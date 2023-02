Governo Lula

Ricos contra pobres

Não tardou para que a ladainha voltasse, e voltou com força. Na posse de Aloizio Mercadante como presidente do BNDES, Luiz Inácio reavivou seu velho e conhecido preconceito contra os ricos. Disse que os atos golpistas de 8 de janeiro foram “uma revolta dos ricos que perderam as eleições”. Generalização leviana e mentirosa, pois não foram poucos os abastados que, horrorizados com a mediocridade do governo Bolsonaro, votaram em Lula, assim como Bolsonaro passou perto de ser reeleito pela votação massiva de pobres. Não bastasse isso, arrematou em tom ameaçador: “Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem neste país”. Bem, seria interessante saber, caso um dia aconteça uma revolução popular – pois é disso que ele está falando –, se será permitida a destruição do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto (ele deixaria a porta destrancada?). Já chega de falação e besteirol. Lula precisa falar menos e começar a governar. Para todos, pobres e ricos.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Lula e o BNDES

Lula explicou o calote dos países hermanos no BNDES em razão da péssima relação que tinham com o governo Bolsonaro, culpando a gestão anterior pela falta de cobrança da dívida. Agora, que os representantes de Brasil, Cuba e Venezuela brincam juntos no recreio, não seria justo eles se porem em dia antes de obter novos empréstimos? Princípio de qualquer comércio de fundo de quintal.

Jose Luiz Sanchez

mama3707@icloud.com

São Paulo

*

Mantenha essa proa

Ouvindo o discurso de posse de Mercadante no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de tão antigas as palavras, ideias e citações, creio que o empossado se referiu ao banco de fomento ainda como BNDE, que assim funcionou até 1984, sem a porção Social. Por que não foi abordado o modus operandi da instituição nos governos do PT, que generosamente beneficiou nações incompatíveis com regimes democráticos e abonados empresários/empreiteiros amigos da então “diretoria” do Planalto, que deram provimento aos pleitos das nações “necessitadas de ofício”? Mercadante, se o BNDES se prestar exclusivamente a honrar com transparência a sua razão de ser, “o financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira”, está de bom tamanho. Mantenha essa proa. Copiou?

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Cruzada contra o BC

O excelente editorial A cruzada de Lula contra o BC (8/2, A3) e os constantes ataques à política de juros do Banco Central pelo atual presidente do Brasil mostram que Lula e o PT continuam os mesmos: buscam um culpado para se isentarem dos problemas que devem resolver (plano econômico) ou que criam (gastar sem limite, com a desculpa de atender ao social). No caso, estão tentando construir uma narrativa para se isentarem do pífio desempenho que a economia do País deverá ter neste ano.

Marcos Sanches

mvasanches@icloud.com

São Paulo

*

Uber e Correios

O novo governo precisa ser avisado: a Idade da Pedra já vai longe. O chofer de praça é um autônomo que tem um ponto. Ter um ponto no aeroporto não é para qualquer um. Custa caro. Para se aposentar, ele precisa recolher mensalmente o INSS. O motorista de Uber é um autônomo que não tem o ponto, trabalha livre e precisa também contribuir. Querer arrumar um penduricalho estatal para aplicativo de táxis é retrocesso, é burocratizar, ainda mais quando o debate que precisa ser feito é a privatização dos Correios, na busca da eficiência.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

Terremoto no Oriente

A ajuda russa

A Rússia anunciou o envio de centenas de soldados para ajudar na busca aos desaparecidos no terremoto devastador que já deixa mais de 10 mil mortos. Admiro a iniciativa, mas isso não é incoerente com a devastação da Ucrânia, onde russos estão derrubando prédios e assassinando ucranianos – e as imagens que nos chegam de lá são muito parecidas com as da tragédia na Turquia e na Síria? Alguém consegue explicar o ser humano – se assim podemos chamá-lo?

Carlos Alberto Duarte

carlosadu@yahoo.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

RETÓRICA DO INIMIGO

É no mínimo curioso o comportamento adotado pelo presidente Lula da Silva no início de seu terceiro mandato. Antecipando-se a um desempenho pífio da economia neste ano de 2023, bem como ao descumprimento de parte de suas voluntariosas e inúmeras promessas eleitorais, o presidente já trabalha para fixar o inimigo responsável pelos insucessos de seu governo: a política monetária implementada pelo Banco Central (BC). Deixar de comunicar à população as reais e estruturais deficiências da economia brasileira (déficit público, o chamado “custo Brasil”, complexidade e regressividade do sistema tributário, etc.), detalhando passo a passo um conjunto de medidas e reformas sistemáticas para superá-las, para optar pela retórica do inimigo a inviabilizar o caminho do crescimento sustentável e da distribuição de renda constitui uma clara e intencional escolha política. Semelhante, não se pode deixar de notar os devaneios bolsonaristas direcionados ao Supremo Tribunal Federal (STF). Permaneço a afirmar, tendo esta crença reforçada a cada dia, que lulopetismo e bolsonarismo não são tão díspares e antagônicos quanto seus asseclas costumam imaginar.

Elias Menezes

elias.natal@hotmail.com

Belo Horizonte

*

AUTONOMIA DO BC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é um neófito em política, pela contrário. Mas quando o vemos diariamente implicar com a autonomia do Banco Central, aí tem método. Enquanto o dono de um boi fica empacado discutindo se ele vai ou não acompanhar a manada, a imprensa acompanhando avidamente o dilema, com 37 ministérios administrados em grande parte por ministros “questionáveis”, dá para imaginar a boiada que está passando. Se acontecer como Lula deseja e o Senado reverter a autonomia do BC, aí sim que “la nave se vá”.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

HERANÇA BENDITA

O governo Jair Bolsonaro deixou a desejar, mas deixou para seu sucessor uma bendita herança, a autonomia do Banco Central. Lula da Silva vai espernear, mas vai ter de fazer mesuras a Roberto Campos Neto durante um bom tempo.

J. A, Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

O CULPADO

Esta guerra fria diária de Lula contra o presidente do Banco Central tem um motivo muito simples: Campos Neto é o único neste governo que não foi indicação sua, portanto é o único que deve ser culpado pelos erros do governo, pois todos os demais foram indicados pelo presidente e, se forem acusados de erros, respingam em Lula.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

COMPANHEIRO AGRACIADO

Se Lula vencer a queda de braço com o Banco Central, será curioso ver quem será o companheiro agraciado com as chaves do BC. Dilma Rousseff e José Genuíno estão prontinhos para assumir o cargo. O mercado vai entrar em polvorosa.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

REGRESSÃO

Será que Lula, mesmo distante da administração pública por longo período, não aprendeu nada? Regrediu. Implicar com políticas públicas corretas do Banco Central, que outros presidentes como Dilma e Bolsonaro tentaram torpedear e que levaram o País à beira do precipício, é lamentável. Quer perder o pouco de apoio que ainda possui e, com isso, daqui a um tempo tornar possível a volta do desgoverno de Bolsonaro? Ou o retorno da administração da incompetente Dilma? Alguém abra os olhos revanchistas do atual mandatário.

Éllis A. Oliveira

elliscnh@hotmail.com

Cunha

*

METAMORFOSE AMBULANTE

A cada fala delirante do presidente Lula, aumenta meu desprezo pelo ex-presidente Bolsonaro, por ter me obrigado a votar nessa verdadeira metamorfose ambulante para tirá-lo do poder.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

CERCADINHO DE LULA

Lula anda imitando Bolsonaro e falando para o seu cercadinho todo dia, ou seja, atacando as privatizações de estatais, tentando controlar o Banco Central, aumentando salários sem ter lastros para bancar nem fazer reformas estruturais, etc. Como há muito tempo o cidadão que preside este país só teve “emprego” que o povo lhe concedeu, perdeu a noção de que este mesmo povo é que lhe sustenta com impostos de todos os tipos, que ele não tem de pagar. Então, fale menos e trabalhe mais.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

AINDA NO PALANQUE

Votamos em Lula para tirar Bolsonaro, mas o avatar deste incorporou em Lula. Bolsonaro vociferava no cercadinho e Lula vocifera nas reuniões com ministros e governadores. Ambos não saem do palanque. Bolsonaro batia na Petrobras, que seria a causa dos seus males, e Lula, já tentando justificar o não cumprimento de suas promessas, bate no Banco Central. A raiva estampada nas suas figuras e falas são semelhantes na essência. As equipes que Lula escolheu para os ministérios estão fazendo um bom trabalho, mas as falas do presidente, que quer aparecer sozinho, não deixam que esses bons trabalhos sejam percebidos. Juízo, rapaz, você foi libertado mas não inocentado. O Brasil precisa de paz.

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

ROBERTO CAMPOS NETO

Recado ao sr. Roberto Campos Neto: seja uma pessoa honrada e largue o cargo para o seu bem. Quando a imprensa começa a veicular que você é bolsonarista raiz e ainda segue ordens do ex e não merece estar onde está, dando razão para o “chefão” petista, caia fora e vá cuidar da sua vida e família longe daqui. Nota: não sou bolsonarista.

Nelson Piffer Jr.

pifferjr86@gmail.com

São Paulo

*

CAMISETA DA SELEÇÃO

Sobre a coluna Birra contra o BC não leva nada (7/2, A8), em uma democracia (tenho dúvidas se democracias verdadeiras obrigam o cidadão a votar) o eleitor não pode ir votar vestido com a camisa da seleção do seu país? Apenas porque é presidente do Banco Central não pode? Poderia ir votar com a camisa da seleção de qualquer outro país, menos a do seu próprio? Por isso nossa “democracia” segue entre aspas. Cidadão não tem sequer liberdade para escolher sua própria roupa. Vamos voltar no tempo em que se exigia terno para entrar nos cinemas. Só não pode terno verde e amarelo.

Celso Francisco Álvares Leite

celsoleite932@gmail.com

São Paulo

*

ERROS NÃO JUSTIFICAM ARBITRARIEDADE

Li a coluna de Eliane Cantanhêde e, francamente, não entendi a questão. Parece que a colunista concorda com os ataques de Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e acredita que pode e deve ser pessoal. Ou seja, o Estado é governado por personalidades que mandam e desmandam. É sério mesmo? O fato de o presidente do Banco Central ter votado com a camisa da seleção brasileira (que parece ser crime agora) é um sinal de que ele errou (e também acredito que não deveria ter usado), mas que justifica toda e qualquer arbitrariedade de Lula.

Ruy Alexandre Morel Barbosa

ruy.morel@rumoconsultoria.com.br

São Paulo

*

APRENDIZAGEM

Que sirva de aprendizagem, mas o sr. Roberto Campos Neto deixou de observar a lei complementar que estabeleceu autonomia ao Banco Central (BC), a qual exige aos dirigentes daquela autarquia a ausência de “subordinação hierárquica”, quando, investido do cargo de presidente: compareceu para votar nas eleições para presidente vestindo a camisa amarela da seleção; participou até meados de janeiro último no grupo de WhatsApp intitulado “Ministros Bolsonaro”; e se fez presente em pelo menos um “churrasco” promovido por ministros bolsonaristas.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

FLAMENGO

Se de fato há mal que vem para o bem, que a derrota do Flamengo no Mundial de Clubes mostre à nação rubro-negra o quanto soam estranhas as decisões do grupo político que, no Flamengo, tenta navegar aproveitando-se da exitosa e transparente administração comandada por Bandeira de Mello. A inexplicável sucessão de compras, vendas e empréstimos de atletas, além da troca sem sentido de técnicos, em detrimento da própria identificação da torcida com elencos, soa estranha, muito estranha. Aliás, a cada nova contratação, o presidente e o vice de futebol posam ao lado do contratado numa atitude constrangedoramente ridícula, até pelo sentido eleitoreiro que indica.

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

AL-HILAL 3 X 2 FLAMENGO

Futebol é uma caixa de surpresas. O Flamengo, com um timaço, descuidou e se deu mal. Pior ainda foi em 1950, no Maracanã. Estádio cheio, o Brasil, disparado o melhor, entrou em campo campeão, mas o Uruguai nos pôs a chorar. Foi terrível.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)