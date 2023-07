Revolução de 1932

Coragem e união

Quando nos lembramos da Revolução Constitucionalista, pergunto-me o que pensariam os valentes voluntários que lutaram e os que tombaram em 1932 pela democracia, deixando-nos um belíssimo exemplo de coragem e de união – como a vitoriosa campanha do ouro –, ao ver o Brasil hoje tão dividido. O mais triste é que essa divisão é causada por um ex-presidente e um presidente que já demonstraram não entender ou ignorar os direitos democráticos de uma nação. Um, pela irresponsabilidade com a saúde do povo durante a pandemia de covid, gastando seu tempo de governo envergonhando o País com pronunciamentos chulos e desrespeitosos aos direitos humanos, desmerecendo as instituições democráticas e incitando o totalitarismo. Outro, que já deixou saquearem os bens públicos da nossa pátria, sempre elogiou e apoiou regimes antidemocráticos e, hoje, se posiciona ao lado de ditadores e afirma simploriamente que a democracia é “relativa”. Como comemorar o 9 de Julho sem pedir perdão aos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932, por nossa Constituição democrática hoje tão desrespeitada e aviltada?

Maria T. A. Galvão de França

mariatoledoarruda@gmail.com

Jaú

*

Reforma tributária

Oposição destrutiva

Se Jair Bolsonaro tivesse ficado a favor da reforma tributária, poderia até reivindicar a sua paternidade e colher os seus dividendos políticos, já que a PEC 45/2019 nasceu em seu governo. Mas, erroneamente e por temor de que o governo Lula pudesse colher os louros do sucesso, Bolsonaro e o PL preferiram fechar questão e votar contra. Bolsonaro deu mais um tiro no próprio pé. Está agindo como sempre fizeram Lula e o PT, fazendo oposição destrutiva ao País. Já Tarcísio de Freitas, por sua vez, acertou na mosca ao ser favorável às mudanças, já aprovadas na Câmara. Fez a leitura certa e percebeu que morreria eleitoralmente abraçado com Bolsonaro, caso optasse por uma posição antirreforma. E seu apoio – é bom que se diga – foi decisivo para a aprovação. Palmas para Tarcísio!

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

O beija-mão da reforma

Em busca de apoio no Congresso, o governo Lula está pagando caro. Em dois dias, foram mais de R$ 7 bilhões pagos em emendas. Os parlamentares já nem ficam mais corados. Recebem o Pix sentados confortavelmente. E os eleitores que apostaram em novos parlamentares estão descobrindo que, sim, os eleitos em 2022 também se vendem em troca dessas emendas. Nada diferente dos que já estavam lá. Como se vê, se o governo não paga, seus projetos não são votados. E assim a reforma tributária passou na Câmara. Nos últimos tempos, tudo o que acontece no Congresso vem acompanhado de muitos zeros à direita. É a Matemática do governo, uma verdadeira bola-de-neve. Entra governo e sai governo, o modus operandi está instalado. Dificilmente sairemos desse emaranhado. Só Deus para nos livrar dele.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

Resultados

Para saciar a fome, a ganância e, possivelmente, a desonestidade, o Brasil parece ter-se transformado numa colcha de retalhos. Nada se faz sem a liberação de polpudas verbas aos legisladores, para que se aprove qualquer coisa. Mas os resultados dessa distribuição de dinheiro nunca aparecem concretamente, nunca corrigem nada, como ensina a palavra, a não ser produzir novos escândalos.

Adriles Ulhoa Filho

adriles@uai.com.br

Belo Horizonte

*

Uma briga para Lula

A maneira como a reforma tributária foi aprovada escancara a necessidade de uma grande reforma política. O País não pode funcionar movido a propina. A generosa distribuição de bilhões de reais a título de emendas parlamentares feita pelo presidente da República às vésperas da votação deixou muito claro o mecanismo de compra e venda de apoio político. O mensalão se transformou num esquema sistemático e bilionário, em que tudo se compra e tudo se vende, tendo os cofres públicos como fonte inesgotável de recursos. O Brasil será o melhor e mais rico país do mundo quando acabar com a corrupção generalizada e sistemática, e o primeiro passo desta longa caminhada é acabar com o segredo e a roubalheira das emendas parlamentares. Um político em final de carreira, sem nada a perder, como Lula, tem tudo para comprar essa briga.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

EMENDAS PIX

Lula da Silva deve até estar comemorando o recorde que seu governo bate, já que, com o objetivo de aprovar a importante reforma tributária, liberou aos nossos congressistas, em um só dia, R$ 5,3 bilhões das excrescentes emendas Pix. A falta de transparência é tal que tampouco o Tribunal de Contas da União (TCU) pode fiscalizar o destino desses recursos dos contribuintes que, indicados por deputados e senadores, vão direto para o caixa dos Estados e municípios. Um verdadeiro escárnio. Se Jair Bolsonaro criou as emendas secretas para não sofrer seu impeachment, Lula inova com essa nova roupagem que afronta a Nação.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

REFORMA INDISPENSÁVEL

Estamos prestes a conseguir o que não foi possível há muitos anos: substituir a atual tributação de consumo por algo mais simples que irá reduzir o custo Brasil, diminuir discussões entre Fisco e contribuinte que geram uma quantidade enorme de processos administrativos e judiciais e que, por sua dificuldade de interpretação, incentivam maus funcionários públicos a achacar contribuintes. O sistema atual penaliza os pobres porque onera os alimentos e pouco tributa profissionais liberais, beneficia o Sudeste e prejudica o Nordeste. Mesmo que o projeto possa ter problemas, para eliminar o caos tributário do País vale assumir algum risco. Não podemos permitir que essa reforma indispensável seja jogada no lixo por interesses poderosos que serão contrariados. O governo e o Congresso não podem ceder a essas pressões que prejudicariam muito o nosso País.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

SISTEMA TRIBUTÁRIO

A reforma tributária que começou a ser aprovada no Congresso Nacional, que muda o sistema de tributos em 58 anos no Brasil, pode alterar profundamente para melhor o sistema político e econômico entre nós. As novas lideranças políticas que nos próximos pleitos surgirão poderão também se utilizar dessas alterações, no sentido de conseguir que tenhamos crescimentos no futuro que está à nossa frente.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

São Paulo

*

AMBIENTE EQUILIBRADO PARA EMPRESAS

A reforma tributária tem o potencial de combater a guerra fiscal por meio de diversas medidas estratégicas. Ao simplificar o sistema tributário, reduzindo a carga de burocracia e a complexidade dos impostos, cria-se um ambiente mais equilibrado para as empresas. Além disso, ao estabelecer critérios claros e uniformes para a arrecadação de impostos em todo o País, evita-se a competição desleal entre os Estados, diminuindo os incentivos para a concessão de benefícios fiscais excessivos. Essa abordagem promove uma maior justiça fiscal e contribui para a redução da guerra fiscal, fortalecendo a economia nacional.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

NO CAMINHO CERTO

Seis de julho de 2023, dia inesquecível. Nós brasileiros vimos aprovada na Câmara dos Deputados a reforma tributária que há três décadas dormia no Parlamento. Peçamos ao nosso bom Deus que ilumine os nossos senadores para aprová-la no Senado. O Brasil vai melhorar. Vamos nos surpreender com os benefícios que teremos assim que as mudanças entrarem em vigor. Aos amigos do quanto pior, melhor, meus pêsames. Teremos, sim, dias melhores. Ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o nosso agradecimento por ter contribuído com o País, e não ter feito a vontade dos bolsonaristas. O senhor cresceu, governador, e eles ficaram menores, bem menores. Brevemente estaremos colhendo os frutos dessa reforma. O Brasil no caminho certo. Investimentos virão. Mais variedades no prato e não só arroz e feijão.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Brasília

*

REFORMA TRIBUTÁRIA

Mais uma derrota para Bolsonaro.

Robert Haller

São Paulo

*

APROVAÇÃO NA CÂMARA

Depois de esperar três décadas, travada pela falta de consenso, está aprovada a reforma tributária. Mas ainda não é hora de comemorar; faltam a votação de segundo turno na Câmara, a passagem pelo Senado e a sanção presidencial, que pode conter vetos. E, depois de tudo, há que se acompanhar a execução dos dispositivos reformados. Destaque-se o empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, que compatibilizou os interesses do governo e dos diferentes setores da política, da economia e da sociedade. Um trabalho que o aproxima em importância aos grandes presidentes que aquela Casa já teve – como Ulysses Guimarães e Michel Temer –, que atuaram em momentos de alta complexidade. A reforma que temos em andamento pode não ser a que todos esperam, mas é a possível e certamente será melhorada no Senado e contribuirá para o desenvolvimento nacional. Espera-se que o Parlamento se conscientize de sua importância e continue influenciando nos grandes temas nacionais sem jamais recorrer ao guarda-chuva do Judiciário, erroneamente acionado por congressistas nas ultimas décadas. Que, cada dia mais, Senado e Câmara sejam melhores representantes do povo e das unidades federadas.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

INDÍCIOS CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA

Se um juiz vê “indícios” de ligação de Arthur Lira com fraude dos kits de robótica e manda caso para o Supremo Tribunal Federal (STF), e um hospital da “turma” do deputado recebe R$ 1 bilhão em sete anos e, ainda assim, afunda em dívidas, está na hora de o STF ir mais fundo nas graves denúncias de crimes financeiros envolvendo o presidente da Câmara. Deve ter coisa mais “cabeluda” envolvendo o “criador” do “orçamento secreto” e da “salinha escura fechada”, na Câmara, para distribuir o “butim”. O político que agora manda mais no País do que o próprio presidente da República não consegue esconder seu enriquecimento altamente suspeito que, segundo os jornais, triplicou somente nos últimos quatro anos. Não há imunidade parlamentar para crimes comuns. Então, o que estão esperando para enquadrar o parlamentar?

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

PATRIMÔNIO DE LIRA

Foi noticiado que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, triplicou o seu patrimônio em quatro anos de mandato, pois havia informado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no ano passado, que seu patrimônio era de R$ 5,9 milhões e, em 2018, o parlamentar informara à Corte que possuía R$ 1,7 milhões. Em qualquer lugar deste nosso mundo civilizado, em que vige a democracia, tal informação teria paralisado a agenda política do citado e teria exigido uma explicação que fosse satisfatória e plena, porém, neste nosso simulacro de democracia, em que imperam os novos clãs dos modernos coronéis disfarçados de democratas, tal notícia cai no corriqueiro e no normal de nossos senhores da República. Mas, então, senhor Lira, o seu berço aponta mesmo que o silêncio é a satisfação necessária e merecida pelos eleitores pouco afetos ao que é certo e ao que é errado?

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MINISTÉRIO DO TURISMO

Trocar uma nulidade por outra não vai resolver os problemas do turismo no Brasil. O País deveria ser um dos principais destinos turísticos do planeta, pois tem atrativos como a Amazônia, o Pantanal e milhares de quilômetros de praias desfrutáveis o ano inteiro. Os ministérios deveriam ser ocupados por pessoas do ramo com comprovada experiência e bem-sucedidas na área, e não por nulidades políticas que vão ocupar os cargos por seus partidos.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

DITADURA VENEZUELANA

Fernando Gabeira foi bastante contundente no seu artigo Vamos falar de Venezuela? (7/4, A6). Com exceção do final, em que ele diz: “Pouco adianta monitorar eleições em que os candidatos de oposição foram previamente retirados do páreo. Maduro, com medo de perder o poder, acabou confirmando para o mundo algo de que se duvida apenas no Brasil: a Venezuela não é uma democracia”. Vou aqui usar uma expressão muito comum hoje em dia: “Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”. No caso da Venezuela, Gabeira, não basta dizer que não é uma democracia, é preciso dizer, com ênfase, que é uma ditadura. Para que não pairem dúvidas de que, numa ditadura, não há eleições livres como sugeriu em mais um de seus desvaneios o grande amigo de Nicolás Maduro, Lula da Silva. Segundo ele, “quem quiser derrotar Nicolás Maduro, (o) faça nas eleições”. Raciocínio nada brilhante de uma mente obscura.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

CANDIDATO ÚNICO

Com efeito, a Venezuela é um bom exemplo da teoria da democracia relativa anunciada por Lula: um regime de eleições “livres” à presidência em que concorre um único candidato – o ditador Nicolás Maduro. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

DIA MAIS QUENTE

A temperatura média da Terra bateu três recordes consecutivos na última semana. El Ninõ é um fenômeno climático natural, associado ao aquecimento da temperatura da superfície do Oceano Pacifico, que ocorre na média em um período entre dois e sete anos e geralmente dura entre 9 e 12 meses. A diminuição da extensão do mar congelado da Antártida também provoca o aumento da temperatura média do planeta. Diante desse cenário, a Organização das Nações Unidas (ONU) pediu para que os governos de todo o mundo antecipem as consequências do El Niño para “salvar vidas e meios de subsistência”. No Brasil teremos muito mais precipitações no litoral e estiagem no Centro-Oeste. Entendo que, ante a nova realidade, os moradores de encostas devem ser transferidos para áreas mais abrigadas. Sirenes poderão salvar as suas vidas, mas eles podem perder tudo o que têm.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

IAMSPE

Os funcionários públicos do Estado de São Paulo têm um hospital para chamar de seu, mas por incrível que possa parecer ninguém consegue ser atendido no instituto que já foi referência para muitos médicos. Trabalhar no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) era sonho de todo médico que queria ter uma boa formação. Nos últimos 30 anos, não se consegue atendimento de jeito nenhum. O mesmo ocorre em clínicas espalhadas pelo interior. Nunca têm médicos. Com certeza o problema é de gestão, então, que o governador Tarcísio resolva esse problema, ele que é um competente administrador, e que os órgãos de imprensa façam uma matéria denunciando o que ocorre nesse hospital. O que é inconcebível é pagar e não poder usar. Um desrespeito a quem ajuda a manter essa estrutura e nada recebe de volta.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

No contexto da atual consulta a respeito da eventual reforma do ensino profissionalizante como opção no quadro do ensino médio, gostaria de relatar a experiência própria de alguém que se formou nesse tipo de ensino técnico, no caso um curso de três anos de “escola de negócios” (business school), nos anos 1950, numa instituição ligada ao sistema francês de ensino no Cairo, Egito. Esse curso de nível médio trilíngue (francês, inglês e árabe) contava, além das matérias comuns ao nível médio clássico, com o currículo do ensino técnico. A conclusão desse curso aos 17 anos permitiu o emprego imediato em função administrativa qualificada, bem como qualificou mais tarde a passar pelo exame de contador, pela Sociedade de Contabilidade da França. No início dos anos 1990 tentei convencer o Senai/Senac a implementar esse tipo de curso na sua estrutura de ensino técnico, porém a resposta foi de que o currículo não correspondia ao nível de maturidade atingido por estudante na faixa dos 13-14 anos, no início dessa fase de ensino. Anos mais tarde, em 1997 e em 2003, encaminhei propostas de implementação de cursos técnicos superiores em outras áreas na administração de negócios ao Ministério da Educação, sem retorno. Por experiência própria e considerando a proficiência do ensino administrado no País, tanto nas escolas públicas como nas privadas, conforme atestado pelas notas atingidas pelos alunos no final do ensino fundamental, acredito que os currículos propostos para os diversos segmentos de administração de negócios precisariam de quatro anos em tempo integral e uma pré-qualificação mínima de nota 6 no término do fundamental. A implementação urgente do ensino profissionalizante no sistema nacional de ensino é imprescindível para elevar o grau de produtividade da mão de obra na economia, ao tornar formandos de até 20 anos de idade aptos a um emprego qualificado e em alta demanda na economia, enquanto a sua atual manutenção por mais quatro ou cinco anos em cursos superiores não lhes proporciona condições de empregabilidade nas mesmas condições. O objetivo da eventual reforma do ensino médio, que procura dar mais carga horária às matérias básicas clássicas, estaria dando mais importância ao “acessório” que ao “principal” nessa nova modalidade de ensino, que deveria dar acesso, depois dos devidos exames de formação nas respectivas modalidades, aos dois anos finais de um curso superior compatível com o curso técnico concluído.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo