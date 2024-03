Eleição na Venezuela

‘Para inglês ver’

Lula se diz feliz por Maduro marcar eleições na Venezuela e sugere que a oposição não questione lisura (Estadão, 6/3). Difícil definir se Lula é inocente, burro ou mau caráter, ou ainda uma mistura dos três. Ditadores do naipe de Maduro convocam eleições para inglês ver, uma vez que querem se perpetuar no poder e tudo farão por isso. Luiz Inácio deveria guardar sua felicidade e média com seu grande amigo Maduro para depois das eleições venezuelanas, se é que elas ocorrerão.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

Nada vale?

Lula afirmou, sobre a eleição na Venezuela: “Se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui, nada vale”. Então, por esta sua opinião, sua eleição para presidente em 2022 não valeu?

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

Desrespeito

Lula pensa que todos são seus fanáticos do PT, que apoiam quaisquer asneiras que ele fala. Suas baboseiras sobre as manipuladas eleições na Venezuela são um insulto e um desrespeito à inteligência dos brasileiros.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Argentina

Choque heterodoxo

O Plano Real, prestes a comemorar seu 30º aniversário, teve como base o lastro da nova moeda nacional na moeda que ainda segue firme como líder nas transações comerciais mundiais, o dólar dos EUA. Isso consta do artigo 3º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, posteriormente revogado. Isso funcionou até 1999, quando a paridade entre as moedas sucumbiu, dando lugar a uma taxa cambial flutuante “suja”, no jargão econômico, porque controlada a distância pelo Banco Central. Será que tal modelo poderia ser uma boa saída para os nossos vizinhos da parte baixa do Rio de la Plata?

Fauzi Timaco Jorge

fauzijorge@gmail.com

São Paulo

*

Sete Brasil

Um alerta

Lendo o editorial Bola cantada (Estadão, 6/3, B7), entendi o motivo da revogação do saque-aniversário do FGTS pelo trabalhador. A real intenção do governo Lula era aplicar todo o montante do FI-FGTS no seu mirabolante plano, sem pés nem cabeça, de modernização da indústria, a exemplo do que ocorreu na implantação da agora falida Sete Brasil, destinada à construção de sondas petrolíferas visando à exploração do então recém-descoberto pré-sal. Esta lambança governamental, além do FI-FGTS, se utilizou de recursos dos fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa e da Vale que tiveram o mesmo fim: o ralo. Diante de tudo isso, segue um alerta para o funcionalismo do Banco do Brasil: o governo Lula quer, agora, utilizar-se da participação da Previ – como se do governo fosse – no capital da Vale como pedágio para enfiar o seu assecla Guido Mantega na direção da empresa. Caso isso aconteça, estará selado o fim tanto da Previ, que, volto a dizer, pertence aos funcionários do Banco do Brasil, quanto da Vale, que se trata de uma empresa privada brasileira que ocupa o terceiro lugar no ramo no planeta. Quanto ao FGTS, enquanto perdurar a ninharia que são os rendimentos do fundo, o saque-aniversário é a única saída que tem o trabalhador para o seu melhor uso, seja para o seu próprio sustento ou para investimento em algo que lhe seja mais rentável.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)

*

Educação

Incentivo à leitura

Luciana Garbin dedica-se a recomendar a leitura para crianças e adolescentes (7/3, C8). Ela cita os excelentes livros de Michel Desmurget, que deveriam ser lidos por todos. Quero acrescentar o que venho escrevendo e falando em palestras: não há meio-termo, os aparelhos com tela são extremamente prejudiciais para crianças e adolescentes, e é impossível controlar seu uso. Com crianças, a solução é simples: elas não os devem usar, nunca. Com adolescentes, minha recomendação é adiar o uso o máximo possível, até que eles possam compreender os males. Por exemplo, esses aparelhos são feitos para distrair e, com isso, causam uma diminuição da capacidade de concentração mental, essencial para o estudo. Ao contrário, a leitura desenvolve essa concentração.

Valdemar W. Setzer

www.ime.usp.br/vwsetzer

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SAIAM ÀS RUAS, MINISTROS

Ao Supremo Tribunal Federal (STF), parafraseando o ex-ministro Joaquim Barbosa: “Saiam às ruas ministros, saiam às ruas”. E precisamos ir além: vão às periferias, ministros. Vão às periferias e tentem conviver com milhões de pais aflitos cujos filhos de 10, 12 anos são iludidos pelo narcotráfico que começa justamente os aliciando com a venda de pequenas porções de “maconha”. Esse é apenas o começo. A maioria vai além, se drogando com substâncias muito mais perigosas, e que, pelas estatísticas, totalmente envolvida pelo crime organizado, não passará dos 25 anos de idade. Façam pesquisa entre os traficantes presos se eles permitem que seus filhos se droguem. Ficarão assombrados de como eles cuidam de suas proles. Deixem de alisar seus egos em palestras no exterior e pensem num projeto de futuro do País quando votarem pela descriminalização da maconha.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

IGNORÂNCIA E CADEIA

Que dificuldades o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm com a questão da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal? Pena que, de outro lado, nunca tenha havido qualquer embaraço ou impedimento para que tenham, no Brasil, descriminalizado, de há muito, as corrupções, peculatos e sinecuras. Poxa! Quantos pesos e quantas medidas tão diversas e diferentes! Para as elites políticas, tudo, inclusive blindagens legais, e, para a choldra – esses reles eleitores –, o simples desprezo, a ignorância e a cadeia.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PEC DAS DROGAS

Congresso acelera votação da PEC das drogas. Sobrarão cadeiras nos Três Poderes da República.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

RESPONSABILIDADE DA PM

Vai aumentar a responsabilidade do policial militar, que é sempre o primeiro nas abordagens nas vias públicas. Agora, além do capacete, colete, rádio, revólver, munição, câmera e botas, terá que portar também uma balança de precisão para saber se há com o usuário inquerido exatamente até 60 gramas de maconha. E também ter conhecimento sobre as plantas da maconha, para saber se são fêmeas ou não.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

ELEIÇÃO VENEZUELANA

O chorão Lula da Silva disse, em relação à eleição presidencial na Venezuela, que não adianta chorar. A oposição que indique um candidato para disputar com Nicolás Maduro. Essas são as palavras do honesto, inocente e puro defensor da democracia e da paz, enaltecendo as eleições democráticas venezuelanas.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

EMERGÊNCIA EM DENGUE

Estou esperando nosso presidente chorar com a volta da dengue.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

FANTASIA INFANTIL

Inacreditável que aos 78 anos de idade nosso atual presidente ainda acredite em Papai Noel, coelhinho da Páscoa, cegonha, Saci Pererê, lobisomem e eleição democrática da Venezuela.

Márcio Marcelo Pascholati

marcio.pascholati@gmail.com

São Paulo

*

FALAS IMPRUDENTES

A mais recente performance patética do presidente Lula perante uma claque típica de programa de auditório, na Conferência Nacional de Cultura, em Brasília, posando para fotos empunhando a bandeira da Palestina após mentir dizendo que “o Brasil foi o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas” – na verdade o governo levou semanas para reconhecer o Hamas como organização terrorista –, não deixa dúvidas não só da pouca simpatia que ele nutre pela comunidade judaica como de sua irresponsabilidade e perigosa arrogância no trato de situações internacionais como a guerra em Gaza. De acordo com a pesquisa Quaest, o índice de desaprovação de Lula subiu de 43% para 46%, seguramente influenciado pelas falas imprudentes e impróprias do presidente. Lula precisa ficar esperto pois a soberba cobra seu preço.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

LUGAR NO REINO DO CÉU

É incrível como os pastores de igrejas neopentecostais manipulam seus fiéis para fins meramente políticos! Chegaram ao ponto de colocar na cabeça deles que o Estado de Israel é cristão e não deve ser criticado. Daí se explica a reprovação desses evangélicos às palavras de Lula denunciando o genocídio em Gaza. E a desinformação alimenta à medida em que existe um templo dessa ordem em cada bairro. Pobre Brasil, onde os mais pobres deixam de lutar por seus direitos em troca de um hipotético lugar no reino do céu.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

‘POLÍTICO TEM QUE MENTIR’

É conhecido um antigo vídeo em que Lula afirma que “político tem que mentir; minha mãe já dizia que a mentira voa e a verdade engatinha”. Essa convicção faz parte de sua (de)formação moral desde a mais tenra infância. Se em outras áreas sua instrução é precária, na habilidade de mentir tem pós-doutorado. É capaz de enganar o mais inculto sertanejo, a sua claque de adoradores mesmerizados e até a elite intelectual do País, que bobamente acreditou na miragem do neoinocente estadista como a última esperança para salvar nossa ameaçada democracia. Nunca teve respeito pela verdade e agora perdeu o respeito pela mentira, misturando tudo nas suas estapafúrdias narrativas, criadas para extasiar a um único ouvinte: ele mesmo. Sua senil megalomania nos prejudica e envergonha no panorama internacional e cria dificuldades internas com sua insistência em impor ideias jurássicas em assuntos que não entende. O Brasil não aguenta mais três anos desse desatino.

César F. M. Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

POPULISMO

O desafio é gigantesco. A nossa realidade é desastrosa. O desafio é encontrar um antídoto que funcione. O populismo é uma doença crônica, tanto de Lula como o de Bolsonaro. Conheci o peronismo na Argentina, que durou décadas. Foi uma estrago de profundidade quase irreversível. O risco vem de todos os lados. Donald Trump durou pouco, mas vai voltar. Os estragos podem ser variados, mas manter essa divisão que não exerce governança, será o nosso fim. O que fazer?

Luis Norberto Pascoal

luisn@dpaschoal.com.br

São Paulo

*

REFORMA TRIBUTÁRIA

Demoramos 30 anos para conseguir dar início ao fim do pandemônio tributário que tanto nos atrapalhou a vida. Trata-se de implementar a regulamentação dessa lei para que comece a ser posta em prática. No entanto, percebe-se no Congresso uma grande inapetência para enfrentar esse tema que é muito complicado. Entre carnaval, Páscoa, festas juninas e eleições municipais, a vaca está indo para o brejo sem que nossos ministros da Economia e do Planejamento assumam a liderança desse projeto. Vamos esperar mais 30 anos?

aldobertolucci@gmail.com

Aldo Bertolucci

*

REGULAMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DE APLICATIVO

A solução é simples: entre um quarto e um terço do que os motoristas ganham com seu trabalho irá para governo e sindicato. Em troca de nada do que procuram. E a vida que já não estava nada fácil irá ficar cada vez mais difícil para esses cidadãos que tentam resolver sua carência financeira empreendendo de forma autônoma utilizando seus veículos a fim de obter o seu ganha-pão. Não conseguirão obter sustento e muito menos dar manutenção e substituir seus veículos quando necessário. Pouco importa, afinal abocanhar é preciso. Nada mais cruel.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

LIVRO DO PROFESSOR

Excelente artigo Como não criar cretinos digitais (7/3, C8), de Luciana Garbin. Pior ainda quando as redes públicas de ensino não enviam o Livro do Professor para os professores e os obrigam a imprimir em casa ou acessar online na sala de aula, tendo o professor de usar de sua internet pessoal. Isso acontece com os professores da Prefeitura de São Paulo, e se reclamar são punidos pelas diretorias de ensino via supervisores, que simplesmente negam o problema.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

DIREITO DA MULHER

Por expressiva maioria de votos no Congresso (780 dos 852 deputados e senadores presentes votaram a favor, contra apenas 72 opositores), a França é o primeiro país a incluir o direito ao aborto na Constituição, em que será inscrita a frase “liberdade garantida da mulher de recorrer ao direito à interrupção voluntária da gravidez”, num projeto de lei que deverá ser promulgado pelo presidente francês Emmanuel Macron em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um poderoso gesto simbólico do progresso dos direitos das mulheres no país e em todo o mundo. Vive la France!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo