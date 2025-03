Geopolítica

A Europa se arma

O interregno que antecedeu ambas as guerras mundiais caracterizou-se por uma escalada exponencial na militarização das potências europeias. Recursos vultosos foram direcionados ao fortalecimento das forças armadas, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias bélicas e a modernização dos contingentes militares. Em 2025, constata-se um cenário análogo: a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de € 800 bilhões destinado ao reequipamento do continente. Tal medida reflete a crescente inclinação das nações para a preparação bélica diante da iminência de uma conflagração de proporções globais. A conjuntura geopolítica atual exacerba ainda mais esse panorama. A ascensão de Donald Trump a um segundo mandato na presidência da maior potência mundial, o prolongamento das hostilidades no leste europeu, a persistente escalada do programa nuclear norte-coreano e a estreita aliança entre China e Rússia submetem a Europa a uma conjuntura adversa e cada vez mais delicada.

Lucas Loeblein

Gravataí (RS)

Guerra comercial

E o Brasil?

A propósito da entrevista com Celso Lafer intitulada ‘Trump tem atitude de especulador imobiliário’ (Estadão, 6/3, B2), penso que estamos entrando numa nova era, caracterizada pela ascensão da China e pelo desmonte da ordem mundial estabelecida após as derrotas da Alemanha e do Japão em 1945. Infelizmente, a entrevista não teve a oportunidade de explicar que os Estados Unidos apresentam enorme déficit anual em suas relações comerciais com o resto do mundo (cerca de 3,4% do seu PIB) e que também apresentam gigantesco déficit orçamentário (cerca de 6,6% do seu PIB), problemas que a nova administração Trump está, à sua maneira, tentando solucionar. Os demais países, que defendem seus próprios interesses e projetos nacionais, reagirão conforme suas possibilidades a essa nova política. Infelizmente o Brasil, que ainda não tem sequer um projeto nacional concreto e cujo governo ainda tem a perigosa ilusão de ser um líder do chamado Sul Global, lamentavelmente parece estar condenado a ficar, no máximo, prisioneiro dos eventos que se seguirão neste processo de rearranjo da ordem mundial. Até quando? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

Economia brasileira

O mal do populismo

Duas excelentes matérias no Estadão de ontem descrevem bem o descaso do governo atual para com o crescimento econômico: Previdência também precisa de reformas (A4), de Roberto Macedo, e o editorial Um país que gasta muito, e mal (A3). Ambas deixam claro que Lula só se preocupa com a sua reeleição. Isso é triste. Crescimento não se faz com populismo. Este é útil para angariar votos, mas péssimo para fazer o País crescer e melhorar a vida das pessoas.

José Pastore

São Paulo

Congresso Nacional

A escala 6 x 1

Bancada do PT elege fim da escala 6x1 e isenção do IR como pautas para ‘salvar’ popularidade de Lula (Coluna do Estadão, 6/3). Para evitar o aumento do custo Brasil que decorreria da aprovação da escala 6 x 1, a medida deveria vir acompanhada de outra: ganhar por hora trabalhada. Ou seja: trabalhou, ganhou, como nos Estados Unidos. Se adotada, seguramente não haveria tantos feriados no Brasil.

Paulo T. Juvenal Santos

São Paulo

Infraestrutura

Pontes em risco

O Brasil tem 113.168 pontes, mas só 12.142 sofreram alguma inspeção, segundo o Panorama Geral das Pontes Rodoviárias Brasileiras. E tem mais: 11 mil pontes podem vir a sofrer acidentes como o da ponte sobre o Rio Tocantins, que desabou no final de 2024, e 5,5 mil pontes têm mais de 50 anos. É estarrecedor! Seremos o país da “ponte que partiu”, mas o governo federal permanece em silêncio e imóvel a respeito do assunto, e a população, mal informada, continua trafegando livremente sobre essas estruturas perigosas. Precisamos agir: as pessoas devem denunciar as irregularidades nas estruturas (corrosão, trincas, vibrações); e os jornalistas das pequenas cidades devem fazer uma visita às pontes para verificar sua condição e, sobretudo, divulgá-la. Não podemos ficar inertes. Acorda, Brasil!

Roberto Solano

Rio de Janeiro

REJEIÇÃO AO PRESIDENTE

A rejeição ao presidente Lula é explicada por um tripé, que na realidade tem cinco pés, que o levam à impopularidade e à defasada administração. Derretendo e sem reação, o petista nunca esteve tão por baixo nas pesquisas de satisfação. Na verdade, dizem seus aliados que a queda é justificada por erros na economia, na apatia política e na desconexão com a realidade do País. Só se esqueceram da alta dos juros imposta aos brasileiros que, pela própria ignorância, afastou investidores, além de pretender comandar a Eletrobras. Afinal, por enquanto, o tripé tem cinco pés, mas pode aumentar.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

CHANCE DE MUDANÇA

É alvissareiro e bem-vindo o ocaso de Lula e Bolsonaro, como bem ilustrou o editorial do Estadão (3/3, A3). O mito inelegível e o demiurgo com queda de popularidade é tudo que o País precisa para renovar suas lideranças políticas. A chance de mudança do quadro para 2026 é real. A possível saída de cena dos atuais líderes certamente dará fim a polarização, a intolerância e ao discurso de ódio. O País passará a viver novos ares. A direita se livrará de um vândalo político que tumultua o País desde quando chegou ao poder. E a esquerda, populista, retrógrada e sedenta pelo poder, entregará o País sem deixar legado algum, exceto a corrupção, sua marca registrada.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

GOVERNO LULA

No errático e desnorteado Brasil que voltou, do governo Lula 3, a picanha é uma miragem cada vez mais distante, o ovo virou artigo de luxo e está sobrando mês no fim do salário. Faltam menos de dois anos para as eleições de 2026. Quem sobreviver verá o resultado das urnas.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

GUERRA COMERCIAL

O Brasil deveria se antecipar ao ataque dos Estados Unidos promovendo uma redução na tarifa dos produtos americanos, evitando o eminente aumento de tarifas sobre produtos brasileiros. Essa medida poderia reduzir a inflação com a oferta de produtos americanos com preços menores. Os produtores brasileiros prejudicados poderiam receber algum tipo de compensação do governo para se manterem competitivos, como uma redução tributária.

Mário Barilá Filho

São Paulo

TARIFAS DE TRUMP

A reação da China, do Canadá e do México ao tarifaço imposto pelos EUA sobre as importações está acirrando uma guerra comercial global, que pode atingir proporções imprevisíveis em todo o planeta. Se não houver um forte acordo entre tais nações, agora em conflito, poderemos ter uma crise planetária sem precedentes na economia global, que atingirá todos que vivem neste mundo. Oremos.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

RESPEITO MÚTUO

Já é hora do Justin Trudeau começar a chamar Donald Trump de governador, pois respeito só existe quando é mútuo. Trump acha que tudo pode, inclusive faltar com o respeito ao povo do Canadá. Vergonha.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

PAÍS HOSTIL

Donald Trump está nos levando a admirar a China e sua invejável democracia. E os Estados Unidos, antes um país amigável, vai acabar se tornando um lugar hostil com recomendações expressas dos agentes de viagens para que se evite de viajar para lá. Não estamos longe disso.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ZELENSKI

Antes do entrevero histórico, ofensivo e grotesco entre Donald Trump e Volodmir Zelenski, no Salão Oval da Casa Branca, um jornalista americano questionou o presidente da Ucrânia: “Você está em um encontro do mais alto nível neste país e se recusa a usar um terno. Só quero ver se o senhor tem um terno?”. Perguntinha desnecessária e deselegante, altamente provocativa, possivelmente premeditada e que seguramente passa longe de representar o bom jornalismo. Desde o início da guerra, Zelenski sempre usou vestes civis em aparições públicas e nunca foi admoestado com esse tipo de inquirição rasteira. A explicação é simples: o autoritarismo arrogante de Trump se espalha por vários segmentos da sociedade americana, inclusive entre jornalistas, que consideram o Salão Oval da Casa Branca uma espécie de templo representativo dessa nova era imperialista. Zelenski se encontrou no dia seguinte com o primeiro ministro britânico Keir Starmer, que declarou que o Reino Unido, a França e outros países vão trabalhar junto com a Ucrânia um plano de cessar-fogo. Foi bem recebido. Sem terno.

Luciano Harary

São Paulo

ARMAMENTO

Em vista da revolução que Donald Trump vem impondo ao comércio externo de seu país, possivelmente os países vizinhos vão procurar se armar. Não para enfrentar os EUA, mas para dissuadir comentários e enormes assimetrias. Na verdade, não se justifica mais ser insignificante em armamento. Por que o Brasil deveria continuar sem a bomba atômica? Afinal, é a ameaça nuclear que vem provocando todas as incertezas.

Ademir Valezi

São Paulo

‘AINDA ESTOU AQUI’

O filme de Walter Salles, que fez o Brasil pular de alegria na avenida, não só pelo carnaval, mas também pelo nosso cinema, lavou a alma do diretor e das duas Fernandas, mãe e filha, ícones da nata de atores do País. Aquela injustiça inexplicável com Central do Brasil e com Fernanda, a mãe, em 1999, ainda está entalada na garganta dos que assistiram ao absurdo. Quem perdeu foi Hollywood, pois o filme e a atriz envelhecem como os bons vinhos e estão cada vez melhores. Dona Fernanda continua aqui, com sua filha que só lhe dá orgulho. A justiça tarda, mas não falha.

Jane Araújo

Brasília