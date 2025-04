Governo Lula

Ministro denunciado

Parece que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é regido a fermento, pois, quanto mais a imprensa torna públicos seus supostos malfeitos, mais ele cresce. Recém-chegado da viagem da comitiva do presidente Lula ao Japão, o ministro parece dar de ombros às acusações que o envolvem. Ontem, 8/4, foi a Procuradoria-Geral da República (PGR) que o denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de envolvimento num esquema de desvio de emendas quando ele era deputado (Estadão, 8/4). Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Pelo que vimos até aqui, essas acusações tendem a beneficiar a sua capivara, credenciando-o para voos mais altos.

Izabel Avallone

São Paulo

Sociedade

Desafio do envelhecimento

Primoroso o editorial do Estadão O múltiplo desafio do envelhecimento (8/4, A3). Retrata fielmente a situação dos idosos no Brasil e faz o alerta: “O desafio do envelhecimento precisa entrar rápida e sistematicamente na pauta das políticas públicas”. Uma iniciativa nesta direção seria a aprovação do Projeto de Lei (PL) n.º 5.965 de 2023, de autoria da deputada Renata Abreu, que isenta do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e da contribuição para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) os rendimentos de mulheres acima de 70 anos e homens maiores de 80 anos. Uma alternativa, menos custosa aos cofres públicos, seria a aplicação de descontos progressivos no IRPF de acordo com a idade: mulheres, 10% aos 71 anos, 20% aos 72 anos, 100% aos 80 anos; e homens, 10% aos 81 anos, 20% aos 82 anos, 100% aos 90 anos. A aplicação desta dramática alternativa, com certeza, aliviaria a situação financeira de idosos na fase mais crítica da vida.

Ronny Contarelli

São Paulo

Falsidade ideológica

O conde de Águas da Prata

Beira o inverossímil a história de falsidade ideológica protagonizada pelo desembargador aposentado José Eduardo Franco dos Reis, noticiada pelo Estadão (Juiz de SP se identificou à polícia como seu próprio irmão gêmeo, 5/4, A12). Em trapaça recentemente desvendada, o desembargador, nascido em Águas da Prata (SP), filho de seu José e dona Vitalina, sabe-se lá por que criou a figura de Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield e ostentou essa personalidade fictícia a bel-prazer, por décadas a fio, tanto na academia quanto na magistratura. Parece que o nome falso tem a ver com linhagem nobre da Inglaterra, segundo versões do ex-juiz. Seja como for, dando de barato que não há mais caroços neste angu e que essa conduta farsante não pode prescindir de abordagem psicológica, é preciso reconhecer que, neste país onde não falta acontecer mais nada, até que o dr. José foi comedido em seu silencioso embuste, dando-se por feliz com o tratamento de lord, quando se sabe que há colega seu que cotidianamente parece se esmerar no afã nada silencioso de fazer jus ao tratamento de Lord.

Joaquim Quintino Filho

Pirassununga

Geopolítica

A Rússia e a História

Considero excepcional o artigo de Claudio de Moura Castro intitulado A Rússia na contramão da História (Estadão, 6/4, A5). Demonstra a fragilidade do país de Vladimir Putin, com todo o seu poderio nuclear. Os povos não russos dominados, movidos pelo desconsiderado poder psicossocial, tenderão a se emancipar. No lado ocidental, são atraídos pelas condições de bem-estar da União Europeia (UE). Pesam para um esfacelamento línguas, tradições e religiões regionais. Os demais impérios coloniais se desfizeram. O czar Putin esperneia, mas ele não é eterno. Poderá ser deposto pelo povo que se cansar de uma guerra inglória. O que acontecerá depois? Os estrategistas políticos dos Estados Unidos não levam esses fatores em conta?

Harald Hellmuth

São Paulo

Retrocesso civilizatório

Meus cumprimentos a Claudio de Moura Castro pelo artigo de 6 de abril. Com sua peculiar capacidade argumentativa, destrinchou séculos de evolução social para demonstrar que a Rússia está a regredir, ao desprezar os avanços civilizatórios e legais ao longo dos tempos, ao agir de forma impositora, invasiva e imperialista. Um belo texto.

Dijalma de Camargo

São Paulo

A DEMISSÃO DE JUSCELINO FILHO

Inacreditável como o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do governo Lula, depois de quase dois anos de acusações de irregularidades, inclusive de corrupção, só agora, diante da denúncia da Procuadoria-Geral da República (PGR), ele não é demitido, mas convidado a pedir demissão. Até onde chega a hipocrisia?

Luiz Frid

São Paulo

CAPACIDADE DE PENSAR

Mais uma vez, as manifestações na Avenida Paulista escancaram o desespero, o desencanto, a falta de capacidade de analisar e, principalmente, a relatividade moral e de caráter do eleitor brasileiro. Como apoiar e mesmo eleger uma pessoa que foi um governante ruim, cometeu atos passíveis de julgamento e prisão ou que já esteve preso? Por qual absurdo tresloucado isso pode ser aceitável? Se o Congresso ou a Justiça não fizerem seus papéis, cabe ao eleitor fazer a peneira e a seleção. Não apoiar e não eleger tais pessoas. Manifestações têm de ser pelo bem do País e não para protegerem covardes ou promoverem pessoas com interesses espúrios.

Priscila de Aquino e Ferro

São Paulo

ESTRAGO DAS BETS

A matéria no Estadão Quase 11 milhões no Brasil usam apostas de forma perigosa (8/4, A15) serve de alerta para o estrago que as bets estão fazendo. Cerca de 1,4 milhão de apostadores já desenvolveram “transtornos de jogos, com prejuízos pessoais, sociais ou financeiros”. Nada disso sensibiliza ex-atletas e profissionais da área esportiva de emprestarem seus nomes e suas credibilidades (se é que existem) para avalizar a jogatina e, pior, a suposta idoneidade das casas de apostas que lhes pagam polpudos cachês. Bet é jogo de azar. Não o fosse, não teria dinheiro jorrando aos borbotões, e não estariam patrocinando a quase totalidade dos times do futebol brasileiro. O governo, que lá atrás ensaiou alguma medida punitiva, como restringir a propaganda e os patrocínios, tornou-se sócio quando descobriu que, ao taxar as bets, encheriam os cofres sem precisar fazer absolutamente nada. As emissoras de TV também se renderam à jogatina e durante as transmissões dos jogos de futebol, ao invés de mostrarem estatísticas referentes ao jogo, divulgam percentuais das apostas neste ou naquele time, cujo interesse é zero para o evento esportivo. Tenho certeza que isso não acontece nas emissoras internacionais. E, como enfatiza a matéria no Estadão, é preciso acabar com esse jargão mentiroso de “jogo responsável” utilizado pelas bets. Onde está a responsabilidade de quem quer ver você perder o que tem e o que não tem?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

POSTULADO URGENTE

O excelente artigo de Carlos Alberto Longo Formas de Governo (Estadão, 7/4, A4) merece ser apreciado pelos 594 integrantes do Legislativo com denodado interesse público. As observações ali contidas corroboram as sugestões do ex- presidente Michel Temer acerca de um semipresidencialismo. Espero que o Estadão continue a estimular tal debate, pois a forma como é feita a representação no Legislativo serve de incentivo para que os partidos e seus caciques se locupletem com o dinheiro de todos contribuintes. O voto distrital, mesmo que misto, parece ser um postulado urgente.

Dijalma de Camargo

Sorocaba

PASSADO DE TRUMP

O tarifaço de Donald Trump conduzirá o mundo a uma grande recessão que prejudicará a economia americana, além de causar antipatia mundial a seu governo. Uma medida totalmente anacrônica e extemporânea, como tudo o que faz o atual governo americano. Não é viável reconstruir o passado em que vive Trump.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

COMPETÊNCIA

O mudo evolui agregando competências. Quem é melhor vai vender mais, terá aumento de produtividade e, no mundo atual, irá expandir para todos os mercados. “Cada macaco no seu galho”, e o mundo melhora como um todo. Isso muda com um sujeito egocêntrico e mal intencionado que quer mudar a regra do jogo. Vai conseguir? Não creio, porém esse sujeito tem nas mãos a maior economia do planeta. O estrago será grande e todos vão pagar pelos devaneios do presidente Donald Trump. Ao mundo só resta chorar e apertar o cinto: a recessão vem à galope.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

TERREMOTO FINANCEIRO

É impressionante e assustador como Donald Trump pode abalar e inflamar pânico nas bolsas de valores de todo o planeta com suas decisões. Os efeitos desse terremoto financeiro serão perceptíveis no futuro, mas é certo que a maioria da população mundial vai sofrer efeitos danosos com essa postura inconsequente do líder americano.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

TEMPOS SOMBRIOS

O tarifaço que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está propondo a outros países dá sinais que, doravante, teremos um mundo com ricos cada vez mais ricos, e pobres cada vez mais pobres.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

GOVERNO LULA

A pesquisa Genial/Quaest indica queda na popularidade de Lula. Um ministro imputa a responsabilidade aos demais. Estes demais são em grande número, mas, de fato, não é o grande número que atrapalha. O que atrapalha são os demais que só fazem número.

A.Fernandes

São Paulo

CENTRO DAS ATENÇÕES

Esses últimos dias devem ter sido os mais felizes da vida de Donald Trump, pois nunca tanta gente falou dele. Se falam bem ou mal, não importa, o mais importante para Trump é manter o seu ego no centro das atenções.

Tomomasa Yano

Campinas

CAUSA PRÓPRIA

Um dos sistemas judiciários mais caros do mundo, e põe caro nisso, tem no próprio Supremo Tribunal Federal (STF), como mostra a matéria STF tem maioria para excluir receitas do arcabouço (Estadão, 7/4, A12), uma fonte desse péssimo indicador. Afinal, enquanto toda a sociedade cumpre a sua parte no sacrifício, o STF, julgando em causa própria, não aceita nenhum sacrifício.

José Elias Laier

São Carlos

FALSO JUIZ

Mas que história mirabolante desse juiz que usou nome falso e se fez passar por um lorde inglês. Desde 1980, quando o então juiz procurou um posto de identificação da Polícia Civil e tirou o documento em nome de Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, apresentando registro falso e título de eleitor, esse senhor vinha dando seus golpes. Fosse um pobre coitado que estivesse usando nome falso, portanto, cometendo o crime de falsidade ideológica, estaria preso, mas aquele que manda prender ou soltar exercia seu cargo sem nenhum constrangimento. Sinceramente, não dá pra entender o que se passa na cabeça do ser humano. Um juiz, que deveria zelar pela honra, moral e bons costumes, está sendo desmascarado nas páginas dos jornais. Em que pese toda manobra jurídica, cabe destacar que, depois de passar ileso por tantos departamentos, foi o Poupatempo o órgão responsável pela descoberta das artimanhas de Wickfield. Razão pela qual esse tem sido o órgão que melhor funciona em São Paulo, digno de elogios por todos que o utilizam.

Izabel Avallone

São Paulo

‘FAKE LORD’

Parece inacreditável a aberração do caso do juiz aposentado José Eduardo Franco dos Reis, que criou do nada a persona do fake lord inglês. Ele se formou na renomada faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), do Largo de São Francisco, e trabalhou na Justiça da capital por longos anos sob a falsa identidade de Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, uma mera junção de sete nomes anglófilos registrados em sua carteira de identidade, sob a falsa história de ser descendente de nobres britânicos. Como se viu na revelação de sua fantasiosa fraude, o fake lord José não passa de um zé brasileiro, que tem apenas o sobrenome Reis como evocação de nobreza. O caso merece tratamento psiquiátrico e condenação da Justiça por falsidade ideológica.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

PENALIDADES CRIMINAIS

TJ-SP suspende pagamento de juiz que usava nome falso (Estadão, 5/4, A12). E as penalidades criminais? Não serão aplicadas como legalmente previsto? Falsidade ideológica é crime.

Fernando de Oliveira Geribello

São Paulo

VOLUME DAS ÁGUAS

A história se repete. No século 19, D. Pedro II deixou escrita uma carta expressando sua preocupação com as enchentes de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele falava sobre a necessidade de fazer obras de engenharia para conter o volume de águas que afluem ao centro histórico da cidade imperial. Foi feita uma obra chamada extravasor, que desviaria as águas do Rio Palatinado para o Rio Piabanha, mas o lixo nos rios e a morosidade dos governos não impediram que as tragédias de quedas de barreiras e transbordamento de rios ocorressem. Infelizmente, a população sofre com esta situação há mais de um século.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

PÊNALTI MAROTO

A segunda rodada do Brasileirão já deu a impressão que a arbitragem pode empanar o brilho desta importante competição. No jogo entre Sport Club do Recife e Palmeiras, na Ilha do Retiro, a equipe pernambucana foi castigada pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo com a marcação de um pênalti maroto, que seguramente não existiu, aos 45 do segundo tempo, em cima de Raphael Veiga. A penalidade convertida pelo lateral Piquerez determinou a vitória da equipe paulista por 2x1. Se o futebol apresentado no Brasil já não convence nem analistas e nem torcedores, é inadmissível também que a Confederação Brasileira de Futebol não faça nada para melhorar a qualidade técnica dos árbitros.

Paulo Panossian

São Carlos