Reforma tributária

Os municípios e o ISS

Sobre a entrevista do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ao Estadão (7/6, B7), a respeito da proposta de reforma tributária em tramitação na Câmara dos Deputados, é oportuno que o líder da maior cidade do País e integrante da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) destaque ser a favor da simplificação do sistema tributário, mas simultaneamente fazendo objeção à implantação de um IVA para todo o Brasil sem distinção. Num país federativo como o Brasil, é mais que razoável que os municípios maiores, com grande atividade econômica, disponham do Imposto sobre Serviços (ISS) como instrumento importante de seu financiamento. É possível afirmar ser bem diferente esta crítica da FNP de outras vindas de setores da economia – estas, sim, se atendidas na plenitude, poderão comprometer a razão de ser de uma reforma tributária que tem como orientação maior combinar a imperiosa necessidade de simplificação tributária com assegurar capacidade tributária para os três níveis de governo.

Rui Tavares Maluf

rtmaluf@uol.com.br

São Paulo

*

Plano Diretor

Cidadãos negligenciados

Revisão do Plano Diretor dá desconto e prevê troca de taxa por obra pública (Estadão, 3/6, A29), escancarando que a Prefeitura e a Câmara Municipal de São Paulo conseguem ir muito além da realização dos desejos do mercado imobiliário – que nem solicitou tal inclusão. Além do indecoroso desconto e da perda da outorga onerosa – fontes de recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb) –, teríamos obras públicas feitas sabe-se lá como. O nobre vereador Rodrigo Goulart, relator e autor da proeza, parece não saber que incorporadoras e construtoras de edifícios não atuam na área de obras públicas em geral. Na prática, os interesses conhecidos, e os imaginários, do mercado imobiliário estão no âmago das ações dos poderes públicos paulistanos, e os direitos dos cidadãos paulistanos a uma cidade saudável e bem cuidada são negligenciados. Até quando?

Suely Mandelbaum, urbanista

suely.m@terra.com.br

São Paulo

*

História

Com a possível aprovação do novo Plano Diretor, sinto que seremos sufocados pela enxurrada de novos prédios, muitos sendo edificados em áreas inadequadas. São Paulo está perdendo suas referências, suas construções históricas, praças estão sendo soterradas. No futuro, quando quisermos localizar um ponto da cidade, diremos “aquela rua do prédio azulado” ou “aquela praça do prédio amarelo”. Enfim, São Paulo está sendo desfigurada. Não reconheço mais a querida cidade onde nasci e onde vivo há muitas décadas.

Wanda Ivette Andreoni

wandivte@gmail.com

São Paulo

*

Indústria

Agenda do passado

Importante a entrevista com Marcos Lisboa (‘Nossa indústria não está integrada ao mundo’, Estado, 6/6, B4) e, assim, ouvir de alguém conhecedor do setor industrial o que na academia sabemos há muito tempo. É quase impossível um projeto de pesquisa prospectiva com aporte exclusivo de dinheiro de empresas. Por menor que seja o investimento, o discurso-padrão é de que o recurso deva vir prioritariamente de fontes públicas, diferentemente do que ocorre nos países do norte do planeta. As instituições públicas de pesquisa são as que têm capacidade intelectual e até criaram mecanismos por meio de convênios para obter tais recursos, mas o entrave é sempre maior nos meandros empresariais, incluindo seus setores legais. E não é de milhões que falo, pois um projeto de inovação razoável pode ser feito com R$ 100 mil em menos de dois anos.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Operação Lava Jato

Chaga

O advogado Nicolau da Rocha Cavalcanti apresentou em seu artigo A chaga da Lava Jato (Estado, 7/6, A4) um arrazoado de desvios da Operação Lava Jato. Todavia, o triste desta história é o fato de esses desvios não terem sido detectados nas primeiras três instâncias do Judiciário, formadas em sua maioria por juízes concursados, mas apenas no Supremo Tribunal Federal (STF), com juízes indicados por presidentes da República. Isso sem contar que a montanha de dinheiro desviado dos cofres públicos está impune, e essa é, sem dúvida, uma grande chaga.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

KITS DE ROBÓTICA SUPERFATURADOS

A indicação de mais de R$ 30 milhões do orçamento secreto feita por Arthur Lira (PP-AL), para compra de kits de robótica superfaturados em Alagoas, base eleitoral do presidente da Câmara, de forma inédita, acabou evidenciando a “senciência” (capacidade de expressar opiniões e emoções próprias) da inteligência artificial, provando ser verdadeira a controversa hipótese surgida nos avançados laboratórios das big techs. Da linha de montagem onde tais kits são utilizados já começaram a sair os primeiros robôs que, uma vez ligados, rodopiam freneticamente, enquanto repetem sem cessar, em alto e bom som, com voz metálica, o seguinte aviso: “Polícia Federal, prepare as algemas! Alerta de roubalheira! Dinheiro público surrupiado! Polícia Federal, prepare as algemas! Alerta de roubalheira! Dinheiro público surrupiado!”. Pelo visto, Alagoas botou o Vale do Silício no chinelo.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

PAÍS DA PERMISSIVIDADE

Sobre o editorial Por que Juscelino ainda é ministro? (6/6, A8), eu tenho as respostas. Porque aqui é Brasil…sil… sil. Porque aqui é governo Lula… lá! Porque aqui é o país da permissividade, da imoralidade e da inimputabilidade.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

NARRATIVAS DE LULA

O colunista Felipe Moura Brasil foi muito feliz ao discorrer sobre as supremas narrativas de Lula da Silva (Estado, 5/6, A10), pois ele entende que a verdade se constrói com belas narrativas, como nos tempos do Império Bizantino. O único consolo de Lula é que o emprego de narrativas violando leis naturais está vicejando em nosso meio, criando um ambiente medieval, que vai levar certamente ao caos.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

TÁBUA DE SALVAÇÃO

Como fez Jair Bolsonaro, que indicou os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Marques Nunes e André Mendonça para defendê-lo dos processos que tinha certeza que viriam – e vieram –, Lula da Silva também usa dessa mesma “tábua de salvação” para se safar dos processos que virão, especialmente aqueles oriundos da Justiça do Paraná que foram anulados e que agora serão retomados pela Justiça de Brasília. Na verdade, pela cabeça de Lula, se Cristiano Zanin for aprovado pelo Senado, ele contará com a maioria dos ministros daquela Corte e, certamente, espera pela retribuirão dos mesmos que foram agraciados com as indicações feitas pelos governos petistas. Afinal, impera no País a prática do “uma mão lava a outra”, não é mesmo?

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

INDICAÇÃO DE MINISTRO

A indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal está sendo objeto de muitas críticas, algumas ferindo até mesmo a ética profissional. O que eu acho ridículo é que, quando foram nomeados os senhores Kassio Nunes Marques e André Luiz de Almeida Mendonça, o mesmo não ocorreu. Estou falando dos que hoje criticam, mas antes ficaram quietinhos, mesmo havendo mentiras em currículos e o tal do terrivelmente evangélico como saber jurídico. A indicação de agora é tão abjeta como foram as duas anteriores.

Sérgio Barbosa

sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais

*

ALIADO DO PRESIDENTE

Engana-se quem pensa que Lula está errado ao escolher o dr. Zanin como seu mais novo aliado no STF. Pelo andar da carruagem, Lula 3.0 vai precisar muito dele lá. Golaço, presidente.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

COMPETÊNCIA E CONHECIMENTOS

Durante os debates eleitorais que estão gravados, Lula declarou que que uma indicação para a Suprema Corte não pode ser de amigo, partidário ou companheiro. Disse que deve ser por competência e conhecimentos jurídicos. É ou não é incoerente? Essa fama ninguém tira dele.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

AMIGO NO STF

‘Colocar amigo no STF é um atraso’ (3/6, A3). Melhor então que Lula indicasse um inimigo ao STF? André Mendonça era o quê de Bolsonaro?

Luiz França G. Ferreira

luizfgf.adv@gmail.com

São Paulo

*

POLARIZAÇÃO

Os meios radiofônicos, televisivos e, em menor escala, os da mídia escrita insistem em manter a polarização entre Bolsonaro e Lula. Os dois deveriam ser esquecidos, pois ambos são as figuras no espelho, um à esquerda e outro à direita, resumindo: um é pior que o outro ou vice-versa. A quem interessa que não apareçam novos líderes que possam nos tirar deste marasmo? Esses dois deveriam ser jogados no limbo pelo tanto de mal que fizeram à evolução do País.

Carlos Tullio Schibuola

cschibuola@gmail.com

São Paulo

*

IMPRENSA COMO QUARTO PODER

O Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, em 7/6, merece ser comemorado com louvor e não é para menos. Salvo alguns poucos veículos midiáticos de verve lamentavelmente ideológica, a imprensa brasileira, incluído este jornal, sempre se destacou pela busca da verdade, do equilíbrio, da análise criteriosa dos fatos, da defesa da democracia e da liberdade de expressão e como grande veiculador da opinião pública. Seu papel fundamental na área de prestação de serviços dispensa maiores elogios. A lista é enorme, dentre eles, e que precisa ser lembrado sempre, a forma primorosa com que enfrentou o negacionismo abrutalhado do governo Bolsonaro durante a pandemia, veiculando matérias e orientações de especialistas sérios sobre o assunto, o que seguramente salvou vidas. Há quem chame a imprensa de quarto poder da República. A brasileira faz jus ao título e, neste momento, é o “poder” mais confiável e elogiável.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

PAÍS DE ENDIVIDADOS

Um país de endividados, é o que somos. Quando se gasta mais do que se ganha o crédito não é crédito e sim sobrevivência: o dinheiro recebido é dívida impagável; assim não há solução e sim uma falência homeopática. O governo deveria jogar uma “tábua de salvação” aos endividado que pagam juros, na grande maioria, extorsivos. Nada de carro popular e sim crédito popular, não trocar de carro e sim de dívida: isso pode salvar nossa economia. Simples assim.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MEDIDAS POPULISTAS

Vejam que contradição. O mundo investindo em transporte coletivo e carros elétricos na busca de solução para o meio ambiente e mobilidade urbana. E na contramão, o nosso governo prometendo incentivos fiscais para compra de carro popular. Além de endividar ainda mais os brasileiros vai contribuir para o aumento de gases de efeito estufa, tão danoso ao meio ambiente. Não será com medidas populistas que esse governo vai endireitar nosso País.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

INDIFERENÇA AO MEIO AMBIENTE

Há alguns dias, o presidente Lula anunciou que a COP-30 será realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. No entanto, há algumas semanas, os eleitores que o levaram à vitória em 2022 veem, com decepção e desaprovação, o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, chefiado pela ex-senadora e deputada federal Marina Silva, figura respeitada nacional e internacionalmente por seu árduo trabalho em defesa da sustentabilidade. Diante de tal indiferença ao meio ambiente, de maneira geral, e mais especificamente às questões climáticas, recomendo a Lula e seus subordinados a leitura e reflexão sobre o mais recente relatório do Painel Internacional sobre Mudança do Clima (IPCC), publicado em 2022, do qual destaco um pequeno trecho que mencionei em minha dissertação de mestrado, defendida no ano passado na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp): “Sem ações de mitigação e adaptação urgentes, eficazes e equitativas, as mudanças climáticas ameaçam cada vez mais a saúde, o bem-estar e os meios de subsistência das pessoas em todo o mundo, o equilíbrio do ecossistema e a biodiversidade, inviabilizando o desenvolvimento sustentável”. O recado – que soa óbvio, mas é de extrema relevância – está dado.

Celso Nobuo Kawano Junior,

mestre em Ensino de Ciências

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

TRÂNSITO DE SÃO PAULO

O trânsito de São paulo é uma calamidade e todos sabem disso. Que a cidade está com uma quantidade enorme de buracos também é sabido de todo mundo. Que precisamos consertar os buracos é uma necessidade urgente. Mas o que estamos presenciando é o conserto de diversos buracos em diferentes locais da cidade, mas que para resolver um buraco aparentemente pequeno se interdita um grande pedaço das imediações. O que nós não sabemos é se essa técnica de interditar pedaço grande da rua, que piora mais o trânsito nas imediações do buraco, é uma tecnologia da Prefeitura de São Paulo ou uma decisão política para dar impressão de muito trabalho. Vamos aguardar e verificar.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

RISCO DE ACIDENTES

A entrada e saída da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP/55), pela Rua Jamil Issa, Vila Caiçara, na Praia Grande, é muito perigosa. E não será difícil alguma providência para minorar a possibilidade de acidentes naquele ponto.

Osnir Geraldo Santa Rosa

osnirgeraldosantarosa@gmail.com

São Paulo

*

BIA HADDAD

Bia Haddad, é de brasileiros(as) como você que o País precisa! Vinte e cinco anos depois de nosso herói Gustavo Kuerten, aquela simpatia única em um esporte de egocêntricos, levantar o troféu na meca do tênis pela primeira vez – e ainda repetiria o feito para nosso delírio – agora vem você, uma linda mulher, nos encher de esperança de que nesta quinta-feira, 8/6, chegaremos ao topo novamente. Não faltará torcida da nossa parte! Independente de qual seja o resultado, nós já amamos Bia Haddad!

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília