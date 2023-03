Governo Lula

Brilhantes providenciais

Lula cede à pressão do União Brasil e dá sobrevida a Juscelino (7/3, A6). O ministro Juscelino Filho não poderia desejar circunstância mais conveniente para se livrar das denúncias divulgadas pelo Estadão: enquanto a massa ingênua se quedava ofuscada, embasbacada, diante do fulgor dos diamantes árabes, o esperto maranhense soube encontrar no luminoso cenário a propícia vereda sombria para esgueirar-se sorrateiro e safar-se das cabeludas histórias que lhe pesam sobre os ombros. Vida que segue.

Joaquim Quintino Filho

jqf@terra.com.br

Pirassununga

Indecência explícita

A democracia só funcionaria, mesmo, se os políticos fossem decentes. Afinal, foram eleitos para “servir” ao povo, e não para encher os próprios bolsos, corromper, ser corrompidos e por aí vai. Quando não conseguem realizar o que foi prometido, devem renunciar, ao invés de agarrar-se na cadeira e virar um caso de polícia. Bolsonaro, que não consegue explicar, entre muitas outras, a história das joias vindas das Arábias; e Lula, que vai continuar com Juscelino Filho no governo depois de tudo o que este ministro fez, podem aprender muita coisa com a decente e popular Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia que renunciou ao cargo por não ter mais “combustível para seguir na carreira”. Pobre Brasil!

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

Caminho aberto

No episódio das joias, a Receita Federal fez o que se espera de um órgão de Estado. Quanto ao ministro Juscelino, o exemplo foi dado pelo presidente da República logo no segundo mês de governo: aproximem-se, malfeitores do dinheiro público, o caminho está aberto no governo Lula.

Carlos Jose Marcieri

carlosjoseunb@gmail.com

São Paulo

Tudo de novo?

Por enquanto, nenhuma solução do governo federal para as invasões do MST nem para as inúmeras travessuras do ministro Juscelino Filho e os cheiros de corrupção e nepotismo. Será que vai começar tudo de novo?

Ailton de Souza Abrão

a.abrao@terra.com.br

São Paulo

Desapontado

Não posso dizer que me arrependo de ter votado em Lula no ano passado, porque era a única opção para evitar o pior. Porém, hoje, estou desapontado com suas políticas retrógradas na economia, na política externa, com a falta de união e de pacificação do País e com suas manifestações em tom de campanha. Que Deus o ilumine.

Fabio Duarte de Araújo

fabionyube2830@gmail.com

São Paulo

Tasso Jereissati

Frustração

Sobre a entrevista do ex-senador Tasso Jereissati ao repórter Pedro Venceslau (‘Não veio um Lula Mandela, veio um Lula anti-Bolsonaro’, Estado, 6/3, A6), é lamentável que a experiência do ex-senador, cujo partido, o PSDB, “era reconhecido por ter os melhores quadros do Brasil e ainda intelectuais da academia e economistas”, não tenha servido de farol para dar apoio a Lula sem que formulassem um programa mínimo em prol do Brasil. A fábula do sapo e do escorpião é perfeita para os frustrados tucanos. Pena que o ex-senador e seu partido não tenham aprendido, mesmo com os melhores quadros. Não foi Karl Marx que afirmou que a História acontece como tragédia e se repete como farsa, em obra clássica sobre o golpe de Estado que levou Napoleão III ao poder?

Paulo Chiecco Toledo

pct@aasp.org.br

São Paulo

Parque do Ibirapuera

Barulho incômodo

Sobre a matéria Barulho de shows no Ibirapuera incomoda vizinhos e vai para a Justiça (4/3, A20), quem mora perto do parque desfruta, sim, de todos os seus pontos positivos, mas sofre com o barulho, que não se resume a shows, festivais, carnavais e eventos outros. Há, ainda, a batucada das universidades que ensaiam no parque e nas suas imediações a qualquer hora do dia e até a noite. Como moradora da região há quase 40 anos, tenho esperança de que as medições mostrem o real nível de ruído que recebemos em casa. Em tempo: os blocos de carnaval, que agrediram nossos ouvidos, o trânsito, o bom humor dos moradores e os bons costumes, tiveram limpeza pós-evento até que eficaz, mas é de chorar o estado do gramado na praça do Monumento às Bandeiras.

Raquel C. R. Rocha Sanches

sanches.quel@gmail.com

São Paulo

CONTINUAMOS NA MESMA

A reportagem de Vera Rosa e Wesley Galzo nos informa que Lula cedeu à pressão do União Brasil – partido do Centrão – e dá sobrevida, como ministro das Comunicações, ao deputado federal pelo Maranhão Juscelino Filho (Estado, 7/3, A6). Fiquei surpreso em saber que o seu fiador foi o senador pelo Amapá Davi Alcolumbre, que vem se destacando por atuar em outros Estados além do seu. Lembro-me da reportagem do Estadão sobre o uso do orçamento secreto, pelo senador, para a compra de uma pá carregadeira acima do preço praticado pelo mercado para uma prefeitura do interior do Paraná. O ministro responde pela acusação de ter requisitado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e receber diárias com uma agenda cuja maior parte foi dedicada a um leilão de cavalos. O ministro, que é médico, tem como principal atividade a criação de cavalos de raça. Ou seja, nada a ver com as atividades do ministério. Depois de quatro anos de Jair Bolsonaro, com tantas falcatruas antes inimagináveis e uma tentativa de golpe, Lula da Silva recebeu um governo com um Orçamento apenas imaginário e as finanças degringoladas, não tem mais espaço para atitudes ridículas como as desse ministro. Se o partido fosse honesto e preocupado com a situação do País, deveria ter indicado outro parlamentar para o cargo, e não pressionar o presidente da República a engolir tal sapo. Não temos mais espaço para aguentar figuras como Juscelino Filho. O União Brasil é um partido que teremos a obrigação de não votar nas próximas eleições, sempre relembrando as suas atitudes nada republicanas.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

UNIÃO BRASIL

Por que um partido político como o União Brasil força o presidente Lula a “engolir” um ministro com o currículo de Juscelino Filho? Claro que levanta suspeitas.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

MAIORIA NA CÂMARA

Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que o governo não tem nem a maioria simples para aprovar um projeto, quanto mais 308 votos para uma maioria constitucional. Dessa forma, Lula foi obrigado a manter o ministro dos cavalos, Juscelino Filho, para garantir apoio do União Brasil. É o roto se agarrando ao rasgado.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

BARGANHAS À LUZ DO DIA

Este é o retrato do Parlamento brasileiro: caciques da Câmara e do Senado sugerindo ao presidente da República a permanência do ministro Juscelino Filho em troca de governabilidade. E no que pensa a cúpula do partido União Brasil, que em nenhum momento se incomodou em ter no seu quadro pessoas dessa estirpe? Pior do que isso é ainda negociar a sua permanência no cargo, quando deveriam sugerir por óbvio seu afastamento imediato. É surreal o tipo de barganha que é feita à luz do dia nesse meandro vergonhoso.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

FUSÃO DO PÚBLICO COM O PRIVADO

“O União Brasil é um partido importante e o governo precisa muito de apoio”, declarou o deputado Zeca Dirceu, líder da bancada do PT na Câmara. Em outras palavras, o que ele quis dizer foi que o PT cedeu à chantagem dessa fatia do velho e conhecido Centrão e o governo terá que engolir a seco as irregularidades cometidas em plena luz do dia pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), avisou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que “abandonar” Juscelino agora representaria uma “humilhação” para o partido. Pois quem sai, de fato, humilhado desse episódio, além do governo, é a opinião pública, que segue assistindo a políticos fundirem público com privado, sorrindo de orelha a orelha sem a mínima vergonha.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

INCAPACIDADE GOVERNAMENTAL

Um colunista, ao descrever o caso do ministro Juscelino Filho, comentou que ele entrou no governo errado. Não sabemos o que o levou a essa conclusão, talvez esquecimento, pois nos quase 14 anos de governo petista houve os casos levantados pela Operação Lava Jato, que descobriu o maior esquema d corrupção da história do País. Então, o referido ministro não errou. Mesmo que o presidente Lula e seus auxiliares não tenham embolsado um centavo de real desse esquema, foi de uma incapacidade governamental gigantesca que não mais permitiria que voltassem a “governar” o Brasil. Agora, Lula não tomou uma decisão final e transferiu a responsabilidade para um Conselho de Ética Pública a demissão ou não do ministro. Vida politica brasileira que segue torta.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

BOIADAS E CAVALHADAS

Isso mesmo, pseudopolíticos, passem suas boiadas e cavalhadas que a porteira está aberta. Nós, os contribuintes, garantimos o sucesso de vocês e, às instituições, a impunidade

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

‘FAZ O J’

O “J” convenceu o “L” de que o custo da viagem ao evento equino foi um problema do sistema, que é burro e já foi advertido – o sistema, não o “J”. Quanto às estradas, como “L” manteve “J”, acredita-se que elas serão desasfaltadas. Resta saber se aqueles que fazem o “L” estão felizes em fazer o “J”.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

JUSCELINO E MILITARES

Com tantos maus exemplos de políticos e militares, pode-se imaginar o ambiente tóxico familiar, escolar e de amigos de suas crianças. Eles não têm honra, vergonha? Seus filhos e netos vão reproduzir o péssimo comportamento dos idosos? Pobre Brasil!

Etelvino José Henriques Bechara

ejhbechara@gmail.com

São Paulo

SERVIDOR DA RECEITA

Marco Antônio Lopes Santana é o nome do servidor da Receita Federal do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que não se dobrou aos mandos e várias tentativas frustradas do ex-presidente Bolsonaro para reaver as joias de R$ 16,5 milhões dadas a ele de presente pelo sanguinário regime ditatorial da Arábia Saudita, escondidas na mochila de um ajudante de ordens militar, que tentou passar pela alfândega sem a devida e necessária declaração de bens. Apesar de não ter feito nada além de sua obrigação profissional, cabe ao servidor um rasgado elogio por ter mantido a coluna ereta e não ter sucumbido às descabidas e irregulares ordens do então presidente da República. Infelizmente, sua conduta ilibada não é norma, mas exceção. Merece medalha de honra ao mérito. Bravo!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

BRINDES

A Receita Federal fiscalizou o que as autoridades brasileiras que entraram e saíram dos navios iranianos levaram consigo? Não deveria? A única coisa que se sabe é que houve uma festa bem animada lá dentro. Mas será que não houve brindes para os participantes? É costume da região. Vide o caso das outras joias que devidamente ficaram retidas pela Receita.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

SIMBOLISMO DAS JOIAS

Sou descendente de árabes e sei o simbolismo das joias para nós, principalmente as recebidas de presente. Claro que pelo valor das recebidas pelo ex-casal presidencial significa o apreço que a Arábia Saudita tem pelo Brasil, que sempre acolheu os nossos imigrantes desde 1890. Por isso o mau gosto das interpretações das cartas de leitores publicadas merece o nosso repúdio.

Gilberto Dib

gilberto@dib.com.br

São Paulo

SEGURANÇA PÚBLICA

Em alentado artigo (Lula e as políticas de segurança, 7/3, A5), o pesquisador Gabriel Feltran incursiona na seara da segurança pública. Aborda os mais diversos aspectos da questão, critica quase todas as práticas que se adotam atualmente – no que tem certa razão –, mas deixou de aludir a dois pontos cruciais que se adotam, com sucesso, em diversos países evoluídos: a “carreira única” e o “ciclo completo de polícia”. Também não falou da necessidade da valorização do trabalho dos policiais, em todos os níveis.

Jarim Lopes Roseira

ipa.saopaulo@ipa-brasil.org.br

São Paulo

DEFESA DE DITADURAS

Um governo que não condena Venezuela, Cuba e Nicarágua como ditaduras violadoras de direitos humanos não pode se proclamar defensor da democracia. Defender ditaduras sob os argumentos de “não interferência”, “posição construtiva” ou “negociador imparcial” é mera demagogia usando eufemismos que parecem sérios mas não passam de risíveis.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

ATAQUE DE TUBARÕES

Há décadas ocorrem ataques de tubarões em Recife, e isso está diretamente ligado à criação do Porto de Suape, ou seja, tiraram o habitat dos animais. E mesmo com placas e avisos nas praias, as pessoas, por não respeitarem nada, algo comum no Brasil em geral, e falta de fiscalização mais dura com multas, assistimos a jovens ficarem com grandes sequelas ou morreram, e suas famílias ficarem marcadas por esses acidentes que deveriam ter sido evitados. Já passou da hora de atitudes mais duras ou até o fechamento das praias. Mas criei uma frase que define tudo de ilegal: aqui é Brasil.

Zureia Baruch Jr.

zureiabaruchjr@bol.com.br

São Paulo

DIA DA MULHER

Em 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. São séculos de lutas por direitos e igualdades em todo o planeta e, infelizmente, muitos países ainda tratam as mulheres como escravas, submissas, cujas vidas servem somente para procriar e satisfazer o prazer dos “machos”. No Brasil, só a partir de 1932 as mulheres tiveram direito ao voto, como também a dirigir veículos. São 90 anos de participação, e eu torço para que todas tenham direitos iguais em tudo. Ainda existem “homens” intolerantes à independência e às conquistas femininas. A mídia noticia diariamente agressões contra as mulheres, em que muitas são mortas com requintes de crueldade e ódio. Enfim, a maioria dos homens tem muito para evoluir.

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Nova Odessa