Lula e a economia

Apertem os cintos

Os ataques de Lula à atuação do Banco Central (BC), em razão da manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, só confirmam que o presidente da República não aprendeu nada sobre economia, nem por meio dos seus próprios erros nem com os erros dos outros. Economia é ciência, não é ato de vontade.

Oscar Thompson

O caminho

Assim como outros campos do conhecimento, a Economia tem leis. E a maior delas vem do sistema de preços. Reduzir a taxa de juros “na marra” só geraria um ajuste em preços relativos, culminando em câmbio mais desvalorizado, inflação galopante, desemprego alto e por aí vai. A política é também uma ciência social dotada de leis, e o governo tem meios de guiar a redução da taxa de juros sem intervir na independência do Banco Central. Basta sinalizar que será prudente do lado fiscal, como qualquer pessoa que tem dívidas e precisa saneá-las. Pronto. Está aí o caminho para baixar os juros.

Roger Gouveia

Mortal

O que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez com a saúde durante a pandemia de covid-19 o presidente Lula está fazendo com a Economia. Se a inflação degringolar, matará como o vírus, só que escolherá apenas os mais pobres para fazê-lo.

Cássio M. de R. e Camargos

Fogo de palha

Excelentes o editorial de sábado Lula não mede palavras, mas deveria (Estado, 4/2, A3) e o artigo assinado por Carlos Rodolfo Schneider Fogo de palha não aquece a economia (5/2, Espaço Aberto online). São recomendados ao pessoal da direita que gostaria de expressar críticas ao governo “desgovernado” e aos adeptos do lulismo que fazem vista grossa e acham que tudo caminha às mil maravilhas. Lula precisa descer do palanque e conscientizar-se de que a campanha presidencial acabou. E, quanto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele estude a matéria de Schneider, pois acredito que tenha faltado a essa aula.

Sérgio Dafré

Liberdade de expressão

Ovo da serpente

Muito perspicaz, lúcido, corajoso e necessário o artigo de Carlos Alberto Di Franco no Estadão desta semana (Liberdade de expressão – valor inegociável, 6/2, A5). Um muito apropriado alerta aos incautos e aos de má-fé a respeito do ovo da serpente que está sendo chocado.

Carlos Henrique Schwinden

Crise na Amazônia

Combate em várias frentes

O espantoso drama do povo Yanomami deveria ser um ponto de partida para um trabalho multidisciplinar em relação à Amazônia e às demais áreas de reserva indígena e ambiental no Brasil. O editorial Um combate em várias frentes na Amazônia (Estado, 7/2, A3), por exemplo, informa que a área de garimpo ilegal em territórios indígenas atingiu mais de 100 km² em 2019, principalmente nas reservas Kayapó, Munduruku e Yanomami. Ocorre que apenas a reserva Yanomami tem quase 100 mil km²! Ou seja, a demarcação de terras não é, sozinha, solução para nada. Entendo que a atenção aos povos indígenas, o combate ao desmatamento e à mineração ilegais, a proteção ambiental e a exploração sustentável das florestas são quatro aspectos inseparáveis de um único e complexo problema. Estridências ideológicas são parte do problema, não da solução. Esta exige um enorme esforço multidisciplinar e multilateral, com bases científicas, criatividade, espíritos desarmados e capacidade de construção e convergência. Onde estão os técnicos e estadistas que enfrentarão esse desafio?

César Garcia

Terremoto no Oriente

A tragédia e a guerra

Terremoto de magnitude 7,8 deixa, até agora, mais de 5 mil mortos e milhares de feridos na Turquia e na Síria. Pior do que acompanhar essa tragédia é notar que, mesmo diante de tantas catástrofes naturais acontecendo, no mundo ainda haja líderes que só pensem em guerra.

Virgílio Melhado Passoni

TERREMOTO NA TURQUIA E SÍRIA

O trágico e terrível terremoto que atingiu a Turquia e a Síria faz parte da dura realidade das regiões no planeta sujeitas a tais catástrofes. Esse atual abalo sísmico teve a potência de cerca de 32 bombas de Hiroshima, no Japão. Sabendo-se que tal região dessa atual tragédia já era palco de uma crise humanitária com refugiados, guerras e pobreza, é assustadora a situação. Espera-se que a consciência global de todas as lideranças possam contribuir no sentido de uma ajuda humanitária que minimize a tragédia, colaborando assim não só para a recuperação daquela região e sua sofrida população, mas também para a conscientização global, porque é fundamental uma paz a todos que vivem neste pequeno planeta solar.

José de Anchieta Nobre de Almeida

SINAIS SÍSMICOS

Boa parte dos terremotos são precedidos por sinais sísmicos, que podem servir como alertas de um sistema preditivo que objetive minimizar as consequências de terremotos. É a chamada fase preparatória, em que ocorrem somente vibrações. Há 24 anos atrás a Turquia passou por um fenômeno semelhante, que matou cerca de 20 mil pessoas. Há 13 milhões de habitantes em Istambul e a região é o ponto de encontro de três placas tectônicas. Programar um alerta e um esquema coletivo de atuação aproveitando os preciosos minutos desde os primeiros sinais até antes do grande tremor de terra é importantíssimo para se salvar vidas. Sismógrafos de alta qualidade podem aumentar o tempo disponível para a população se preparar.

Jorge Alberto Nurkin

INVASÃO DE TERRAS INDÍGENAS

O problema da invasão das terras indígenas para a prática do garimpo aparece atualmente na imprensa e nos sites da internet em letras garrafais. O editorial Um combate em várias frentes na Amazônia (7/2, A3) apresenta um histórico do problema, e ressalte-se que a invasão não é de agora, como quer induzir o presidente Lula da Silva. Em reportagem de janeiro 2023, o subprocurador-geral da República Carlos F. Santos salienta que em 30 anos pouco foi feito pelo Estado para evitar que os indígenas ficassem reféns do garimpo.

José Luiz Abraços

CONTENDAS NO SENADO

O Senado Federal enfrentará duas contendas nos próximos meses que envolve interesses do governo petista. A primeira é destituir Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central devido às altas da taxa Selic, fato reprovado por Lula da Silva. A outra é impedir que o advogado Cristiano Zanin assuma a vaga do Supremo Tribunal Federal (STF) no lugar do petista Ricardo Lewandowski. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado e que sempre aparenta estar em stand-by, vai ter que se mexer.

J. A. Muller

LEI DA GRAVIDADE

Esperemos que, quando Lula achar que a Lei da Gravidade está atrapalhando seus planos, não faça uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para alterá-la.

Ely Weinstein

COMPREENSÃO DE LULA

Tenho lido a opinião de vários analistas dizendo que Lula não está compreendendo o momento, que não está entendendo o problema da guerra provocada pela Rússia, que também não enxerga os equívocos dos governos de esquerda democraticamente eleitos na maior parte da América Latina e, por último e não menos importante, citam a sua real falta de compreensão dos problemas das velhas e novas ditaduras esquerdistas, lideradas sempre pela falida e perene ditadura cubana, exemplo seguido por Venezuela e Nicarágua. Os analistas estão comendo bola. Lula sabe de tudo isso e tem compreensão total de todos esses fatos. A verdade verdadeira é que Lula é e não poderia deixar de ser o velho hipócrita que sempre foi, fingindo que não vê o atraso e malefícios causados pela velha e falida cartilha marxista leninista em todos os lugares onde foi aplicada, comprometido que é e sempre foi com o pior da esquerda mundial. Mesmo tendo arrebentado e atrasado o progresso em todos os países onde foram ou ainda são governo, vide Cuba, consideram-se progressistas. É simples assim.

Joaquim Antônio Pereira Alves

O BOQUIRROTO

Lula boquirroto, como de costume, gritou que quem perdeu a eleição passada foram os ricos. Nossa, eu votei contra o PT (foi numa quarta via), então sou rico. Quero saber onde está minha riqueza. Espero que Lula informe onde ela está escondida.

Laércio Zannini

A VOLTA DO ‘NÓS CONTRA ELES’

As últimas eleições presidenciais foram as mais polarizadas dos últimos tempos e dividiram de forma perturbadora a sociedade brasileira. O eleito então assegurou, ainda no discurso de posse, que faria um governo para todos e que uma das suas prioridades seria a conciliação visando a um futuro mais tranquilo, para benefício geral. Com pouco mais de um mês, porém, a perplexidade toma conta do País ao ver um presidente pretensioso e mais furibundo do que em épocas passadas emitindo asneiras relativas à economia, com ataques à atuação do Banco Central, respeitável instituição responsável pela política monetária; trazendo de volta uma esquerda anacrônica e desgastada no mundo inteiro; reencenando o paizão disposto a ajudar o crescimento de países “amigos” com o dinheiro dos necessitados brasileiros; oferecendo-se como mediador caboclo em questões internacionais, como já ocorreu outrora, sem o mínimo resultado prático; e, pior, embandeirando de novo o divisionário “nós contra eles”. Parece, assim, que a prometida unificação não passou de retórica festiva, atrás da qual sinistros objetivos de poder começam a avançar a galope.

Paulo Roberto Gotaç

SIAMESES

Lula 3 está se achando o ó do borogodó. Imitando Dilma Rousseff no BNDES, o que já deu errado não pode dar certo agora. Imitando Jair Bolsonaro no “nós contra eles”, e batendo no Banco Central como o ex-presidente batia na Petrobras. Saia do palanque, você já é presidente. Nos pronunciamentos, tire a raiva do seu coração e das suas palavras.

Cecilia Centurión

A VERDADEIRA FACE DA DIREITA

O Brasil já teve uma direita com face civilizada e sólida formação cultural representada por pessoas como Eugênio Gudin, Roberto Campos, José Guilherme Merquior e Mario Henrique Simonsen. Hoje temos uma direita representada por gente inculta, rude, iliberal e avessa a marcos civilizatórios. A diferença com o passado é que agora a direita se apresenta com sua verdadeira face, sem o verniz de uma elite bem formada.

José Tadeu Gobbi

PODER JUDICIÁRIO

Em seu artigo de segunda-feira, o articulista Carlos Alberto Di Franco (Estado, 6/2, A5) demonstra preocupação legítima com um suposto ativismo do Poder Judiciário, representado, no texto, pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas foi injusto com o STF ao questionar o inquérito das fake news, pois este teria sido instalado sem respeitar o artigo 43 do Regimento Interno da Casa, visto que os crimes foram cometidos fora dela. Em momento histórico em que até as sessões são realizadas virtualmente, onde termina a Corte? O Poder Legislativo não se omite, mas opta por permitir que o Judiciário aja.

Marcelo Kawatoko

ÓRGÃO DE INVESTIGAÇÃO

O editorial O necessário silêncio dos juízes (6/2, A3) toca sem meias-palavras numa grave violação da lei que trata do comportamento de juízes no exercício de suas funções, especialmente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois que a leitura de normas internas transformou o STF em órgão de investigação, esse tipo de distorção acabou ficando curriqueiro. Isso precisa terminar.

José Elias Laier

BARD X CHATGPT

O mundo da inteligência artificial generativa acabava de se inteirar do ChatGPT, da OpenAI, parceira da Microsoft, e o Google responde com o Bard, prometendo gerar mais conteúdo inédito, baseado em seu colossal acervo de conhecimentos e textos. Esta briga promete novos lances nos próximos dias. Quem oferecer melhor qualidade de textos confiáveis, isentos, inteligentes e criativos ganha a parada e os bilhões de dólares em jogo.

Paulo Sergio Arisi

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

O Brasil não resolve problemas, geralmente empurra com a barriga. Em 5/2, a psicóloga Rosely Sayão publicou uma coluna denunciando o abuso da lista de material escolar (Estado, A17). Na edição de 7/2, na coluna Há um Século (A14), o brasileiro F. Valladares faz a mesma reclamação, só que ocorrida em 1923! Como se vê, no Brasil os problemas demoram séculos para serem resolvidos.

Renato Maia

TRAGÉDIA NO HEBRAICA

Numerosos acidentes com trave de futebol de salão acontecem todos os anos no Brasil em escolas, parques esportivos e clubes. Mortes e ferimentos graves são resultado tanto da falta de advertência sobre os riscos de queda em decorrência do sobrepeso do corpo, ao pendurar-se com as duas mãos sem o apoio dos pés, como da ausência de fixação adequada e mais segura em três pontos no solo. Tragédias evitáveis que ceifam vidas no florescer de sua juventude.

Luiz Roberto da Costa Jr.

