Bolsa Família

‘Vale-carne de boi’

Pecuaristas tentam emplacar ‘vale-carne de boi’ para quem recebe Bolsa Família (Estadão, 7/3, A7). Com a aprovação do governo Lula em queda, a sugestão entregue ao ministro do Desenvolvimento Agrário, o petista Paulo Teixeira, parece agradar ao Planalto. O custo anual do vale-carne seria de R$ 8,8 bilhões, considerando o valor de R$ 35 mensais para cerca de 21 milhões de brasileiros beneficiados pelo Bolsa Família. É um dinheiro que o governo não tem. Se for, de fato, somente carne de boi, como os pecuaristas desejam, seriam consumidos por ano mais 2,3 milhões de cabeça de gado. No papel, é bonito, mas não é recomendável, porque nossa economia tem andado a passo de tartaruga e os cofres públicos pedem socorro. Além disso, há mais um problema: este pretendido aumento no consumo de carne certamente vai elevar os preços do produto para o consumidor final e afetar a inflação. Portanto, todos perderiam. Na realidade, o que os beneficiários do Bolsa Família precisam urgentemente é de emprego e salário justo, para, aí sim, terem a liberdade de comprarem o que quiserem. A ideia do vale-carne é um delírio populista.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Diplomacia

Eleição na Venezuela

O sr. Lula da Silva mostrou seu lado mais ingênuo e sarcástico quando disse que está “torcendo para que as eleições da Venezuela sejam as mais democráticas” da sua história. Ele sabe muito bem que o sistema do ditador Nicolás Maduro, seu compadre, já está organizado para ele vencer. Seus principais opositores estão impedidos de concorrer, por decisão do Supremo, controlado por Maduro. Trata-se de uma grande farsa, que Lula finge desconhecer. Mais uma vergonha ver o Brasil apoiar uma tirania só comparada à de Putin na Rússia.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

A ‘democracia relativa’

O presidente Lula mostrou mais uma vez sua pequenez na defesa de Nicolás Maduro e seu governo ditatorial. Para quem sonha com o Nobel da Paz, Lula se distancia cada vez mais dele: ninguém, além de seus asseclas, aceita mais este discurso em favor do atual regime na Venezuela; ou a não condenação a Vladimir Putin e seu regime de assassinatos de quem discorda de sua política; ou o ataque a Israel evocando o mais triste episódio da história moderna, o Holocausto. E, se Lula ainda acredita num novo mandato, pode tirar o cavalinho da chuva, como diria minha avó: já está claro que o discurso de campanha eleitoral em defesa da democracia foi só para inglês ver.

Lucia Helena Flaquer

lucia.flaquer@gmail.com

São Paulo

*

Ensino superior

Excrescência

Pelo que mostrou a matéria Reitor da USP quer mudar a banca de cota racial; 1 em cada dez é rejeitado (Estadão, 6/3, A16), a Universidade de São Paulo vai insistir na existência do tribunal racial chamado Comissão de Heteroidentificação, apenas com entrevistas presenciais, sem entender a excrescência que isso representa.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

Não resolve

Cotas raciais, assim como a recente boa ideia do CNJ de exigir a aprovação de mais mulheres em concursos para a magistratura, parecem ser soluções para o atraso social, mas no longo prazo só realimentam o problema que pretendem resolver. Não se reduz racismo com racismo, nem misoginia com feminismo, nem violência com violência. A rigor, um tribunal racial de cotas só cumpriria sua bem-intencionada função se fosse, exatamente, composto por julgadores racistas: eles é que sabem determinar, com precisão, quem continuará sendo alvo da discriminação que praticam há séculos.

Jorge João Burunzuzian

burunlegal@hotmail.com

São Paulo

*

ABL

Lilia Schwarcz

Foi muito significativo celebrar o Dia Internacional da Mulher com a notícia da eleição de Lilia Moritz Schwarcz para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Historiadora, ela não deixará de atentar para as necessárias recuperação e publicação de inéditos de vários escritores, incluído Lima Barreto, do qual já temos mais de cem crônicas sob pseudônimos antes desconhecidos que precisam vir a público. Vida longa e próspera à nova imortal!

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DESAPROVAÇÃO DO GOVERNO

Alguns setores da mídia vêm levantando uma questão no mínimo paradoxal. Por que os órgãos de sondagem e pesquisa mostram sensíveis melhoras na economia mas não evitam a desaprovação do governo Lula, que, inclusive, parece vir associada a restrições ao andamento da condução do setor? A queda anunciada da avaliação é considerável e coloca as moléculas que se agitam no Planalto em regime de alerta. É claro que vários fatores podem ser identificados como causadores do fenômeno, mas os principais talvez estejam vinculados a dois aspectos. Um se relaciona aos próprios índices da atividade econômica anunciados. Estarão sendo “rearrumados” pelas instituições encarregadas de aferir os resultados e não refletem a realidade do dia a dia? Afinal os números não mentem mas podem formar matrizes capazes de apresentar um quadro radiante ou sombrio, dependendo das teias políticas que alcançam os institutos encarregados de manipulá-los. O outro refere-se às manifestações do timoneiro-mor exibidas na arena internacional que podem determinar uma espécie de desconfiança global do País em face da forma desastrada com que são emitidas. Estrategistas e assessores oficiais, a postos!

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

LÍDERES POPULISTAS

O valor das ações da Petrobras derretem a cada vez que Lula da Silva abre a boca, e o mesmo acontece com as ações da Vale, outra empresa que o presidente adora prejudicar. O País precisa impor critérios qualitativos para os postulantes a cargos públicos, porque não é possível continuar refém da ignorância de líderes populistas de direita e de esquerda. O Brasil precisa precisa de um líder honesto e competente. Um ignorante atrás do outro não pode ser.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

POLÍTICAS SEMELHANTES

O que está acontecendo com o valor da Petrobras, que está perdendo dezenas de bilhões? Calma, se isso está ocorrendo com a Petrobras, por outro lado temos bancos que estão ganhando dezenas de bilhões com precatórios. A raiz do problema e da oportunidade se chama confiança. Os oligarcas aliados do petismo confiam, vendo o Brasil de Lula como uma oportunidade bilionária de baixíssimo risco. Creio que estejam absolutamente certos. Já entre os demais players, há quem comece a se questionar a respeito do futuro do resto da economia. Principalmente porque estão pensando em implementar pacotes milagrosos. O período de Dilma Rousseff talvez tenha deixado certas experiências e, inclusive, algumas cicatrizes. As políticas são semelhantes em muitos pontos, mas a grande diferença é que agora os números são de dezenas de bilhões. O resultado da brincadeira promete ser bem maior.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

TODA FALA DE LULA

Toda fala de Lula sobre qualquer assunto que aborda vem acentuando um tom de pronunciamento de palanque, sem adequado ritmo de entonação. Passa a imagem não só de insegurança do próprio como também de ineficiência de assessores. Estes, quem sabe, por ignorância ou comodismo, receosos de aborrecer o chefe. Aliás, já passa da hora de o atual governo apresentar um plano de ações para não cair no descrédito, via decepção. Por fim, deplorável o que vem grassando nos três níveis do Poder Executivo. Os chefes eleitos só pensam naquilo: reeleição.

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

JANELA PARTIDÁRIA

Desde a quinta-feira, 7/3, está aberta a janela partidária, que assim permanecerá até 7 de abril, permitindo que os vereadores de todo o País mudem de partido. Pelas regras eleitorais, todo participante das eleições proporcionais não é dono de sua cadeira na Casa Legislativa, que infelizmente pertence ao partido pelo qual se elegeu. Sua movimentação só é permitida durante a “janela” aberta seis meses antes das eleições. Os 5.567 municípios brasileiros elegeram, em 2020, igual número de prefeitos e vice-prefeitos e 58.208 vereadores, que agora, se quiserem, podem mudar de partido em busca da melhor perspectiva para participar das eleições de outubro, quando serão renovados os mandatos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Por ser a instância política mais próxima do eleitor, o movimento eleitoral traz características próprias e estas levam muitos dos integrantes da cena político-eleitoral a se distanciarem e até a tornarem-se adversários. Daí a utilidade da janela partidária, que permite a cada um seguir o seu caminho e, pelo menos, teoricamente, a política municipal seguir seus próprios trilhos. Há casos de vereadores atuais que deverão mudar de legenda para poderem concorrer a prefeito e, muitos destes, ao final de duas ou três eleições, já estarão em condições de voos mais altos como deputado estadual, deputado federal, senador, governador do seu Estado e até presidente da República. A política é dinâmica e, ao mesmo tempo que inviabiliza uns, eleva outros, e isso faz a diferença.

Dirceu Cardoso Gonçalves

tenentedirceu@terra.com.br

São Paulo

*

SUPLÊNCIA NA CÂMARA

Como paulista, entendo que a representatividade do nosso Estado na Câmara dos Deputados não pode ser menor que as 70 cadeiras atribuídas pela legislação. Com a mudança do domicilio eleitoral da deputada federal eleita por São Paulo Rosângela Moro (União Brasil) para outro Estado, é necessária a urgente reposição, obedecendo às regras da suplência, de uma deputada (ou deputado) que represente o nosso Estado.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Só perguntando: o que as foquinhas amestradas (aquelas que ficam batendo palminhas) de Lula diriam se Bolsonaro tivesse barrado a candidatura de seu maior adversário nas eleições de 2022? Pois é exatamente o que Maduro fez na Venezuela com María Corina Machado. Aí, pode?

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

‘A IMORALIDADE DE LULA’

Quero parabenizar o Estadão, que a cada dia mais se torna a única voz que não se cala na defesa da “verdadeira democracia”. O editorial A imoralidade de Lula (8/3, A3) mostra com clareza a “ditadura democrática” pela dominação das instituições jurídicas, à la Venezuela, que Lula elogia e está implantando de forma ousada no Brasil. Permita-me apenas discordar de que o que Lula está fazendo é imoral: é um golpe na verdadeira democracia.

Romildo José dos Santos Filho

romildojose@icloud.com

São Paulo

*

FICÇÃO KAFKIANA

Uma contribuição notável do escritor Franz Kafka consistiu em ironizar situações ilógicas ou anormais incidentes no nosso cotidiano. Parece o caso da recente anulação de algumas decisões judiciais, por conta de se ter descoberto, depois de anos de trabalho e investimento público, que o julgador não tinha competência para julgar a causa, e assim todo o feito ou decidido não teria qualquer validade. Trocando em miúdos, tudo jogado na lata do lixo. Situação típica da ficção kafkiana, porém real no Brasil de hoje, um tapa na cara do contribuinte, nos que se conduzem nos padrões da ética e da moralidade, pois a competência da Vara deveria ser o primeiro item a ser conferido como requisito “sine qua non” para o andamento da ação. Somos competentes o suficiente para notar a falcatrua, mas ao mesmo tempo logrados e impotentes na medida em que nossos protestos caem no vazio e tudo fica por isso mesmo. Não é à toa que as pesquisas de opinião realçam o descrédito do Judiciário em parte expressiva da população.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

NIKOLAS FERREIRA

A indicação do deputado federal Nikolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação deixa claro como esse Congresso é preconceituoso e hostil quando um escolhido não faz parte do grupelho de ideólogos. Não seria essa Casa o lugar para acolher e dar oportunidade a um de seus pares a exercer o cargo para o qual foi eleito? Se ele não tem experiência, poderá ter, pois se não exercitar esse papel como saber? Sem querer ofender, mas somos obrigados a engolir cada porcaria e, pior, pagar seus salários e vê-los sem um mínimo de compromisso com o País. Essa guerra de militantes, formada por congressistas que só ficam estimulando a discórdia, não ajuda em nada a pacificar o País. Lembrei-me do pavão: cuidado com o ego, o pavão de hoje pode ser o espanador de amanhã.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

Mesmo que a USP adote parâmetros científicos mensuráveis em suas “comissões de heteroidentificação”, como Pantone para cor da pele, escala de melanina, dimensões e ângulos para nariz e lábios, espessura mínima de fio de cabelo, etc., o fato é que decisões de tais comissões, baseadas em dados mensuráveis ou em análise subjetiva, nos colocam longe do sonho de Martin Luther King Jr..

Celso Francisco Álvares Leite

celsoleite932@gmail.com

Limeira

*

LIVROS NAS ESCOLAS

Choveram críticas nos últimos dias sobre municípios e Estados que vetaram o uso de alguns livros “premiados” como leitura obrigatória para alunos do ensino médio. Acontece que as escolas têm o dever de ensinar Português, Matemática, Ciências. Os valores e a formação moral das crianças são de responsabilidade absoluta dos pais, que têm o direito e o dever de acompanhar o que está sendo ensinado aos seus filhos e de se unir para impedir essa doutrinação que a esquerda identitária, raivosa e esquizofrênica tenta enfiar goela abaixo da sociedade, sem admitir contestação.

César F. M. Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

LEITURA E ESCRITA

Ao ler a coluna de Luciana Garbin desta semana (Estado, 7/3, C8), falando da importância da leitura para aprende a escrever, posso dizer que sou testemunha, embora seja autodidata. Sou filho de imigrante, nascido em 1936, em Londrina, Paraná. Infelizmente, só fui saber que não sabia escrever textos corretamente quando, depois de terminar o grupo escolar, fui estudar na Escola Técnica Mackenzie, em 1953. Fiquei com vergonha, mas não sabia como superar essa falha. Um dia, meu colega de pensão que lia a revista Seleções, depois de lê-la, passou-a para mim. Com o tempo, só revista não era suficiente, e assinei o clube do livro Boa Leitura, que entregava uma edição por mês. A cada dia ficava com sede de leitura, então comecei a vistar livrarias e sem nenhuma orientação comprava livros. Quando estava no último ano de Engenharia, percebi que tinha facilidade para escrever textos acadêmicos. Tempos depois, quando já morava em Piracicaba, ao passar por momentos de dificuldades, pensei: além da engenharia, o que posso fazer? Podia escrever artigos no jornal da cidade, seria capaz de escrever. Sem conhecer ninguém do jornal, escrevi três artigos destinados à página de comentários. Para a minha surpresa, os três saíram publicados em dias alternados. Vibrei! Em pouco tempo, tinha escrito cerca de 500 artigos. Quando me aposentei na profissão, fui convidado pelo prefeito para ser um dos seus secretários, pois já havia escrito mais de mil artigos em várias publicações. A minha vida mudou graças à escrita.

Toshio Icizuca

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

*

LÍLIA SCHWARCZ NA ABL

Parabéns à brilhante antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz por sua eleição como nova imortal, e à Academia Brasileira de Letras (ABL), por ter de agora em diante, em seu quadro, uma das mais notáveis intelectuais da Nação, que ao longo dos anos vêm ensinando História aos brasileiros nas universidades, em palestras e na televisão. Estamos todos orgulhosos.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre