Inadimplência

À espera da renegociação

A inadimplência de 43,4% da população adulta brasileira, em março, apontada pelo Estadão ontem (B1 e B2), só cairá quando o presidente Lula cumprir sua promessa de abater a dívida dos endividados. Essa turma está contando com isso.

Oscar Thompson

São Paulo

Melhora no crédito

Quero crer que, além da situação crítica da economia, a culpa da alta inadimplência do povo brasileiro é, em grande parte, de quem oferece crédito no País. Será que bancos e financeiras não têm meios melhores de avaliar o crédito? Hoje o fazem por meio de inteligência artificial, mas falta-lhes ajustar os dados imputados. Com crédito mais bem avaliado, com certeza a inadimplência cairia e, de quebra, os juros cobrados no cartão de crédito e no cheque especial também. E o governo, tem interesse em reduzir o crédito para o povo? O governo quer mais é que o povo gaste – resultado de irresponsabilidade e de falta de cultura.

Marcos Ribeiro Jacob

São Paulo

Economia

Os sinais do governo

O presidente Lula, na Inglaterra, manteve seu discurso eloquente contra a taxa de juros elevada, como se o Banco Central a mantivesse assim por questões políticas ou capricho de Campos Neto. A inflação ainda está alta e não há certeza de que o tal arcabouço fiscal vai funcionar, porque depende da incógnita do componente “maior arrecadação”. Para piorar o quadro, os arroubos de Lula contra as privatizações, além de cafonas e retrógrados, trazem insegurança a investidores e, logo, provocam o derretimento do valor dessas empresas na Bolsa. O caso da Eletrobras e seu movimento de querer quebrar o modelo do Marco do Saneamento são exemplos disso. Não cai a ficha deste senhor que, antes de esbravejar, é preciso passar outros sinais à Nação? Lula quer retroceder à época em que comprar linhas telefônicas era um tipo de investimento?

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

Eletrobras

Um erro enorme

A ação movida pela União no Supremo Tribunal Federal (STF) contestando pontos da lei que permitiu a desestatização da Eletrobras, empresa do setor elétrico brasileiro, foi um erro gigantesco. O governo tem todo direito de questionar ações promovidas pela gestão anterior, desde que esse movimento não gere insegurança jurídica e afete, por completo, a governança de uma empresa cujas ações são negociadas na Bolsa. A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Presidência da República têm de considerar o seguinte ponto: o atual governo pode analisar e interromper processos de privatização em curso, nos quais ainda há possibilidade de interrupção, sem trauma ou risco. O caso da Eletrobras, especificamente, é um erro enorme e desnecessário.

Willian Martins

Guararema

Direito de defesa

Depois do 8 de Janeiro

O artigo O direito de defesa depois do 8 de Janeiro (Estadão, 7/5, A4) é a voz do Direito e da razão em defesa do bom julgamento, da nossa Constituição e da democracia. O rito do processo legal no caso dos atos do 8 de Janeiro foi político e continua político, em desfavor de cidadãos sem o devido direito à defesa, com denúncias genéricas, sem especificação e sem fundamentação.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

Estação Barra Funda

Uma vergonha

Fico imaginando o que os visitantes de fora de São Paulo pensam quando chegam à Estação Barra Funda, um dos principais centros de transporte da cidade. A Praça Doutor Osmar de Oliveira está repleta de lixo – sacolas plásticas rasgadas, garrafas, latas, alimentos e embalagens. A grama não é cortada há anos e quem espera por um ônibus ali tem de suportar o cheiro de urina e de dejetos humanos. Como a Prefeitura está negligenciando seu dever, talvez as instituições vizinhas, como o Metrô, a SPTrans, a Universidade Nove de Julho ou o Memorial da América Latina, pudessem mostrar algum dever cívico e tomar providências. Sei que não é culpa delas, mas elas deveriam pelo menos fazer algo para limpar a bagunça à sua porta.

John Fitzpatrick

São Paulo

RESERVA DE MERCADO

Sobre o artigo A direita ressurge na América Latina (8/5, A10), devemos compreender que a população não aguenta mais sustentar um Estado incapaz, perdulário e economicamente opressor, não é esquerda ou mesmo direita, o ser humano nasceu para ser livre e, com a facilidade proporcionada pelas chamadas “redes sociais”, a população pode se manifestar e articular melhor o seu voto. Estamos cansados de políticos de partidos estruturados em uma legislação garantidora de uma reserva de mercado.

Guilherme Pacheco e Silva

São Paulo

MAXIMALISMO IDEOLÓGICO NO CHILE

A esquerda chilena tinha aprovado um texto constitucional com a defesa de toda a sua pauta identitária (incluindo a liberação do aborto), que foi recusada pela direita, como resultado do referendo de 2022. Agora, com o novo processo constituinte, vai ser a vez da direita apresentar uma nova versão para a Constituição colocando Deus, pátria e família (incluindo a defesa da vida), que vai ser certamente rechaçada pela esquerda, no próximo referendo. Os dois lados perdem tempo e não debatem os quatro pontos com temas sociais, demandados pelas manifestações de 2019, e que faltam na liberal Constituição de 1980: previdência pública, educação pública, saúde pública e segurança pública. O minimalismo objetivo de reformas pontuais para melhorar essas áreas pode ser mais producente do que o maximalismo ideológico de uma nova carta magna.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

ALIANÇA OPORTUNISTA

O Estadão, em editorial (Solidários na desfaçatez, 8/5, A3), expôs claramente uma aliança oportunista entre partidos, com posições antagônicas em todas as questões, para manter o fluxo de recursos públicos para seus caixas. Sabemos que a democracia tem seus custos, e a vida partidária necessita estruturas mínimas. No entanto, seus milhares de filiados que mantenham essas estruturas por meio de doações reguladas por lei que preveja, também, mecanismos para evitar que os partidos caiam nas mãos de milionários e do crime organizado, que seria piorar o que temos.

Marcelo Kawatoko

São Paulo

PETISTAS E BOLSONARISTAS

Unidos petistas e bolsonaristas: só o amor constrói!

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

EXAGEROS DO STF

O artigo O direito de defesa depois do 8 de Janeiro, de autoria de três eminentes advogados criminalistas (Estado, 7/5, A4), finalmente abre o jogo dos exageros do Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos tempos, o que não é novidade. No caso das milhares de prisões do 8 de Janeiro, tem ficado claro que cuidar desses processos não é tarefa de uma Corte Suprema. Algo está errado.

José Elias Laier

São Carlos

TENTATIVA DE GOLPE

O STF está fazendo sua parte ao colocar como réus aqueles que invadiram, saquearam, vandalizaram instituições públicas, seus prédios e suas obras de arte, numa tentativa de golpe. Que esses criminosos sejam condenados exemplarmente, mas falta ainda o seu maior incentivador: Bolsonaro.

Marcos Barbosa

Casa Branca

AOS AMIGOS DO REI

O STF, atualmente composto por oito ministros da situação e dois bolsonaristas, e presidido de fato por Alexandre de Moraes, deveria seguir o exemplo da suprema corte da Colômbia, que advertiu o presidente Gustavo Petro por dizer que o PGR está sob seu comando. Direitos e prerrogativas constitucionais exclusivas do presidente da República, como indicar o diretor-geral da Polícia Federal e conceder o indulto da graça, entre outros, foram barrados pelo STF na gestão Bolsonaro. Aquele velho dito popular, “para os amigos do rei, tudo, e para os inimigos, o rigor da lei”, cabe perfeitamente no Brasil atual.

J. A. Muller

Avaré

COMPROMISSO COM LULA

“Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem um compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com o outro governo, que o indicou. Isso é importante ficar claro”, disse Lula da Silva sobre o presidente do Banco Central. A certeza de Lula é que ele tem solução para tudo, que é o melhor, que os outros não sabem mais que ele, etc. Isso é muito ruim para o País, assim vamos seguir sem um entendimento e, sobretudo, com um culpado, enquanto isso o nosso “reizinho” vai ver o verdadeiro rei ser coroado em Londres, e o culpado continua trabalhando, que vergonha.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

FARIA LIMA

A Faria Lima passou a contar com Fernando Haddad para deter o ímpeto gastador petista. Contar com a voz de Haddad para deter o PT é o mesmo que contar com a voz de Lula, já que aquele só faz o que este ordena, inclusive engabelar os interlocutores. Hoje, só o Legislativo pode salvar o Estado de si mesmo. A Faria Lima vai quebrar a cara. De novo.

Oscar Thompson

São Paulo

REI CHARLES III

O rei começou muito mal. Logo no início falou parte de algo maravilhoso dito por Jesus sem lhe dar nenhum crédito. O trecho se encontra no Evangelho de Marcos 10:45: “O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida para resgate de muitos”. Pretensioso, no mínimo.

Ligia Orru

São Paulo

AJUDA PARA A AMAZÔNIA

Conhecendo a maneira de governar do PT, sempre perdulário, que dá emprego a todos os cumpanheirus, se a ajuda dos EUA e da Inglaterra prometida para “salvar a Amazônia” realmente chegar, provavelmente teremos um funcionário para cuidar de cada árvore. Esses estrangeiros não sabem de nada!

Beatriz Campos

São Paulo

VAGA PARA IDOSOS E PCDS

No ano de 2003 foi criada a lei que reserva 5% de vagas de estacionamento para pessoas idosas/acima de 60 anos, e a obrigatoriedade do uso do cartão é de 2008. E a Lei 13.146 de 2015 reserva 2% de vagas de estacionamento para pessoas com deficiências (PCD), sendo obrigatório o uso do cartão. Pois bem, infelizmente muitos “motoristas” não respeitam as vagas exclusivas, alguns falam “é rapidinho”, e outros não estão nem aí para a lei e os direitos. Porém é difícil achar vagas, sempre há carros nos lugares reservados, e a imensa maioria não tem cartão de identificação. São os fora da lei. E não é por falta de avisos, tem sinalizações no solo, placas com avisos e valor da multa para quem não colocar o cartão próximo ao vidro dianteiro. A conscientização ainda está longe de muitos! E arrumar confusões sobre isso é muito fácil e rápido.

Alex Tanner

Nova Odessa

CAIXAS DE SOM NA PRAIA

O belíssimo litoral brasileiro é espetacular, contando com muito sol e calor durante grande parte do ano. A natureza acrescenta às praias o maravilhoso e calmante som das ondas. Nos últimos anos, os frequentadores das praias adquiriram potentes caixas acústicas, que espalham diversos estilos de músicas, simultaneamente, nos quiosques e barracas de praia do litoral. As leis federais, estaduais e municipais são desrespeitadas, pois os turistas ouvem as suas músicas preferidas, sem sequer pensar nos outros frequentadores, que muitas vezes estão querendo curtir a tranquilidade desses maravilhosos cenários.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

LOYOLA E PARAITINGA

Li comovido a crônica de Ignácio de Loyola Brandão (Estado, 7/5, C9) sobre a 1.ª Feira Literária de São Luiz do Paraitinga. A cidade paulista, arrasada pela enchente de 2010, dá a cada ano mostras de renascimento. O amor pela literatura é uma delas. Estive no evento e gostaria de ter a mesma habilidade com as palavras do mestre de Araraquara (SP) para descrever o que ali aconteceu entre 21/4 e 23/4. Ele nos traz percepções renovadas em cada texto. Por meio dele, Paraitinga se ilumina ainda mais.

Osvaldo Dias Ambrosio

São Paulo

PALMIRINHA

Morre apresentadora que ensinou a cozinhar (Estado, 8/5, C8). Revelada por Silvia Poppovic na Band e apresentada ao grande público por Ana Maria Braga na Record, foi na paulistana TV Gazeta que Palmirinha Onofre viveu seu auge. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, fez parte do elenco do pioneiro Mulheres, com Claudete Troiano, que na época apresentava índices de audiência expressivos. Mais tarde atuou com Ione Borges no extinto Pra Você e depois seguiu carreira solo no icônico TV Culinária, ao lado de seu inseparável companheiro, o boneco Huguinho. Palmirinha deixa como legado sua simplicidade, simpatia e espontaneidade. Uma grande comunicadora, que além de ensinar deliciosas receitas, deixava nossas tardes mais leves, agradáveis e divertidas.

Celso Nobuo Kawano Junior

Embu das Artes