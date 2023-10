Violência e insegurança

Apenas um assunto?

Engano levou à execução de três médicos no Rio, suspeita polícia (Estadão, 6/10). Pensei que o triplo homicídio estava relacionado à situação de descalabro na segurança pública ou que tinha que ver com a perda de territórios para o crime e a tomada de parte dos brasileiros como reféns permanentes de criminosos de toda espécie, em especial dos senhores do tráfico. Pensei, também, que tivesse relação com a escalada armamentista do crime, que debocha dos teóricos do desarmamento, das autoridades e da população ao sair de seu território para circular livremente com armas modernas e farta munição pelo nosso território – isto é, pela parte dele que ainda não foi tomada. Sem reciprocidade, claro. Policiais, turistas enganados pelo GPS ou outros sem a devida permissão tomam bala quando entram nos territórios do crime. Foi o que eu imaginei ver resumido na primeira página do jornal de sexta-feira, ao lado da notícia de renúncia do governador e do prefeito do Rio de Janeiro, envergonhados. Mas, ao ler a manchete real, dei-me conta de que foi um “engano”, algo que aconteceu sem que devesse ter acontecido. Está tudo normal. A segurança pública continua sendo um assunto – algo sobre o que se fala –, e não um problema, algo a ser resolvido.

Ricardo Coelho

São Paulo

O valor da vida

A barbárie que aconteceu num quiosque na Barra da Tijuca, área nobre do Rio, mostra que a vida não tem valor algum neste pobre país. No dia em que o Brasil comemorava os 35 anos da promulgação de nossa Carta Magna, fomos acordados com a notícia dessa tragédia, que atinge todos nós que queremos um Brasil justo e melhor. Nestes 35 anos, avançamos muito pouco. A selvageria toma conta de nosso dia a dia e prova que, além de estarmos reféns da barbárie, somos alvos fáceis para bandidos. Falimos como nação e vivemos numa selva, num salve-se quem puder.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

São Luís

Constituição de 1988

35 anos

Não há como negar que a Constituição democrática de 1988 seja, de fato, uma “Constituição Cidadã”. O problema com ela é que apenas uns 15% a 20% dos brasileiros são efetivamente cidadãos. Os demais, como eu, na prática, são apenas servos que sustentam nas costas a casta dos cidadãos privilegiados. E, ainda, tendo pouquíssimo acesso às fartas benesses que a dita Constituição Cidadã concede aos cidadãos. Essa realidade mostra que a sociedade brasileira repete a mesma estratificação vigente 2.500 anos atrás em Atenas, na Grécia antiga, onde inventaram a tal de democracia. Lá, como aqui, a democracia só valia também para uns 20% dos habitantes da cidade, que eram efetivamente cidadãos. Bom, também não podemos negar que, de lá para cá, as coisas melhoraram para os servos: hoje não somos mais escravos e até as mulheres têm liberdade de votar para escolher os nossos donos.

Alfredo Franz Keppler Neto

Santos

CEF

Moeda de troca

A Caixa Econômica Federal (CEF) foi fundada em agosto de 1860, pelo imperador dom Pedro II, portanto há 163 anos, com o nome de Caixa Econômica da Corte e apenas duas finalidades: o Monte de Socorro, atual penhor, e, em seguida, depósitos de poupança, para receber a juro pequenas economias dos menos abastados. Depois de todos esses anos de relevantes serviços prestados, virou moeda de troca. Estão em leilão 1 presidência e 12 vice-presidências. Como não podia deixar de ser, o Centrão, bloco onde o PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e outros aliados fazem moradia, sedento por cargos, quer arrematar o lote todo, mas de “porteira fechada”, e tem como objetivo, ao que parece, por experiências anteriores, nomear ao bel-prazer diretores e abrigar penduricalhos, que virão com certeza. O presidente Lula está relutante, mas Lira já garantiu que futuras nomeações terão de passar pela sua chancela. Então, vamos aguardar e fazer figas, pois, ao contrário de tempos passados, uma gama de produtos e serviços estará à disposição. Portanto, se a boa técnica de segurança em operações bancárias não for observada, a única rubrica que vai crescer nos balanços periódicos é a de créditos em liquidação. Espero que o poderoso coobrigado responda por “tenebrosas transações”, se porventura surgirem. Cá para nós, não serão nada descartáveis.

Sergio Dafré

Jundiaí

ÚLTIMA PALAVRA

É bastante oportuna a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) estabelecendo mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), por várias razões. Em primeiro lugar pelo fato de a indicação dos ministros envolver apenas o universo político. Além disso, nas últimas indicações o foco não foi prioritariamente voltado para o saber jurídico dos indicados, sem contar a ausência de experiência deles em julgamentos, pois no colegiado atual a maioria não é formada por juiz de carreira, mas por ex-advogados e ex-promotores. Todavia, o principal é o fato de que o Poder sem voto dispor da última palavra com cargo vitalício não parece algo prudente.

José Elias Laier

São Carlos

PODERES LIMITADOS

Eu sou da área do Direito e acho extremamente válido o Congresso limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Nada existe nada de antidemocrático em tal atitude. Há muito o STF extrapola os seus limites constitucionais, entrando na seara de outros Poderes e legislando em várias áreas da vida pública quando deveria apenas verificar a constitucionalidade das leis. O presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, erra completamente ao dizer que a Corte apenas defende a democracia. Mais do que isso, a Corte atropela de forma direta os limites constitucionais, inclusive atropelando direitos individuais de forma totalmente ilegal. Acabar com a vitaliciedade dessa gente é algo para ontem. O Brasil não pode viver sob o império de um Poder que faz e desfaz sem dar resposta alguma à sociedade pelos seus atos. Um Poder que não responde a ninguém pelos seus desmandos e suas atitudes ilegais e impunes que não podem progredir à luz da Constituição. A PEC é bem-vinda, e que venham muitas outras mais, como a reforma da nossa pífia e sempre leniente legislação penal.

Paulo Roberto da Silva Alves

Rio de Janeiro

CARGO DE CARREIRA

Parabéns ao Senado por impor limites à atuação do Supremo. Quem provocou isso foram os ministros, que esqueceram que devem atuar juridicamente e passaram a atuar politicamente. Os resultados das votações no Supremo são sempre 9 x 2. Os nove ministros indicados por governos petistas contra o dois indicados pelo governo Jair Bolsonaro. Esse problema só será resolvido quando acabar a indicação política. Juiz de tribunais superiores, tribunais de contas, etc. deveria ser cargo de carreira.

Renato Maia

Prados (MG)

MANDATO PARA MEMBROS DO STF

A ideia de se estabelecer um mandato aos membros do STF é magnífica. Os semideuses no Olimpo estabelecidos na Corte máxima do Brasil reagiram dizendo que a ideia é inoportuna. Não é concebível um ser humano investido de “Deus” ter a última palavra para quaisquer assuntos em discussão na Corte sem possibilidade de encarar um contraponto plausível. Seria bom para o País e para os próprios ministros, que “baixariam suas bolas ao centro do gramado” e, assim, suas excelências se sentiriam como seres humanos normais.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

SENADO FEDERAL

Até que enfim o Senado, que representa o povo e é responsável por escolher os ministros do STF, resolveu agir. O Supremo muda suas regras: decidi ter duas turmas em vez de votar com o plenário e obedecer a Constituição. Tomam decisões importantes monocraticamente, etc. Não podem esquecer que o Senado também tem o poder de impeachment e de alterar os anos de serviços dos ministros.

Tania Tavares

São Paulo

JULGAMENTO DO 8 DE JANEIRO

No último paragrafo, o editorial Excesso de excepcionalidade (6/10, A3) sugere o procedimento recomendável do Judiciário: “É preciso punir quem atuou contra a lei e contra as instituições democráticas. Mas essa tarefa, no Estado Democrático de Direito, exige mais do que mão pesada. Requer discernimento e razoabilidade. Só assim a punição cumprirá sua função”. Se compararmos com a invasão do Capitólio dos EUA, veremos uma grande diferença nas penas impostas e no número de pessoas consideradas réus. Ressalte-se que o congresso americano estava em reunião.

José Luiz Abraços

São Paulo

DENTRO DAS QUATRO LINHAS

Rosa Weber, ex-ministra do STF, é a grande responsável pela crise envolvendo a Suprema Corte e o Congresso, ao pautar temas que são prerrogativas dos parlamentares, como a descriminalização da maconha e do aborto, o marco temporal e o imposto sindical. Ateou fogo no circo e se evadiu. É salutar lembrar que a incendiária presenteou Jair Bolsonaro com um exemplar da Constituição, mas quem tem a obrigação de jogar dentro das quatro linhas da Lei Maior é a própria ex-ministra.

J. A. Muller

Avaré

CONSTITUIÇÃO MAIS ALINHADA

A Constituição faz 35 anos e ainda conserva um ranço de revanche em relação ao período da ditadura militar que ela soterrou. A Constituição tornou virtualmente impossível prender um criminoso no Brasil com a infame sentença condenatória transitada em julgado, algo impossível de ser alcançado. Está mais do que na hora de o Congresso rever isso e deixar a Carta alinhada com o mundo civilizado nessa questão. Outra problema da Constituição é que ela tornou os partidos políticos os donos da República. Os partidos podem escolher quem eles bem entenderem para disputar as eleições, e ao povo caberá a pífia tarefa de escolher entre os escolhidos pelos partidos políticos. Além disso, um cidadão não pode disputar as eleições se não for membro de um partido político. No entender da Carta, não há vida fora dos partidos políticos, que se tornaram donos da República. Isso precisa ser revisto, é preciso impor critérios qualitativos para os postulantes a cargos públicos e tirar poder dos partidos permitindo que qualquer cidadão adulto e gabaritado, em dia com suas obrigações, possa se candidatar.

Mário Barilá Filho

São Paulo

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

Por ocasião da comemoração dos 35 anos da promulgação da Constituição de 1988 – a “cidadã” –, que encerrou a longa e tenebrosa noite dos intermináveis 21 anos do regime de exceção da ditadura militar, de lamentável memória, assinalando a volta do País ao Estado Democrático de Direito, cabe, por oportuno, reproduzir três declarações a respeito. A primeira, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, que disse que “os Três Poderes devem ser parceiros institucionais e que a Constituição permitiu uma independência entre eles. O Executivo voltou ao tamanho normal, o Legislativo retomou espaço decisivo na democracia e o Judiciário viveu momento importante da ascensão institucional. Não existem poderes hegemônicos, somos todos parceiros institucionais pelo bem do Brasil”. A segunda, do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse que “os Poderes devem ser freios e contrapesos. Um Poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como servo fiel da Carta Magna, cada Poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias”. A última, mas não menos importante, do jurista Ives Gandra Martins, autor da obra Conheça a Constituição, entre dezenas de outros livros: ”No dia que o STF for só Poder Judiciário, haverá mais harmonia entre os Poderes e paz política. Não critico a qualidade dos ministros, mas peço uma reflexão sobre a necessidade de refluir para o que a Constituição determina sobre a independência e o respeito aos Três Poderes”. Com efeito, no regime republicano, um Poder não pode se sentir mais poderoso do que outro. Com a liberdade da livre comparação, assim como a combinação perfeita e harmoniosa das belíssimas vozes dos talentosos Três Tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras, os Três Poderes são os pilares da base de sustentação de mesma importância, peso e altura na difícil e necessária sustentação da democracia. Que a paz e o respeito reinem entre eles. Amém.

J. S. Decol

São Paulo

PAÍS INGOVERNÁVEL

José Sarney disse em alto e bom som à época que a Constituição de 1988 tornaria o País ingovernável. Foi a única coisa certa e séria que pronunciou na vida. O que vimos depois da promulgação é a situação em que que nos encontramos.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

POR QUE JUSCELINO NÃO CAI?

Este magnífico jornal publicou nas edições dos dias 28 e 29 de março, 11 de abril e 2, 5 e 9 de setembro do ano em curso uma série de reportagens sobre o comportamento desastroso praticado pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, no exercício de suas funções. Todavia, o presidente Lula da Silva, pressionado logo no início das acusações contra o ministro, alegou que aguardaria um parecer da Comissão de Ética da Presidência da República para se decidir sobre o casso. O tempo decorreu, as reformas seguiram seu curso do jeito que todos viram, e nada de Jussa cair. Pergunto: este jornal ou algum dos milhares de leitores tem conhecimento do parecer da Comissão de Ética? E o nosso Congresso Nacional, ora, ali é o campo de jogo da negociação espúria, do toma lá, dá cá. O negócio é manter o ministro suspeito de tantas falcatruas e gozar do apoio de seu partido, o União Brasil. Esse caso, como muitos outros que estampam as folhas do Estadão todos os dias, é um esgoto a céu aberto, uma vergonha nacional que ninguém mais decente deste país pode suportar. Gente honrada do Fórum dos Leitores, vamos protestar com veemência aos deputados e senadores que elegemos para nos representar. Eu estou fazendo isso, e faz tempo.

Jorge A. Cury

São Paulo

NOBEL DA PAZ

Como explicar que o nosso glorioso presidente Luiz Inácio não ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Muita injustiça. Se continuar com a peregrinação após se recuperar da cirurgia, pode ter certeza, ano que vem o Nobel da Paz está no papo.

José Roberto Iglesias

São Paulo

DO ÍNFIMO AO INFINITO

Os Prêmios Nobel de 2023 contemplaram os pesquisadores geniais do infinitamente pequeno. Na Medicina, a manipulação do RNA mensageiro melhorou o combate aos invisíveis vírus. Na Física, mediu-se os saltos em attosegundos dos fugidios elétrons. Na Química, o ponto quântico das LEDs nas telas digitais. Em contraponto ao infinitamente pequeno perseguido pelos cientistas contemplados com o Nobel, vimos extasiados a vastidão grandiosa de bilhões de galáxias que formam o Universo, observadas pelo esplêndido telescópio espacial Webb. A ciência em notável momento a serviço da humanidade.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

INDÍGENA NA ABL

A eleição de Ailton Krenak é emblemática, tanto para a Academia Brasileira de Letras (ABL) quanto para todos nós, em momento crítico em que os direitos indígenas estão sendo vilipendiados pelo Congresso Nacional. Porém, a disputa havida com Daniel Munduruku, com acusações de traição, foi paradoxal: de um lado, a louvável certeza de um indígena na Academia Brasileira de Letras; de outro, uma disputa entre lideranças dos povos originários que não se justifica. Já elogiei e escrevi sobre um e sou amigo e colega acadêmico de outro e não entendi a desavença, achando lamentável que tenha acontecido tal atrito.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

GREVE DO TRANSPORTE PÚBLICO

A greve do transporte público que paralisou São Paulo na última terça-feira, 3/10, deixa o claro recado de que a privatização se faz necessária para ontem. Além de não haver meios de comparação entre os serviços prestados e a qualidade das estações privatizadas e a capenga estrutura oferecida pelos grevistas, nos fica muito claro que deixar o transporte público da maior cidade da América Latina nas mãos de quem deixa a cidade à beira do caos por seus chiliques sindicais não pode ser uma alternativa viável a qualquer governo bem-intencionado. Milhares de cidadãos prejudicados, inclusive em esferas de necessidade gravíssima. Abuso, absurdo, incoerência, inconsequência e muita molecagem. Não menos vergonhoso foram os aplicativos de transporte particular, aproveitando a tragédia alheia para inflacionarem o preço de suas corridas. A cidadania chegou à beira da miséria.

Ana Silvia Fernandes Peixoto Pinheiro Machado

São Paulo