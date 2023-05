Rei Charles III

Coroação

A grande questão no Reino Unido e nos 56 países que compõem a Commonwealth é se Charles III saberá dar continuidade à tradicional e milenar monarquia, cada vez mais questionada pelos súditos, ou se será o último rei coroado. A História dirá. God save the kingdom.

J. S. Decol

Tradição anacrônica

Sou um pouco mais nova que Charles, que só foi coroado rei agora, aos 74 anos. Sua mãe, a rainha Elizabeth II, foi coroada em 1953, quando tinha apenas 25 anos. Pode-se imaginar o quão satisfeito ele está por finalmente colocar aquele adereço pesado, feito em ouro e pedrarias, sobre a cabeça – algo bem anacrônico para os dias de hoje. Enfim, com estas guerras que vão tomando conta do cenário mundial, eis mais uma majestade a desfilar em carruagem pelas vias de Londres e a acenar para os súditos. Isso pode ser muito importante para a realeza e a tradição inglesa, mas sem importância alguma para nosso conturbado planeta. Deus salve a Terra.

Jane Araújo

Saúde

Tristes lembranças

A pandemia de covid-19 foi um trágico marco na história humana. No Brasil, não bastasse a severidade da doença, fomos também contaminados pela ignorância de um governante e asseclas que se recusaram a reconhecer a gravidade da situação, atitude que contaminou boa parte da população, que, por consequência, se recusou a buscar a proteção vacinal. Terapias inúteis foram maldosamente propagadas e aceitas como verdades absolutas, inclusive por parte da classe médica. O resultado dessa omissão irresponsável e criminosa ficou marcado em milhares de lares de onde entes queridos se foram, restando somente a saudade. Mesmo assim, os omissos, embotados e esquizoides permanecem na aspereza da negação, porque incapazes de perceber a magnitude amoral de desprezar a vida – dos outros. E seguem representando a síntese do interesse próprio acima de tudo, somado a resiliente ignorância. Aos que se foram, nosso respeito e lembrança; aos omissos, nosso permanente desprezo.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Início da vacinação

Ao falarmos do fim da emergência da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), nós, brasileiros, não podemos esquecer a importância nesse processo do ex-governador de São Paulo João Doria, que iniciou a vacinação contra a covid no País.

Paulo Tilelli de Almeida

Atraso de cirurgias

Muito importante a opinião do dr. Gonzalo Vecina Neto (O que precisa? Do SUS e de um governo, 6/5, A27) a respeito do fim da emergência da pandemia de covid-19 decretada pela Organização Mundial da Saúde. De fato um governo de verdade teria minimizado o número de mortes. O Brasil, se tivesse acompanhado o porcentual de mortes do resto do mundo, poderia ter salvado cerca de quase 500 mil vidas. O Sistema Único de Saúde (SUS) cumpriu bem o seu papel no que tange à vacinação. Mas, em relação ao atraso nas cirurgias provocado pela pandemia (é o que dizem), certamente causou muitas mortes. Pessoalmente, estou numa fila aguardando urgente cirurgia de prótese de quadril há 20 meses, sem esperanças de poder andar algum dia, em virtude da progressão corrosiva da doença.

Ademir Valezi

Doença de Alzheimer

O texto Começar de novo (6/5, C8), de Alice Ferraz, foi meu bálsamo na manhã de sábado. Cuido do meu marido com doença de Alzheimer há mais de dez anos e a cada dia sinto que estou o perdendo um pouquinho – e ele também me perde, sem perceber, felizmente. Estou tentando me preparar para a partida definitiva dele, mental e física. Já consigo pensar nisso, mas é difícil escrever sobre o tema – e mais ainda praticar esse desapego. Sinto que, ao ficar sozinha, terei de “começar de novo”. Grata, Alice Ferraz, por me ajudar nesse processo.

Luisa Pereira

GOVERNO NEGACIONISTA

Quis o destino que a pandemia no Brasil coincidisse com o governo negacionista do ex-presidente Jair Bolsonaro. O resultado foi catastrófico, os números deixam claro que o País teve uma das piores gestões da Saúde na pandemia no planeta. O Brasil poderia ter liderado o mundo no desenvolvimento das vacinas, em parceria com os principais laboratórios farmacêuticos do mundo, usado sua grande experiência em vacinações para imunizar rapidamente a população. Nada disso, com Bolsonaro no comando, o País ficou muito aquém do seu potencial e o resultado foi o tenebroso número de cidadãos brasileiros que morreram. A pandemia não precisava ter sido tão ruim para o Brasil, houve dolo por parte do governo, Bolsonaro impôs sua visão tacanha antivacina, anticiência. Não é possível que Bolsonaro não responda por sua catastrófica gestão da saúde na pandemia e saia assobiando, falando em reeleição.

Mário Barilá Filho

O CARMA DOS BRASILEIROS

Os brasileiros de bem chegaram à conclusão de que o presidente Lula da Silva é péssimo, mas não há ninguém pior do que Jair Bolsonaro. Afinal, “nunca antes na história deste país” alguém foi tão medíocre quanto Jair Bolsonaro e famiglia, diz o povo desiludido que terá de “engolir” essa dupla por vários anos. Lamentável e preocupante esse carma que teremos que carregar.

Júlio Roberto Ayres Brisola

A LUGAR NENHUM

Se o governo for se ater aos malfeitos de Bolsonaro, quatro anos não serão o suficiente, e o Brasil não vai a lugar nenhum.

Luiz Frid

ORQUESTRA DE UMA NOTA SÓ

Este novo governo precisa começar a governar urgentemente e esquecer os juros. Até agora parece uma orquestra com uma nota só: “Corte dos juros”. O novo governo, até agora, só sabe onde fica o aeroporto.

Arcangelo Sforcin Filho

DESGOVERNADO

Sem saber ainda em que condições será aprovado pelo Congresso o novo arcabouço fiscal, o Banco Central (BC), na sua reunião do Copom, decide manter a Selic em 13,75%, para decepção do Planalto. E como, infelizmente, Lula segue desgovernado, volta com suas ácidas e inoportunas críticas contra o presidente do BC, e a impressão é que o petista é analfabeto em economia, ou pior, faz esse clima de terror sobre a Selic de 13,75% porque, apavorado, se sente incapaz de enfrentar a dura realidade das debilitadas contas públicas. O que não deveria ser novidade. Já que desde que confirmou sua candidatura à Presidência sabia da situação econômica que iria encontrar se assumisse o Planalto. Nesse sentido, busca o pior caminho para ludibriar seus eleitores e o povo brasileiro, recorrendo a arrotar mentiras sobre a manutenção dos juros da taxa Selic, quando, felizmente, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e sua eficiente equipe, como guardiões da nossa moeda, com muita responsabilidade vêm fazendo seu trabalho.

Paulo Panossian

DECISÃO TÉCNICA E COLEGIADA

Lula disse que Campos Neto não tem compromisso com o País e que não pode uma pessoa sozinha prejudicar a vida de milhões de brasileiros. Lula desconhece que Campos Neto não age sozinho e que decisão do Copom é técnica e colegiada. Paradoxalmente, Campos Netos cria uma situação confortável para o governo Lula. A de bode expiatório, responsável por eventual fracasso de seu governo na área econômica.

Deri Lemos Maia

COMPROMISSO DO INDICADO

Lula diz que o presidente do Banco Central (Campos Neto) tem compromisso com Bolsonaro, que o indicou, portanto, pelas palavras do presidente, todos os ministros que ele indicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) têm compromissos com ele. Não sei o que podem ser esses compromissos.

Vital Romaneli Penha

ELETROBRAS

A empresa foi privatizada e está tendo uma ótima gestão econômica e financeira e cumprindo uma das razões básicas, ou seja, criando emprego e pagando impostos. O mundo moderno tem privatizado, mas países como Venezuela e Cuba querem o contrário, estatizar, pois querem Estado forte e iniciativa privada fraca. O governo, ao invés de ficar de olho no que vai bem, deveria focar no que está ruim ou péssimo no País, ou seja, saúde, educação, segurança e saneamento. O Estado é péssimo administrador. Será que já esqueceram o caos que estava a Petrobras? Os recursos são escassos. Se o governo gasta com empresas ele não terá recursos para gastar com o básico.

Marco Antonio Martignoni

ÁREAS VERDES

Se alguém ainda duvida que nossos netos poderão frequentar os desertos da Amazônia e do Cerrado, pode colocar “as barbas de molho”, como diziam nossos avós. É só uma questão de tempo: o agronegócio ainda vai acabar com todas as áreas verdes do Brasil. Depois não adiantará chorar.

Ruy Carlos Silveira Crescenti

REAJUSTE DOS PLANOS DE SAÚDE

Os planos de saúde, para pequenas empresas, podem ter reajuste de até 35,9% ao ano, além de já terem sido reajustados bem acima da inflação nos anos anteriores. A conta é impagável e não existe uma regulamentação no setor. O consumidor vai morrer pelo bolso sem ter dinheiro para chegar no hospital.

Roberto Solano

SINDICATOS

Artigo de José Márcio Camargo (Estado, 6/5, B2) mostra um grande preconceito contra os sindicatos. A reforma trabalhista retirou a compulsoriedade das contribuições, mas não a obrigatoriedade dos sindicatos, laborais e patronais, de participarem das convenções. Foi esse fato que fez com que o ministro Gilmar Mendes mudasse de opinião, corrigindo tremenda injustiça. Para constar: a volta da contribuição ainda não foi aprovada e não haverá desrespeito ao Congresso se a legislação for alterada pelo STF.

Vicente Amato Sobrinho

DANIEL SILVEIRA

Deploráveis e inaceitáveis foram as ofensas e ameaças de Daniel Silveira a membros do Supremo Tribunal Federal. Contudo, seguindo decisões anteriores do Supremo, o indulto concedido por decisão subjetiva do então presidente da República não poderia ser anulado por outra decisão subjetiva dos ministros, como justificou o ministro Alexandre de Moraes no vitorioso parecer quanto aos indultos concedidos a corruptos julgados e condenados pela Lava Jato, tampouco houve lá interesse público pela manutenção dos indultos, como exigido cá pela ministra Rosa Weber ao votar pela anulação do perdão a Daniel Silveira.

Paulo Tarso J. Santos

IMPARÁVEL

No filme de 1998 Corra, Lola, Corra, a personagem tem poucos minutos para salvar o namorado e precisa correr pelas ruas de Berlim para alcançar o seu intento. Na vida real, em 2023, o título do filme poderia ser “Pare, Moraes, Pare”, no qual um ministro do Supremo é instado a parar com suas decisões monocráticas, como parcialmente descrito no editorial O sr. Moraes não é juiz do debate público (4/5, A3). Parcialmente porque o editorial aborda uma atuação equivocada do ministro – existem várias outras – atropelando o Projeto de Lei 2.630/2020, sobre o novo marco regulatório para as plataformas digitais, em tramitação no Congresso, e “se baseia em uma profunda incompreensão do papel do Judiciário no Estado Democrático de Direito. Nenhum juiz é árbitro do debate público no País, menos ainda com decisões de ofício, menos ainda sobre projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional”. Moraes é imparável. Ele decide, quase sempre monocraticamente, quem deve ser preso, quem deve ser solto, quem deve ter a vida vasculhada, quem deve ter as contas bloqueadas, quem é suspeito e quem deve explicações. A impressão que dá é que o Supremo não tem dez magistrados, mas apenas um, o poderoso Moraes – Francis Ford Coppola poderia escrever esse roteiro. A pergunta que fica é esta: quem vai parar Moraes?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

REGULAÇÃO DEMOCRÁTICA

A incerteza sobre o número de votos para aprovar o Projeto de Lei (PL) 2.630/2020 fez com que a apreciação e a votação do projeto pela Câmara fossem adiadas. Aprovado pelo Senado em 30 de junho de 2020, com 44 votos “sim”, 32 votos “não” e 2 abstenções, o PL não obteve o consenso na Câmara e a retirada de pauta foi a saída para evitar a mais que provável derrota dos favoráveis à regulação das plataformas digitais. A notícia de que Pressão de big techs e desarticulação da base adiam PL das Fake News (A8, 3/5) está correta, mas o problema é mais amplo, a ponto de até se considerar boa a decisão de se postergar a votação. Como mostra Eugênio Bucci em seu texto O Google Eleitor (4/5, A5): “Agora, estamos numa cena difícil de explicar e ainda mais difícil de entender”. Numa perspectiva sistêmica, chamo atenção de início para o equívoco da simplificação superficial dos apelidos dados ao PL: Projeto de Lei das Fake News e Projeto de Lei da Censura, quando a ementa estabelece: “Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet”. A profundidade e complexidade dos temas e dilemas em discussão, principalmente os relativos à liberdade de expressão e à censura, ficam mais evidentes quando lemos a explicação da ementa: “Estabelece normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet, à transparência em relação a conteúdos patrocinados e à atuação do poder público, bem como estabelece sanções para o descumprimento da lei”. Encontrar a regulação mais adequada e democrática para uma sociedade que se pretenda civilizada vai ser o desafio que os senhores deputados federais vão encontrar quando o PL 2.630 voltar à pauta. Que isso se dê dentro dos preceitos constitucionais de respeito à dignidade humana, à ética e à cidadania. E que esses princípios sejam contemplados também na política de compliance das big techs.

João Pedro da Fonseca

DIA MUNDIAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA

Por ocasião do importante Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado em 3 de maio, cabe citar trechos da Declaração de Chapultepec, uma carta de princípios adotada em 1994 pela Conferência Hemisférica sobre Liberdade de Expressão, realizada na cidade do México e assinada por chefes de Estado, juristas, entidades e cidadãos comuns, que coloca a imprensa livre como condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade: “I- Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo; V- A censura prévia, as restrições à circulação dos meios ou à divulgação de suas mensagens, a imposição arbitrária de obstáculos ao livre fluxo informativo e as limitações ao livre exercício e à movimentação dos jornalistas se opõem diretamente à liberdade de imprensa. VI- Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam. IX- A credibilidade da imprensa está ligada ao compromisso com a verdade, a busca de precisão, imparcialidade e equidade e a clara diferenciação entre as mensagens jornalísticas e as comerciais. A conquista desses fins e a observância desses valores éticos e profissionais não devem ser impostos. São responsabilidades exclusivas dos jornalistas e dos meios de comunicação. Em uma sociedade livre, a opinião pública premia ou castiga. X- Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias contra o poder público.” Depois dos tempos conturbados e bicudos de obscurantismo que o País viveu após os quatro anos do negacionista e fascistoide desgoverno Bolsonaro, de lamentável memória, em que grande parte das famigeradas fake news foram produzidas dentro do próprio Palácio do Planalto pelo chamado “gabinete do ódio”, em que dia sim e outro também a imprensa foi descabidamente atacada como se inimiga fosse, a Declaração de Chapultepec é um guia a ser trilhado e um atestado de independência da liberdade de expressão e de imprensa. Que a sociedade esteja sempre atenta e vigilante para que o que foi acordado no México seja rigorosa e fielmente cumprido pelo governo Lula 3, sem nenhum desvio, por menor que seja. Democracia e liberdade de imprensa, sempre. Censura e mordaça, nunca mais.

J. S. Decol

