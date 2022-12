Educação

O último ato

Tornou-se mais evidente o desprezo do atual governo pelo futuro do Brasil. No cerrar das cortinas do palco de uma administração capenga, o chefe do Executivo mostra seu desprezo pelo futuro do País impedindo o funcionamento de universidades e institutos federais. No momento em que escrevo estas linhas, centenas de estudantes de graduação e pós-graduação estão em desespero, sem saber se honrarão o aluguel, se haverá como abastecer a despensa, se pagarão as contas de luz e água. Sou um deles. Ficamos cara a cara com um governo que trocou universidades por garimpos ilegais. Em vez de qualificação de excelência, optou pelo desmonte. O último ato de Jair Messias Bolsonaro não é mostrar-se salvador, como poderiam sugerir, é destruir o ensino superior, como fez com a Amazônia. Como os rios amazonenses morrem envenenados de mercúrio, a educação padece com suas políticas criminosas. O Brasil foi envenenado por este governo.

Eduardo Barbosa

São Carlos

Quebrou o País e não levou

Ao deixar a Presidência, Bolsonaro sai-se bem: terá uma aposentadoria de R$ 42 mil e dinheiro suficiente para contratar os melhores advogados para defendê-lo num processo que levará anos para ser concluído. Quem paga o pato, agora, somos nós, os contribuintes, para arcar com a situação desastrosa em 2023, sem verbas para as áreas de saúde (sem vacinas e remédios) e educação (alunos sem livro escolar, universidades sem verba para pagar água, luz e bolsas), o bem-estar da população (fome e desemprego) e por aí vai. Fica difícil de entender a aglomeração de algumas pessoas em frente dos quartéis. Querendo o quê? A volta do capitão, para acabar com o que sobrou do Brasil? Um repeteco dos anos de chumbo? A verdade é que Bolsonaro quebrou o Brasil financeiramente na ânsia de vencer as eleições. Sobra para nós consertar os danos, e não deixar algo parecido acontecer novamente.

Omar El Seoud

São Paulo

Transição de governo

Coisinha pouca

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) cobra mais clareza do futuro governo Lula quanto ao arcabouço fiscal e a retomada do crescimento econômico. Seria bom os bancos comprarem um grande holofote e darem de presente ao próximo mandatário. Qualquer plano de governo que faça o País crescer sustentavelmente durante décadas, que será o mínimo necessário, exigirá algumas pequenas ações indispensáveis. Reduzir a corrupção administrativa, o déficit público, a carga tributária, o spread bancário exagerado, os altos custos trabalhistas, os altos custos previdenciários, o excesso de burocracia para importação e exportação, a legislação fiscal complexa e ineficiente, a cartelização, a precariedade da infraestrutura, a insegurança pública e a insegurança jurídica. Além disso, aumentar a eficiência do ensino público em seus três principais níveis. Como se vê, é coisinha pouca...

Lincoln S. Pessoa

São Paulo

Mais Médicos

O programa Mais Médicos será reimplantado pelo novo governo, mas os 2.500 profissionais que se recusaram a voltar para Cuba não serão aproveitados, sob a alegação de que não fizeram o Revalida. É uma forma de fazer um agrado ao governo cubano, totalmente ignorado no atual governo. As barbaridades que ocorreram durante os governos Lula-Dilma renascerão. Como disse Lavoisier, “nada se cria, tudo se copia e se transforma”.

José A. Muller

Avaré

Argentina

Esperança

Por pior que esteja um país, se a Justiça funciona e a lei impera, há esperança. A condenação de Cristina Kirchner em primeira instância enche os argentinos com essa esperança (Estado, 7/12, A10). Mas tudo vai depender de como os seus companheiros aparelharam as instâncias superiores. O que vai ocorrer quando descobrirem que o domicílio correto dela fica no topo da cordilheira da Patagônia, e não em Buenos Aires? Amanhã a Argentina ainda pode virar um Brasil.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Efeito Orloff

Será que a Corte Suprema de los hermanos tem algum Fachin, para que a querida Cristina se safe e seja a futura presidente do país?

Hamilton Penalva

São Paulo

AGILIDADE PARLAMENTAR

A Proposta de Emenda à Constituição da espoliação (PEC da Transição para os políticos) começou a ser votada no Senado nesta quarta, 7/12. Se houvesse acordo dos “políticos interessados”, poderia ser votada também em segundo turno. Vale dizer que, em pouco mais de 15 dias, ou menos, o Senado recebeu, “analisou, debateu” e está pronto para aprová-la. Contrariando essa fulminante agilidade parlamentar, o projeto que deveria avaliar a ínfima atualização da tabela do imposto de renda, depois de aprovado na Câmara, repousa, há mais de um ano, em berço esplêndido na gaveta do ilustre senador relator. Tudo exatamente igual; nada mudou, nem mudará, exceto se for bem negociado com os “políticos de plantão”. Essa PEC não libera apenas recursos para o Bolsa Família ou Auxílio Brasil. A tiracolo, vão alguns bilhões certamente para destravar o orçamento secreto e outras benesses de sabor parlamentar. Ali Babá e os 40 malfeitores retornaram com fome e sede de recursos dos contribuintes, que continuarão sendo espoliados pela vigente tabela do imposto de renda. Para saciar esse apetite, encontram um sempre esfomeado Parlamento travestido de representante do povo.

Antonio Joaquim Ferreira Custódio

São Paulo

GOVERNO BOLSONARO

Jair Bolsonaro governou para atender os interesses da bancada da corrupção, e seu governo foi o pior de todos. O País não tem dinheiro para nada. Saúde, Educação, tudo entrando em colapso enquanto Bolsonaro tenta se manter fora da cadeia, cortando despesas de forma criminosa. Os ministros do governo Bolsonaro foram os piores da História, destacando Ricardo Salles, Eduardo Pazuello e Milton Ribeiro, os três sinônimos de corrupção, incompetência e má-fé no desempenho das funções. Paulo Guedes foi o pior ministro da Economia de todos os tempos, jogou o dólar para as nuvens junto com os juros e a inflação, não fez qualquer privatização e deixou o País sem um centavo no cofre. O medíocre Lula parece um gênio comparado a Bolsonaro. O País espera que os incêndios sejam apagados e que Bolsonaro e sua equipe respondam pelos tantos crimes cometidos e sejam banidos da vida pública para sempre.

Mário Barilá Filho

São Paulo

FHC X LULA X BOLSONARO

Minha mãe dizia que aqui se faz, aqui se paga. Lula, o que é herança maldita mesmo?

Cecilia Centurion

São Paulo

DEPARTAMENTO DE MARKETING

Em Lula 1, o departamento de marketing inventou, como desculpa para a não realização de promessas de campanha, a “herança maldita”. Agora, no Lula 3, só pensa naquilo, PEC do “cheque em branco”, aumento de gastos e podemos acrescentar outros gastos, aumento dos funcionários públicos e do salário mínimo, criação de novos Ministérios e diminuição de arrecadação (isenção de imposto de renda para salários até R$ 5 mil), ou seja, tem tudo para dar errado. Não vai demorar para o departamento de marketing do partido passar a “martelar” na mídia que a culpa é do Banco Central, cujo presidente tem mandato autônomo e não pode ser demitido/trocado. É só esperar para confirmarmos.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

HORIZONTE VISÍVEL

As lágrimas derramadas por Lula da Silva num de seus primeiros discursos após a eleição, referindo-se aos 33 milhões de esfomeados, eram sim verdadeiras. É impossível não se sensibilizar frente a essa situação vergonhosa. Mitigar a fome e a miséria, além de ser um imperativo moral, é dever de Estado. É compreensível, portanto, o empenho do governo eleito em excluir o programa Bolsa Família do teto de gastos. Entretanto, todos sabem que Bolsa Família nunca foi, nem nunca será, um programa distribuidor de renda. A redução da desigualdade só acontecerá com investimentos e geração massiva de empregos. Se o novo governo fizer uso desse mesmo empenho para atrair investimentos internos e externos, haverá um horizonte visível no médio e longo prazo. Apenas lágrimas e Bolsa Família não são suficientes.

Luciano Harary

São Paulo

MEIO COMUM DE SUBSISTÊNCIA

O editorial do Estadão sobre A banalidade da “rachadinha” (6/12, A3) praticada pela politicalha contra seus “assessores”, obrigados a entregar grande parte de seus proventos para se manter no cargo, esclareceu que a Justiça levou 12 anos para punir deputado federal Silas Câmara, que se locupletava imoralmente da situação. Afinal, lá atrás, quando o senador Flávio Bolsonaro foi pego com a “mão na botija”, seu pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que sempre praticou esse desatino como “meio comum” de subsistência. Essa só é uma das razões da derrota do derrotado, o “imbrochável” Jair Bolsonaro.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

PENSAMENTO BOLSONARISTA

Capitão Derrite, que foi indicado para ser o secretário de Segurança Pública de São Paulo por Tarcísio de Freitas, é o pensamento do bolsonarismo, que sempre propalou que bandido bom é bandido morto.

Marcos Barbosa

Casa Branca

NOVAS RELAÇÕES

Na Alemanha, criminosos que atentam contra o Estado são presos. Aqui, os congêneres continuam impunemente na frente dos quartéis, bancados por empresários e alimentados pelas redes sociais. No que pese a necessária defesa da liberdade de expressão, seus limites não podem ultrapassar a própria democracia, contrapondo-se, em parte, ao editorial do Estadão O Judiciário e o golpismo nas redes (7/12, A3). Novas relações sociais precisam de novas leis. Enquanto isso, são os árbitros do poder que precisam agir para que catástrofe maior não aconteça. A eleição acabou, mas os golpistas continuam agindo.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NAS REDES

Desde que benéfica e para evitar abusos, a intervenção do Judiciário nas redes sociais não representa a mão da censura. Entretanto, para cumprimento do Marco Legal da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a presença do Judiciário é importante e compulsória, da mesma forma que importante é a sua intervenção quando ocorram delitos e ofensas à honra pessoal de colaboradores nas redes sociais. Tudo deve ser feito de forma que a liberdade seja mantida e continue dando à internet a importância que merece e pelo quanto tem ela feito para as comunidades sociais.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

COMPETÊNCIA DE CENSOR

De fato, o Judiciário não tem competência de censor das redes sociais. Deve seguir a lei. Contudo, se devidamente provocado por qualquer cidadão ou organismo compromissado com a Constituição da República, ante manifestações que contrariem seus valores, deve agir de pronto, inclusive por meio de antecipações de tutela, o que implica em eventual proibição ou determinação de retirada imediata de expressões contrárias ao Estado Democrático de Direito.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

UMA VERGONHA

Em 2018, um cidadão brasileiro a bordo de aeronave onde também estava embarcado integrante da Suprema Corte (Ricardo Lewandowski) afirmou, diante deste, que o Supremo Tribunal Federal (STF) era “uma vergonha”. Na verdade, o manifestante nada mais fez que extravasar um sentimento latente de que a atuação dos nossos togados contraria, em muitas ocasiões, os interesses legítimos de uma sociedade. Talvez estivesse marcado em sua mente, também, o fato de que o ministro ali presente fora o responsável por agredir uma cláusula da Constituição, cuja guarda é a essência da missão do órgão, ao garantir, por fatiamento, a continuidade da carreira política de Dilma Rousseff após o processo de impeachment legalmente decretado.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

BOLA DE CRISTAL

O Natal do advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, será no futuro mais precisamente com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, em maio, ou da ministra Rosa Weber, em outubro de 2023.

Tania Tavares

São Paulo

POLUIÇÃO SONORA

Os meus maiores parabéns pelas reportagens desde o inicio de novembro sobre a absurda promulgação de lei do irresponsável prefeito Ricardo Nunes. Isso que o próprio prefeito é vizinho de inúmeros estabelecimentos comerciais totalmente irregulares localizados na Av. Atlântica/Interlagos, que geram poluição sonora. Alguma coincidência na anterior aprovação? A justiça foi feita e a aprovação pela Câmara está suspensa. Orgulho de ser assinante do Estadão!

Werner Sönksen

São Paulo

BIFE DE OURO

Qual o problema de o ex-jogador Ronaldo Fenômeno comer um bife de ouro? Cada um faz com seu dinheiro o que quiser, desde que o ganho seja lícito. O que não pega bem é ver funcionários públicos, entre eles políticos, fazerem a mesma coisa, pois esses sim ganham dinheiro do Estado e muitas vezes através da corrupção. Se o País está nesta pobreza, é bom mirar o que fazem aqueles que poderiam mudar a situação.

Izabel Avallone

São Paulo

MARROCOS X ESPANHA

Ao longo dos anos, milhares de africanos, muitos deles marroquinos pela proximidade entre os dois países, morrem nas costas da Espanha em busca de uma vida melhor. Por ironia do destino, nesta terça-feira, 6/12, foram os espanhóis que “morreram” aos pés dos marroquinos. Claro, sem nenhuma comparação entre os dois fatos, uma vez que um trata-se apenas e tão somente de uma disputa esportiva e o outro nos lembra que ainda que existe apenas um mundo, embora muitas vezes pareça que vivemos em mundos diferentes, como bem lembrado pela banda Dire Straits na música Brothers in Arms.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador