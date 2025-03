Inflação

Contra inflação, governo zera imposto para importar carne, café, açúcar e massas ([Estadão, 7/3). Será que o próximo passo do governo Lula é chegar aos tempos de Sarney e congelar preços para tentar segurar a inflação? Parece que estamos caminhando para o ano de 1987. Teremos os fiscais do Lula? Seria cômico, não fosse trágico.

Luiz Frid

São Paulo

Assunto urgente

Foi só a popularidade do presidente Lula despencar, principalmente nas classes mais desfavorecidas da sociedade, que o grande ilusionista resolveu tomar algumas medidas para combater a inflação. O que antes era até motivo para suas tiradas de mau gosto passou, de imediato, a ser assunto de urgência a ser resolvido. E vêm aí medidas populistas para conter a alta dos preços dos alimentos. Tomara que deem certo.

Nivaldo Ribeiro Santos

São Paulo

Congresso Nacional

A rachadinha de Janones

O deputado federal André Janones foi indiciado pela Polícia Federal, no ano passado, pela prática de rachadinha em seu gabinete (os crimes listados são de corrupção passiva, peculato e associação criminosa), junto com dois de seus ex-assessores. Mas a Procuradoria-Geral da República (PGR), como é boazinha e quer salvar o deputado do Avante (MG), fanático defensor do PT, aceitou firmar com ele um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por meio do qual Janones terá de devolver R$ 131,5 mil e pagar uma multa de R$ 26,3 mil, correspondente a 20% do prejuízo causado ao erário. Bastaram a confissão do deputado e o pagamento dos valores citados, e eis que ele está livre da mancha no seu currículo. Pergunto: quantos deputados que já operaram as chamadas rachadinhas até hoje tiveram acesso a um ANPP? Para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei? O cidadão brasileiro precisa ficar atento a quem coloca no poder, porque, uma vez lá, ele se agarra ao osso e faz qualquer negócio para não soltá-lo.

Izabel Avallone

São Paulo

Pizza

Réu confesso, André Janones admitiu que praticou rachadinha em seu gabinete. Se o deputado confessou, é fato. Mas o pior desta história soubemos ontem: a PGR engolirá o sapo, não vai denunciá-lo e a investigação deve ser encerrada. Tudo terminará em pizza. Essa é a democracia “relativa” do governo de Luiz Inácio. Confessou, devolveu o dinheiro, e o corrupto torna-se ficha limpa num estalar de dedos. O deputado deveria, no mínimo, perder o cargo.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

Violência

Crueldade em Cajamar

Corpo de jovem é encontrado em Cajamar com marcas de violência (Estadão, 7/3, A15). A frase de Shakespeare “frailty, thy name is women” (“fragilidade, teu nome é mulher”), tirada do contexto da trama de Hamlet (1607), isto é, tornada uma sentença universal a toda mulher, alimentou um equívoco. A afirmação faz parte do primeiro grande monólogo do príncipe dinamarquês, no qual ele lamenta o casamento apressado de sua mãe, a rainha Gertrudes, com Cláudio, irmão de seu falecido pai. Fora de contexto – e talvez no contexto particular da trama –, a frase se revela machista e preconceituosa. Tal mentalidade, endossada inclusive em outros autores, como Rousseau, se assentou no senso comum. E a partir daí, entre nós, propagou-se a falsa ideia da mulher como sendo “o sexo frágil”. Hoje, mais do que nunca, sabemos que isso não é verdade. Infeliz e lamentavelmente, as mulheres sempre sofreram flagelos simplesmente por serem mulheres. Passou da hora de reconhecermos que nós, homens, é que somos frágeis, pois há séculos, para a própria autoafirmação machista, homens continuam a perpetuar violência física, psicológica e social contra as mulheres. Sexo frágil, até quando?

Luís F. dos Santos Barbosa

Bauru

Racismo

‘Até quando?’

Emocionante a entrevista do jogador Luighi, do sub-20 do Palmeiras, depois de sofrer ato criminoso de racismo no Paraguai. Assim como o Brasil esteve com a atriz Fernanda Torres no Oscar, o País tem de estar com Luighi para que sejam punidos exemplarmente estes criminosos. E é preciso agravar a pena nestes casos, em geral cumprida com o pagamento de cestas básicas.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

PESQUISA CURIOSA

A pesquisa AtlasIntel mostra coisas muito curiosas. Lula foi eleito, em 2022, para salvar a democracia brasileira, mas, agora, mesmo com Jair Bolsonaro inelegível e em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), os brasileiros apostam em Bolsonaro numa improvável eleição decidida entre ambos em 2026. Bolsonaro tem hoje 45,8% das intenções de voto, e Lula da Silva 42,9%. Conclusão a que eu chego: os brasileiros não gostaram da democracia de Lula e querem de volta a não-democracia de Bolsonaro. Lula da Silva tem como slogan do seu governo “União e Reconstrução”. Pelo visto, não está nem unindo e nem reconstruindo. A nova pesquisa diz que, para 49,4% dos entrevistados, a maioria, o governo de Lula é pior que a gestão do ex-presidente. Mais uma vez, a conclusão a que se chega é que o eleitor brasileiro não apenas gosta do nós contra eles, como também quer que a rixa continue. Em 2018, votamos em Bolsonaro para tirar o PT de Lula. Em 2022, votamos em Lula para tirar Bolsonaro. E, agora, estamos tendendo de novo a votar em Bolsonaro para tirar Lula. Tudo bem que a pesquisa induz a votar em um ou outro, mas quando é que o brasileiro vai acordar desse sono profundo e descobrir que a vida inteligente passa por virar a página? Que tal nem Lula e nem Bolsonaro?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

Pelo andar da carruagem, o Brasil estará livre, de uma vez por todas, de dois impiedosos abutres que atrasaram a evolução do País. Todos sabem que Jair Bolsonaro está inelegível, portanto, carta fora do baralho. Lula da Silva está com prazo de validade vencido e certamente não conseguirá a pretendida reeleição. Na verdade, esses dois maus administradores devem ser inegociáveis para voltar à presidência da República. Há bons políticos se despontando como possíveis sucessores ao Palácio do Planalto. Afinal, Deus é brasileiro.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

FERNANDO HADDAD

A solidão de Haddad (Estadão, 7/3, A3). Fernando Haddad, Simone Tebet, Geraldo Alckmin, mídia, artistas e a tal frente ampla pela democracia vão ter de se contentar em deixar tudo nas mãos de Gleisi Hoffmann. Para piorar, ela só pensa naquilo. Lula vai ter uma companheira, rejeitada no Paraná, para quebrar de vez com as contas públicas. Como fica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora? Vai fazer o que precisa, vai ficar assistindo ou vai pedir o boné?

Nelson Falseti

São Paulo

JUSTIÇA ELEITORAL

Lamentável a decisão do TRE-SP de absolver o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) das calúnias proferidas por ele contra Guilherme Boulos (PSOL) na véspera da eleição municipal em São Paulo. Tarcísio não apenas cometeu crime eleitoral contra Boulos, como mentiu descaradamente ao associá-lo ao PCC numa grotesca fake news, típica dos bolsonaristas e da extrema direita. Inaceitável a decisão que premia a impunidade e que parece ter sido muito mais política do que jurídica. A extrema direita vai fazer de tudo para eleger Tarcísio presidente em 2026, mas não vai conseguir.

Renato Khair

São Paulo

SENADO

O salário mínimo atual é de R$ 1.518. O auxílio-alimentação do Senado subiu para R$ 1.784. Que País é este?

J. S. Vogel Decol

São Paulo

TOUR PRESIDENCIAL

No mundo atual, com as tecnologias disponíveis, o deslocamento do senhor presidente para conversar com outros líderes é desnecessário. Até mesmo para assinar acordos, pois estes podem ser chancelados de forma virtual. Viagens mundo afora servem muito mais para a comitiva conhecer lugares durante o tour turístico, fazendo boas fotos. Gastança desnecessária.

Paulo T Juvenal Santos

São Paulo

LIDERANÇA NA AMÉRICA

Embora o Brasil se situe no mesmo continente dos EUA, com a 5ª maior extensão territorial do mundo, e esteja entre os principais produtores agrícolas, nossos seguidos governos não souberam desenvolver uma estratégia geopolítica que nos desse a liderança desta parte do continente. Tivéssemos essa liderança, aliada às relações comerciais que estabelecemos com a China, a conversa com o governo de Donald Trump seria outra. Essa é mais uma faceta da fragilização do Estado brasileiro, onde nossos pretensos líderes vivenciam uma bagunça de apossamento do poder e, consequentemente, do orçamento público, anos-luz distantes de nossas realidades e necessidades. Enquanto permanecemos induzidos a polarizações inócuas e escolhendo pretensos líderes desprovidos da autêntica visão estadista, estes senhores nos mantêm em uma desgovernança que, não bastasse as crises internas, agora se apresentam incapazes de responder à nova realidade mundial que se forma. É a cegueira intencional.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

DONALD TRUMP

“Os americanos e seu líder precisam entender isso. Não estamos à venda e não podemos simplesmente ser tomados. Nosso futuro será decidido por nós, na Groenlândia”, declarou o primeiro-ministro da Groenlândia, Múte Egede. Quem vai defender essa ilha isolada do mundo? Vladimir Putin? Xi Jinping? Donald Trump deveria cuidar da Disneylândia e deixar em paz a Groenlândia.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

SELEÇÃO BRASILEIRA

Seleção brasileira precisa sair do atoleiro e engrenar. Vencer ou vencer, pois a quinta colocação é assustadora. O torcedor espera que Neymar jogue bem. O jogador será bem marcado, jamais terá moleza. A convocação foi boa: atletas qualificados e consagrados em seus clubes, mas é hora de mostrar serviço com a amarelinha. Dorival Júnior fala pisando em ovos, mostrando humildade. Esqueceu o triunfalismo. Sabe que o Brasil precisa vencer os dois próximos jogos. O técnico alega que nenhuma seleção tem jogado bonito, mas os adversários jogam feio e ganham os jogos, somando pontos valiosos. É o dever de casa que falta ao Brasil para afastar o vexame.

Vicente Limongi Netto

Brasília

OSCAR 2025

A protagonista do filme vencedor Anora é uma atriz profissional que ganha a vida representando, assim como as protagonistas de Ainda Estou Aqui, A Substância, Emília Perez e etc. Se os críticos da Academia decidiram pelo trabalho da protagonista de Anora, é porque viram nela qualidades peculiares da arte de representar e acharam que Mikey Madison se saiu melhor do que as outras. Qual o problema? Foi a escolha de profissionais do ramo, gente que entende de cinema e que se apoiou em critérios inerentes à arte de representar. Portanto, brasileiros, sejam basicamente racionais e parem com essa bobagem de injustiça. Tal comportamento, ao meu ver, é uma tremenda dor de cotovelo.

Antonio Fernando Pereira

Bebedouro