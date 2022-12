Fraco, Mercosul expõe suas fraturas

A palavra mais branda utilizada na reunião do Conselho do Mercado Comum do Mercosul para se referir à situação atual do bloco talvez tenha sido “problema”. Expressões como “ruptura” e “extinção” também foram empregadas no encontro realizado há pouco em Montevidéu. São reveladoras da condição em que se encontra o bloco que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai numa união aduaneira apenas formal. Vítima de um longo processo de enfraquecimento, provocado por sucessivas concessões que tornaram fictícias as regras de uma união aduaneira – aplicação de uma tarifa externa comum aos produtos originários de fora do bloco e livre circulação de bens entre seus membros –, o Mercosul agora está às voltas com a decisão do Uruguai de aderir a outro bloco comercial sem o consentimento de seus parceiros. Parece fraturado, cindido, prestes a entrar em regime de hibernação. Precisa ser repensado.

A reunião antecedeu à cúpula dos chefes de Estado dos países fundadores do bloco, novamente sem a presença do brasileiro Jair Bolsonaro. Ausente na cúpula anterior, em junho, Bolsonaro faltou, como tem faltado a outros atos de governo, também a este que talvez fosse seu último compromisso internacional. Como previsto, a cúpula escolheu o presidente da Argentina, Alberto Fernández, como presidente temporário do bloco, em substituição ao uruguaio Luis Lacalle Pou.

Em Montevidéu, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, disse que Brasil, Argentina e Paraguai estão preocupados “com problemas que inevitavelmente resultariam das negociações individuais, problemas jurídicos e comerciais”. O chanceler brasileiro fazia referência à decisão do governo de Lacalle Pou de solicitar o ingresso do Uruguai no tratado de parceria dos países do Pacífico, conhecido como Tratado Transpacífico. O Uruguai negocia também um tratado de livre comércio com a China.

O chanceler argentino, Santiago Cafiero, de sua parte, disse que o caminho seguido pelo Uruguai “muito provavelmente poderia levar à ruptura” do Mercosul. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo, disse que essa não é a intenção de seu governo, mas advertiu que o imobilismo do bloco o aproxima da “extinção”.

Dias antes, os três países que se opõem à iniciativa uruguaia haviam divulgado nota conjunta na qual afirmam que “se reservam o direito de adotar as medidas necessárias para defender seus interesses no campo jurídico e comercial”. O Tratado de Assunção, que criou o Mercosul em 1991, limita a autonomia de cada país para firmar acordos comerciais isoladamente.

O comércio entre os países da região floresceu nos últimos anos, mas a falta de acordos com outros blocos e países praticamente isolou o Mercosul. “Não temos acordo com nenhuma das dez principais potências econômicas e comerciais no mundo”, lembrou o chanceler uruguaio. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, cujos termos já foram negociados no nível técnico, ainda necessita da aprovação formal pelos Parlamentos de cada um dos países-membros dos dois blocos. “Um dado não desprezível é que, desde 2010 até hoje, a Organização Mundial do Comércio registra 172 acordos de livre comércio, nenhum do Mercosul”, completou Francisco Bustillo.

Incompatibilidades políticas entre os atuais presidentes dos dois principais países do bloco, Brasil e Argentina, podem ter acentuado um processo de esvaziamento que o Mercosul vinha sofrendo. Em várias ocasiões o ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, manifestou pouco interesse em fortalecer o bloco, que não considerava “prioritário”. Corretamente, Guedes classificou o grupo como restritivo demais, o que deixou o Brasil preso numa armadilha que o impediu de avançar em acordos com outros países e blocos. Guedes defendeu, por isso, a flexibilização das regras e a modernização do bloco, para permitir que seus membros se integrem mais intensamente à economia global.

Esta é uma discussão que o Mercosul terá de travar com urgência para garantir sua sobrevivência.