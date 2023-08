Pacto Sul-Sudeste

Descabida clivagem

A exemplo de outros países que enfrentaram e enfrentam cisões geográficas por razões políticas e econômicas, o anúncio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre a articulação de uma frente política das Regiões Sul e Sudeste defendendo seus interesses causa espécie e preocupação, haja vista a imediata reação dos governadores das Regiões Norte e Nordeste. Depois da deletéria e condenável polarização do “nós contra eles”, originada nos primeiros governos lulopetistas e reforçada no desgoverno Bolsonaro, o Brasil se vê diante desta descabida clivagem, que pretende expor o contraste do industrializado e modernizado Brasil meridional ante o mais atrasado Brasil setentrional. Em meio a tantos e tão graves problemas que o País enfrenta, só faltava isso para bagunçar ainda mais o dia a dia da Nação. Pobre Brasil.

J. S. Decol

Questão de justiça

Separatista desde muito jovem, apoio a defesa do bloco Sul-Sudeste lançado por Zema. Temos no Brasil poucos Estados superavitários, que são obrigados a fazer repasses vultosos para a pesada e improdutiva máquina federal e Estados deficitários. Por uma questão de justiça, é fundamental que esses repasses sejam recalculados, garantindo governabilidade coerente aos Estados mais produtivos.

Maurílio Polizello Junior

Governo Lula

Reforma ministerial

Lula garantiu a Arthur Lira que vai abrigar os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos) e André Fufuca (PP) em seu ministério. Mas ainda não sabe em quais ministérios ou se criará um outro. Peço encarecidamente que algum consultor de empresas seja convocado pelo presidente da República para uma conversa. Em qualquer organização (governo, empresa, ONG, etc.) que queira atingir seus objetivos com eficiência, a nomeação de cargos é posterior à definição do mandato concedido à área sendo ocupada. Primeiro, definimos escopo e prioridades das áreas; depois, o perfil adequado do seu líder e chefe. Lula e governantes em geral olham, antes, para como acomodar políticos e companheiros e, depois, fazem a organização que se ajusta a essas escolhas. Não é possível ter governo eficiente com essa atitude.

Eduardo Aguinaga

Amazônia

Realismo necessário

A necessária exploração sustentável da Amazônia passa pelo equacionamento de múltiplos temas extremamente complexos. Exige conhecimento científico em muitas áreas inter-relacionadas, isenção filosófica em relação aos extremismos e capacidade de discussão e conciliação dos envolvidos. Ambientalistas radicais e várias ONGs patrocinadas por governos protecionistas europeus distorcem a verdade tanto quanto grileiros, desmatadores e mineradores destroem a floresta. Numa barafunda de informações conflitantes, é uma ótima notícia a criação da Amazon Agency, que se propõe a ser uma fonte confiável de notícias, conforme informado por Carlos Alberto Di Franco (Agência de notícias da Amazônia, Estado, 7/8, A5). A própria participação deste jornalista no conselho da agência demonstra a seriedade de suas intenções.

César F. M. Garcia

Bolsonaro e as joias

‘Explosivo’

A coluna da excelente jornalista Eliane Cantanhêde no Estadão de domingo, Rolex, diamantes, ourives... (página A8), apontou fatos e conexões que não podem ser ignorados pelas autoridades policiais. Aliás, graças às reportagens do Estadão tomamos conhecimento da suspeita do envolvimento de Jair Bolsonaro com o contrabando – ou descaminho – de joias. Em 2023, Bolsonaro foi acusado de tentar trazer joias avaliadas em R$ 16,5 milhões para o Brasil sem pagar impostos. As joias foram enviadas da Arábia Saudita para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, como um presente. No entanto, foram apreendidas pela Receita Federal por não terem sido declaradas. Agora, como aponta Cantanhêde, tomamos conhecimento de “um novo campo explosivo, o de um esquema de joias entre a turma do ex-presidente Jair Bolsonaro e os EUA”. O quebra-cabeça está se completando.

Alexandre Marcos Pereira

ENTREVISTA COM ZEMA

Sobre a entrevista do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mesmo não sendo seu fã, tenho que concordar com quase tudo o que disse (Estado, 6/8, A8). Nós, servidores públicos de Minas, no governo Fernando Pimentel (PT) tivemos atraso de salários, calote no 13.º salário e até mesmo apropriação indébita dos empréstimos consignados (felizmente, nunca fiz isso). O governo descontava o valor dos contracheques, mas não repassava aos bancos. Zema, com todo o discurso liberal de direita, acabou com esses absurdos.

Luciano Nogueira Marmontel

CANDIDATURA DE BOULOS

A candidatura de Guilherme Boulos a prefeito de São Paulo deve ser encarada com a devida seriedade. Ele pode não ter ocupado cargos políticos anteriores, nem ter tido experiência alguma em gestão pública, mas competência tornou-se um assunto de importância menor no Brasil de hoje. Além disso, ele demonstrou sua capacidade de liderança, coordenando com maestria diversas invasões. Alguns dizem que suas propostas são vagas e totalmente desprovidas de detalhes concretos sobre sua execução. Nesse aspecto segue fielmente a cartilha de Lula da Silva, que conseguiu se eleger exatamente por não ter entrado em detalhes sobre o que faria. Sua inclinação ideológica bem à esquerda atrai para si verbas sem fim e a cobertura positiva dos órgãos de imprensa que apoiam e incensam tudo o que vem daquele lado. As posições de Boulos sobre violência, drogas, vida na rua, etc. combinam perfeitamente com a paisagem atual e com as tendências para onde caminha a cidade de São Paulo. A cidade poderia até adotar um novo lema: “São Paulo com Boulos, tudo dominado”.

Jorge Alberto Nurkin

ISENÇÃO DE IPTU NA CRACOLÂNDIA

A intenção do prefeito Ricardo Nunes de dar isenção do IPTU aos donos de imóveis da região da Cracolândia é até bem-intencionada. No entanto, não passa de um paliativo de pouco impacto, pois tanto moradores quanto comerciantes continuarão prejudicados e com muito medo. O que funciona efetivamente para inibir a ação dos criminosos é o policiamento presente e ostensivo, coisa que tanto o prefeito quanto o governador Tarcísio de Freitas sabem muito bem, mas não conseguem prover, ao menos no curto prazo, por várias razões. Enquanto isso não acontece, é imperativo que o poder público use do improviso e da criatividade para ao menos mitigar os crimes. Não é fácil, mas não dá para ficar de braços cruzados vendo passivamente a violência crescer. A isenção do IPTU não fará a mínima diferença.

Luciano Harary

MORTOS EM OPERAÇÃO POLICIAL

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, instituiu a pena de morte no Brasil? E, como sempre, para pretos e pobres. Como podemos nos conformar com 16 mortos numa operação policial?

Eni Maria Martin de Carvalho

CONSUMO PESSOAL

Além de o Supremo Tribunal Federal (STF) dever se ater somente às suas competências constitucionais, os ministros têm também que respeitar a lógica. Ao se concluir o julgamento autorizando o porte de drogas para consumo pessoal de até 60 gramas, já pensaram as excelências onde e como o usuário poderá adquirir a quantidade permitida? Ou terá que buscar no ponto de distribuição do tráfico? Vale dizer, o comércio será permitido também?

Ana Lúcia Amaral

QUESTÃO DE PESO

No STF são quatro os votos à favor da descriminalização: comprar até 60 gramas da droga não é crime. E vender a mesma quantidade, é? Pelo jeito, a questão é de só de peso. O problema – muito pior – está nas balanças. E no Brasil, como se sabe, não dá para confiar em balanças. Estão todas desreguladas.

A. Fernandes

PORTA DE ENTRADA PARA OUTRAS DROGAS

Estarrecidos ficamos em ver o ministro Alexandre de Moraes justificando seu voto pela descriminalização das drogas (maconha por enquanto). Especialistas dizem que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Para o ministro Alexandre e seus colegas que já votaram pela descriminalização da maconha, faço uma pergunta: a pessoa que vai usar maconha para uso recreativo vai comprar a droga de quem?

Agnes Eckermann

ENREDO QUE ENVERGONHA

Roberto Livianu fala sobre a escolha do enredo de uma escola de samba do Rio em Sérgio Cabral – corrupção enredo de carnaval (Estado, 7/8, A4). Um acinte. Um absurdo total. O enredo devia ser assinado também pelo Supremo Tribunal Federal, numa coautoria também absurda e acintosa. “Ó STF, em que águas andas navegando?”, diria Cabral. Não o do enredo, claro, mas o Cabral que nos descobriu e ficaria ruborizado com o que acontece neste país. Livianu, ao final, sugere que Lula inaugure um novo tempo e dê exemplos, implantando “uma inédita política pública anticorrupção”. Logo quem, Livianu. Se está difícil contarmos com um STF isento, jurídico e não político, coerente e não surpreendente pelo lado negativo, o que esperar de Lula da Silva e sua democracia relativa, sua narrativa retrógrada e seu passado de nuvens com raios e trovoadas?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Assistindo às transmissões da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, fiquei anestesiado com a alegria e a confraternização entre os milhares e milhares de cristãos de todo o mundo. Nos eventos Vigília com os Jovens e Festival da Juventude, no Campo da Graça, Parque Tejo, como uma grande família partilhando a vivência cristã, uma emocionada multidão orou em adoração ao Santíssimo Sacramento, dançou e cantou belas e pungentes canções de fé, amor, união, fraternidade e paz no mundo. Cerca de 1,5 milhão de jovens participaram da Missa do Envio, no Parque Tejo, que encerrou a jornada no domingo, 6/8. Na minha fé, fui tomado pela sensação de que o mundo ainda tem salvação. Alegra-te, somos sujeitos do amor de Deus! O verde e amarelo abundou nas camisetas, mochilas e acessórios dos alegres fiéis peregrinos. A moda pegou, Brasil! Ainda que tardiamente, será que o cardeal-ministro Alexandre de Moraes assinará algum prazo para o cardeal Américo Aguiar, responsável máximo da organização da JMJ 2023 Lisboa, explicar o porquê de o verde e amarelo ter imperado entre os peregrinos, em detrimento do verde e vermelho lusitano? Que a paz do Senhor se manifeste em seu coração, ministro!

Celso David de Oliveira

VALOR DO ESTADO DE DIREITO

A pesquisa sobre o valor manifestado pelo povo ao Estado Democrático de Direito, realizada no Chile e oportunamente destacada no editorial A recessão democrática na América Latina (6/8, A3), alerta e preocupa. Pouco menos da metade (48%) dos latino-americanos no apoio à democracia é uma zona limítrofe. E 17% de tendência aos regimes autoritários importa em grave aquiescência à autocracia e ao populismo. Se 63% dos brasileiros repelem a ideia de golpes militares, a opção autoritária de 20% dos mais jovens, de 16 a 25 anos, que não experimentaram o sabor amargo das ditaduras, não raro sangrentas, majoritariamente contra essa juventude, revela desconhecimento histórico preocupante. É necessário o fortalecimento da consciência clara de que todas as ideias e proposições políticas podem ser manifestadas, desde que respeitadas as instituições da liberdade, as Constituições, as leis e o sistema de pesos e contrapesos, que as garantem. Nesse quadro, todas as tendências são válidas e, aos vencedores, as batatas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

CAOS PARTIDÁRIO

A tão implorada reforma política no País tem baixa probabilidade sequer de ser discutida pelo simples fato de que cada grupo que age nos corredores do poder privilegia a sua sigla. É um quadro que decorre, entre outras causas, do caos partidário. Com a atual quantidade de siglas, muitas sem significado e sem conteúdo ideológico ou programático, fica impossível formar um cenário capaz de contribuir para a construção de um bem comum, pois iniciativas nesse sentido terão de superar maratonas tão numerosas de obstáculos que o competidor, no caso a população que deveria vencer a prova, cairá antes da barreira final. É óbvio, portanto, que a condição necessária, mas não suficiente, para iniciar um debate sério sobre a questão é o enxugamento partidário. Como está, será lícito afirmar que governar o Brasil não é difícil, é inútil.

Paulo Roberto Gotaç

AMADORES E PODEROSOS

Assistindo ao filme Oppenheimer, excelente por sinal, li o seguinte apontamento de um personagem: “Os amadores buscam os refletores e se queimam à luz do sol; o poder reside nas sombras”. Vem a calhar com as últimas notícias sobre joias recebidas e comercializadas, e gente que continua a buscar os holofotes, embora seus descaminhos saiam das sombras, aos poucos.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Sobre a matéria Digitalização vira desafio para idoso que tenta acessar serviços dos planos de saúde (6/8, A18), meus pais passam por esse problema há anos com a NotreDame Intermédica. Não conseguem usar o aplicativo e o atendimento telefônico também é péssimo, dando a entender que tudo é feito para dificultar propositalmente. A única saída, que inclusive eu já solicitei ao plano e ainda não fui atendido, é o sistema de marcação presencial no hospital da rede mais próximo do consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor devem intervir exigindo a possibilidade da marcação presencial urgente.

Eliel Queiroz Barros

AUMENTOS DOS PLANOS DE SAÚDE

Ao ler sobre os aumentos nos planos de saúde eu sugiro uma nova campanha, aos moldes da campanha Criança Esperança, para os idosos poderem pagar seus planos de saúde: “Velho sem Esperança”. Socorro!

Roberto Solano

MÁ GESTÃO DO SANTOS

Como torcedor santista, a oportuna coluna Santos marcha para a decadência, do editor-geral de Esportes do Estadão (7/8, A19), Robson Morelli, causa espécie, tristeza e profunda desolação ao ver o outrora glorioso, respeitado e temido alvinegro praiano bicampeão mundial, Santos F. C., à beira do rebaixamento em direção à Série B do Brasileirão, como um timeco qualquer de terceira categoria, um peixão que virou pequena sardinha. Com efeito, o time que viu nascer em seu gramado da histórica Vila Belmiro e revelou ao planeta bola o “Rei” Pelé, o maior jogador de todos os tempos, o “Atleta do Século” 20, não merece passar por tal situação vexatória, que deve ser creditada única e exclusivamente às últimas más gestões que o levaram a tal situação.

J. S. Decol

