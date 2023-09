Operação Lava Jato

Erro histórico

Classificada a prisão de Lula como “um dos maiores erros judiciários da história do País”, a afirmação do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), pode se aplicar também à sua própria decisão de anular as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato, pelas consequências que trará. Alguém já disse que “contra fatos não há argumentos”. Embora o processo judicial criminal tenha suas peculiaridades a serem observadas, o Brasil inteiro sabe da corrupção que ocorreu nos idos das gestões petistas e que motivou a famosa operação, e esse entendimento da opinião pública supera o julgamento no âmbito judicial. Só falta, agora, os R$ 6 bilhões devolvidos à Petrobras serem restituídos àqueles que cometeram fraudes reconhecidas pelos próprios agentes deste nefasto episódio, porque, afinal, as provas dos crimes cometidos tornaram-se nulas. E os que nada devolveram devem estar rindo dos que assim procederam.

José Carlos Lyrio Rocha

lyriorochajclr@gmail.com

Vitória

Nosso lema

Somos todos iguais perante a lei. A impunidade deve, pois, igualmente, ser aplicada a todos os criminosos do País. Abram as portas das penitenciárias! E decrete-se a alteração dos dizeres da Bandeira Nacional: sai Ordem e Progresso (nunca tivemos isso mesmo), entra Corrupção e Impunidade, nosso verdadeiro lema.

Luiz Antonio D’Arace Vergueiro

luiz-vergueiro@hotmail.com

São Paulo

Santo

O próximo passo do sr. Toffoli será mandar ofício ao Vaticano pedindo ao papa para iniciar o processo de canonização de Lula.

Roberto Antonio Kirschner

kir.robertoa@gmail.com

São Paulo

Não há mais vergonha

O maior erro, relembrando a opinião de juristas naquela oportunidade, foi a nomeação de Dias Toffoli para ministro do STF. Nada como ser julgado por alguém que nos deve favor. Depois não sabem por que o Judiciário brasileiro está cada dia mais desmoralizado. Como disse William Waack (Estado, 7/9, A8), “fica uma espécie de sentimento de vergonha de se constatar que não há mais vergonha”.

Alvaro A. Fonseca de Arruda

alvaroarruda46@gmail.com

São Paulo

País sem futuro

O Brasil é um país sem futuro, porque não tem líderes preocupados com a Nação. Afirmar que a prisão de Lula foi “um dos maiores erros judiciários da história do País”, ignorando o maior escândalo de corrupção brasileiro, este sim é o maior erro histórico. Tal afirmação deveria provocar reações imediatas de líderes verdadeiros. A Lava Jato errou? Puna-se, mas ignorar os fatos que a motivaram é erro muito maior. Uma parte dos que deveriam exercer o papel de líderes só está interessada em maximizar seus ganhos. Basta ver que não interessa ter ministros competentes no governo, mas sim que eles atendam aos interesses financeiros do grupo a que pertencem. É a ausência (ou omissão) de verdadeiros líderes que provoca o surgimento de líderes como Bolsonaro. Até quando, Brasil?

Mário Corrêa da Fonseca Filho

mario@gmocoaching.com.br

São Paulo

Investigação da PF

Bolsonaro tranquilo

Oh, o tenente-coronel Mauro Cid pretende fazer delação premiada! Mas não se preocupe, Jair Bolsonaro, pois tudo o que vier a ser delatado, averiguado e comprovado por essa delação será, em futuro próximo, anulado pelo Supremo Tribunal Federal.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

7 de Setembro

Civilidade

Que ótima sensação assistir ao desfile do 7 de Setembro em Brasília, com todos os elementos da civilidade. Muito orgulho em poder comemorar os 200+1 anos da Independência do Brasil.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

As cores do Brasil

O presidente Lula da Silva disse que queria resgatar os símbolos nacionais no dia da nossa Independência. “Esse verde-amarelo e essa bandeira pertencem ao povo brasileiro”, disse ele. Mas parece que Lula da Silva esqueceu de combinar com a sua digníssima mulher, Janja, que foi ao evento vestindo um vibrante vestido vermelho. Depois os petistas reclamam de que os bolsonaristas sequestraram o verde-amarelo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ACORDO DE LENIÊNCIA

O ministro Dias Toffoli, ex-advogado do PT e indicado por Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), anulou as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht. Segundo o ministro, a prisão de Lula foi “um dos maiores erros judiciários da história do País”. É importante lembrar que delação premiada e acordo de leniência são coisas diferentes. Acordo de leniência “é impor compromisso e responsabilidade às pessoas jurídicas que voluntariamente se propõem a romper com o envolvimento com a prática ilícita e adotar medidas para manter suas atividades de forma ética e sustentável, em cumprimento à sua função social”. Vou frisar: voluntariamente. No livro A Organização, da repórter Malu Gaspar, está lá com todas as letras que a Odebrecht reconheceu ter pago US$ 788 milhões em propina no Brasil e no exterior. Portanto, ministro, essas provas não foram obtidas por meios “heterodoxos e ilegais”, como o senhor diz. A Odebrecht, voluntariamente, reconheceu o seu erro. A decisão do ministro Dias Toffoli abre uma porteira imensa para o aumento da corrupção nos meios político e empresarial. É também um salvo-conduto para Lula sair pelo País e o mundo fazendo-se de vítima e atentando contra o Congresso e o próprio STF, como acabou de fazê-lo ao negar a legitimidade do impeachment da companheira Dilma Rousseff.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

DELAÇÃO PREMIADA

Graças às delações premiadas os desvios de dinheiro da Petrobras foram esclarecidos. Em sua delação, Marcelo Odebrecht esclareceu que a ex-presidente Dilma Rousseff cobrou pessoalmente o acerto de R$ 12 milhões para a campanha eleitoral de 2014. Nestor Cerveró disse que Fernando Collor, Lula, Delcídio do Amaral e Renan Calheiros estavam envolvidos no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Delcídio do Amaral entregou Aloizio Mercadante, Aécio Neves, André Esteves, Nestor Cerveró e Eduardo Cunha. As delações de Mônica Moura e João Santana esclareceram a participação de Lula e Dilma nos esquemas ilícitos de campanhas eleitorais. Os marqueteiros incluíram também Guido Mantega, Delcídio do Amaral e algumas empreiteiras brasileiras. Toffoli só percebeu esse equívoco agora?

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

ESQUECIMENTO

O ministro do STF Dias Toffoli anulou todas as provas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva amplamente investigadas, delatadas e documentadas pela Lava Jato. Ele vai anular também o que está inserido no inconsciente “coletivo do Brasil” sobre os milhões recebidos por “palestras não dadas” e os R$ 300 milhões depositados na Suíça devidamente rastreados e comprovados? Fora inúmeras outras delações de facilitações para “cumpanheirus” e propinas pagas aos filhos. Só em outra encarnação para nós, brasileiros e contribuintes, esquecermos. Resta agora devolvermos os mais de R$ 10 bilhões devolvidos pelas “empresas corruptoras” pelo dinheiro roubado dos cofres públicos. A vida não está fácil para quem ainda acreditava que o País tinha jeito!

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

PROPRIEDADES RURAIS

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deveriam refletir mais sobre as consequências de suas decisões sobre temas extremamente delicados, como é o caso da posse de propriedades rurais. Estão prestes a revogar a tese do marco temporal, uma regra que pôs fim às disputa no campo entre indígenas e fazendeiros. Agora acaba de decidir que terra produtiva também pode ser desapropriada desde que não cumpra a sua função social. Já que são dotados de notório saber jurídico, os ministros do STF deveriam, no mínimo, saber que o conceito de função social da terra é vago e subjetivo, o que dará margem a dúbias interpretações. Sabendo ainda que temos uma Suprema Corte totalmente aparelhada pelo governo petista, só resta agora aprovar o voto secreto dos ministros, como pretende Lula, para decretar de vez o fim da propriedade privada em nosso país. Um absurdo.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

SERVIDORES PÚBLICOS

É preciso entender que todas as pessoas pagam o salário dos servidores públicos. Portanto é inadmissível que um servidor não precise dar satisfação ao público em geral. Não importa que sejam eleitos, nomeados ou até mesmo concursados.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

COMENTÁRIOS DE MINISTROS

Creio que, ao contrário do desejo do presidente Lula, os votos devam ser conhecidos do público, mas os ministros deveriam se ater à Constituição e não tecer comentários contra o que julga sem amparo constitucional, como fez agora o ministro Dias Toffoli com a prisão do presidente Lula em 2016 e sempre faz o ministro Gilmar Mendes. Tomando esse cuidado, distensionaria o ambiente beligerante contra o tribunal.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

FLÁVIO DINO

É no mínimo curiosa a atitude da cúpula petista em relação ao eventual apontamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga de Rosa Weber, no STF. Os argumentos responsáveis pelo incômodo seriam o protagonismo “midiático” do ministro e a possibilidade de ele concorrer a eleições presidenciais futuramente. Ora, midiática ou não, a atuação de Dino até o momento tem se mostrado coerente em vários aspectos da conjuntura nacional, principalmente em relação ao eventos de 8 de janeiro, o que naturalmente o candidata a um cargo executivo. Sim, só que para o PT, não. O ministro não é petista raiz, portanto, por mais fiel e aliado que seja, representa uma ameaça ao partido. É esse modo velho de pensar que prejudica o PT e o próprio País. A situação política atual não comporta mais purismos dessa natureza – a dificuldade de Lula em construir uma base parlamentar que o diga. Alianças, coalizões e negociações são necessárias. O PT ainda não entendeu que o tempo não para.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

ATOS DE 8/1

Os chamados atos golpistas de 8 de janeiro tornaram-se algo comparável aos moinhos de vento do romance de Miguel de Cervantes. Converteram-se em pretexto para adoção de práticas comuns em regimes autoritários. Ai de ti, governo Lula, se não fosse o 8 de Janeiro! Pois toda e qualquer manifestação de oposição passou a ser delirantemente interpretada como ameaça à democracia, dando pretexto a medidas de intimidação a potenciais opositores, e servindo, ainda, como biombo, para não serem olhados de frente os reais problemas do País.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

FUNDO ELEITORAL

O governo enviou ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que prevê o valor “reduzido” de R$ 1 bilhão para financiamento do Fundo Especial de Campanha. Entretanto, o Congresso ignora a austeridade e articula o Fundo Eleitoral para 2024 da ordem de R$ 5,5 bilhões. O excelente editorial Um debate necessário (3/9) cobra “que é mais que hora de a sociedade discutir seriamente como deseja financiar os partidos políticos”. Até seria ótimo, se não virássemos zeros à esquerda após os pleitos, e os eleitos, zeros à direita, sem o menor constrangimento.

Sergio Dafré

Sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

ORÇAMENTO 2024

O Projeto de Lei Orçamentária de 2024 enviado ao Congresso pelo governo é bem a cara do PT: vamos gastar o prêmio da loteria sem ainda ter feito a aposta.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo