de turismo e gastronomia dos grandes centros urbanos, que recebem milhares de turistas, como Rio, São Paulo, Salvador e Recife. Após a passagem de tais festas, precisamos voltar à realidade do dia a dia, rumo à construção da grande nação tão sonhada por nós e que temos condições de ser.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CUIDADOS COM SEGURANÇA DA CASA

Todo mundo sabe, mas sempre é bom lembrar. Em tempo de feriado prolongado, com muita gente viajando, os cuidados com as casas e apartamentos devem ser redobrados. Nada de deixar correspondências no chão, do lado de fora, luz ligada à noite e portas e janelas mal fechadas. Nesse período, os ladrões estão sempre de plantão.

José Ribamar Pinheiro Filho

pinheirinhoma@hotmail.com

Brasília

*

CIGARRO ELETRÔNICO

Sabemos que a Anvisa proibiu os cigarros eletrônicos pelo mal terrível que fazem à saúde das pessoas. A importação e produção desses cigarros é proibida, mas há muito contrabando que entra pela corrupção e incompetência dos entes que deveriam impedir essas entradas. Agora sabemos que esses dispositivos chegam muito coloridos e que crianças com menos de dez anos estão começando a usar. A nicotina contida nesses cigarros é muito maior do que nos cigarros comuns e provoca danos muito maiores. Trata-se de um problema muito sério de saúde pública que não está sendo combatido com a atenção necessária.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

VACINAÇÃO INFANTIL

Prestando um grande desserviço ao povo catarinense, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), bolsonarista raiz, em um arroubo negacionista revogou um decreto para que, a partir de agora, as escolas daquele Estado não mais poderão recusar a matrícula de alunos que não estejam vacinados contra a covid.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

PLANO DE SAÚDE

A Geap aumentou os preços para a faixa etária acima de 59 anos, e reduziu os preços das faixas etárias mais jovens, com o propósito de se livrar dos idosos e, assim, angariar maiores lucros, e ainda chamar a atenção da imprensa, para fazer propaganda gratuitamente. Os servidores públicos federais do Poder Executivo estavam com os salários congelados desde 2017. Dessa forma, grande parte dos filiados, principalmente aposentados, cancelaram seus planos de saúde. Para compensar isso, a Geap fez uma grande campanha para incorporar novos filiados não servidores, adicionando mais de 50 mil, conforme o site da mesma. O meu temor é que outras empresas façam o mesmo, empurrando os idosos para o SUS.

Maria Abadia Honorato

honoratomaria309@gmail.com

São Paulo

*

‘CEGUEIRA POR DESATENÇÃO’

Oportuníssima, a matéria sobre o péssimo hábito, virando praga, de as pessoas caminharem pelas ruas olhando para o celular, como zumbis (Andar com fé (e atenção), 3/2, D4-D5). Sou um homem velho e necessito olhar para o chão, quando caminho, para evitar cair, ainda mais pelas péssimas calçadas do Brasil. Agora, é necessário se cuidar para não ser atropelado por robôs humanos andando como sonâmbulos e títeres da internet.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

São Paulo

*

ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE

Recebi a cobrança do meu IPTU com quase 10% de aumento sobre o valor do ano passado. Esse aumento é abusivo, pois nossas ruas estão esburacadas, os consertos são muito precários e demorados e as placas indicativas das ruas estão amassadas, não sendo possível nos orientarmos por elas. As podas das árvores são feitas sem critérios e não existe um estudo para verificar que tipo de árvore poderá ser plantada em substituição às antigas que tenha uma raiz mais profunda para não levantar as calçadas. Na Rua Mariana Correia, onde moro há mais de 50 anos, é impossível pedestres, cadeirantes ou carrinhos de bebê circularem nas calçadas. Sr. prefeito, administrar a cidade de São Paulo é um desafio, porém tenho certeza de que algumas medidas relativamente simples e com custo razoável podem ser implementadas ainda na sua administração.

Brasilia de Arruda Botelho

brasilia@insideeventos.com.br

São Paulo

*

BOULOS E MARTA

Realmente uma união explosiva. Enquanto Guilherme Boulos iniciava ações no movimento Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), invadindo propriedades alheias pela cidade, muitas vezes atrapalhando o trânsito já caótico de São Paulo, concomitantemente Marta Suplicy comandava a Prefeitura. Enquanto se preocupava com o falido “Projeto Belezura”, o PCC começava a lavar dinheiro com suas vans ilegais, já que o transporte público estava uma lástima e a cidade, abandonada. Será que São Paulo merece essa dupla de volta? Melhor não conferir!

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo