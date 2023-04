Inflação

Lugar mágico

Lula volta a condenar juros altos e não descarta mudar meta de inflação (Estado, 7/4, B2). O que o presidente Lula pretende com esta historinha de elevar a meta de inflação é nada mais do que uma licença para gastar mais. Quem dera pudesse ser assim com as famílias: ter um lugar mágico – no caso de Lula, o bolso do contribuinte – de onde tirar o necessário quando tiver de gastar além do que você arrecada com seu salário.

Abel Pires Rodrigues

Metainverso

A palavra de ordem é meta: Dilma Rousseff disse “não vamos colocar uma meta, vamos deixar a meta aberta”; Lula diz “se a meta está errada, muda-se a meta”. Fui pesquisar o que é metaverso e descobri “um universo virtual que reproduz a realidade”. Conclusão: o PT está criando o meta- inverso, um sistema que não reproduz a realidade, e sim cria uma falsa realidade para resolver os problemas, uma tecnologia fantástica para enganar a população.

Roberto Solano

Arcabouço fiscal

O Estado vai assumindo tudo. Aprovou-se o fim do teto de gastos; medidas provisórias tratam de “programas sociais” bilionários; noves fora zero, conclui-se que, para dar certo o novo arcabouço fiscal, é preciso aumentar a arrecadação em mais de R$ 100 bilhões. Só falta o encilhamento.

José Guilherme Beccari

Ataque em escola

Repensar o Brasil

Quando crianças são assassinadas a machadadas numa manhã, em pleno parquinho de uma creche, é hora de parar e pensar no que estamos falhando como sociedade. Encher as escolas de policiais para defendê-las destes monstros? E as crianças que são atingidas pelo fogo cruzado de bandidos e policiais nas ruas e vias de comunidades enquanto voltam da escola? E outras incendiadas com as mães dentro de ônibus? Algo de muito ruim aconteceu com o Brasil nas últimas décadas. Um mandatário que fazia arminha com as mãos na frente de fanatizados por seu discurso explica parte do processo, mas não tudo. Há uma escalada de violência também do poder estabelecido, tomado por Juscelinos que só pensam em encher as burras de dinheiro, ao invés de administrar com parcimônia e respeito o dinheiro público. Parem o Brasil e reorganizem tudo: bandidos na cadeia, homens e mulheres probos no Congresso e um presidente equilibrado e sábio que conduza a Nação.

Jane Araújo

Um país ferido

Com o ataque em Blumenau, fomos todos feridos na alma nacional e no coração de cada brasileiro. Matou quatro crianças e um pouco de todo um povo. Só nos resta tentar consolar a família dessas crianças e fazer um urgente esforço nacional para reeducar toda a Nação sobre a violência que se alastrou pelo Brasil, em todas as áreas, em todos os sentidos, como se fosse uma coisa natural e banal. Não, não é natural e está matando um povo, uma nação, um país.

Paulo Sergio Arisi

‘Bom comportamento’

O homem que matou bárbara e covardemente quatro crianças na creche de Blumenau será julgado e condenado a 50 anos de prisão. Daqui a cinco anos, poderá ser posto em liberdade por “bom comportamento”, aos 30 anos de idade. Ficção? O tempo dirá. Já assistimos a muitas situações semelhantes. Ele mesmo, apesar da pouca idade, já tinha quatro passagens pela polícia, inclusive por esfaquear o padrasto, e estava livre. O “bom comportamento” na prisão será o certificado para a harmoniosa vida em sociedade? Não se cobra responsabilidade dos autores das decisões de abreviar drasticamente certas penas?

Tarcísio Barreto Celestino

Medicina

Novos cursos

Parece aos gênios uma maravilhosa solução: Curso de Medicina deverá abrir em área com falta de profissionais (Estado, 7/4, A17). Pergunta de quem conhece de perto o problema: quem serão os professores nessas escolas? De onde eles virão? Qual será o valor pago a mestres e doutores para eles deixarem para trás sua carreira?

Ligia Orru

POLICIAMENTO EM ESCOLAS

O crime na creche de Blumenau (SC) reacende debate acerca da necessidade de policiamento nesse tipo de estabelecimento. Questão controversa, uma vez que o próprio policiamento das ruas tem se demonstrado não suficiente para coibir frequentes roubos, assaltos e mortes. Todavia, cabe refletir sobre o fato de um homem pular o muro de uma creche com um machado na mão, sair agredindo as crianças uma por uma, matar quatro e ferir outras tantas. Relatos não informam se havia adultos no local. Se houvesse, alguma reação poderia ter sido efetuada no sentido de proteger as crianças e, quem sabe, até poupar alguma vida. Como observa o jornalista e escritor Flávio Tavares em Quando o criminoso vai além do crime (Estado, 7/4, A4), matar com arma branca é um processo que envolve sequência de atos, diferentemente de um “tiro, em que se aperta o gatilho e a bala faz o resto”. O autor refere-se ao instrumento faca, mas um machado se enquadraria no mesmo caso. Em Blumenau, foram quatro crianças mortas e outras tantas atacadas, ato que seria implausível ser realizado de uma só vez.

Patricia Porto da Silva

SEGURANÇAS ARMADOS

Será que milhões de reais em bancos valem mais do que a vida de crianças? Por que existem seguranças armados em bancos e não em escolas? E o fulano que tentou matar um candidato a presidente em 2018, com uma faca, é o quê? A hipocrisia dos atuais governantes federais nos causa náuseas.

Ary Braga Pacheco Filho

MODELO DE JUSTIÇA

Essa tragédia anunciada em Blumenau, quando um criminoso contumaz, estando livre, pratica assassinatos violentos em crianças gratuitamente, me faz pensar qual o modelo de Justiça usada neste país da impunidade.

Luiz Frid

AS LEIS E OS ASSASSINOS

Tragédia em Blumenau! Crianças brutalmente assassinadas. Desgraçadamente as nossas leis protegem assassinos; o caso deveria ser pena de morte, mas a Constituição não permite. Até quando servirá para proteger esses malditos? Será preciso uma guerra civil? Ao que parece a preocupação é apenas tomar celulares, censurar as mídias.

Paulo Tarso J. Santos

GOVERNO BOLSONARO

Sociedade intolerante aumenta o risco de ataques como o de Blumenau, diz psiquiatra. E isso aumentou muito com o governo Jair Bolsonaro, ativista do racismo, homofobia, transfobia, indiofobia, sexismo, machismo, sem dizer a idolatria por torturadores.

Marcos Barbosa

AMIGOS DO ‘REI’

Ministro Fernando Haddad diz que vai escancarar bilionários que “mamam no orçamento público”. Muito infeliz a afirmação do ministro, primeiro porque um ministro não pode ficar chantageando empresários, segundo, a lista sempre vai ser questionada se os amigos do “rei” ficarem de fora dela, terceiro, vai só publicar e vão continuar “mamando”?

Vital Romaneli Penha

FASE CONFUSA

A irascibilidade, várias vezes demonstrada por Lula da Silva em pronunciamentos emitidos nestes pouco mais de três meses de governo, ao abordar temas cujas tendências não se alinham ao seu modo de pensar – bem diferente daquele prometido na campanha, durante a qual jurou que promoveria a conciliação nacional – cria um ambiente recheado de vendettas e rancores. Por outro lado, a configuração de um Ministério mais obeso que o do governo anterior, integrado por alguns titulares nomeados não pela vivência na respectiva área – um deles, o mais importante, até chegou a afirmar que colara em provas relativas ao principal conteúdo de sua pasta – mas pela fidelidade aos cânones do seu partido, evidencia uma falta de objetividade das intenções e um zigue-zague de rumos que passam à sociedade a impressão de ausência de estratégias consistentes, além de provocar apreensões quanto ao fururo. É lícito afirmar que o País está prestes a ingressar em fase confusa, imaginada talvez somente no pesadelo de uma noite de inverno.

Paulo Roberto Gotaç

OPINIÕES CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, é do PT da Bahia, e nós sabemos o porquê de não gostar das privatizações. Meu espanto é que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União- MA), ainda esteja no cargo e opinando contra as privatizações da Telebras e dos Correios. Ah, lembrei, são estatais que “empregam” muitos políticos.

Tania Tavares

CAMINHAR PARA TRÁS

Houve no mundo, nos últimos anos, um processo de privatização das empresas. E em governos anteriores houve uma série de privatizações no Brasil. O motivo é muito claro: os recursos públicos são escassos e, se a União investe em empresas, faltam recursos para cuidar de atividades básicas. Além do mais, o poder público, por injunção política, é mau empresário. Tomemos por exemplo o que aconteceu com a Petrobras, que estava extremamente mal-administrada e foi realinhada no governo Michel Temer. Tomemos por exemplo o setor de comunicação quando não havia telefone, e hoje o setor, nas mão da iniciativa privada, tem sobra de telefones. No momento, o governo está tomando decisões de suspender diversas privatizações, e nós podemos dizer com toda a certeza que isso é caminhar para trás é ir contra o que está acontecendo no mundo moderno.

Marco Antonio Martignoni

LULA III

O pseudorrei Lula III, como dizem na gíria, está se achando. Suspende a implementação do novo Enem, tirou meia de dúzias de estatais da fila de privatização, além de querer rever políticos nas mesmas, e mexeu nas regras do saneamento. O que ele pretende com tudo isso? Está certo que o Boçal Nero, cuja ausência nos alivia, não fez nada em quatro anos a não ser oferecer armas e cloroquina, mas também não precisa revisar tudo, aliás o mínimo que nem foi feito. Sobre o Enem, está claro para um analfabeto que qualquer mudança não é bem-vinda. Quanto às estatais, Lula III quer ajeitar a cumpanherada. Mas foi para isso que ele foi reeleito? Luiz, acorda, filho. Assim você vai acabar com o atual (des)governo em prazo recorde. Respeite quem lhe apoiou e estendeu a mão sem ser ditatorial, coisa difícil pra você assimilar.

Renato Amaral Camargo

OURO E CHUMBO

A participação de ocupantes de cargos militares nas tentativas de subtração de presentes dados ao Estado brasileiro em nome do ex-presidente, junto ao caráter ambíguo com que outros representantes das Forças Armadas frente à tentativa do golpe de 8 de Janeiro, são aspectos recentes da onipresente e eterna corrupção militar no Brasil. Parece-nos que o silêncio está sendo regiamente comprado. Lembremos que o sujeito ativo dessas ações são os que alçaram o insignificante Bolsonaro à condição de representante-mor da extrema direita criminosa, um deletério conjunto de armas e gente de “bens”. Esses continuarão impunes mesmo que o ex-capitão perca seus direitos políticos e alguns anéis. Ouro e chumbo se amalgamaram muito bem sob o sol tropical.

Adilson Roberto Gonçalves

REVISÃO DO MODELO ECONÔMICO

América Latina como um todo teve um prejuízo superior a US$ 1 trilhão por causa da pandemia, com graves reflexos sociais e aumento de doenças, principalmente o quadro de depressão. Assistimos a um cenário desalentador não apenas no Brasil, o que não se justifica, mas nos países vizinhos com aumento de roubo, furto e homicídios, além dos latrocínios. Uma revisão na legislação pouco efeito teria. O que se exige é a revisão do modelo econômico, mais emprego, maior renda e menor exclusão social – mas de verdade, não somente no discurso.

Carlos Henrique Abrão

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA

O artigo do advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira (Estado, 7/4, A4) é de uma beleza e de uma precisão à toda prova, expressando com sentimento e compaixão toda a complexidade da nobre profissão de defensor daqueles que não têm voz. Parabéns!

Elisabeth Migliavacca

JORNAL NOSSO DE CADA DIA

Após a leitura do Estadão nosso de cada dia de 7/4, cabe cumprimentos por dois excelentes artigos: Quando o criminoso vai além do crime (A4), do jornalista e escritor Flávio Tavares, e A voz de quem não tem vez (A5), do advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira. Ambos refletem a excelência editorial do melhor e mais conceituado e premiado jornal do País. Bravo!

J. S. Decol

J. S. Decol

São Paulo

São Paulo

FELIPE MASSA

Não é necessário o nosso grande campeão Felipe Massa recorrer à Justiça. Diante da confissão do ex-chefão da categoria, Bernie Ecclestone, de que ele já sabia da manipulação do resultado do GP de Cingapura de 2008, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tem a obrigação de cancelar aquele grande prêmio e conceder o título de campeão mundial da Fórmula 1 de 2008 ao brasileiro. Evocando o dramaturgo grego Ésquilo: “Justiça seja feita!”.

Jorge de Jesus Longato

Jorge de Jesus Longato

Mogi Miri

Mogi Miri