O fato de que Cristiano Zanin precisa demonstrar quais pautas defende para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) já deixa claro como o País agoniza, com as funções dos Três Poderes bem distorcidas. Pois não deveria fazer diferença alguma a pauta que um ministro do STF defende, visto que ele está lá para aplicar a lei, e não para legislar. Um absurdo!

Luiz Claudio Varela Valença

luizvarel@gmail.com

Recife

A imagem do ex-deputado Deltan Dallagnol, solitário e abandonado pelos seus “pares” (Coluna do Estadão, 8/6, A2), é um fortíssimo recado para todos os brasileiros que se disponham a enfrentar e afrontar o estamento corrupto: todo cuidado é pouco para não deixar flancos desguarnecidos e, principalmente, para não se deixar levar por arroubos midiáticos que escancarem a podridão.

Alfredo Franz Keppler Neto

alfredo.keppler@yahoo.com.br

Santos

Fiquei extremamente preocupado com o destino de nossa cidade ao ler, neste jornal, a matéria V. Leopoldina: projeto dá uso a área e amplia em 700% a população (Estado, 7/6, A15). Não creio que projeto seria a palavra certa quando se propõe um aumento populacional na área de 700% numa cidade já saturada com os projetos construídos e os que estão em fase inicial ou final de construção. Quando a Câmara, governo e a oposição se unem em projetos como este, chegamos à conclusão de que nunca pensam num futuro que, com certeza, resultará numa desvalorização imobiliária, no êxodo populacional e no abandono, assim como ocorre hoje em vários locais de nossa cidade, já densamente povoados. Explosões urbanísticas não deveriam ser realizadas, pois o preço do descaso, e visando somente a objetivos financeiros, será arcado por nossos filhos e netos.

Livio Mario S. Piraino

pira1@uol.com.br

São Paulo

Matéria do Estadão (4/6, A6) esclarece que o assunto da “tarifa zero” nos transportes públicos deve dominar as eleições municipais de 2024. Os estudos estão em fase adiantada e constatou-se que em 72 cidades isso já é uma realidade. Apesar do alto custo para subsidiar a “tarifa zero” na capital paulista – da ordem de R$ 5,2 bilhões anuais –, com essa implantação, o ganho econômico e com a geração de empregos será muito significativo, concluiu o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Na verdade, a tarifa zero, que está sendo estudada há anos, poderá ajudar, de modo geral, o povo, o comércio e a geração de empregos, pilares da economia.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

A Prefeitura pode cobrar uma taxa das empresas que hoje pagam o vale-transporte e pagar o mesmo valor por funcionário, ajudando a custear este benefício sem significar aumento de custos para as empresas.

José Mota de Carvalho

josemotadecarvalho@icloud.com

São Paulo

A propósito do editorial O dia de Marina (Estado, 7/6, A3), a visão de mundo da ministra do Meio Ambiente lembra a dos ludistas ingleses que se opunham aos avanços da Revolução Industrial destruindo máquinas. É falsa a oposição entre proteção ambiental e empreendimentos produtivos e de infraestrutura e, salvo em raros casos excepcionais, os órgãos ambientais não deveriam ter a prerrogativa de vetá-los totalmente, apenas exigir o cumprimento de ações mitigadoras e compensações estabelecidas com racionalidade e bom senso. A perfuração de um poço exploratório no litoral do Amapá, o asfaltamento da BR-319, o projeto da Ferrogrão e outros nada têm de “muito complexos”, como costuma argumentar a ministra, que justifiquem a sanha interditora da tecnocracia ambiental. Mas são cruciais para um país que ainda está muito distante de poder dispensar os seus múltiplos impactos socioeconômicos positivos, geralmente subavaliados pelos que pensam como ela, quase sempre habitantes de grandes cidades cujas opiniões contrastam largamente com as dos que vivem nas regiões diretamente beneficiadas.

Geraldo Luís Lino

geraldoluislino@gmail.com

Rio de Janeiro

Se o “lavajatismo” destruiu o País, como se pôde ler nas falas de alguns deputados a respeito da cassação de Deltan Dallagnol, justamente um dos mais proeminentes promotores da Lava Jato, somos levados a concluir que o mensalão foi uma das principais molas propulsoras do desenvolvimento brasileiro, ainda que à custa de muita corrupção.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

Câmara dos Deputados em festa com a cassação de Deltan Dallagnol – menos um parlamentar contra a corrupção. Triste Brasil!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

Antigamente ouvíamos um ditado que dizia: “Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei”. Hoje o ditado mudou: “Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a vingança”. Depois de ouvir a explicação de vários juristas no caso da cassação de Dallagnol, percebe-se que a lei não manda mais, o que manda é a vingança. Pioramos muito mais.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

Cumprimento-os pela feliz escolha da publicação do excelente artigo do advogado Nicolau da Rocha Cavalcanti (A chaga da Lava Jato, 7/6, A4). Em minha opinião, esse é o caminho que vossa linha editorial deveria trilhar, informando sem torcidas negativas ao progresso social e jurídico do País. Se todos os vossos articulistas fossem como ele, certamente ganharíamos todos e, por fim, veríamos o elitismo de tantos outros vetustos e reacionários ocupantes de vossas páginas ser finalmente superado – uma abençoada providência.

Flavio Capez

flaviocapez@uol.com.br

São Paulo

Tanta polêmica à toa com a indicação pelo presidente da República do advogado e amigo Cristiano Zanin para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Só vai mudar um integrante e, até que se prove o contrário, da mesma linha do antecessor, e nada mais. A nós, simples mortais, resta apenas a resignação “e estamos conversados”. Como não devemos pré-julgar a ninguém, vamos torcer para que o novo futuro ministro faça jus ao importante cargo e cumpra o juramento de posse: “Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República”. Afinal, sonhar não custa nada. Ainda.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

É como chover no molhado querer que Lula indique alguém com notável saber jurídico e reputação ilibada. Já começa errando, deixando aos senadores a tarefa de sabatinar o candidato, quando se sabe que o pretenso indicado visita a portas fechadas cada senador e ali se garante o voto. Essa ideologia poderia ser confrontada por um Congresso que tivesse vontade e responsabilidade política, bastando para isso fixar um mandato de dez anos, já que essa sabatina é uma farsa. Já deveriam ter votado? Sim, pois as manobras para acomodar o novo indicado já estão em curso. Depois não adianta chorar.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

Versos de Manoel Zanin Bandeira: “Vou-me embora pra Brasília, lá sou amigo do rei. Ganhei vaga no Supremo e em nome dele me vingarei”.

José Paulo Cipullo

j.cipullo@terra.com.br

São José do Rio Preto

Uma ótima notícia para 30 milhões dos 70,75 milhões de brasileiros que estavam no mês de março deste ano inadimplentes. O Programa Desenrola, lançado pelo governo na segunda-feira, 5/6, abre condições favoráveis, ou seja, com juros baixos, para que aquelas pessoas com renda até dois salários mínimos e com dívidas até R$ 5 mil negociem seus débitos contraídos com bancos, lojas, financeiras, etc. A aposta do governo é que a maioria dos credores participe desse plano, já que o Tesouro vai garantir essas operações com os R$ 10 bilhões que terá à disposição do Fundo de Garantia de Operações (FGO). Depois de quase longos seis meses de gestão, até aqui desastrosa, o Planalto finalmente toma uma decisão sensata e necessária para ao menos trazer algum alívio a 30 milhões de brasileiros de baixa renda, já que, não bastassem outros problemas sociais, como o alto nível de desemprego e dificuldade para colocar comida na mesa, estão vivendo agoniados porque não conseguem quitar suas dívidas. Nesse sentido, o programa Desenrola abre uma luz para a solução desse problema.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Candidato ao Prêmio Nobel da Paz alguém que defende ditaduras sanguinárias e recebe com pompa Nicolás Maduro, um ditador sanguinário? Creio que o autor do artigo Que Brasil Lula projetará nas próximas viagens? (7/6, A5) está muito desinformado.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

Lendo o magnífico artigo de Paulo Hartung (A agenda de um novo tempo, 6/6, A4), voltamos a ter a esperança de que o Brasil deixou de ser apenas o país do futuro, pontuando o autor que já em nossa geração “estamos a impactar positivamente o futuro” através de um trabalho mais sinergético entre governo, sociedade e empresas, citando ao final Saint Exupéry, com a frase lapidar de que “o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos construindo”.

Carlos Francisco de Magalhães

cfm.part@gmail.com

São Paulo