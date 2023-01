Covid-19

Variantes

Focos sem precedentes de variantes da covid-19 estão contaminando multidões na China. É preciso adotar medidas que impeçam que pacientes contaminados venham ao Brasil, ou arriscamos passar por tudo de novo.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Governo Lula

Velho normal

O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um desastre em todas as áreas. A saída de Bolsonaro do poder representa a proverbial saída do bode da sala e mais nada, porque o País deve voltar ao normal em pouco tempo, com todos os problemas de sempre. Lula 3 será um misto do que o País já viu com as gestões anteriores de Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff. O Brasil não vai sair do terceiro mundo com Lula, porque precisa de mais do que um líder populista. Para virar a página do subdesenvolvimento, o País precisa primeiro acabar com a corrupção generalizada na política e de uma gestão competente que o leve a alcançar seu gigantesco potencial. Lula fará muito se apagar alguns incêndios.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Silêncio de Moro

Pior do que um condenado e preso pela Justiça ser empossado pela terceira vez presidente da República, e condenados pela Lava Jato ocuparem cargos de destaque no novo governo, é o silêncio de Sergio Moro, que poderia ter sido o verdadeiro salvador da Pátria.

Ricardo Daunt de Campos Salles

Espírito Santo do Pinhal

Língua portuguesa

Linguagem neutra

A linguagem neutra tem sido usada por ministros do governo Lula. Querendo pretensamente agradar a todos, o PT e afins só conseguem desagradar a muitos. Onde anda o Supremo Tribunal Federal (STF), que em tudo se mete na vida dos brasileiros, para dizer a esses senhores e senhoras que essa linguagem não faz parte do nosso vocabulário, que “vai contra as regras gramaticais consolidadas e ensinadas nacionalmente”, segundo um decreto de Santa Catarina que, dando um exemplo de lucidez ao País, proibiu a linguagem neutra naquele Estado?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Estado de São Paulo

Sonaira Fernandes

Secretária é contra vacina para criança e trans no esporte (6/1, A10). Uma pessoa totalmente irresponsável e despreparada para representar a população e os anseios do maior e mais pungente Estado da Nação. Sugerimos ao governador Tarcísio de Freitas sua imediata exoneração.

Werner Sönksen

São Paulo

IPVA

O sistema de pagamento do IPVA adotado neste Estado pelos governos do PSDB há mais de uma década continua não respeitando o contribuinte ao estabelecer um calendário diário para a quitação do imposto. Estabeleceu este novo governo o mesmo critério, uma vez que, se o proprietário do veículo não observar o dia do vencimento, perde o parcelamento e também o desconto. Esse sistema é uma verdadeira cilada contra o contribuinte. E, não adianta reclamar, entra governo, sai governo e o desrespeito pelo contribuinte continua. Já que o Estado, na sua voracidade arrecadatória, ao contrário de estender o pagamento do tributo obedecendo ao calendário de renovação do licenciamento do veículo, como fazem diversos Estados, poderia ao menos adotar o último dia útil do mês de janeiro e fevereiro para as opções de parcelamento e desconto e pagamento total do IPVA. Assim facilitaria sobejamente os contribuintes. Mas não faz. Penaliza pelo calendário diário.

Antonio Carlos de Oliveira

Avaré

Aniversário

Parte da rotina

Há sete décadas, quando ainda menino, passei a ler as principais notícias do Brasil e do mundo através das páginas que o jornal O Estado de S. Paulo sempre nos apresenta. O tempo passou e, hoje, aos 77 anos de minha vida, a rotina é a mesma. Parabéns, Estadão, pelos seus 148 anos de existência que, com seriedade e afinco, leva a todo o território brasileiro notícias com credibilidade.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

‘DESBOLSONARIZAÇÃO’ NO GOVERNO

A ordem do presidente Lula da Silva de ‘desbolsonarizar’ o governo, que pode atingir seis mil militares em cargos públicos, é urgente e necessária. Aliás, deveria ser lei que militares na ativa não pudessem fazer parte do governo.

Marcos Barbosa

Casa Branca

EXONERAÇÃO DE SERVIDORES

A notícia da exoneração de 1.204 servidores que eram chefes no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro é boa, pois todos nós sabemos que a estrutura pública no Brasil é muito inchada. Seria ideal que o Judiciário e o Legislativo seguissem o mesmo caminho. Esperamos que não seja simplesmente ato político de troca por conhecidos. O dinheiro desta economia deveria ter como destino o social. É economizando despesas improdutivas que vamos possibilitar o desenvolvimento social do Brasil.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

REUNIÃO COM MINISTROS

Na primeira reunião ministerial, Lula abordou vários temas e, entre eles, garantiu apoio ao agronegócio, desde que não haja invasão de terra, uso de agrotóxico proibido e desmatamento ilegal, o que está corretíssimo, mas não houve nenhuma palavra sobre o ‘exército do Stédile’. Durante o governo anterior, o que menos se viu foi invasão de terra pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

J. A. Muller

Avaré

MINISTROS DESMENTEM DECLARAÇÕES

Os ministros do atual governo estão igual a um personagem do grande humorista Jô Soares, o Múcio, que se caracterizava por ser alguém que, se dissesse algo inconveniente, tratava imediatamente de se desdizer. Todo dia algum ministro dá determinada declaração e no dia seguinte, sem nenhuma cerimônia, desmente a própria declaração. Tira daqui, ó!

Vital Romaneli Penha

Jacareí

MINISTÉRIO DE FERNANDO HADDAD

Seria ótimo se o novo ministro da Fazenda Fernando Haddad estivesse trabalhando para o País recuperar o grau de investimento e também, se estivesse atuando para criar condições para o Brasil buscar ter taxas de juros semelhantes aos países do primeiro mundo. Só especuladores colocam dinheiro em uma República de bananas de terceiro mundo como o Brasil e que ainda por cima, tem um político leigo no ministério da Fazenda. Quando Fernando Haddad renunciar ao cargo ou for demitido, todos os indicadores econômicos irão reagir positivamente. A Bolsa vai subir como um rojão e o dólar vai cair como uma pedra.

Mário Barilá Filho

São Paulo

CARLOS LUPI NA PREVIDÊNCIA

Carlos Lupi foi afastado do governo de Dilma Rousseff, época que era ministro do Trabalho, por suspeita de corrupção. Agora que foi nomeado ministro da Previdência Social de Lula, talvez seja afastado só por incompetência. Continuamos a caminhar para trás.

Luiz Frid

São Paulo

GERALDO ALCKMIN É INDICADO

Não poderia ser melhor a indicação de Lula para o vice-presidente Geraldo Alckmin ocupar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Como ex-governador de São Paulo, por vários mandatos, não somente conhece bem as necessidades do setor como também é muito respeitado pelos líderes empresariais. E o editorial Uma nova chance para a indústria (Estado, 7/1, A3) bem relata o discurso de posse de Alckmin, como sua “visão moderna” neste momento propício das “oportunidades abertas” pela conjuntura internacional. Alckmin, inclusive, defende uma política de reindustrialização com as práticas da economia verde. Ele consciência que o desafio é imenso para recuperar a participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB). Como demonstrou em seu discurso de posse, vai contribuir muito para que finalmente os setores relativos ao seu Ministério se modernizem e voltem a crescer de forma pujante.

Paulo Panossian

São Carlos

LULA EVITA DISSABORES

Lula foi claro e veemente com ministros e líderes partidários aliados. Não quer confusão com o Congresso Nacional. A ordem é conversar e tratar bem senadores e deputados. Muitos adorarão os afagos e ficarão mal acostumados. Outros farão beicinho e custarão a ceder aos carinhos palacianos. É do jogo e da essência humana. Atleta político calejado, exerce pela terceira vez a Presidência da República, Lula quer evitar antigos dissabores e crises envolvendo petistas dentro do congresso. Não perde de vista que o legislativo enfurecido e magoado, mandou para casa dois ex-presidentes, Collor e Dilma e por pouco não manda outro, Michel Temer. Além do próprio Lula, humilhado e preso em Curitiba.

Vicente Limongi Netto

Brasília

ANISTIA DAS DÍVIDAS

O governo Lula anunciou nos seus primeiros dias de governo que vai simplesmente quitar R$ 9,5 bilhões de dívidas contraídas através de crédito consignado do Auxílio Brasil. Ora, além de simplesmente dar R$ 9,5 bilhões para uma pequenina parcela da população, com esse movimento, Lula e sua turma estão deseducando toda a população brasileira. O risco moral dessa medida é resultado direto da premiação da possível irresponsabilidade financeira de poucos incentivando a irresponsabilidade financeira de todos. Muito melhor faria Lula ao país se cumprisse sua promessa de picanha e cerveja para todos.

Oscar Thompson

São Paulo

AGIR PELO BEM DO BRASIL

Todos os cidadãos informados sabem que o ex-presidente Jair Bolsonaro é responsável por dezenas, senão centenas, de atos errados que ajudaram a destruir muitas coisas que funcionavam e terão que ser reconstruídas. É certo que todos esses erros têm que ser punidos, mas não são os ministros que têm que se dedicar à essa tarefa. Os ministros têm que trabalhar para a reconstrução do nosso País, para que as próximas gerações possam viver em um país que é amigo dos brasileiros. As punições serão investigadas pelas entidades responsáveis. Não percamos de vista que o objetivo de um governo não é realização de vinganças, é agir pelo bem do Brasil.

Aldo Bertolucci

São Paulo

PAÍS MAIS POBRE

O Brasil hoje está mais pobre com a queda acentuada da Bolsa de Valores, incluindo aí patrimônio do governo como Petrobras e Banco do Brasil. Comentários fora de propósito assustam investidores importantes para o desenvolvimento das empresas. O triste disso é que empobrecemos uma parcela grande da sociedade, diminuímos patrimônio da União e não enriquecemos os pobres

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

CENSO 2022

O último Censo foi falho. No início o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não conseguia montar a equipe incumbida de visitar os domínios. Em seguida, muitos desistiram, obrigando o órgão a adiar o fim do Censo e mesmo assim teve dificuldade em compor o quadro. Isto fez com que muitos domicílios não fossem visitados ou se o foram, não encontraram os moradores no momento. Como o IBGE tinha pressa por causa do atraso, os recenseadores não voltaram visitar estes lares. Fiz um teste em meu prédio e um se manifestou dizendo que não fez o Censo, mas creio que havia mais moradores que ficaram de fora. Com isso, a população brasileira “encolheu” para 207 milhões quando já se anunciava para 212 milhões.

Delpino Verissimo da Costa

São Paulo

MEIO AMBIENTE PEDE PRIORIDADE

O Estadão tem publicado diversas matérias sobre o meio ambiente, principalmente no Caderno 2, e vai demonstrando que a nossa situação como humanidade já está periclitante. O planeta Terra já vem reagindo para restabelecer o seu equilíbrio. Chefes de Estado como foi Bolsonaro, do Brasil, e Vladimir Putin, da Rússia, com a Guerra da Ucrânia, colaboraram e muito com o agravamento da situação. A rigor, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deveria tomar providencias mais severas a respeito, se puder, para que nenhum chefe de Estado descumpra as regras comprovadas pela ciência e muito menos que qualquer país tenha direito a veto, seja qual for o regime de governo.

Gilberto Pacini

São Paulo

OTIMISMO PARA 2023

Neste início de ano, todos nós temos de ter um forte sentimento de otimismo para enfrentarmos as realidades que estão a nossa frente. Tal tendência se faz necessário, para que possamos superar as eventuais dificuldades que surjam, e assim tocar a vida que segue inexoravelmente. Esse sentimento otimista é fundamental para contribuirmos com nossos conviventes no processo civilizatório que está a nossa frente, fundamental para o crescimento harmônico da humanidade como um todo. Vida que segue.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

LEITORES COMPARTILHAM OPINIÕES

Nesta semana se comemorou o dia do leitor. Cabe fazer um rasgado elogio ao Estadão pela generosidade de abrir um espaço nobre no jornal para que seus legentes manifestem democraticamente suas opiniões no prestigiado e consagrado Fórum dos Leitores. Viva!

J. S. Decol

São Paulo