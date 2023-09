STF

A defesa de Lula

A banca de advocacia que atua na defesa do sr. Lula da Silva parece estar, mesmo, dentro do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão do ministro Dias Toffoli de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato e sua afirmação de que a prisão de Lula foi uma “armação” são políticas. O que ele está dizendo é um insulto aos nove juízes que confirmaram a condenação de Lula. Nunca é demais lembrar que o STF não inocentou Lula das acusações que o condenaram. Os processos foram anulados por vícios formais, sem entrar no mérito das provas.

Convicções

Nesta semana soubemos que o sr. Dias Toffoli, que já foi advogado do PT, agora pretende ser historiador. Com sua declaração sobre a condenação de Lula, quer reescrever a História. Se é a verdade ou mentira, pouco importa, o que interessa é a defesa de suas convicções petistas.

Votos secretos

O presidente Lula parece que perdeu de vez a noção de limite, de conveniência e, falando claro, de decência. O “democrata” agora quer decisões do STF a salvo de críticas, obviamente para aquelas que lhe são favoráveis. Na sua “democracia relativa”, transparência é inconveniente. E, para piorar, seu ministro da Justiça apoiou a sugestão tão descarada afirmando que na Corte Suprema americana é assim também. Isso não seria fake news?

Olhos vendados

Não houve votação secreta de juízes nos julgamentos de Nuremberg contra nazistas, tampouco contra terroristas do ETA na Espanha ou contra a máfia na Itália. Nos Estados Unidos, a votação dos juízes da Suprema Corte é aberta há mais de dois séculos. Portanto, não há nada a ser discutido sobre a esdrúxula proposta de votação secreta no Supremo Tribunal Federal. A venda nos olhos da Justiça é sobre o princípio da igualdade (a imparcialidade do Judiciário), e não sobre a forma da votação em plenário, assim como a balança simboliza o equilíbrio e a espada, a punição para quem desrespeita a lei.

Ideia de jerico

Além dos votos no STF, acho que os gols nos jogos de futebol também poderiam ser sigilosos. Aí era só informar que deu 3 a 1 para a Ponte Preta, por exemplo, e o Guarani que se dane.

Governo Lula 3

Bolsolula?

O governo Lula 3, ao contrário do que foi prometido na campanha eleitoral, tem ficado cada vez mais parecido com o de seu antecessor, Jair Bolsonaro. Lula vem dizendo bizarrices que vão escalando ao mesmo nível, passa a abandonar aliados pelo caminho, esfaqueando-os pelas costas, e finalmente entrega o governo ao setor mais sombrio do Congresso, mostrando que perdeu capacidade de negociação e destreza mental. O festival de incoerências e a trajetória errática demonstram fraqueza de liderança e falta de cuidado. Como pode ser compatível com a defesa do meio ambiente e a realidade climática atual o esforço para perfuração de petróleo na foz do Amazonas? E como pode ser aceitável o segredo dos votos no Supremo Tribunal Federal? Como justificar a mentira da exaltação da diversidade e da ética, durante a campanha, com a sucessiva retirada de mulheres de cargos importantes para a colocação de homens, brancos, algumas vezes corruptos contumazes? Tivesse Lula ainda algum traço de liderança, poderia impor condições mínimas para as indicações de nomes para cargos, como perfil técnico, diversidade, alinhamento com o programa do governo. Poderia, ainda, ter a coragem e as condições morais de demitir imediatamente um ministro envolvido em inúmeras irregularidades – o que não ocorreu. Lula precisa entender que está lá para governar com responsabilidade e que tem compromissos advindos de suas promessas. Equilíbrio nas contas públicas passa não só por aumento de arrecadação, mas também por cortes de despesas. Gerenciar quase 40 ministérios, não cortar gastos e manter o orçamento secreto vivo vai na contramão do que precisamos. Pior: fazem-nos lembrar os tempos do mensalão e do petrolão.

JUSTIÇA CEGA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 5/9, que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deveriam ser sigilosos. Pois é, o povo cada vez mais deve ser desinformado, assim é mais fácil esconder. A Justiça é cega, e agora o povo também o será?

COMO VOTA UM MINISTRO

Ouvindo que “a sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte”, a reação primeira é de repulsa a tamanho acinte. Superada a perplexidade, vem à lembrança todos aqueles que, “fazendo o L”, assinaram o tal manifesto pela democracia e, não satisfeitos, ainda o elegeram para a suprema magistratura da Nação. Aí, apesar do Brasil, não dá para não rir. E muito.

GAFES DO PRESIDENTE

Além dos dois mandatos presidenciais completos e, agora, o terceiro em curso, Lula tem mais de 40 anos de vida pública e foi deputado federal constituinte. Não pode de modo algum alegar desconhecimento ou falta de informação para justificar sua absurda declaração de que os votos dos ministros do STF deveriam ser secretos. É e sempre foi um boquirroto, mas o nível e a gravidade de suas gafes têm sido maiores que o o usual e, francamente, levantam dúvidas legítimas quanto à higidez de sua capacidade cognitiva.

VOTO SECRETO

Essa é a democracia defendida pelo honesto e inocente democrata presidente do Brasil que, costumeiramente, lança mão da sua conhecida verborragia.

PODERES DA REPÚBLICA

A fala de Lula não é intromissão em outro Poder?

PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO

Desde a redemocratização do Brasil não encontramos um caminho para evoluir como nação. O povo é bom, mas essa história de presidencialismo de coalizão colocou o País numa situação impossível de dar certo, independemente se é de esquerda ou de direita o governo de plantão. O Senado, a Câmara e o STF estão todos comprometidos. Muito comprometidos com eles mesmos, e o País que se lasque.

PROPORCIONALIDADE

A deputada Federal Dani Cunha (Uniao Brasil-RJ) apresentou uma proposta que imbui a possibilidade de aumentar o número de deputados federais, o que aumentaria os gastos. A deputada não se preocupou com a representatividade, pois o seu Estado, o Rio de Janeiro, não foi prejudicado. O Estado de São Paulo foi limitado a 70 deputados federais, que pelo número de habitantes deveria ter da ordem de cem. Sinto que o meu voto vale menos na Câmara federal.

CORTE DE GASTOS

A análise da jornalista Raquel Landim levada a efeito no artigo Ninguém fala seriamente em cortar gastos no Brasil (5/9, B2) expõe sem exageros as mazelas atuais dos Três Poderes da República. Afinal, falar em cortar gastos é realmente pura hipocrisia com um Congresso que, via emendas parlamentares, virou na prática um ordenador de despesas; um Executivo sedento por dinheiro com seus mais de 30 ministérios; e a Justiça mais cara do mundo. Assim sendo, o contribuinte pode colocar as barbas de molho. Vai sobrar para ele, pois os super-ricos, que administram recursos que geram empregos e riquezas, sempre tiveram como se defender de impostos escorchantes, como mostra o exemplo recente da França. O que será que nos espera?

CASO AMERICANAS

Em depoimento prestado sobre o bilionário imbróglio da Americanas S.A., Miguel Gutierrez, ex-presidente por quase 20 anos, declarou com todas as letras que membros da alta direção, como Paulo Lemann (filho de Jorge Paulo Lemann, um dos três controladores da 3G Capital e da holding LTS, ao lado de Marcel Telles e Beto Sicupira) e Sicupira, tinham pleno conhecimento da crítica situação financeira da empresa, cujo passivo pode chegar a impagáveis R$ 50 bilhões, contrariando o que diz, sem corar, o trio de bilionários que se apresenta como ingênuos adolescentes que nada sabiam e foram ludibriados anos a fio. Aos poucos, as delações de diretores da firma vão trazendo à luz os detalhes escabrosos dessa bilionária trama. Parodiando o velho ditado, ”é mais fácil apanhar três mentirosos do que um coxo”.

EDUCAÇÃO PROPULSORA

Em relação ao editorial Os desafios do emprego (5/9, A3), especialistas já apontavam a precarização do trabalho com as reformas trabalhistas conduzidas a partir de 2016, que a pandemia apenas intensificou. Riqueza é produzida pelo trabalho, mas quem a produz não fica com ela, é isso que os dados mostram, haja vista o aumento do número de bilionários no planeta. A mudança do perfil brasileiro pode estar indicando o deslocamento de empregos de alta tecnologia para os de menor complexidade e de serviços. Ou seja, a educação propulsora dos saltos sociais não está sendo aplicada por falta de objeto.

