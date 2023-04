Governo Lula 3

De volta o retrocesso

Próximo dos cem dias de governo, o presidente Lula da Silva tem demonstrado que retornou para nos trazer o retrocesso. Desatualizado, ataca um dia e outro também o Banco Central por causa da taxa Selic alta – talvez desconhecendo que ela é calculada por modelos matemáticos que levam em conta diversos fatores, além da inflação. Atacou gratuitamente o senador Sérgio Moro, buscando vingar sua condenação pelo então juiz da Lava Jato, maliciosamente ignorando a autoria do cipoal de ilícitos comprovados durante os processos respectivos. Confirmando a involução como diretriz de seu governo, retira da lista de privatizações os Correios, a Telebrás e outras congêneres, preservando hábitos antigos de domínio por meio da indicação de cargos para essas empresas. Agora, decidiu alterar o Marco Legal do Saneamento, trazendo insegurança jurídica e conflitos políticos com os congressistas, não bastassem os já existentes. De tal decisão fica difícil de afastar o entendimento de que distribuir Bolsa Família é preservar votos, ao contrário de oferecer água e esgoto tratado, tema árido politicamente. O Brasil está mudando, Lula continua o mesmo e nós, aguardando a governança.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

Estatolatria

Não é de estranhar que Lula e o PT retirem os Correios e outras seis empresas estatais do programa de privatização. A maioria da população não se revolta com o fantástico furto diário realizado pelos governantes e seus correligionários nas empresas estatais, apenas quando as contas bancárias de cada cidadão são pilhadas de repente pelo governo. Portanto, vamos continuar com os modernos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que se aventurou tentando fazer entregas de e-commerce e se especializou em pacotes extraviados e desaparecimentos de Sedex. Manteremos o viscoso hábito de achar normal as suas seguidas e intermináveis greves anuais. Só falta elas virem em conjunto com comunicados de alta motivação, tais como “com a greve, não alteramos em nada a rotina de nossas entregas; continuaremos sem entregar suas encomendas, como sempre fizemos. Se der, a gente entrega, senão, você vem buscar”.

Lincoln S. Pessoa

lsp.austria@sapo.pt

São Paulo

Viagens e discursos

Amanhã, 10 de abril, Lula completa cem dias como presidente da República, com mais uma viagem internacional já programada. Enquanto isso, o País espera o início do seu governo. Por enquanto, Lula se limitou a discursar como se estivesse em campanha, criticar Roberto Campos Neto, do Banco Central, a taxa de juros, as metas de inflação e trocar apoio no Congresso Nacional por cargos e verbas. Busca protagonismo internacional ao se colocar como mediador da guerra na Ucrânia, enquanto o desmatamento no Cerrado e na Amazônia aumenta consideravelmente.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

Lula e a guerra

Num dos seus recentes rompantes, o presidente Lula manifestou opinião rasa sobre o conflito ucraniano, com pose de árbitro internacional. Depois da patética atitude de Jair Bolsonaro de dar apoio ao invasor Vladimir Putin, agora somos brindados com esta atitude do petista de sugerir que a Otan negocie distanciamento das fronteiras russas. Ora, esta guerra foi deflagrada unicamente por iniciativa russa, e o país merece receber sanções de todo o Ocidente e seu líder, ser preso por crimes de guerra. Mudou o governo, mas nossa política de relações internacionais continua errando feio.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

Paciência curta

Lula, como Bolsonaro e, na verdade, a maioria dos nossos políticos, acredita sempre que se elege (ou elegeram) por suas virtudes. Ledo engano. Falando do atual e do ex-presidente, ambos não entenderam que seus fiéis seguidores não lhes garantem eleição, que eles precisam contar com um grande contingente de eleitores que, na verdade, votam contra seus concorrentes. Esses eleitores não são fiéis, não “passam o pano”, não perdoam seus erros e, no fim, procuram alternativas que possam melhor representar seus anseios. A paciência dos eleitores é curta, mas a soberba dos políticos é grande e não os deixa enxergar que o tempo é curto e não existe muita margem para o erro. A soberba é fatal na política.

Renato Flavio Fantoni

rffantoni@identidadesegura.com.br

Itatiba

RELATORIA DO PROCESSO

Na minha inocência jurídica sempre achei que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) julgassem os casos que caem em suas mãos baseados na lei e não no desejo do cliente. Lendo que PSOL e PCdoB, partidos aliados de Lula da Silva, querem trocar a relatoria do processo que está nas mãos do ministro André Mendonça sobre multas bilionárias de leniência, para Gilmar Mendes, fiquei pensando: se percebo a inclinação de um ministro que não me será favorável posso trocar por outro que minha causa estará garantida? Triste se isso for verdade. Então sorteio nada vale?

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

ENTERRO DO JUDICIÁRIO

Lula é a prova viva daquilo que dizem todos os sociólogos: cadeia não recupera ninguém. O autor de uma ação escolher o juiz que irá relatar o caso é o enterro definitivo do Poder Judiciário brasileiro. Depois dizem que Sergio Moro é que foi imparcial. Imparcial é todo o Supremo brasileiro, que julga as causas olhando a política e não a Constituição.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

CONFIRMAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Perguntar não ofende: por que será que os partidos PSOL, PCdoB e Solidariedade, aliados de Lula, “preferem” Gilmar Mendes em vez do indicado André Mendonça? Que a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, confirme a competência de Mendonça e não dê uma de Ricardo Lewandowisk.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

INFLAÇÃO ELEVADA

A inflação elevada beneficia os ricos, grandes aplicadores no mercado financeiro, e prejudica os pobres. Como Lula adora uma inflação alta, fica evidente que ele ama e adula os detentores da riqueza, mas odeia os pobres. A manutenção da pobreza e, principalmente, da ignorância são os fatores necessários para sua permanência no poder.

Eduardo Alberto Sickert Peixoto de Melo

vovonumero1@hotmail.com

Marília

REFORMAS NA EDUCAÇÃO

Como estudante, e depois como professora de ensino público, vivenciei algumas das reformas promovidas, com aparato publicitário, dos anos 1960 até aqui. As mudanças têm sido restritas a currículos ou programas, quase que de nomenclatura somente, sem efeitos tangíveis nos resultados gerais da educação pública – que na verdade só tem piorado. O problema está mesmo na falta de recursos reinante no sistema público, classes superlotadas, aulas na base do “cuspe e giz”, insuficiência de profissionais capacitados e equipamentos apropriados. Inclui das más condições sanitárias à inadequada iluminação e ventilação de salas de aula, escassez de bibliotecas, áreas de recreio, quadras de esportes, merenda. Quando falta o professor de determinada disciplina, os alunos não têm outra opção, a não ser ficarem zanzando nos corredores, em prejuízo da tranquilidade das outras aulas. Os resultados escolares só vão melhorar quando a discussão descer das altas esferas e aterrissar na realidade das escolas. Focar na oferta de condições materiais e humanas propícias ao desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, fortalecer o interesse e o vínculo do aluno com o processo de aprendizagem e de socialização. A gestão político-orçamentária precisa estar à altura da importância da formação de nossa juventude para o desenvolvimento harmonioso da sociedade.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

EDUCAÇÃO COMO ATIVO

Alguém se lembra de uma época em que educação ainda não havia se tornado um asset (investimento) e o diploma exposto no consultório ou escritório não precisava necessariamente gerar lucros? Até a casa da avó (lugar de acolhimento a qualquer hora) se tornou um ativo a ser vendido assim que possível. Sem qualquer saudosismo, mas de forma bem racional, naquele tempo também havia violência – que não passava de um “te pego na saída”. Seria esse – o ativo que saiu do CNPJ e passou para o CPF – um fator a ser também analisado para explicar a violência atual?

Neusa Verginelli Thut

neusathut@gmail.com

Campinas

‘SINCERICÍDIO’ DE LULA

Lula disse recentemente que “as pessoas que são analfabetas (...) ficaram analfabetas porque este país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação”. Teria Lula cometido um “sincericídio”? Lula governou o País por 8 anos, e o PT, por 14 anos. Agora, 14 anos e 3 meses. O que dizer de um político e um partido que admitem não ter feito nada pela educação? Vale lembrar que um certo Fernando Haddad foi ministro da Educação desses mesmos governos de 2005 a 2012. Se ele não fez nada pela educação, o que esperar dele agora, como ministro da Economia? Finalmente, a pá de cal nessa história de horror: uma pesquisa do Datafolha mostra que 30% dos brasileiros se dizem petistas e outros 10% serem próximos do petismo. Ou seja, 40% dos brasileiros votam ou admitem votar num partido que, no poder, nunca fez nada pela educação. Como você classifica esse país: o país do futuro ou um país sem futuro?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

DISCURSOS POPULISTAS

Com seus atuais discursos populistas, Lula não lembra que ele e o PT governaram o Brasil durante 14 anos e os pobres estão exatamente onde sempre estiveram. Pura demagogia!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

PROMESSA ENGANOSA

No Brasil existem 184 mil escolas municipais; a verba que o ministro Flávio Dino destinou para colocar vigilantes é de R$ 150 milhões. Façamos as contas: são R$ 815 por escola. Um vigilante ganha R$ 1.584 (sem os encargos). Conclusão: só dá pra contratar meio vigilante por um mês. Uma promessa mais enganosa que a picanha do Lula.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

REGRESSÃO CIVILIZATÓRIA

O texto do escritor e jornalista Flávio Tavares Quando o criminoso vai além do crime (7/4, A4) me dá oportunidade de partilhar algumas reflexões sobre os dois crimes aberrantes acontecidos – numa escola estadual de São Paulo e numa creche de Blumenau –, além da outra barbárie de um juiz sádico que acorrenta e dá socos e pontapés na mulher. Estarrecidos e indignados diante de tanta crueldade, ressentimento e violência, é inevitável que indaguemos em que sociedade estamos vivendo, a que ponto chegamos, como é possível tal regressão civilizatória, manifestada no individualismo, isolacionismo, indiferença, anti-iluminismo, insensibilidade, bizarrices, sofismas e banalidades. Para ajudar a entender o contexto da dinâmica familiar, escolar e social que vivemos, releio a entrevista do psiquiatra Ricardo Krause, ‘O adolescente é presa fácil de extremismo na internet’ (3/4, C2), em que expõe a complexidade das “causas múltiplas que se associam e interagem” na ocorrência desses crimes aberrantes. Diante desses horrores, tenhamos a coragem de “investigar as origens, ir às causas, em especial as difusas e, por isso, diretas ou permanentes, pois ao serem profundas, não são visíveis”.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

EXEMPLO A DESAJUSTADOS

Elogio o Estadão por não publicar o nome do agressor na escola de Blumenau. Essa decisão deveria se estender a outros atentados, como a entidades religiosas. Essas pessoas com problemas de sanidade mental no fundo querem aparecer e servem de exemplo a outros desajustados. Serem ignorados pela mídia é um castigo, além de serem punidos pela Justiça.

Sérgio Luiz Loew

sergio.loew@gmail.com

Vinhedo

POLÍTICA BASEADA EM PROMESSAS

A política petista é baseada em promessas. Sempre foi assim. Desta vez, porém, o petista-chefe (Lula) encontra entraves para tentar repetir os mecanismos adotados em 2003. Após 20 anos, o Brasil é outro: economicamente, geograficamente e politicamente. Mesmo a maracutaia sempre existindo entre os representantes públicos, Lula agora se debruça sobre suas próprias promessas e as vê se transformando em pó. Os R$ 600 do Bolsa Família foi uma manobra quase que impossível, mas que após muita insistência e a alteração da PEC de seu estado original foi possível viabiliza-lá. Apenas isso também. A gasolina possui previsões de alta, a negociação dos juros com o Banco Central não gera resultados favoráveis e agora o Marco do Saneamento compromete boa parte das famílias do País que já não têm dignidade nem na mais básica das necessidades: água encanada e tratamento de esgoto. Mesmo com tantos desgostos em pouco mais de quatro meses do governo Lula, é preferível a velha política petista ao negacionismo desenfreado e incentivador do caos promovido pelo governo do ex-presidente.

Matheus Queiroz

matheusadrian11@hotmail.com

Espírito Santo do Turvo

BANHO PROIBIDO

Há dias viralizou um vídeo na cidade de Sumaré em que uma aparente moradora de rua tomava banho dentro do local onde as pessoas colocam o galão para pegar água. O fato ocorreu em um tradicional supermercado. Nas praças ou locais onde há poços artesianos, eu já vi moradores de rua ou os famosos “noias”, os dominados por drogas, tomando banho no local. É nojento. Porém, quando nos deparamos com essas pessoas nas ruas, fingimos que não notamos, e nos semáforos, até fechamos os vidros, pois eles fedem. Não é? Isso é um problema social, e normalmente crescente e sem solução. E, por tal, penso que onde há poços artesianos deveriam instalar um cano para que os mesmos possam tomar um bom e necessário banho. Enfim, fica a dica para os políticos em geral, e também para os supermercados. Moradores de rua e noias fazem parte da rotina do nosso dia. E o banho “moral” seria menos impactante.

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Nova Odessa

SEGURANÇA AO AGRONEGÓCIO

São extremamente preocupantes as invasões de terra, pois além de serem crimes podem ter uma séria alteração na política do agronegócio brasileiro. Todos os governos têm atuado com eficiência para promover assentamento de famílias e titularidade de terras. A ocupação de terras produtivas teve um avanço enorme a ponto de sermos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A produção de alimentos não só traz divisas para o País como ajuda na alimentação do povo brasileiro. O poder público deve ser mais enérgico com relação a esse movimento nefasto, condenando fortemente atuações ilegais nesse campo e assim trazer uma certa segurança ao agronegócio. Não vamos esquecer que quem tem ajudado enormemente a nossa pauta de exportação e nossas contas internacionais tem sido o agronegócio brasileiro.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

SETOR AUTOMOBILÍSTICO

Com mercado parado, montadoras falam em volta do carro popular (5/4, B12). É simplesmente inacreditável que a indústria automobilística escolha procurar o governo para resolver seus problemas imediatos, ao invés de se preocupar com o aumento da produtividade e a fabricação de modelos que possam ser exportados com sucesso para outros mercados. Quando tudo está bem, o lucro fica com as montadoras. Quando está mal, o governo é chamado, como ocorre agora, para ajudar a fechar as contas desse setor que parece cada vez mais desconectado em relação às grandes transformações que estão ocorrendo no cenário industrial mundial. Se a indústria automotiva merece ser beneficiada por Brasília, por que não as demais indústrias? Se o governo ceder, o que provavelmente fará, só prolongará artificialmente esse modelo obsoleto e fracassado de sustentação artificial de atividades industriais com a generosa concessão de isenções, subsídios, proteção à concorrência e crédito subsidiado. E sem nunca exigir em troca maior produtividade e exposição à acirrada competição internacional. Como consequência, o governo ficará totalmente desacreditado quando for pedir à população e aos demais setores econômicos sacrifícios em prol do suposto ajuste fiscal que está preparando. Além de continuarmos a ter uma economia nacional ineficiente e pouco competitiva, fadada ao baixo crescimento.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo