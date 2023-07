Ministério do Turismo

Pequeno detalhe

Intensas expectativas antecederam a demissão da ministra do Turismo do governo Lula, ação há muito recomendada em face do desconforto criado por sua nomeação e pelas implicações decorrentes. Acordo posto de pé, foi enfim consolidada sua saída, após muita negociação com troca de cargos e benesses em forma de emendas. Como se vê, toda a manobra foi nutrida por política na veia. E o turismo? O turismo é um pequeno detalhe.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Reforma tributária

Emendas parlamentares

Em dia de votação importante na Câmara, o governo federal liberou R$ 5,3 bilhões em emendas Pix, sem fiscalização. Então a ética e a democracia são “relativas”? Viva o Brasil!

Helton Perillo Ferreira Leite

heltonperillo@gmail.com

Lorena

*

Oposição

Contra o Brasil

Em autêntico ataque de ciúmes, por sua própria incompetência, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou humilhar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em reunião do PL (Coluna do Estadão, 6/7). Mostrando equilíbrio, Tarcísio tentava explicar que a reforma tributária poderia trazer vantagens ao Brasil. Foi vaiado, mas não perdeu o controle e saiu dali mais forte do que quando chegou. Já Bolsonaro disse que Tarcísio era inexperiente, esquecendo-se de que, com seu negacionismo que atrasou o País, só conseguiu tornar-se inelegível e a possibilidade de vir a ser condenado criminalmente um dia. Está evidente que Bolsonaro é contra o Brasil.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

Em busca de equilíbrio

Tarcísio de Freitas enfrenta dificuldades em conciliar sua posição entre o bolsonarismo e a busca pela sensatez. Como governador de São Paulo, ele se esforça para implementar políticas públicas e investimentos, mas muitas vezes precisa lidar com atitudes extremas e controversas. Essa tensão entre a adesão a uma base política e a necessidade de tomar decisões racionais pode criar um desafio para o governador em encontrar um equilíbrio adequado.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

Personalidade

O ex-presidente (talvez fosse melhor chamá-lo de antipresidente) Bolsonaro revela o principal aspecto de sua personalidade: o ódio contra quem não reze por sua cartilha, pouco importando se o Brasil for prejudicado. Que contraste com Tarcísio. Estará nascendo um líder em quem teremos de prestar atenção?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

Futuro

Acompanhando o noticiário, penso que um dos melhores políticos da atualidade é Tarcísio de Freitas, que eu sempre disse ser uma espécie de “falso bolsonarista”. Nem direitista pode ser considerado, mas mais um centro conservador, algo assim. Não sofrendo nenhuma acusação de corrupção, tem um futuro.

Rynaldo Papoy

papoy3@gmail.com

Guarulhos

*

Operação Hefesto

Relação entre Poderes

O ministro Gilmar Mendes acabou de interromper as investigações na primeira instância do escândalo da venda de material de robótica em Alagoas (Estado, 6/7). Tenta colocá-la no Supremo Tribunal Federal (STF). Esse desfecho é uma combinação de duas excrescências brasileiras: o foro privilegiado (referências a um “Arthur” nos documentos podem levar a Lira, presidente da Câmara, que tem foro especial); e a convivência sem culpa de nossos políticos com promiscuidades do tipo do Fórum de Lisboa. Todo poder do Estado está voltado para a ajuda mútua aos seus representantes.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Tênis

Bia Haddad

Mais que o desempenho, é a atitude de Bia Haddad que nos está devolvendo o orgulho de torcer por um representante do Brasil em esportes de alto nível. Ela joga não só por resultados, mas por um projeto de entendimento de suas forças e fraquezas na quadra. Independentemente de até onde ela conseguirá avançar em Wimbledon, já é uma vencedora.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

LUZ PRÓPRIA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se notabilizou no governo Jair Bolsonaro, mas adquiriu luz própria com seu competente trabalho também no governo paulista pelo interesse da população. Bolsonaro é que agora precisa do prestígio de seu antigo correligionário.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PROJETO DE ESTADO

Interrompido pelo ex-presidente Bolsonaro e vaiado em reunião do PL, o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) merece uma sonora salva de palmas por sua acertada e oportuna adesão ao mais que necessário e urgente projeto de reforma tributária recém-aprovado na Câmara. Trata-se de um projeto de Estado, não de governo, sem o qual o País continuará atrasado de marcha à ré engatada por décadas à frente. Valeu, Tarcísio!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

VOTOS DA DIREITA

O governador de São Paulo não precisa de herança de Jair Bolsonaro, até porque o eleitorado do ex-presidente já está enxergando que dentro de pouco tempo ele estará no ostracismo. Acreditar que Bolsonaro continuará carregando na sua mochila milhões de votos da direita é um tremendo engano. Já, já Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), dará “bilhete azul” ao ex-presidente. Governador Tarcísio, continue governando bem o Estado de São Paulo que o Brasil vai reconhecer o seu trabalho. Não divida o seu mérito. Tem coisas que, se a gente não jogar para escanteio, acabam trazendo prejuízos.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Brasília

*

HADDAD E TARCÍSIO

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, protagonistas da reforma tributária, reunidos em Brasília, representam as novas lideranças do PT e do Republicanos, em nova “versão universitária” de Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Uma grande melhora na futura eleição presidencial de 2026. Haddad deve representar a centro-esquerda e não só o PT lulista. Tarcísio deve sair do Republicanos (Igreja Universal) para poder representar uma direita conservadora, e não uma direita fanática religiosa. O centro terá sua grande chance de retorno. Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Eduardo Leite e muitos outros no páreo.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

MARCAÇÃO OPOSICIONISTA

A ordem de Bolsonaro para que o PL votasse contra o projeto da reforma tributária é de politicagem no seu aspecto mais ralo e nefasto. É daquelas situações em que não importa o que está sendo votado; o que importa é a mera marcação oposicionista territorial. Não custa lembrar, no entanto, que não foram poucas as vezes em que o PT, enquanto oposição, também fez a mesma coisa. O Plano Real e a reforma da Previdência, que tanto bem fizeram à Nação, são apenas dois exemplos em que o partido, sob a benção de Lula, deu as costas aos verdadeiros interesses da sociedade. Está na hora de os políticos reformarem o modo de pensar, a começar pela ressignificação do conceito de “oposição”.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

REFORMA TRIBUTÁRIA

Será que seremos surpreendidos com algum “jabuti” nessa reforma tributária? A conferir.

Darcy Martino

darcymartino@yahoo.com.br

São Paulo

*

CARGA TRIBUTÁRIA

Nada mais impactante sobre as atividades econômicas de uma nação do que seus impostos. Erros nessa matéria podem inviabilizar regiões e segmentos inteiros. Ninguém é a favor do perverso e complicado sistema tributário atualmente vigente no País, mas isso não significa que substituí-lo por qualquer coisa seria melhor. E é literalmente o que está prestes a ocorrer a toque de caixa. A pressa dos deputados em obter liberação de verbas bilionárias para suas emendas parlamentares é tanta que não se analisou com critério o impacto das medidas que estão aprovando, nem sequer na cesta básica. Muito menos o que acontecerá com os Estados e municípios cuja autonomia irá para o brejo. Ou, se depois do mal feito, continuará valendo ou não a pena investir ou contratar trabalhadores em nosso país. Uma coisa é certa: aumentos significativos da carga tributária sempre são repassados para os preços, gerando inflação e reduzindo o poder de compra dos brasileiros.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PL DAS FAKE NEWS

Só com alguns dias de pressão do Google e Facebook o lobby das big techs conseguiu derrubar o Projeto de Lei 2.630. A pressão foi tão grande que muitos deputados declinaram da sua aprovação. Na verdade, a regulação das big techs se faz necessária para colocar ordem contra a desinformação desenfreada e combater fake news. Afinal, a internet não é caminho válido para ser uma terra sem lei. Apesar de ser o primeiro passo regulatório, ficou claro que o medo já toma conta dos disparadores criminosos de fake news.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

O VELHO E O NOVO

A Kombi, Elis Regina e Belchior fizeram juntos história no coração dos brasileiros que hoje têm perto de 70 anos. A Volkswagen faz uma propaganda que traz as emoções de ontem junto às de hoje: a magia de juntar o velho e o novo, como nossos pais faziam. Vai ficar na parede da memória, parabéns.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

BOM SENSO ADMINISTRATIVO

Nem tudo que é legal é moral. Lei municipal recente, no Rio de Janeiro, veda denominação “elevador social” e “elevador de serviço” nos prédios privados, sob o pretexto de acabar com a discriminação. É a ideologia atropelando o bom senso administrativo. É a demagogia em prejuízo da segurança. É a ordem dando vez à desordem. É muita manipulação ou falta do que fazer.

Marcelo de Lima Araújo

marcelodelimaaraujo@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

*

FENÔMENO EL NIÑO

O fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacifico, devido ao aquecimento global certamente vai provocar grandes desastres em nosso continente e particularmente no Brasil. Em entrevista à Rádio Eldorado, o professor Cadu Young comentou os impactos esperados para o El Niño de 2023, no estudo publicado na Science. Infelizmente, afirmou ele, “nós já estamos prevendo situações extremas para os próximos anos, que no caso brasileiro representarão chuva em abundância e uma probabilidade maior de eventos extremos de seca nas partes mais continentais”. Na realidade, o planeta vai adquirir um novo ponto de equilíbrio, só que não será mais o mesmo para vivermos nele. Tanto o Oceano Pacifico como a Floresta Amazônica têm grande influência no clima da Terra. Por isso temos que não só preservá-la, penalizando com extremo rigor os seus desmatadores, como começar a restaurá-la de imediato. Chega de leniência.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

VULCÃO PERUANO

Desde terça-feira, 4/7, 17 erupções vulcânicas e explosões do vulcão Ubinas, o mais ativo do Peru, cobriram de cinzas tóxicas 10 quilômetros da região de Moquegua e dispersou-se por um raio de 250 quilômetros no sul do país. As casas foram cobertas pelas larvas, os moradores, obrigados a fugir, e as atividades agrícolas, prejudicadas. Dramaticamente, cidadãos recolhidos a albergues declaram que estes são cubículos sem água, esgoto e luz, a ponto de preferirem morrer em casa. Não nos valemos no Brasil, como é correntio, de nossa privilegiada situação geográfica, em que pesem as tragédias eventuais, determinadas mais pela incúria de governos do que pela força adversa da natureza.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

GÊNIO DA DRAMATURGIA

Infelizmente, devido a um trágico incêndio em seu apartamento, o Brasil se despede de um gênio da dramaturgia que faleceu aos 86 anos, o incomparável Zé Celso. Vá em paz!

Paulo Panossian

paulopanosssian@hotmail.com

São Carlos

*

JOSÉ CELSO MARTINEZ CORRÊA

Ele não era um homem de teatro. Ele era o Teatro. E enquanto existirem teatros ele estará entre nós com sua energia de guerreiro que nunca aceitou o fracasso.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

TRANSCENDÊNCIA

Ator do nível de Zé Celso não morre, transcende.

Arcangelo Sforcin Filho

despachante2121@gmail.com

São Paulo