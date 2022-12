PEC da Transição

Fumaça branca

Finalmente, saiu a fumaça branca do Senado, encaminhando para a Câmara a PEC de R$ 145 bilhões, com um acréscimo de R$ 23 bilhões destinados a investimentos, caso a arrecadação assim permita. Total: R$ 168 bilhões. Cândido, personagem de Voltaire, não poderia deixar de manifestar alguma perplexidade, mesmo sabendo que a peça orçamentária do atual governo tenha alocado diversos valores numa rubrica virtual: “A gente vê depois”. Não constam do Frankenstein original o auxílio de R$ 600 prometido por ambos os candidatos, mas só R$ 105 bilhões, suficientes para pagar, caso as contas estejam corretas, R$ 405 mensais, além de outros itens: Farmácia Popular, aumento do salário mínimo e outros “esquecimentos”. Para honrar o compromisso dos R$ 600, mais os R$ 150 por criança abaixo de 6 anos, um acréscimo de R$ 70 bilhões teria bastado. Os demais “esquecimentos” poderiam ser contemplados com algo como R$ 20 bilhões. Não é razoável a diferença entre este valor e os R$ 145 bilhões. Os R$ 80 bilhões sugeridos pelo senador Tasso Jereissati teriam sido suficientes, mas Suas Excelências entenderam de maneira diferente. Sobrou espaço para jabutis e assemelhados. Pouco importa quem tenha dito, mas está provado que o Brasil não é um país sério.

Alexandru Solomon

alex_sol@terra.com.br

São Paulo

*

Avenida Paulista

131 anos

A Avenida Paulista completou 131 anos de existência ontem, 8 de dezembro. Quem circula por ela diariamente, como eu, sabe que chamá-la de “cartão-postal” da cidade de São Paulo é uma heresia. Há sujeira, camelôs e barracas de sem-teto por todos os lados. Sr. prefeito Ricardo Nunes, é hora de acordar! É uma vergonha o estado em que está a cidade, com um orçamento anual superior ao de muitos países.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

Jornais

Interessante reflexão

A imprensa tem um papel fundamental para o País e para a democracia, e mencionar isso muitas vezes é “chover no molhado” – mas é sempre bom fazê-lo, e quem reconhece o papel da mídia e sua capacidade de informar e analisar a realidade está sintonizado com o que é necessário ao desenvolvimento da sociedade. Daí que quero cumprimentar o autor do artigo Aos que se irritam com os jornais, publicado pelo Estadão (7/12, A4). O texto do advogado Nicolau da Rocha Cavalcanti bem lembra que “não há conhecimento qualificado do mundo contemporâneo sem jornalismo” e as reflexões que faz na sua publicação são todas muito interessantes. Acrescento que a era das redes sociais traz dinâmica, agilidade aos fluxos de informação, mas a identificação e mediação do que são os fatos ainda pode contar muito com o papel dos jornais, como o prestigiado Estadão, que leio diariamente desde a adolescência.

Gilberto Kassab,

presidente nacional do PSD

Brasília

*

Civilidade

No dia em que o jornal deixar de existir, vai deixar de existir civilidade e humanidade. Sábias observações do dr. Nicolau da Rocha Cavalcanti.

Tomiko Yamaguchi

tomyam@uol.com.br

São Paulo

*

Terra firme

Quando um dos primeiros aparelhos de TV (1950) chegou em casa, meu pai ditou: “Acabou nosso jornal de papel”. Eu, com 10 anos, adorava ler as histórias em quadrinhos e a página com os filmes em cartaz. Passados 70 anos, hoje Calvin diário é lembrança de minha infância e o caderno de cultura é fonte de prazer. Mas hoje também temos as redes sociais, que mudaram o ritmo do viver. Elas exigem quase sempre respostas imediatas, tornando o fato consumado e sem culpa pessoal, mas com responsabilidade social, ainda que seja na superficialidade de ler rapidamente e apagar ou passar à frente o conteúdo da tela – ou, ainda, dar palmas ou coração. As opiniões superficiais pouco informam, mas, por dedução, acreditamos que dizem algo – atitude mais fácil do que ter em mãos linhas escritas em papel-jornal, que exigem foco, atenção e, principalmente, aquele cotejar com a memória no prazer do entendimento correlacional visual e mental. Sugiro uma visita a qualquer redação de um jornal, sempre firmes e fortes. Eu esbarrei por três delas. Os jornais permitem a terra firme, enquanto as redes sociais são areia movediça.

Tibor Simcsik

prof.epm.tibor@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

GOLPE NO PERU

O Congresso do Peru está de parabéns já que, horas após a tentativa de golpe pelo reacionário presidente Pedro Castillo, que havia determinado o fechamento do Congresso, esse mesmo Parlamento, em tempo recorde, aprovou com ampla maioria o impeachment do presidente peruano, que inclusive está preso. Certamente esse teria sido também o destino do desumano e incendiário Jair Bolsonaro, que em boa parte de sua gestão incitava suas milícias a manifestar ruidosamente pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso. Assim como as nossas instituições estão sólidas e não se intimidaram com as ameaças antidemocráticas de Bolsonaro, o Peru dá também um grande exemplo não abrindo mão do regime democrático que dá o direito inconteste de ir e vir a todo cidadão.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

SEMIPRESIDENCIALISMO

A possibilidade de dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições legislativas está prevista na Constituição do Peru porque o sistema de governo é semipresidencialista. Há separação de poderes entre o presidente da República (chefe de Estado) e o primeiro-ministro (chefe de governo). Entretanto, tal medida excepcional não permite que Pedro Castillo governe por decreto, tampouco outorgue poderes constituintes para a redação de nova Constituição. Portanto, a destituição do presidente por meio da medida extrema do impeachment está correta, mas agrava a instabilidade política do país que teve seis presidentes em seis anos.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

*

BRASIL 10 X PERU 0

Bastou o presidente do Peru anunciar a intenção de aplicar um golpe de Estado para ser imediatamente afastado do cargo e preso. No Brasil, o presidente Bolsonaro segue questionando o resultado das urnas e estimula todo tipo de ações golpistas; grupos armados pró-Bolsonaro fazem ameaças de morte contra o presidente eleito, mas nada acontece. As instituições brasileiras, quem diria, têm muito o que aprender com o Peru.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

GOLPE DE ESTADO

Governo da Alemanha prende 25 pessoas acusadas de pertencerem a um grupo neonazista que pretendia depor o governo democrata alemão. No Brasil, há milhares de pessoas enroladas em bandeiras pedindo ao Exército que dê um golpe de Estado, imponha um governo fascista e acabe com a democracia, e ninguém é preso. Ser nazifascista no Brasil é “chique”.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO

O editorial O valor do jornalismo (Estado, 8/12, A3) toca em aspecto dos mais importantes da vida contemporânea. Os grupos bolsonarentos apregoam uma falsa liberdade da informação, não atrelada aos veículos de comunicação. Ou seja, não questionam a origem das mentiras que propalam, apenas se iludem de que são livres para fazê-lo. Por isso as teorias da conspiração são férteis entre eles, as quais seriam apenas pitorescas, não fossem criminosas.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

SUCATEAMENTO DO PAÍS

O presidente Jair Bolsonaro é o principal responsável pelo sucateamento do País, especialmente na educação. Sem pagamentos e auxílios aos estudantes, impôs endividamento aos mesmos, obrigando entidades educacionais a procurar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que revogue o decreto negacionista do presidente, que suspende pagamentos destinados à residência médica, mestrado e doutorado no Brasil. Na verdade esse é mais um legado de um “mito” medíocre e mentiroso que nunca deu certo.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

BOLSAS ESTUDANTIS

Acho um absurdo o governo pagar para a pessoa estudar. Já não basta o ensino ser gratuito. Estudo não deve jamais ser transformado em emprego. Tem gente que nunca trabalhou na vida e sobrevive fazendo mestrado, doutorado, etc.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

REVANCHISMO POLÍTICO

Advogados participantes em governos do PT entraram com ação contra as compras dos blindados. A ação foi distribuída por sorteio, no dia 4 de dezembro do corrente ano; um domingo. A decisão do desembargador de plantão, tão rápida, era necessária? Embora ao chegar ao cargo de desembargador deve-se ter um alto conhecimento jurídico, tomar uma decisão rapidamente numa área técnica sem a devida assessoria é um pouco estranho. A aquisição previa a compra de 98 blindados com previsão de entrega até 2037. Os procedimentos cumpriram todos os trâmites, e a concorrência teve início em maio de 2021, em que três firmas apresentaram proposta. Seriam 15 anos para entrega total. Desse modo, o pagamento seria realizado em 15 parcelas mensais ou anuais. Descontanda uma parcela inicial do contrato, o saldo devedor seria aproximadamente de R$ 450 bilhões, dividido em 15 parcelas, o que dará uma despesa anual de R$ 300 milhões. A afirmação pelo advogado de que o Exército não precisa desse armamento para defender o País, pois estamos em tempo de paz não considera as guerras na Síria, na África e na Ucrânia? Prezado advogado, quem entende das necessidades bélicas são as Forças Armadas. Um ponto muito importante é que os tanques serão fabricados no Brasil e em Minas Gerais e, desse modo, empregarão pessoas e fará o País absorver alta tecnologia militar. Finalizando, essa ação tem um sinal de revanchismo político.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

NOMEAÇÕES DE BOLSONARO

Deveria ser proibido que o presidente, após ser derrotado para um novo mandato, faça nomeações a torto e a direito, aproveitando os poucos dias que lhe restam no poder.

Robert Haller

São Paulo

*

SERGIO MORO

Primeiro, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) deixou o governo Jair Bolsonaro alegando que o presidente interferia nas decisões e ações da Polícia Federal. Depois, nas eleições presidenciais encerradas há pouco mais de um mês, anunciou apoio a Bolsonaro e agiu nos bastidores para sua reeleição. Agora, vemos o PL, de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, trabalhar para que Moro perca o cargo de senador do Paraná, alegando irregularidades nos gastos de sua campanha. Traição? Ao que parece, sim. Mas existe lealdade em se tratando de política? Fato é que Moro, considerado um ícone da Operação Lava Jato, diante do contexto nacional dos últimos anos, se apequenou politicamente e viu sua credibilidade ruir perante uma parcela significativa da sociedade brasileira. Resumindo: o ex-juiz passou de herói, protagonista nacional, a um mero coadjuvante, de escolhas, decisões e atitudes bastante questionáveis.

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

INCOMODA MUITA GENTE

Não há ninguém que incomode tanto o mundo político como o senador eleito Sergio Moro. A ganância pelo poder é tamanha que não se medem as consequências para prejudicar um cidadão que foi eleito de acordo com a vontade do eleitor. Começaram com a negação da candidatura de Moro pelo Paraná e a cada dia aparece um motivo para eliminá-lo da política. Por que esse homem que mostrou ao Brasil o tamanho da corrupção e os corruptos é tão perseguido? Infelizmente, na pergunta está a resposta.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

PEDIDO ESDRÚXULO

A perseguição ao senador Sergio Moro é tamanha que está caindo no descrédito querer eliminá-lo da política. Se esse pedido de cassação do mandato do senador chegasse às mãos de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), seria mais um documento esdrúxulo e mais um mico que o PL pagaria.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

*

REVISÃO DA MAIORIDADE PENAL

Em novembro, um jovem de 16 anos entra na escola capixaba da cidade de Aracruz, armado, fardado e com suásticas nazistas no seu traje, mata três pessoas, fere uma dezena e foge. Alegou ter planejado o ato há dois anos. O massacre premeditado foi executado. Sua pena foi a máxima: três anos internado em instituto sócio-educativo, que é o que a lei define para menores infratores e até psicopatas. Em 2025 sairá livre e leve da hospedagem. Alô, sr. Rodrigo Pacheco! Vamos acordar e por a matéria na mesa? Hora de o Senado trabalhar! A população que o elegeu apoia a redução da maioridade penal, e o sr. fica sentado em cima dessa revisão legal, com tantos projetos de lei enviados para votação há anos?

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

CÉDULA DE R$ 200

Nas imagens do dia a dia do crime, são aviltantes os maços de cédulas de R$ 200 apreendidos pela polícia nas casas e estabelecimentos de contraventores, milicianos, traficantes, políticos et caterva. Será que suas quadrilhas têm algum convênio com os estabelecimentos bancários? E eu aqui pensando que a restrita circulação das cédulas se devia à crise econômica mundial e até mesmo em razão do Pix.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ESPERANÇA DO HEXA

Não assisti, não ouvi e nem soube da Copa de 1950, porque era muito criança. Só anos depois fiquei sabendo que o Brasil era favorito e perdeu para o Uruguai. Também não acompanhei a de 1954 (disputada na Suíça), em que a nossa seleção foi roubada nas quartas de finais contra a Hungria, segundo denúncia da época. Para mim, ainda garoto, os festejos do quarto centenário de São Paulo tiveram mais repercussão do que o mundial de futebol. A minha primeira Copa foi a de 1958, realizada na Suécia, onde o Brasil ganhou o primeiro mundial. Morando em Bauru, onde meu pai – soldado da então Força Pública – trabalhava na época, tive duas motivação a mais, juntamente com meus concidadãos. Era a primeira Copa de Pelé, que cresceu e aprendeu jogar bola na cidade, e parte dos jogos era narrada por Edson Leite, que saiu do rádio daquela cidade e na época era um dos maiores locutores esportivos do País. Foi nessa Copa que decidi praticar o esporte, o que fiz por bons anos. Acompanhei a de 1962, no Chile, onde fomos bicampeões, a da Inglaterra (1966), onde fomos mal, e a de 1970, onde conquistamos o tri e ainda pudemos, pela primeira vez, ver os jogos direto pela televisão. Depois ainda tivemos o tetra e o penta, em 1994 e 2002. Estamos há 20 anos em jejum. Mas isso não nos impede de sonhar com o hexa. Pensar que o Brasil, do jeito que vai (apesar de Camarões) poderá estar jogando a final no próximo dia 18. Que assim seja e nossos atletas tragam o sexto caneco. Em tempo: vamos torcer e rogar pela recuperação da saúde do Rei Pelé.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo