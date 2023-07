Reforma tributária

Lula libera R$ 5,3 bilhões em emendas Pix em meio a votação da reforma tributária – Emenda cai direto na conta de Estados e municípios, pode ser usada em qualquer área e não é fiscalizada (Estado, 6/7). Esse é o tipo de verba que constrói estrada que beneficia fazenda de ministro, não é mesmo, sr. presidente? E não eram Lula e o PT que criticavam quando o ex-presidente Bolsonaro fazia exatamente isso? Ou é uma questão de “narrativa”, sr. Luiz Inácio cara de pau da Silva?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

Informação

Oportunos o artigo Não à PEC 45! (A5), do economista Felipe Salto, e a matéria Como a reforma vai mexer com sua vida (B2), no Estadão de ontem, brindando-nos com esclarecimentos sobre o projeto de reforma tributária, diante da omissão acachapante de governantes, senadores e deputados de fazê-lo. Salvo os lobistas e uns poucos integrantes da elite patrimonialista brasileira com acesso aos subterrâneos do poder, esses gestores e legisladores optaram por nos manter à parte de assuntos tão relevantes, privando-nos de informações sobre as propostas em andamento. Este sistema representativo segue a repetir um modus operandi: os debates ocorrem e as decisões são tomadas na obscuridade de palácios e Casas Legislativas onde certamente o interesse coletivo jamais adentrou. Para piorar, prefeitos e governadores se esforçam para parecerem defender os interesses de seus respectivos âmbitos, quando na verdade almejam a preservação de receitas para continuarem práticas perdulárias visando à sobrevivência político-eleitoral, como fez recentemente o governador de Goiás, ao sancionar lei imoral que beneficiou integrantes do Judiciário daquele Estado. Enquanto prevalecer esta nefanda forma de gerir a coisa pública e legislar, excluindo do debate os milhões de brasileiros diretamente interessados e afetados, nosso atraso como nação vai se aprofundar.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – que, fautora da Constituição de 1988, legitimada à arguição da constitucionalidade das leis – vai aos poucos retrocedendo em importância no cenário político e social brasileiro, simplesmente porque vem se afastando de sua missão de guardiã popular do Estado de Direito, para se transformar num grande sindicato, que quando fala à Nação mais se apega ao populismo, como se, por haver 1,3 milhão de advogados, esteja dispensada de defender valores e princípios da nacionalidade, o que substancialmente seria a missão dela. Assim é que a advocacia elevada à posição de artífice do sistema jurídico brasileiro, entidade essencial à funcionalização e realização da Justiça, por disposição constitucional, está relegada a simples espectadora da concretização da reforma tributária, sem ter força para ressalvar a tributação gravosa que pode afetar e mesmo abater os advogados, com esta reforma que vai a toque de caixa.

Luiz Antonio Sampaio Gouveia

sampaiogouveia@uol.com.br

São Paulo

Marquise do Ibirapuera

Enfim, o restauro

Prefeitura vai contratar restauro após mais de 4 anos de interdição (Estado, 4/7). É vergonhoso a marquise do Ibirapuera estar fechada há tanto tempo, privando os frequentadores do parque do uso da enorme área. Eu me pergunto se o custo para a reforma será, mesmo, de R$ 71 milhões. Incrível como se perde a noção de valores monetários, quando se trata de usar dinheiro público.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

Zé Celso Martinez Corrêa

1937-2023

Um minuto de respeitoso silêncio em memória de José Celso Martinez Corrêa, falecido ontem, aos 86 anos. Zé Celso foi um dos mais polêmicos, talentosos, irreverentes e criativos diretores teatrais do País. Pode-se dizer, sem exagero, que o teatro de vanguarda do Brasil se divide entre a.Z. e d.Z., antes e depois de Zé Celso. Viva o rei do Teatro Oficina!

J. S. Decol

São Paulo

A dramaturgia brasileira perde um de seus maiores ícones. A irreverência e a celebração da vida foram as principais referências do criador do Teatro Oficina. Zé Celso resistiu o quanto pôde a tudo o que o impedia de exercer com maestria sua arte libertária. Siga em paz!

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

SENSO DE RESPONSABILIDADE INÉDITO

Importante os avanços das negociações em torno da reforma tributária mostrados no editorial Constrói-se um consenso sobre a reforma (6/7, A3). Tirantes os tresloucados que apostam no fim do mundo e da democracia, os parlamentares demonstram um quase inédito senso de responsabilidade para com a estrutura socioeconômica do País. Incrível que o inelegível ex-presidente e futuro condenado ainda tenha algum papel de destaque em sua opinião ou ao menos é assim que ele pensa que possui. Qualquer reforma complexa estará longe de ser perfeita, mas, ao menos, será um avanço em relação à inércia havida nas últimas décadas.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

MAIS DIVISÕES

Felipe Salto dá uma aula de tributação, demonstrando com fatos as adversidades da PEC 45 (Estado, 6/7, A5). Lastimável que essa manifestação tenha sido reverberada na iminente aprovação. Por mais necessária que seja a readequação tributária, não precisamos criar mais monstrengos e autarquias que servirão de base para nova contraposição de Estados e Federação. O País está muito dividido para antever mais divisões por pressa em criar mecanismos arrecadatórios, obscuros nas suas consequências. Usam e abusam de adjetivos sem qualificações concretas como as expostas por Salto. Fazendo analogia a casos passados, lembro as críticas feitas no Estadão pelo eminente engenheiro dr. Marcondes Ferraz quanto à desnecessária quota d’água projetada para Itaipu, muito acima do necessário para a produção de energia, ou as críticas feitas à construção da usina de Belo Monte, muitas vistas posteriormente como procedentes, sem que fosse possível uma readequação. No caso em questão, o foco é a tributação, e pouco se analisa quanto às consequências ao cidadão. Tributos hoje representam cinco meses de salário do trabalhador. Com a mudança isso chegará a quanto, após todas as desonerações? Será a classe média que arcará com o ônus da conta?

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

PARTILHA DO BOLO TRIBUTÁRIO

Apesar do empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, e da adesão do Centrão pela votação e aprovação ainda nesta semana, a reforma tributária proposta pelo governo encontra dificuldades que poderão levar a votação para depois do recesso de meio de ano ou, até, conduzi-la ao arquivo, sem votação. Governadores e prefeitos do Sul-Sudeste e parte do Centro-Oeste afirmam que, da forma que está proposta, a reforma contraria o pacto federativo, cláusula pétrea da Constituição que regula a convivência fiscal e administrativa e a partição da arrecadação entre União, Estados e municípios. Os governadores pregam maior autonomia frente ao governo da União na partição do bolo tributário. Apoiada pela indústria, que pode ter aliviada sua carga tributária, a proposta é atacada pelos setores do comércio e da prestação de serviços que nela veem um salto dos tributos que pagam atualmente. A fusão dos atuais tributos (ICMS, ISS, PIS, Cofins, IPI, etc.) para formar o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) gera desconfiança dos prefeitos principalmente, que não têm claro como será a sua partição para Estados e municípios dentro dos respectivos fundos. A reforma é uma tarefa tanto para o governo quanto para o Parlamento. O governo apresentando proposta e os parlamentares discutindo-as e votando da forma que melhor atenda às necessidades. Precisam encontrar o desejável ponto de equilíbrio em que a arrecadação atenda às necessidades da máquina pública e possibilite a sua prestação do serviço, e que o valor dos tributos cobrado não provoque a erosão no cofre das empresas e no bolso do contribuinte.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

‘LOBBIES’ SETORIAIS

No encaminhamento e nos debates do projeto da reforma tributária, até o presente momento governantes e legisladores não se preocuparam em nos informar didaticamente sobre os detalhes essenciais desse complexo assunto, não obstante as possibilidades disponíveis no universo digital para tal tarefa. Tampouco esclarecem as razões para as revisões e emendas propostas. O que se percebe através da imprensa são as pressões nada republicanas de lobbies setoriais que atuam pela preservação dos privilégios, novos e os já existentes. Percebe-se também prefeitos e governadores habilmente se esforçando para parecerem defender os interesses de seus respectivos âmbitos, quando na verdade almejam um orçamento ampliado para a continuidade de práticas perdulárias visando a preservação política-eleitoral. O exemplo recente do governador de Goiás, sancionando lei imoral que beneficiou os integrantes do Judiciário daquele Estado, está aí para confirmar tal percepção. E assim continuamos nessa democracia faz de conta onde governantes, senadores, deputados e uns poucos integrantes da elite patrimonialista brasileira seguem ditando as normas que lhes interessam enquanto ignoram as necessidades reais dos milhões de brasileiros que vão pagar os tributos. É a repetição do modus operandi de nossos ditos políticos: as decisões seguem tomadas no contexto de um conspurcado sistema representativo, e tramitados na obscuridade de palácios e casas legislativas. Aprofundam nosso atraso.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

O presidente Lula da Silva está tão cara de paisagem nesta reforma tributária que acredito que seja contra, pois, conforme especialistas, toda empresa tem um grande departamento para entender o emaranhado de leis e regras tributárias, e esse pessoal deve ser reduzido, ou seja, teremos desemprego.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

REFORMA PRÁTICA

Essa pretensão absurda de tirar a autonomia dos Estados e municípios é inconcebível, pois, além de ferir cláusula pétrea da Constituição, os brasileiros ficarão escravos dependentes da ideologia do governo federal. A única reforma viável, prática e justa é eliminar todos os impostos, inclusive o imposto de renda, substituindo pela tributação de todas as operações financeiras em 03% (três por cento), destinando um terço para o município, um terço para o Estado e um terço para a União. Assim, todos pagarão impostos, sem sonegação e preços acessíveis.

Walter Rosa de Oliveira

walterrosaoliveira@gmail.com

São Paulo

IPVA

Nessa reforma tributária, poderia ser extinto o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Trata-se de uma arrecadação sem destinação definida. Entra nos cofres de Estados e municípios como um todo, e acaba beneficiando até quem não possui um veículo automotor. O IPVA se parece mais com um imposto sobre a renda ou um castigo: comprou um veículo, tem mais o IPVA para pagar. Lembrando que sobre os veículos já incidem IPI, ICMS e demais impostos diretos e indiretos.

Arcangelo Sforcin Filho

despachante2121@gmail.com

São Paulo

REFORMAS

Fala-se hoje da reforma tributária o mesmo que se falava da reforma da Previdência, no início do governo anterior.

Espedito Tavares

etavaresneo@gmail.com

São Paulo

CRESCIMENTO ECONÔMICO

Interessante o artigo Brasil: pouca poupança e muita gastança com dívida (6/7, A4), mas existem outras questões bem mais relevantes que há décadas afetam negativamente nosso crescimento econômico e que, infelizmente, não foram mencionadas, como a qualidade do gasto realizado em investimento e seu efeito sobre o PIB nacional. Um exemplo: até que ponto o PIB futuro é afetado quando é costume destinar gigantescas quantidades de dinheiro do BNDES e de outros bancos públicos (recursos escassos oriundos da sociedade brasileira) para setores econômicos escolhidos a dedo por Brasília, apesar de serem em geral pouco inovadores, produtivos e competitivos internacionalmente? Ou quando o governo decide de uma hora para outra, sem transparência ou discussão com a sociedade que o elegeu, subsidiar generosamente o carro popular poluente, na contramão do resto do mundo? Desse modo, também deve ser levado em conta o papel das instituições: quem irá investir em um país que não tem sequer um plano de governo sólido, que deixa centenas de obras públicas paradas e que muda suas prioridades como o vento? O resultado não poderia ser outro: altas taxas de juros e baixo crescimento econômico.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

TARCÍSIO E BOLSONARO

Incomodado, para não dizer despeitado, com o crescimento político de Tarcísio de Freitas – diga-se de passagem o único bom legado do seu governo –, Jair Bolsonaro, grosseiramente, parte para o ataque, taxando-o de “político inexperiente”. Melhor não ter experiência do que acumular somente experiências negativas que desembocam na inelegibilidade, punição essa que, merecidamente, lhe foi imposta.

Junia Verna Ferreira de Souza

juniaverna@uol.com.br

São Paulo

REFLEXÃO NO DIA A DIA

Mais do que oportuno o artigo de Nicolau da Rocha Cavalcanti (Estado, 5/7, A4), no qual enaltece a importância dos editoriais dos jornais. Passa um filme na minha cabeça de como a leitura diária dos editoriais nestes 50 anos como assinante do jornal ajudou na minha formação, massa crítica e visão mais apurada sobre os fatos políticos, econômicos e sociais importantes que ocorrem no País e no mundo. Tem razão o articulista quando pergunta: “Quantas gerações de leitores não tiveram sua preocupação com a coisa pública despertada pela leitura dos editoriais?”. Na realidade a leitura de um editorial é indispensável, já que não somente permite a nós leitores uma compreensão mais apurada sobre os fatos que exigem conhecimento das leis e da Constituição, mas também traz a necessária serenidade e compreensão para externarmos a nossa opinião com amigos e familiares sobre a complexidade dos fatos não somente os atuais, mas também os do passado, que nos levam à boa reflexão no nosso dia a dia.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

HECATOMBE CLIMÁTICA

O registro neste 4 de julho como o mais quente da história do nosso planeta desde que começaram tais medições, em 1979, é emblemático de uma realidade de mudanças climáticas que não se consegue mais negar. Se uma das causas principais desse aquecimento são as emissões crescentes de dióxido de carbono, exige-se que as lideranças mundiais tomem medidas preventivas no sentido de controlar tal disparidade e outras, produtoras dessa alterações de temperatura, sob pena de termos no futuro que está a nossa frente uma hecatombe climática que poderá atingir toda a humanidade, cujos efeitos não podemos ainda dimensionar.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

SELEÇÃO CANARINHO

Tristes tempos estes em que a seleção canarinho, a única pentacampeã mundial de futebol a ostentar orgulhosamente cinco estrelas acima de seu brasão, tem de aguardar por um ano, humilhada de joelhos, a resposta de um técnico italiano para dirigi-la a partir de 2024. Brasil, quem te viu, quem te vê.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

DOADOR DE SANGUE

Percebendo a carência do estoque de sangue nos hemocentros, a cantora Ludmila teve uma extraordinária ideia. Prometeu ingressos grátis àquelas pessoas que doassem sangue. O sucesso foi imediato. Formou-se uma fila de mais de 500 doadores para, em contra partida, obter o ingresso ao show no Rio de Janeiro. Essa moda tem que pegar junto aos demais artistas do País, para suprir a alta demanda. Uma maneira rápida, honesta e eficiente. Parabéns pela ideia!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

LUTO NO TEATRO

Muitas vezes a morte chega de forma inesperada. O que ocorreu com Zé Celso, o grande teatrólogo brasileiro, que sobreviveu ao descer ao inferno, o famoso fornão, como era conhecido o subterrâneo do DOI-Codi, onde os presos políticos eram torturados durante a ditadura militar. Sobreviveu ao pau de arara, onde tomou choques pelo corpo inteiro; à solitária, onde os dias se confundiam com a noite, a luz sempre acesa e o desespero de escutar os berros de dor e terror dos outros torturados, muitos silenciados subitamente por não resistirem à brutalidade dos torturadores. Suportou aquele horror usando técnicas de teatro, onde se imaginava um personagem em outro lugar. Resistiu por ser antes de tudo um bravo, um samurai que nem a clava abate. Mas não conseguiu resistir ao fogo. E foi, por ironia do destino, ou não, através da imolação pelo fogo que seu espírito imortal se despediu deste mundo terrível, onde os fortes travam uma guerra constante conta a injustiça e o mal. Não poderia ser diferente. Vai-se o corpo, que tem seu tempo definido pelo Criador. Fica o legado eterno do senhor de todos os demais atos.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília