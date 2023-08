Cúpula da Amazônia

Cooperação e experiência

No momento em que o Brasil sedia a Cúpula da Amazônia na cidade de Belém (PA) e considerando a forma como a imprensa internacional e mesmo agentes políticos e sociais tratam o assunto, seria bom lembrar que, por iniciativa do Brasil, na última etapa do regime autoritário, em 1978 (ou seja, 45 anos completados em julho passado), assinou-se o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), que contou com importante emenda já na fase democrática (dezembro de 1998) criando a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca). Ainda que se possa criticar a ênfase no desenvolvimento econômico da região e que, eventualmente, seja necessária e conveniente a revisão e atualização do documento, há que admitir que será infrutífera toda e qualquer nova iniciativa que simplesmente desconsidere a experiência já realizada (balanço de erros e acertos), bem como a relevância do desenvolvimento econômico e social da população amazônica como meio de preservação do próprio bioma.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

Pacto Sul-Sudeste

Representação

Pesadas críticas estão chovendo de todos os lados contra Romeu Zema por lembrar que os Estados das Regiões Sul e Sudeste têm interesses comuns que merecem ser adequadamente tratados. Além de serem discutidos entre eles. Vamos analisar um exemplo: o número de deputados por Estado influencia em muito as decisões da Câmara dos Deputados. Ocorre que a distribuição de cadeiras por Estado deveria ser realizada a partir de uma proporção da população. Mas, por causa da existência de um piso e um teto no número de representantes por Estado, criou-se uma imensa distorção, que tem prejudicado os cidadãos dos Estados do Sul e do Sudeste, principalmente os eleitores residentes em São Paulo, onde, por exemplo, são necessários cerca de 312 mil votos para eleger um deputado federal. Já nos Estados menos populosos bastam 10 mil votos para eleger um deputado federal. É como se o voto de um cidadão dos Estados menos populosos pesasse mais do que o voto de 31 paulistas. Isso é justo?

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Saúde

Ozonioterapia

Sobre as matérias Lei que libera ozonioterapia em todo o País é sancionada por Lula e Lula impõe derrota a Nísia e joga pressão sobre a Anvisa com sanção a ozonioterapia (Estadão, 8/8, A18 e A2), no Brasil, onde o Sistema Único de Saúde (SUS) atende a acupuntura, o reiki, a imposição das mãos, entre outras barbaridades, nada de mais que a ozonioterapia também tenha sua clientela.

Luiz Roberto Turatti

Araras

Da cloroquina ao ozônio

Nós nos livramos da cloroquina prescrita pelo charlatão Jair Bolsonaro e temos de enfrentar a ozonioterapia do charlatão Lula. Socorro!

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Livros didáticos

A experiência sueca

Renato Feder, secretário de Educação de São Paulo, anunciou que o Estado recusou os livros do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) para o próximo ano, nas turmas do ensino fundamental 2, abrindo mão de uma verba federal de R$ 120 milhões para a compra dos materiais, em favor do “moderno” uso de material 100% digital. A justificativa esdrúxula é de que “os livros do PNLD não são consumíveis. O aluno tem de guardar, não pode anotar, não pode riscar, porque esse livro tem de estar disponibilizado para o próximo ano”. A Suécia, que foi pioneira na educação digital, implementada já na década de 1990, agora voltou a investir na distribuição de livros didáticos. Talvez a Suécia, que ocupa a posição 11 na lista mundial de qualidade de ensino público, esteja errada e Feder esteja certo. É rir para não chorar.

Omar El Seoud

São Paulo

Esclarecimento

Ao contrário do que sugere o editorial ‘Geringonça’ à brasileira (7/8, A3), a coalizão de governo conhecida como Geringonça não vigora mais em Portugal desde as eleições legislativas de 2022, quando o Partido Socialista, do primeiro-ministro António Costa, obteve maioria.

CONSÓRCIO SUDESTE-SUL

Consórcio Nordeste sim! Consórcio Sudeste-Sul não? Em uma clara contradição, o governador da Paraíba, que é nada menos do que presidente do Consórcio do Nordeste, se declara contra a criação do Consórcio Sudeste-Sul. Nordeste pode? Sul-Sudeste não pode?

Guenji Yamazoe

São Paulo

LARVAS DE DISCÓRDIA

O governador Romeu Zema se diz de direita, mas não passa de um reacionário. Age como uma varejeira depositando suas larvas de discórdia nas feridas da sociedade. Se o Sul-Sudeste está mal representado no Congresso Nacional, a culpa deve recair nos eleitores da região, bem como aos partidos políticos que não primam por zelar de boas candidaturas, o que também ocorre em todo o País. O que mais vejo são políticos falarem contra políticos e nunca a favor do Brasil e sua sociedade, além das enganações tradicionais, como a famigerada “Deus, pátria e família”, para enganar bobocas.

Sérgio Barbosa

Batatais

ROMEU ZEMA

Enquanto nossa imprensa não parar de criar factoides e falsas narrativas acerca das opiniões de pessoas de bem, principalmente as de “elevado potencial político”, o Brasil continuará a ser uma “democraciazinha” de quinta categoria. Em momento algum o governador Zema propôs a divisão do Brasil em dois, e ainda Zema não parodiou um certo cidadão, também de “elevada proeminência política”, e não propôs a extirpação de ninguém. Zema merece todo o nosso apoio, pois defende a Constituição federal e o pacto federativo. Não sugeriu que tribunal superior vire delegacia de polícia e não disse que ia prender ninguém. Parabéns a Zema por sua excelente administração em Minas Gerais.

Ary Braga Pacheco Filho

Brasília

CENTRO-OESTE

Depois da polêmica, descabida e inapropriada declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre um projeto de união dos Estados do Sul-Sudeste em oposição aos do Norte e do Nordeste, cabe perguntar o que dirão a respeito os governadores dos Estados do riquíssimo Centro-Oeste, maior produtor agrícola do Brasil, responsável por grande parte do PIB nacional.

J. S. Decol

São Paulo

OZONIOTERAPIA

Lula da Silva acaba de sancionar a lei que autoriza a ozonioterapia, indo na contramão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que autorizava o tratamento apenas em situações específicas, e contrariando recomendações da sua ministra da Saúde, Nísia Trindade, que esperava o veto do governo. Lula da Silva não respeita nada nem ninguém. Não respeita a ciência, não respeita as instituições, não respeita os seus próprios ministros, não respeita a democracia, não respeita nem mesmo, como não respeitou, sua ex-mulher, no enterro dela, usado como palanque para as suas eternas campanhas. Definitivamente temos um estelionatário no comando do País. Na campanha disse que iria defender a democracia e pacificar o País, mas, uma vez eleito, mostrou-se um sujeito desagregador, retrógrado, vingativo e perigoso aos interesses da Nação. Mas onde estão os grandes brasileiros para denunciar os desmandos desse que nos governa e seus asseclas?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

CARÁTER COMPLEMENTAR

Lula sancionou lei que autoriza procedimento de ozonioterapia para tratar casos de covid, apesar de entidades médicas considerarem a técnica ineficaz. De acordo com a nova lei, a aplicação somente poderá ser realizada por profissional de saúde com formação superior e inscrito no conselho de fiscalização profissional. E só poderá ser feita usando equipamento homologado. E o profissional responsável deverá informar ao paciente que o procedimento possui caráter complementar. Pergunta: se um profissional de saúde com formação superior e inscrito no conselho recomendar cloroquina para casos de covid, informando ao paciente que se trata de algo com caráter complementar, também vai poder?

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

A CLOROQUINA DE LULA

Ozonioterapia é a cloroquina de Lula, só que sem a cobertura da imprensa. Coitadas das emas do Planalto.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

EXTREMISMOS NA POLÍTICA E NA CIÊNCIA

Enquanto a microbiologista Natalia Pasternak lança um livro execrando diversas terapias alternativas, atribuindo-lhes o nome depreciativo de pseudociências, chamando até a psicanálise – ciência consagrada, estudada e praticada em diversos países com amplas ramificações para os campos da filosofia e do comportamento humano – de fraude (fraude?), o presidente da República, inexplicavelmente, autoriza, de forma não menos vertical e irrefletida, o uso da ozonioterapia como procedimento de “caráter complementar” que, até o momento, só demonstrou servir para uma coisa: nada. Moral da história: ao mesmo tempo em que uns, inclusive governantes, acham que entendem de ciência (será mania de presidentes da República?), outros, que deveriam entender, de tão ofuscados e engessados por critérios inflexíveis, perdem a visão do todo, do bom senso e da subjetividade, qualidades essas que fazem parte do próprio pensamento científico, e enxergam apenas uma parte da verdade. Assim como na política, também na ciência extremismos nunca são bem-vindos.

Luciano Harary

São Paulo

PREJUÍZO IRREPARÁVEL

É de estarrecer a decisão do governador Tarcísio de Freitas de retirar São Paulo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), uma das políticas públicas mais bem-sucedidas do governo brasileiro, existente desde 1985 e que já levou mais de 1 bilhão de livros didáticos a alunos de escolas públicas de todo o Brasil. Só para lembrar, o PNLD é um programa do Ministério da Educação que tem como objetivo garantir o acesso gratuito a livros didáticos e outros materiais de apoio à aprendizagem para os alunos da rede pública de ensino fundamental. O PNLD é financiado pelo governo federal e é executado pelo MEC em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Educação. O governador Tarcísio trará um prejuízo irreparável às nossas crianças da rede pública estadual. Lamentável!

Alexandre Marcos Pereira

Ribeirão Preto

AULAS DIGITAIS

Renato Feder diz que a rede estadual utilizará apenas livros digitais nas escolas, e que as aulas, de todas as disciplinas, serão através de 20 slides de PowerPoint, já meio superado, em que os alunos deverão apenas anotar o conteúdo e fazer os exercícios. “O livro tradicional, ele sai.” O governador Tarcísio foi mais longe: disse que o dinheiro do contribuinte pagou a preparação de mais de 6 mil aulas digitais, “padronizando” as aulas, que serão as mesmas no Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba, como se não houvesse peculiaridades entre seus habitantes. Por acaso são contra a criatividade dos professores? Querem, definitivamente, acabar com o ensino público? Quais empresas estão “preparando” tais aulas? Quais as qualificações dos conteudistas? São empresas ligadas ao secretário, ou será para fazer caixa de campanha? Esses homens foram longe demais em tão pouco tempo!

Flávio Rodrigues

São Paulo

BLOQUEIO DE VERBA NA EDUCAÇÃO

A pandemia, devido à retração escolar, comprometeu ainda mais a educação brasileira. Agora, após a covid-19, ao invés de prestigiar, valorizar para recuperar o tempo perdido, num ato criminoso, o bloqueio federal na dotação escolar (Governo Lula bloqueia verba para alfabetização, transporte escolar e bolsas de estudo, 8/8). Os países que priorizaram a educação prosperaram, cresceram e são destaques, enquanto o Brasil é um eterno país do futuro que nunca chega.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

ESCOLA RURAL

A respeito do problema da Cracolândia, o governador Tarcísio teve uma ideia para o tratamento e disposição dos usuários. Minha opinião também é que deveria-se colocar em dois ônibus ou mais toda essa população que não tem futuro onde está e traz problema problemas à cidade, e levá-los para o interior, onde há fazendas ou outros locais onde poderiam dispor de abrigo, tratamento e meios de trabalho.

Mika Krok

São Paulo

PAUL MACCARTNEY NO BRASIL

A volta ao Brasil do ex-beatle Paul McCartney para uma nova temporada de shows é emblemática da resistência da qualidade do músico e cantor da maior banda da sexta década do século passado. Fazer shows aos 81 anos, ainda ativo em sua carreira, mostra que o citado remanescente da banda mais forte do rock mundial está firme e atuante apesar do tempo que atua no meio artístico mundial.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

PERDA PARA A CULTURA NACIONAL

A notícia do falecimento de Aracy Balabanian é um golpe doloroso para a cultura nacional. Sua trajetória brilhante no teatro, televisão e cinema cativou gerações, deixando uma marca indelével. Seu talento versátil e carisma único a tornaram uma referência admirável. Como uma das grandes atrizes do Brasil, sua ausência deixa um vazio irreparável. Suas interpretações inesquecíveis e contribuições significativas enriqueceram a arte e o entretenimento do País. Aracy Balabanian será sempre lembrada com carinho e respeito, e seu legado continuará inspirando futuras gerações de artistas e amantes da cultura. Sua partida é uma perda imensa para o cenário cultural nacional.

Luciano de Oliveira e Silva

São Paulo

DELÍRIO PERIGOSO DE LIMA BARRETO

Lima Barreto, escritor, jornalista e negro, há mais de cem anos, além de ácidas críticas a práticas sociais machistas da época, denunciava a ditadura do Floriano Peixoto, combatia o racismo e o feminicídio, em especial quando cometido pelo marido (uxoricídio), largamente aceito em todas as esferas públicas e privadas. Delírio muito perigoso, a internação em hospício foi obrigatória.

Antonio Augusto d´Avila

Porto Alegre