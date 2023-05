Pandemia

‘Haverá outra’

A médica Mariângela Simão, ex-diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS) no auge da pandemia, está de volta ao Brasil para ser a diretora-presidente do Instituto Todos pela Saúde no País. Em entrevista ao Estadão (4/5, A18), ela alerta que haverá uma próxima pandemia universal, inevitável, pois o vírus que causa a covid-19, o Sars-CoV, não está estável e ainda apresenta variações. “Essa decisão da OMS de reclassificar as variantes Xbb1.16 (a Arcturus) é bem-vinda no sentido de que não se está facilitando a vigilância.” Felizmente, o governo Bolsonaro acabou e aqueles que se elegeram sob seu apoio não devem segui-lo em sua ignorância sobre as vacinas. Mesmo o governador de São Paulo, que é a favor da vacina, mas contra sua obrigatoriedade, a meu ver, está equivocado. Talvez se o governador tivesse contraído o vírus da pólio, como eu, num tempo em que ainda não existia a vacina, não estaria pensando assim. A dra. Mariângela adverte com razão: vamos cometer erros numa eventual próxima pandemia, mas não podemos repetir os mesmos.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

Congresso Nacional

A ética necessária

O adiamento do Projeto de Lei das Fake News e a revogação das alterações ao Marco do Saneamento levaram o presidente Lula a assumir pessoalmente a coordenação política do governo no Congresso. Já prepara encontros com as lideranças dos partidos com quem tem interlocução para, com eles, tratar das matérias de interesse do Palácio do Planalto. O presidente já conhece o que é ter dificuldade para fazer projetos de sua autoria prosperarem no Legislativo. Foi assim no começo do seu primeiro mandato, em 2003. Naquela época, a solução terminou no desastre do mensalão e, posteriormente, no petrolão. Longe de pensar – ou insinuar – que agora poderá ocorrer o mesmo, é preciso entender que os tempos são outros. O noticiário diz que, a cada encontro que tem com lideranças do Congresso, o presidente se compromete a liberar mais alguns milhões de reais em emendas parlamentares, o que é um problema. O parlamentar deve definir o seu voto em razão do interesse do povo, e não do governo, principalmente quando isso tem contrapartida. As emendas parlamentares deveriam ser distribuídas por cotas, que pudessem destinar ao município ou região de seu interesse, mediante projetos de obras ou serviços comprovados. Jamais esses valores poderiam ser definidos pelo tanto de vezes que vota com o governo. O Ministério Público, guardião dos interesses da comunidade e do cidadão, prestaria um grande serviço público se, diante das notícias sobre o escambo de votos parlamentares e verbas públicas, fizesse um grande levantamento e acabasse de vez com esta verdadeira ação de lesa-Pátria. Não só protegeria o cofre público, como tranquilizaria a população que se sente lesada por esses esquemas.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

Fidelidade tem limite

A decisão de Lula de assumir pessoalmente a coordenação política do governo e cobrar fidelidade da base aliada por causa dos ministérios concedidos e da promessa de liberação de emendas é até coerente. O que é curioso é o motivo principal que o levou a tomar tal atitude: a derrota, na Câmara, dos decretos presidenciais que alteravam o Marco do Saneamento. Derrota que não foi por pouco – 295 votos contrários e 136 a favor – nem por acaso. O Parlamento como um todo demonstrou lucidez ao barrar os quesitos que dispensavam a necessidade de licitação e de comprovação financeira pelas empresas estaduais de saneamento básico. Ou seja, o Congresso cumpriu, ao menos neste caso, seu papel de defensor do interesse público. Tomara que aja assim em outros assuntos, porque fidelidade tem limite.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Jair Bolsonaro

Um símbolo

O ex-presidente Bolsonaro, com esta investigação de fraude sobre o registro de sua pretensa vacinação, tornou-se um emblema e um símbolo vivo de alguém que tem verdadeiro desprezo pelas instituições nacionais e pelos direitos dos semelhantes, provando mais uma vez ser totalmente inidôneo para exercer e assumir cargos e funções públicos. Deve ser rigidamente punido e, pelo conjunto dos malfeitos em seu governo, deveria ser preso.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

IGUALDADE SALARIAL

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei que institui obrigatoriedade de igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. “A pergunta que não quer calar”, parafraseando o saudoso jornalista Artur Xexéo: o que leva dez deputadas, dentre elas Bia Kicis, Carla Zambelli e Rosângela Moro, a votarem contra tal obrigatoriedade?

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

PEDALADAS VACINAIS

Muitos países exigem para entrada dos viajantes um atestado de vacina (covid-19, febre amarela, etc.). Em nível nacional, para proteger as crianças, muitas escolas exigem atestados da vacina tríplice e de poliomielite para efetuar a matrícula. O capitão, Jair Bolsonaro, mostrou como fazer para “escapar” dessas chatas exigências: falsificar atestados de vacina, não somente no documento impresso, mas também na base de dados eletrônicos do SUS. Pela teoria jurídica do domínio do fato, ele é corresponsável pela fraude, mesmo que não tenha sido ele quem cometeu o delito. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte!

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

ZÉ GOTINHA

Mimetizando Al Capone, o inominável que habitou o Planalto será preso pelo Zé Gotinha. Plagiando Raul Seixas: “Eh, Bolsonaro, vê se não alucina. Já sabem do teu furo, no cartão da vacina”. Que assim seja, mas não sejam esquecidos os muitos crimes de lesa-pátria por ele praticados.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

À PROCURA DE CULPADOS

Os veículos trouxeram a seguinte manchete na sexta, 5/5: OMS decreta fim de emergência da covid-19, após milhões de mortos em três anos. O presidente Tedros Adhanom Ghebreyesus tomou a decisão que lhe é cabível, sem polemizar. Porém, no Brasil, Bolsonaro foi o culpado de matar as pessoas, sendo o Brasil o país onde mais pessoas se vacinaram. Quem sabe com o fim dessa emergência as pessoas parem de focar nessa narrativa ridícula de procurar culpados. Foram anos tristes para todos que sobrevivemos.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

JUDICIÁRIO QUE DEIXA A DESEJAR

Jair Bolsonaro e alguns de seus assessores estão sendo investigados por uma suposta fraude nas carteiras de vacinação, o que é correto, plausível e necessário, e que pode levá-los à prisão ou à inelegibilidade. Por outro lado, a Justiça, que no Brasil é injusta, concede prisão domiciliar para Sergio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, devolve bens materiais para um dos maiores traficantes do PCC e persegue o senador Sergio Moro, entre outras barbaridades. Eita Judiciário que deixa a desejar.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

JUSTIÇA IMPARCIAL

Os crimes ainda que supostamente praticados por Bolsonaro e sua família já eram cantados aos ventos. Agora, com investigação séria e sem interferências para frear as devidas investigações, começa a cair o castelo de areia da família, mas, como vivemos numa democracia, e respeitando o Estado Democrático de Direito e a ampla defesa, esperamos que a Justiça seja feita de maneira imparcial.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

AÇÕES PRODUTIVAS

Em recente entrevista a uma emissora de rádio, o ministro Fernando Haddad citou a missão histórica, atribuível a Luiz Inácio Lula da Silva, de “desinflar a extrema direita”. Tal objetivo será viável, a meu ver, na medida que o discurso se materialize em fatores concretos, inclusivos e autossustentáveis, com repercussão tangível na qualidade de vida da população. O combate à extrema direita requer ser travado, também e principalmente, no campo da realidade fática. Que o governo cesse de revolver a cova do governo anterior, e parta para ações produtivas.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

OPOSIÇÃO DO PRÓPRIO GOVERNO

É inacreditável como Lula consegue fazer o papel de oposição de seu próprio governo por coisas que não consegue realizar. E há pessoas que acreditam.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

SUCESSOR POLÍTICO

As alterações propostas por Lula alterando o Marco do Saneamento foram derrubadas porque eram uma porcaria destinada a manter tudo como está: empresas estatais jogando esgoto in natura no mar e falando que 100% do esgoto foi tratado pelo método de dispersão. Em algum momento Lula terá que se dar conta de que é um ancião, e de nada adianta querer concentrar todo o poder, porque está mais do que na hora de Lula criar um sucessor político, que certamente não será Fernando Haddad.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

CONSELHÃO DE LULA

O Conselhão de Lula é formado por 246 pessoas, entre empresários, bilionários, influencers, enfim, um monte de gente. Será que tem pelo menos um para dizer ao presidente que ele não foi eleito por petistas, mas por uma ampla coligação; que os brasileiros estão cansados de retrocessos e que os primeiros meses do seu governo estão eivados de propostas ultrapassadas, já trilhadas e já abandonadas por terem dado errado; que não é possível alguém governar sem um plano de governo – ainda dá tempo de colocá-lo no papel e mostrá-lo à sociedade; que a eleição já acabou e que está na hora de trocar o “nós contra eles” por um plano de reunificação do País; que o País precisa ter uma política externa baseada não na ideologia, mas voltada para os interesses comerciais da Nação; e, finalmente, que ele faria melhor se falasse menos e trabalhasse mais pelo País e não pelo seu inesgotável desejo de poder?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

OPERAÇÃO DAY AFTER

A Operação Day After da Polícia Federal prendeu 52 pessoas que supostamente têm restrições legais que “inviabilizam o porte ou posse de armas”. Pergunto ao zeloso ministro Flávio Dino e à sua eficiente Polícia Federal se essa regra se aplica aos traficantes e bandidos, cujos endereços são amplamente conhecidos pela polícia. Haverá uma Operação Traficante After ou Bandido After?

Milton Cordova Junior

milton.cordova@gmail.com

Brasília

*

CULTURA DO ‘VENDE TUDO’

O governador Tarcísio de Freitas foi eleito, salvo engano, com um discurso de eficiência na máquina pública, prometendo destravar investimentos e melhorar todos os serviços que, durante os governos do PSDB, apresentavam (e apresentam) ineficiência. A Sabesp é uma estatal com ações negociadas na Bolsa de Valores, ou seja, é uma companhia de capital misto e desde sempre gerou lucro aos seus acionistas, incluindo o governo de São Paulo. Ao invés de entregar a empresa ao setor privado, não seria mais inteligente e coerente torná-la mais eficiente e rentável? Essa cultura do “vende tudo” não é nada razoável.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

CRIANÇAS NAS RUAS

O que mais se vê nas ruas de alguns bairros de SP como Pinheiros, Jardins, Higienópolis, Itaim e outros de bom nível de poder aquisitivo é crianças trabalhando na rua desacompanhadas. Elas vendem panos de pratos confeccionados com barras coloridas e pintados, arrumados em pequenas caixas. Em qualquer hora do dia e até tarde da noite. Outras colocam balas ou chicletes, acondicionados em saquinhos, nos espelhos retrovisores dos carros parados em sinais de trânsito. Muitas vezes são tão pequenas que não ultrapassam a altura dos muitos automóveis que circulam pelas ruas. Essas crianças estão sujeitas a todo tipo de violência e de perigo em claro desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Claramente se percebe que esses produtos são fornecidos a elas já prontos para venda e que se trata de empresa ou empresas que não têm registro e nem pagam nenhuma espécie de imposto e que se aproveitam da situação das pessoas pobres para seu lucro. Onde está o poder público, ou compactua com esse tipo de exploração de crianças?Onde estão os oficiais promotores de Justiça, pagos pela população, que deveriam estar advogando em favor dos mais necessitados? Será possível que ninguém se deu conta dessa barbaridade que vemos dia e noite nas ruas de São Paulo? Os governos, tanto o municipal como o estadual e o federal, não podem deixar isso continuar. Sendo a área social tão cara ao governo federal, tratar crianças com respeito, dando a elas uma mínima qualidade de vida, é essencial. São o futuro da Nação que, vivendo nas ruas sem orientação, não terão futuro nenhum. Essas pobres crianças estão sendo exploradas tanto por seus pais, que as incentivam a sair pelas ruas, como pelos donos dessas “empresas” que fornecem seus produtos para venda e não se importam nem um pouco com essa situação. Como não há ainda leis que obriguem que crianças a não ficarem nas ruas sozinhas, desacompanhadas de seus pais? Em qualquer país civilizado pode-se ver mendigos, mas não se vê criança pedindo esmola ou vagando. Isso não é permitido e o Estado tem que tomar conta delas se seus pais não estiverem presentes. Quem é responsável por essa barbaridade?

Maria Tereza Centola Murray

terezamurray@hotmail.com

São Paulo

*

BONEQUINHOS NA VENEZUELA

Na Venezuela, país que vive às mínguas, extrema pobreza e riqueza dos governantes, oposição reprimida ou expulsa, com 7 milhões de venezuelanos que deixaram o país, Nicolás Maduro distribui ao povo bonequinhos com sua figura como o herói da nação. Enquanto a escolha é livre, a segurança ainda existe.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

PODER SEM VOTOS

A guerra em torno do Projeto de Lei (PL) das Fake News, na Câmara dos Deputados, desnuda a formidável força paralela em que se transformaram as big techs, hoje capazes de confrontar o poder constituído e, ainda, influenciar a população à prática de atos extremados como os de Brasília em 8 de janeiro e de outras datas em diferentes pontos do mundo. Um poder sem votos que, mesmo assim, domina a sociedade. As grandes corporações digitais deram ao povo condições de se comunicar sem depender da mídia e conduziram o cidadão do povo a fazer caminho de volta à “polis”, onde cada um agia individualmente. A Lei das Fake News tem o objetivo de ser o regramento hoje faltante. Mas nasceu sob a desconfiança de que com ela os governos, partidos e facções políticas pretendem submeter o povo a interesses de grupos. E, pelo rumo dos acontecimentos, será muito difícil alcançar o ponto de equilíbrio. Deputados e senadores têm um grande trabalho de definir a lei que controle o setor. Se não forem eficazes, manterão o País sujeito à repetição de episódios análogos ao 8 de Janeiro. Precisam colocar as grandes corporações tecnológicas num patamar onde possam prestar os serviços à comunidade, mas não ofuscarem o poder constituído. Salvar o País do jugo das big techs poderá significar uma nova (ou a verdadeira) proclamação da Independência. Um bom começo seria submetê-las às mesmas leis e regulamentos que controlam os veículos de comunicação tradicionais.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo