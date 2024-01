Oito de Janeiro

Vida longa à democracia

A invasão e depredação das sedes dos Três Poderes da República em 8/1/2023, com a complacência criminosa de forças de segurança, que são remuneradas para protegê-las, foi o ápice da vilania bolsonarista. Democracia para eles é um estorvo, pois possuem aversão às leis e têm alma autoritária. Esse dia jamais pode ser esquecido, para que o País nunca mais entregue o cargo político mais elevado da nação para um ser tão inescrupuloso, sádico e incapaz. Quem apoiou aquele ato infame precisa ser responsabilizado, seja civil ou militar, rico ou pobre, evangélico ou católico. Todos cometeram crimes contra o Brasil, que já não é mais uma republiqueta afeita a golpes de Estado. Vida longa à democracia.

Sandro Ferreira

sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

*

Psicologia de multidões

No excelente artigo Democracia e diversidade (Estado, 6/1, A8), o professor Miguel Reale Júnior destaca como funciona a psicologia de multidões. Ante a insegurança e o medo, seja lá do que, há material suficiente para a manipulação das pessoas. Raramente alguém que não acredita em fantasmas os vê, e se os vê é por estar o cérebro disfuncional. Mas basta acrescentar medo que os fantasmas surgirão. Sempre houve os que manipulam por detrás, criando os laranjas, os escudos humanos, nem sempre voluntários, os corruptos e uma série de tipos que a mitologia grega tão bem soube narrar. Não foi a guerra de Troia um joguete dos deuses? Pobres pessoas comuns, que por carência, burrice ou mesmo por serem diferentes precisam desse tipo de sociopatia tão comum no mundo para ter alguma esperança. E não devemos esquecer que um bom número de pessoas que estavam na frente do quartel o fez porque não tinha o que fazer em casa.

Carlos Ritter

carlos_ritter@yahoo.com.br

Caxias do Sul (RS)

*

Educação

Mulheres na engenharia

Na reportagem do último sábado sobre ter mais mulheres na engenharia (Lugar de mulher, 6/1, D8), para que isso aconteça precisamos incentivá-las desde o ensino básico, pois na nossa cultura escolar ainda prevalece o conceito de trabalho para homem e trabalho para mulher. Uma cultura enraizada que já se reflete no ensino médio, onde temos poucas meninas destinadas às áreas de exatas.

Alberto Utida

alberto.utida0926@gmail.com

São Paulo

*

São Paulo

‘Cidade ideal’

Sobre a “cidade ideal” que o vereador Rodrigo Goulart argumenta em seu artigo (Estado, 6/1, A4), muito pode ser discutido. Na minha visão, São Paulo já não tinha chance de vir a ser uma “cidade ideal”, pois seu tamanho avultado e décadas de ausência de planejamento deixaram problemas que não teriam mais uma solução “ideal” senão como uma meta referencial a ser buscada. Porém, com as revisões do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento realizadas, ambas em tempo recorde, com mudanças no texto na última hora, sem zelo pelas infraestruturas e ameaçando até os “miolos de bairro” com edifícios ainda mais altos, a “cidade ideal” tornou-se uma ficção.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Ruído de obra à noite

O prefeito de São Paulo presenteou na primeira semana do ano os moradores da Avenida José Maria Whitaker, Mirandópolis, com obras de repavimentação às altas horas da noite e de madrugada. O intenso ruído e as buzinadas a cada 10 ou 15 segundos não permitem que se durma.

Neuton Karassawa

neutonkarassawa747@gmail.com

São Paulo

*

Esporte

Morre Zagallo

Gratidão a Mario Jorge Lobo Zagallo, o único tetracampeão mundial de futebol, por sermos hoje pentacampeão. Suas lembranças ficarão eternizadas. Quem não se lembra da frase “Vocês vão ter que me engolir!”? E as folclóricas letras de músicas cantadas: “Desculpe, seu Zagallo / Mexe nesse time que tá muito fraco / Levaram uma flecha, esqueceram o arco / Botaram muito fogo e sopraram um furacão / Que não saiu do chão”. Zagallo, você será ídolo para sempre. Descanse em paz, Velho Lobo.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DEMOCRACIAS EM PERIGO

O 8 de Janeiro no Brasil e o 6 de janeiro nos Estados Unidos revelaram a assustadora realidade de que as duas democracias vivem em perigo de golpes fascistas, tanto hoje como naquelas datas. A polarização dos dois países, em torno de lideranças populistas opostas, precisa mudar para o bem de ambas as nações e para a consolidação da democracia, com governos competentes de centro, voltadas ao bem da população e à paz social. Os eleitores precisam ter consciência de sua responsabilidade em manter a democracia nas duas grandes nações das Américas.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

ESTADO DE DIREITO POSTO À PROVA

No fatídico e macabro 8/1 de 2023 o Estado Democrático de Direito, a tão duras penas reconquistado após a longa e interminável noite sombria dos 21 anos de chumbo do regime de exceção da ditadura militar, de lamentável memória, foi posto à prova com o covarde, abjeto e abominável ataque de hordas de fanáticos e reacionários bolsonaristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, numa vã e condenável tentativa de golpe contra as instituições republicanas para impedir a legítima posse à Presidência da República do eleito Lula da Silva. Se, por um lado, a frustrada ação marca o registro de uma data infeliz da história do País, por outro, registra a vitória das forças democráticas sobre o populismo e autoritarismo da extrema direita. Grosso modo, o que ocorreu foi como se a torcida do time Bolsonaro F.C., derrotado nas urnas pelo Lula F.C., invadisse o campo de futebol com fúria incontida para impedir que a taça de campeão dos votos das urnas fosse entregue ao vencedor da partida. Diante do lamentável ocorrido há um ano, cabe o alerta de cuidado extremo para impedir que novas tentativas venham a se repetir no futuro. Por oportuno, cabe citar John Philpot Curran (1750-1817): ”O preço da liberdade (e da democracia) é a eterna vigilância”.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

DETERIORAÇÃO DOS MOVIMENTOS

No dia 8 de janeiro de 2023 o Palácio do Planalto, a Suprema Corte e o Congresso Nacional foram invadidos por desordeiros. Esses bárbaros quebraram vidros, móveis, ornamentos de decoração e jogaram água para todo lado. Várias câmeras registraram a triste destruição, comandada remotamente por covardes líderes, que providenciaram ônibus, alimentação, bandeiras e camisetas para a plebe, influenciada através das redes sociais. Os agitadores utilizaram os próprios telefones celulares para enviar imagens representando a deterioração dos movimentos populares brasileiros, contendo muita irritação, ódio e raiva. O resultado do anárquico movimento foi um milionário prejuízo para os cofres públicos e centenas de prisões. Nada de positivo foi auferido.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

DIA DA VERGONHA

Oito de Janeiro, Dia da Vergonha Nacional.

Robert Haller

São Paulo

*

HISTÓRIA DO BRASIL

Com a intenção de “comemorar” o vandalismo ocorrido na praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro passado, o presidente Lula quer mesmo ficar na História. Sua intenção é que as próximas gerações, através das aulas de História do Brasil, saibam que o “tio Lula” sofreu tentativa de ser deposto através de um golpe de Estado fracassado. Mas, na verdade, a intenção de Lula é ir além. Não quer que essas mesmas crianças conheçam o outro lado da moeda que mostra sua trajetória de corrupção e a sua prisão. O demiurgo tenta reescrever, mais uma vez, sua trajetória negativa e ilícita.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

TRISTES ACONTECIMENTOS

Ao nos aproximarmos de um ano dos tristes acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 é que tomamos consciência da gravidade daqueles trágicos feitos ocorridos em Brasília. Felizmente as legítimas lideranças, principalmente as militares, não se deixaram levar pelas trágicas intenções dos que tentaram dar um golpe na democracia entre nós. Agora que os que tentaram praticar tais atos antidemocráticos estão sendo julgados e condenados por tais tentativas daqueles delitos é que precisamos fortalecer as instituições que resistiram a tais aberrantes tentativas de golpe, e assim continuarmos firmes, rumo à construção da grande nação que tanto sonhamos e temos condições de ser.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PAZ NO ORIENTE MÉDIO

A guerra Israel/Hamas já deixou um rastro de destruição desde o seu início em 7/10, com o ataque covarde do Hamas ao território de Israel. Infelizmente mais de 22 mil pessoas, até agora, perderam suas vidas. Chegados o Natal e o réveillon, no Ocidente fogos multicores iluminaram os céus para delírio das plateias para brindar com as mais diferentes bebidas o nascimento de Jesus e o Ano-Novo. Em Gaza, mísseis agressivos cruzaram o céu, e a cada explosão “em terra”, o desespero das famílias sem água para saciar a sede, orando pelo cessar do espetáculo dantesco, e o que restou foi só o lamento por mais vidas perdidas. Então chegou o dia de Reis, 6/1, ultima festividade natalina, data para recepcionar os três reis magos com “sapatinhos” nas janelas por aqui. Por lá, nem janelas há, são só escombros. Três datas, três esperanças perdidas de paz no Oriente Médio. Mas como a esperança é a última que morre, vamos ser otimistas de que, em vez de clarões de bombas destruidoras nos céus, as mentes dos poderosos sejam iluminadas com propostas brilhantes que coloquem um fim nesse conflito.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

São Paulo

*

APELO PELA PAZ

Ao ler a notícia Atentado mata mais de 100 durante procissão no sul do Irã (Estado, 4/1), me indago como o ano novo continua a trazer notícias que nos afastam de um mundo diverso, inclusivo e plural, pleno de diálogos críticos e criativos entre passado e presente e entre diversas culturas e territórios, no qual experiências transformadoras e acolhedoras preservem alteridades.

Oscar D’Ambrosio

odambros@uol.com.br

São Paulo

*

PADRE JÚLIO LANCELLOTTI

Já que os mentecaptos, sem pudor, expuseram o nome do padre Júlio Lancellotti na CPI da Cracolândia, sugiro que o governo brasileiro indique o nome do padre Júlio para o prêmio Nobel da Paz. Em um país tão carente de homens de brio, nada melhor do que valorizar um ser tão especial quanto o padre Júlio, que dedica sua vida pelos mais necessitados.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

luiz.thadeu@uol.com.br

São Luís

*

149 ANOS BEM-VIVIDOS

Uma preciosidade, a matéria Transformação digital e propósito marcam os 149 anos do ‘Estadão’ (4/1, A12). O Estadão não para de se reciclar. A capa do Suplemento em Rotogravura, de 1932, com Santos Dumont, lembrou as capas icônicas do Jornal da Tarde. Aliás, que saudade do JT, um jornal graficamente perfeito e aguardado a cada edição. Eu, como publicitário, tinha uma satisfação imensa quando os anúncios que criava eram veiculados no JT. A história do Estadão é o que se pode dizer de 149 anos bem-vividos.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador