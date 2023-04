Tragédia em Blumenau

Novo normal

A pessoa que matou crianças a machadadas será processada, julgada, condenada e presa com todo o rigor da lei brasileira. Se for condenada à pena máxima, 30 anos em regime fechado, pode vir a ter direito a sair da cadeia depois de cumprir um sexto da pena – ou seja, em cinco anos o assassino estaria nas ruas, livre. Resta evidente que a legislação brasileira não é capaz de lidar com esta nova realidade de crimes bárbaros que, infelizmente, parecem ser o novo normal.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Contas públicas

Bala de prata

Simone Tebet diz que “reforma tributária é bala de prata e arcabouço, bala de bronze”. E o contribuinte, que é o alvo, deve ser o lobisomem. No folclore, só uma bala de prata para matar lobisomens e monstros do tipo. A carga tributária no Brasil está em 33,9%. Usando as palavras de Tebet, “para agradar a todos”, em níveis federal, estadual e municipal, será preciso aumentá-la para mais perto de 40%. Ela tem razão, será uma bala de prata no coração do cidadão brasileiro. E, como dizia Bilac: “Criança! não verás país nenhum como este”. Nenhum país do mundo tem uma carga tributária tão pesada, porque ninguém é capaz de suportá-la. A ministra do Planejamento pode planejar um belo discurso fúnebre para a nossa economia.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

O ovo da galinha

O ministro Fernando Haddad e equipe estão contando com o ovo que a galinha não botou, ou seja, querem arrecadar milhões sem saber se os terão. A minha pergunta é: por que não reduzir despesas, em vez de criar e aumentar impostos?

Tania Tavares

São Paulo

Energia sustentável

Carro elétrico ou etanol?

Muito bom o artigo Um programa de energia sustentável para SP (Estado, 5/4, A4), do professor José Goldemberg. O artigo reforça a opinião daqueles que, como eu, pensam que o carro elétrico, embora muito importante para a maioria dos países, talvez não o seja para o Brasil. Aqui temos o etanol, tecnologia usada e aprovada desde 1975 e que ainda tem avanços consideráveis previstos para seu horizonte próximo. Para o bem do Brasil, o tema merece análise mais profunda.

Marcos Lefevre

Curitiba

A Margem Equatorial

Não entendo por que a Petrobras tem interesse em investir agora no Arco Norte da Margem Equatorial para exploração de petróleo e gás. A recente decisão da União Europeia de acabar com a produção de carros a gasolina e diesel até 2035, em razão do aquecimento do planeta e da degradação da natureza, o que é um consenso mundial, fará com que a demanda por petróleo comece a declinar. Então, vamos investir ainda mais em combustíveis fósseis na ilusão de que os possíveis royalties eliminarão os desafios da pobreza do povo brasileiro? É uma estratégia cara, com retorno duvidoso e de longo prazo, numa época em que todo o mundo, com raras exceções, está investindo cada vez mais em fontes de energia alternativas e limpas.

Frederico Guilherme Eder

São Paulo

Saneamento básico

Abandono

O viés estatizante do governo petista se faz presente mais uma vez. Estamos há séculos com metade da população sem esgoto tratado e temos cerca de 20 milhões de brasileiros sem água potável. Tudo isso é responsabilidade das companhias estatais deste setor. Que faz o governo? Altera a legislação que abria espaço para o capital privado e cria mais um benefício para aquelas estatais que até agora não entregaram o que deviam. Teremos mais um século de abandono?

Aldo Bertolucci

São Paulo

Proteção ambiental

Xoklengs e as araucárias

Neto do pintor Franz Becker, que um século atrás pintou os indígenas Xoklengs e Kaingangs na Reserva de Ibirama, em Santa Catarina, desejo congratular, com um abraço coletivo, os seus descendentes pela nobre iniciativa de reflorestamento das belas araucárias (Indígenas buscam salvar araucárias e o próprio povo, Estado, 5/4, A20).

John Coningham Netto

Campinas

AGENTES DA NÃO VIOLÊNCIA

Os crimes em Blumenau, assim como os em Saudades e em Aracruz, nos deixam em estado de choque. Como é possível alguém fazer isso?! É pior que o pior dos horrores! Mesmo em choque, temos de agir. As pesquisas a respeito desses “lobos solitários” revelam que eles ou não apresentam nenhum transtorno mental ou apresentam transtornos antissociais, narcisistas ou psicóticos. O narcisismo se revela à medida em que eles querem chamar a atenção: pensem mal mas pensem em mim. Há muito que nós psiquiatras solicitamos à imprensa para que divulguem o ocorrido, revelem o sofrimento das vítimas e seus familiares, mas não revelem o nome e a imagens do assassino. Acabo de ler que o Grupo Globo, o Estadão e outros assumiram essa recomendação. Que toda a nossa imprensa faça o mesmo. O componente antissocial se percebe pela ausência de empatia afetiva e de sentimento de culpa ou responsabilidade por ferir os outros. O psicótico confunde fantasia com realidade. É ele o menos difícil de ser identificado. E é bom salientar que a maioria das pessoas que apresentam essas alterações citadas não cometem crime. Ou seja, há algo mais que não identificamos ainda. E aqueles que não apresentam transtornos mentais, como identificá-los? Difícil, muito difícil. Histórico de comportamento agressivo pode ajudar, mas não necessariamente. E o que mais. Sabemos que o “lobo solitário” age sozinho e por conta, mas mentalmente muitos deles se identificam com algum grupo radical, violento, extremista, excludente, intolerante. Temos muito que observar e aprender para adotar medidas realmente eficazes. Por enquanto, ajudamos se não damos notoriedade ao criminoso, se como sociedade não aceitamos manifestações públicas de grupos intolerantes. Também será de ajuda se as escolas tiverem alguém ou um grupo com a função específica de detectar e prevenir a violência dentro do seu espaço e nos seus arredores. Esses agentes da não violência poderão com o tempo aprender muito a respeito e, quem sabe, nos trazer propostas eficazes. Estamos todos muito tristes, muito mesmo. Mas a tristeza não pode nos paralisar. Temos de agir. Temos muito trabalho pela frente.

J. A. Salton

São Paulo

CONDENAÇÃO EXEMPLAR

Temos que ir com cautela no caso da creche de Blumenau. O senhor acusado dos assassinatos goza da presunção de inocência, até que a condenação seja definitiva. Erros na investigação ou no processo podem levar à anulação do caso e até mesmo à prescrição. O suspeito pode ser um doente mental, o que pode levar a uma curta medida de segurança. No limite, se condenado, artifícios podem reduzir a pena até que o condenado se beneficie de algum indulto. Portanto, abandonem toda a esperança de uma condenação exemplar. Neste ou em qualquer outro caso de crime cometido no Brasil.

Candido Prunes

São Paulo

JOGOS VIOLENTOS

Mais um ato imundo aconteceu no País, desta vez em uma creche na rica e desenvolvida Blumenau. A primeira reação do governo federal foi a “pretensão de liberar R$150 milhões para reforçar o patrulhamento e aparelhamento escolar”. Louvável, sem dúvida, mas apenas uma medida paliativa que vai apenas mascarar o problema, bem maior. Milhões como esses ou até bem mais, verbas do Orçamento que políticos distribuem a prefeituras sem comprovação de bom uso, deveriam ser usados diretamente pelos governos municipais, estaduais e federal – tudo com obrigatória comprovação – para criar condições do não aparecimento desses monstros, muitos deles formados pela moderna inteligência artificial em “games” violentos fartos em computadores e celulares à disposição de jovens nas mais tenras idades. A inteligência artificial está ainda muito burra, precisa de uma melhor regulamentação para um bom uso.

Adriles Ulhoa Filho

Belo Horizonte

CICLO CIVILIZATÓRIO

Sempre convivemos com várias formas de barbárie. Agora chegou às escolas. O País que não fortalece sua própria cultura estará sujeito a imitar os erros e excessos das culturas de outros países, alguns já em processo de decadência. Alguém já disse há muito tempo que um país para ser justo e forte precisa de leis e de homens. O ciclo civilizatório consiste em decolar da barbárie, sobrevoar a civilização e aterrissar na decadência. Não é imitando outros países que chegaremos a um bom patamar civilizatório. O Brasil necessita urgentemente de educação, justiça social e leis que garantam isso, mas, enquanto a nossa Justiça tiver que se ocupar com roubos de joias, nada de bom e produtivo acontecerá.

Vera Bertolucci

São Paulo

ARMAS E VIOLÊNCIA

Com a palavra psiquiatras, sociólogos, cientistas sociais e políticos para analisar e explicar como esses atentados contra estudantes e professores, que resultam em assassinatos brutais, e que antes aconteciam nos Estados Unidos, foram importados para escolas, e agora creches no Brasil. O armamentismo doentio dos americanos, motivado pelo lobby da notória Associação Nacional do Rifle (NRA) para a indústria de armas, com enorme poder no Congresso, criou seu braço no Brasil, incentivado nos últimos quatro anos pelo governo armamentista e militarista do clã Bolsonaro. Essa relação “armas e violência” tem sido denunciada pelo governo Joe Biden, em Washington, e deve ser feita no Brasil cada vez mais violento e fascista. Quando eles não dispõem de armas de fogo, usam facas, machados, paus e pedras.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

GASTANÇA COM DINHEIRO ALHEIO

Lula da Silva convidou 9 senadores e 31 deputados para conhecerem a Muralha da China; como pouco fazem aqui, as ausências não serão sentidas. Quando levei a família para o Nordeste eu paguei tudo. Gastança com o dinheiro alheio não pesa no bolso.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

INVASÕES DE TERRA

Causa espécie e grande preocupação a informação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de que em apenas três meses do governo Lula 3 as invasões de terras já superam o total de ações durante todo o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, com nada menos que 16 do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 9 da Frente Nacional de Lutas de Campo e Cidade (FNL) contra 11 em 2019. Se em 90 dias o resultado das condenáveis e criminosas invasões já atingiu esse patamar, o que esperar nos próximos quatro longos anos do mandato de Lula?

J. S. Decol

São Paulo

PÉROLAS DE BOLSONARO

O depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal é uma verdadeira coleção de “pérolas”, que não ficarão com as joias milionárias apreendidas por parecerem falsas.

Carlos Gaspar

São Paulo

MILITARES E POLÍTICA

Muito acertado vetar aos militares da ativa participação na política. Se fosse um médico do SUS, como iria arranjar tempo para cumprir bem ambas as obrigações?

Cássio Mascarenhas de Rezende e Camargos

São Paulo

LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) já está em vigor desde 18/9/2020. Mesmo parecendo que é levada a sério, nada tem acontecido para frear a invasão aos nossos dados que deveriam estar protegidos pelas empresas que os dispõem em seus cadastros. Senão, como explicar o fato de alguém te ligar perguntando se fez tal compra e a pessoa, distraída, acabar entrando na conversa e caindo no golpe de quem está do outro lado da linha? Como explicar alguém entrando no seu celular fingindo ser seu filho ou filha e te oferecendo um outro número, pois o outro seria para trabalho? E as incontáveis mensagens dos banco dizendo que você fez tal compra e se não o fez deve ligar para o número logo abaixo? E o que resta ao cidadão vítima? Bloquear e denunciar? Mas o que acontece de fato com quem pratica essa covardia? Pelo visto nada, uma simples multa não vai frear essa escalada de golpes. É preciso enfrentar esses crimes com mais vontade. Uma delas é punir com rigor as pessoas que fornecem dados sigilosos aos criminosos, pois quem fornece também pratica crimes. E aí, vamos ficar no discurso?

Izabel Avallone

São Paulo

ENTORPECIMENTO DE TECNOLOGIA

No artigo de Eugênio Bucci (Estado, 6/4, A5), o articulista ressalta os grandes monopólios globais sobre bilhões de seres humanos; o que Marshall McLuhan previu há muito tempo atrás como “efeito narcótico de entorpecimento das novas tecnologias”. Ressalte-se que o articulista esqueceu-se de citar também a propaganda da extrema esquerda antidemocrática nesse ambiente.

José Luiz Abraços

São Paulo

TRATAMENTO DE ESGOTO POR DISPERSÃO

O Brasil deveria banir o método de tratamento de esgoto por dispersão. Não é aceitável que as empresas de coleta e tratamento de esgoto joguem o esgoto in natura no mar e falem que o esgoto foi 100% tratado por dispersão. O resultado do tratamento de esgoto por dispersão é que todas as praias do País têm problemas de contaminação por coliformes fecais, principalmente na alta temporada, quando as cidades de praia recebem muitos turistas. O marco regulatório do saneamento básico deveria banir o método de tratamento de esgoto por dispersão.

Mário Barilá Filho

São Paulo

RESPEITO À RELIGIÃO

A Páscoa cristã, a Páscoa ortodoxa, o Pessach judaico e o Ramadã são momentos de contrição e reflexão para diversas religiões. Portanto, o espaço de orações e de preces nas igrejas, nos templos e nas mesquitas, deve ser respeito por todos. Assim sendo, inadmissível e inaceitável tanto a invasão da mesquita de Al-Aqsa como a prisão de fiéis (homens e mulheres) por forças de segurança israelenses em Jerusalém.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

DIVISÕES NA IGREJA

Sou católico praticante, temente a Deus. O papa Francisco, na belíssima homilia da missa crismal da Páscoa, na quinta-feira santa, 6/4, cobrou que os padres, bispos e cardeais não caiam nem criem divisões dentro da Igreja Católica. “Peca-se contra o Espírito Santo, que é comunhão, quando nos tornamos, mesmo que por frivolidades, instrumentos de divisão com as fofocas. E isso faz o jogo do inimigo, fazendo tudo escondido e fazendo boatos e insinuações, fomentando partidos e facções, alimentando a nostalgia do passado, a desconfiança, o pessimismo e o medo”, disse aos religiosos. Com a máxima vênia, sem palavras a mais, indago se o papa Francisco combinou isso com a Sua Santidade. A Igreja é indivisível e una, por sua essência, vocação e missão. Com ela eu sempre compartilharei a minha fé. Boa Páscoa, cardeal Bergoglio!

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro