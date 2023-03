Joias apreendidas

Por que o presente?

Quando se dá um presente caro a alguém, só existem duas motivações: ou em agradecimento a um grande favor recebido ou na esperança de receber um grande favor que não ocorreria pelas vias normais. Qual das duas motivações existiu para a Arábia Saudita dar R$ 16,5 milhões em joias aos Bolsonaros? Cumprimento os agentes da Receita Federal.

Roberto Croitor

roberto.croitor@gmail.com

São Paulo

*

Padrão ético

Nada me surpreende neste episódio das joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos. O País conhece bem o padrão ético desta família – aliás, confessado pelo próprio Bolsonaro, quando da divulgação de dezenas de imóveis adquiridos com dinheiro vivo: “Eu sonego tudo o que for possível”. Parabéns aos servidores da Receita Federal, fiscais que não se dobraram ante as pressões de seu próprio comando nem de autoridades, entre as quais as de alta patente militar.

Cláudia Sampaio Roni

claroni@uol.com.br

São Paulo

*

Crime

Para quem dizia chefiar o governo mais honesto que já houve, Bolsonaro agora terá de responder por contrabando de joias.

Robert Haller

São Paulo

*

Contrabando

Depois de Os diamantes são eternos, com James Bond, temos “os diamantes são apreendidos” com os Bolsonaros. Ficção de um lado, crime do outro.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

Poder Judiciário

Eventos patrocinados

No jornal Estado de domingo (5/3, A6 e A7), soubemos que Empresas com causas que somam R$ 158 bi pagam eventos de juízes. Assim tomei conhecimento dos colóquios patrocinados por empresas que têm grandes interesses em julgamentos dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF). Realmente, falta respeito à sociedade, que espera um Judiciário isento. Para não dizer que tudo estaria perdido, precisamos elogiar a atitude dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que, de acordo com a matéria, não aceitam convites para participar deste tipo de encontro. O tema merece ser acompanhado e denunciado sempre.

Antônio Dilson Pereira

advdilson.pereira@gmail.com

Curitiba

*

Ética

A Associação de Magistrados do Brasil manifestou-se em relação ao escândalo dos patrocínios de eventos para magistrados por empresas interessadas em causas no valor de R$158 bilhões, reportado pelo Estadão no domingo. Com cinismo, afirmou que faz rigorosa seleção dos patrocinadores e que os patrocínios são destinados genericamente ao evento, e não individualmente aos magistrados, inexistindo conflitos. O STF, na mesma linha, afirmou que a participação (dos ministros) nos eventos citados terá sido em caráter acadêmico, sem nenhum gasto para a Corte. Será que os magistrados e os ministros conhecem o significado de ética na profissão que exercem? Será que no Judiciário brasileiro não há ética? Será que não se aplica no Judiciário brasileiro infração disciplinar? Como diz Boris Casoy, isso é uma vergonha!

Ciro Terêncio R. Ricciardi

ciro@prominer.com.br

São Paulo

*

‘Caráter acadêmico’

Cumprimento o Estadão por trazer a público a questão dos agrados a magistrados feitos por empresas litigantes. Gravíssimo. “Caráter acadêmico”? A quem pensam que enganam? Louve-se Rosa Weber e Edson Fachin, por não participarem desta vergonha.

Rita de Cássia Guglielmi Rua

ritarua@uol.com.br

São Paulo

*

Ditadura na Nicarágua

O Brasil em silêncio

Governo Lula fica em silêncio durante reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU contra Ortega (Estado, 6/3). As posições equivocadas da diplomacia do Brasil durante o governo Bolsonaro, sempre a favor de outros governos de extrema direita, e, agora, no governo Lula, fechando os olhos aos crimes de governos de esquerda, mostram como a visão totalitária de presidentes populistas prejudica o prestígio do Brasil diante de outras nações democráticas de verdade. É o Itamaraty submetido às ideologias antidemocráticas de presidentes anacrônicos.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CORRUPÇÃO MIÚDA

O editorial Da corrupção miúda às joias milionárias (Estado, 6/3, A3) faz uma radiografia perfeita do modus operandi da corrupção que assolou o governo federal nos últimos quatro anos. Por não saber a extensão das rachadinhas, faço apenas a ressalva de que elas seriam miúdas. Pode ter saído daí numerário suficiente para aquisições imobiliárias em dinheiro vivo, fartamente documentadas e denunciadas. De qualquer forma, fica o exemplo da importância da independência das carreiras públicas, pois foi daí que saíram as denúncias das joias milionárias, em paralelo com aquelas ocorridas quanto a desvios de recursos para vacinas e outros insumos na pandemia. No entanto, tal comportamento não se restringe a Jair Bolsonaro e seu entorno, uma vez que é seguido pelos adeptos do ex-presidente no trato da coisa pública ou mesmo pelos que conduzem instituições culturais de caráter privado, mas com forte aporte de incentivos estatais.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

RELÓGIO DE LULA

Não discordo de nenhuma vírgula do editorial Da corrupção miúda às joias milionárias. Mas esse problema nem em sonho é exclusivo de Jair Bolsonaro. Um caso notório de Lula da Silva – e duvido que seja o único - foi o relógio caríssimo que recebeu (Piaget Altiplano), sem nunca ter esclarecido quem foi o generoso presenteador. Num país decente, um político que recebesse presentinhos como esses deveria, no mínimo, perder o cargo e ser preso.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

VANTAGENS DO CARGO

Só o presidente Lula não pode recriminar o ex-presidente Bolsonaro pelo assunto das joias suspeitas, pois basta lembrar o que ele levou indevidamente em 2011 quando deixou a Presidência da República. Foi uma vergonha. Nisso acabam parecidos, querendo levar vantagens pelo privilégio do cargo que ocuparam.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

COINCIDÊNCIAS DE BOLSONARO

“Eu estava no Brasil quando esse presente foi acertado lá nos Emirados Árabes”, disse Bolsonaro sobre o caso das joias. Foi assim com os episódios que culminaram na sua saída do Exército. Foi assim com o caso Marielle Franco. Foi assim com o 8 de janeiro de 2023. Lógico que são meras coincidências, como indica o nome Jair.

Sérgio Barbosa

sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais

*

NÃO É SÓ UMA FOTO

O presidente Luiz Inácio afirmou em entrevista que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, poderá ser demitida “se aparecer evidência” de que a ligação dela com milicianos seja além do que uma foto. Voltando no tempo, todos se lembram da famosa foto em que Lula aparece cumprimentando o ex-prefeito Paulo Maluf logo após reunião que oficializou o apoio do Partido Progressista de Maluf ao então candidato pelo PT às eleições municipais de São Paulo, Fernando Haddad, em 2012. É evidente que uma foto pode não significar nada, mas não em se tratando de política. Lula e o PT nunca tiveram apreço por Paulo Maluf, mas naquele momento conveniências políticas falaram mais alto e o registro fotográfico foi a “demonstração” da associação. As fotos da ministra ao lado de milicianos vão além de meros retratos e Lula sabe disso.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

UM LULA QUE NUNCA EXISTIU

Sobre a entrevista com Tasso Jereissati (Estado, 5/3, A6), um nome que certamente teria tido meu voto em eleições passadas para presidente, o ex-senador está decepcionado com o Lula que assumiu. Segundo ele, “não veio um Lula Mandela”, mas um Lula radical e com “ideias ultrapassadas, vencidas e que já foram testadas”. Entendo o apoio de Tasso a Lula no segundo turno. Mas não entendo ele esperar um Lula que nunca existiu. Lula não é nem nunca será um Mandela. O Lula 1, quando assumiu, com um sorriso e a admiração de Fernando Henrique Cardoso por estar passando a faixa para um homem do povo, a primeira coisa que fez na Presidência foi esbravejar aos quatro cantos estar recebendo uma herança maldita. Esse é Lula, Tasso. O Lula populista. O Lula do nós contra eles e nunca o Lulinha Paz e Amor, criado artificialmente pelo marketing. Na entrevista, Tasso cita o ministro Fernando Haddad, o segundo na linha sucessória de Lula, mas esquece-se de que Haddad foi o segundo pior prefeito que São Paulo já teve, portanto, nada a se esperar de um governo que escala pela simpatia ao invés da competência e do currículo. Tasso não disse na entrevista nem nunca diria, mas digo eu: gostaria de dizer que os brasileiros elegeram um Lula Tasso, muito mais Tasso e muito pouco Lula. Quem sabe numa próxima eleição.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PARA QUE A HISTÓRIA NÃO SE REPITA

Avisem o sr. Jereissati que o Brasil gerou o bolsonarismo por causa da pacificidade de Lula e dos petistas, que permitiu que a extrema direita chegasse ao poder ilegalmente. O fascismo brasileiro deve sim ser combatido firmemente por Lula para que a História não se repita.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

HEROÍNAS DA JUSTIÇA

Quatro advogadas são o papel de fundo do artigo de Miguel Reale Júnior que nos prende e encanta (Estado, 4/3, A6), não só pelo brilho do estilo, mas muito mais pela riqueza da substância da matéria ali desenvolvida em prol da liberdade e da Justiça. Heroínas que levantaram, por primeiro, a voz, solene e poderosa, para que a Justiça não distorça caminho, enveredando para a pequenez de interesses menores, que a desfigura e transforma em mero balcão de troca miúda e abjeta. Reale Júnior destaca as primeiras advogadas que vestiram a toga e, intimoratas, puseram-se a campo em busca da justiça e da liberdade. Dentre elas, lembra Natércia de Cunha Silveira, que na tribuna do Rio de Janeiro clama pelos princípios republicanos de uma Justiça sadia, livre das peias políticas, apanágio dos povos cultos. Que os bons ventos carreguem essa voz, gravada no artigo do mestre, a calar fundo e ecoar nos recintos dos tribunais, e estimular outras heroínas a dar continuidade nessa obra grandiosa de uma Justiça salutar, sem cores e sem credos, mas genuinamente justa.

Antonio B. Camargo

bonival@camargoecamargo.adv.br

São Paulo

*

MÁ QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

A educação no Brasil segue ladeira abaixo quando o assunto é a má qualidade do ensino. Na nota do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), exame feito aos 15 anos, a maioria dos alunos demonstrou dificuldades para ler gráficos, identificar a ideia principal de um texto, resolver problemas com números inteiros ou entender uma experiência científica simples. O governo atual destinou R$ 10 bilhões para o reajuste da merenda escolar e anunciou aumento no valor das bolsas de pós-graduação. Com a pandemia, tivemos perda de aprendizagem das crianças em todo País. A continuar no mesmo ritmo, demoraremos uma década para chegar ao nível do Chile e três décadas para alcançar nações como Japão e Portugal. Nunca é demais lembrar que nossos governantes têm como matéria-prima os pobres. E será que interessa a eles acabar com a pobreza? Como justificar os bilhões que pegam e nada fazem para diminuir esse câncer que se tornou a educação brasileira?

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

LEGADOS PRESIDENCIAIS

Imagens e gestos significativos caracterizam governos na História. Nada mais emblemático do governo Donald Trump, nos Estados Unidos, como a invasão do Capitólio. E nada mais representativo do que foi o governo Bolsonaro, no Brasil, do que a depredação dos palácios do Congresso, do Judiciário e da Presidência da República. São os legados presidenciais resumos de seus desgovernos e de quem são como pessoas e clãs no poder de uma nação. Uma lição que os povos dos Estados Unidos e do Brasil deverão sempre lembrar na hora de votar e de escrever sua história.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

DANIEL ORTEGA

O governo Lula decidiu não assinar uma declaração conjunta pactuada por 55 países que denuncia os crimes de Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, durante uma reunião realizada na sexta-feira, 3/3, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O maior defensor da democracia faz um gol contra e precisa se explicar para a sua torcida (PT). Para o Brasil é uma vergonha, para mim é repugnante. A criatura ainda sonha com o Prêmio Nobel da Paz, tadinho.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

RECUSA DE LULA

Lula se recusa a condenar abusos da ditadura de Ortega. Por sinal, não se vê Lula condenar os crimes de ditadura alguma, muito pelo contrário, sempre tem uma palavra boa a respeito delas e de tudo o que fazem. Nunca antes em nossa história o Brasil esteve tão alinhado com as mesmas. Haja visto os barcos de guerra do Irã, carregados de todo tipo de armas que nenhum país ao redor queria acolher, mas que por aqui aportaram, sendo recebidos com todo amor e carinho por nossas autoridades. Ditadura é uma forma de governo em que uma pessoa ou um pequeno grupo possui poder absoluto sem limitações constitucionais efetivas. Ser militar ou não, de direita ou de esquerda, tanto faz. Em todas, o cidadão não passa de uma peça, cujos bens lhe pertencem e cuja vida é totalmente descartável. No continente americano, algumas delas fixaram raízes e se eternizaram. Ficando nas Américas, esse é o caso de Fidel Castro, que morreu no poder e passou para Raul Castro, que se aposentou, transferindo o mesmo para o seu grupo. E de Hugo Chávez, que fez Nicolás Maduro enquanto a Venezuela apodrecia. E também de Ortega na Nicarágua. Este último soube se renovar, ganhando maestria na manipulação de eleições com a ajuda do seu inquestionável judiciário. Investigações sobre quaisquer mortes relacionadas ao regime da Nicarágua ficam bloqueadas. Desde 2018, mais de três mil organizações da sociedade civil foram fechadas pelo governo. A perseguição à Igreja Católica é explícita com padres e bispos sendo presos, freiras missionárias sendo expulsas e emissoras de rádio e TV católicas sendo fechadas. Como Lula, o paladino do amor e da democracia, para o qual o apoio da Igreja Católica é tão importante, não se sensibiliza com coisas assim? Seria ele como o cardeal de Richelieu, que era a favor do catolicismo na França mas se aliou aos protestantes alemães para combater os habsburgos? Não creio. Mas também não encontro uma boa explicação para o Brasil e o nosso presidente estarem agindo assim. Nem eu e, provavelmente, nem ninguém que assinou a carta a favor da democracia.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

‘DEUS ESTÁ EM ALTA’

Meus cumprimentos ao jornalista Carlos Alberto Di Franco, sempre apreciei sua coluna. É dos pouquíssimos jornalistas éticos, justos e que têm coragem de abordar temas que atualmente são motivo de vergonha. Falar de Deus (Estado, 6/3, A5), sobretudo na mídia, é para poucos. Parabéns pela coerência.

Heliana Engler

engler.heliana1945@gmail.com

São Paulo

*

COMBATE ÀS DROGAS

Como combater as drogas? Pela liberação controlada. E com bastante propaganda contra, como se fez com o cigarro. Mutatis mutandis serve como estímulo à ação do governo e Prefeitura de São Paulo em relação à Cracolândia. Temos três vertentes a considerar: liberação, controle e regulamentação; segurança; e saúde. Há que se considerar, sempre, a vertente espiritual.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

O DIA SEGUINTE DO LITORAL NORTE

Diz a previsão do tempo que, nas próximas semanas, as chuvas diminuirão na região. É aí que mora o problema. Se, por um lado, a população do litoral norte de São Paulo deixa de correr riscos como o excesso de chuvas, pode também ocorrer o afrouxamento nas providências reparadoras da região. É habitual governos, autoridades e a solidariedade popular se fazerem presentes na hora da tragédia e, passada a fase aguda, cada qual retornar aos seus lugares e a população permanecer sem perspectivas e à mercê do próximo acidente. Os governos estadual, federal e dos municípios atingidos realizaram grande mobilização na procura de vítimas e socorro aos desabrigados. Também realizam obras de emergências para a desobstrução de vias de acesso e outras providências de segurança. O litoral norte sofre o mesmo processo de ocupação irregular das encostas conhecido em diferentes pontos do País. É de se esperar que todas as ações sejam realizadas de forma a devolver a estabilidade aos solos serranos da região e, principalmente, a segurança da população. A presteza dos atendimentos durante os dias do sinistro nos induz a acreditar que as verbas prometidas pelos governos sejam o mais rápido possível liberadas e as obras comecem no menor prazo possível.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo