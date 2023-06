Fresta para o diálogo

O encontro em Pequim do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, com o presidente da China, Xi Jinping, no último dia 19, mostrou haver uma fresta aberta para o diálogo. O gesto de aproximação não chega a gerar otimismo, nem mesmo comedido, sobre a “estabilidade estratégica” entre as duas potências, que transitam em rota de colisão nas esferas geopolítica, comercial e, principalmente, do domínio da tecnologia 5G e da Inteligência Artificial. O sinal emitido, no entanto, dá alento diante do cenário de segunda guerra fria.

A declaração do líder supremo chinês de que o seu país e os Estados Unidos devem escolher entre “cooperação ou conflito” traz certa dose do realismo que orientou a política externa de Washington por décadas, sobretudo ao longo da primeira guerra fria. Blinken, que já havia lavado a roupa suja bilateral durante sete horas e meia com o chanceler Qin Gang no dia anterior, enfatizou a instrução recebida do presidente norte-americano, Joe Biden, de melhorar as relações bilaterais.

Aparentemente, os dois lados concordaram com um diálogo de alto nível e com base, como defendeu Xi, no “respeito mútuo e sinceridade”. Não é pouco diante da escalada de atritos entre essas potências que, com matrizes políticas e culturais muito diferentes, perseguem a hegemonia mundial. Será ilusório, porém, imaginar que deixem de mover seus interesses e seus peões estratégicos em nome da conciliação.

Essa conclusão vale, em especial, quando se trata de Taiwan. O impasse provocado pela convicção de Pequim acerca de sua soberania sobre esse país de facto e pela defesa intransigente dos Estados Unidos e seus aliados à independência de Taipé se traduz em conflito latente. O estouro, com tropas e arsenais envolvidos, tem sido apenas postergado, entre dissuasões e ameaças.

Está claro que nenhum lado abandonará seus aliados – ou as vítimas de seus oponentes – nem deixará de perseguir velhas e novas estratégias geopolíticas. A abertura de diálogo, porém, permite a definição de limites. No caso da guerra Rússia-Ucrânia, o compromisso da China de não entregar armamento letal a Moscou, enquanto acentua sua corrente comercial com o vizinho, parece atender à margem de tolerância dos Estados Unidos.

Na esfera econômico-comercial, as possibilidades de entendimento mostram-se teoricamente mais exequíveis. Há certo consenso entre ambos os países sobre suas condições de competidores, o que abre margem para alguma cooperação, maiores compromissos contra práticas comerciais injustas e menos sanções unilaterais. Salvo, talvez, na agenda da alta tecnologia.

A visita de Blinken à China foi atrasada em quatro meses pelo abate de balões de espionagem supostamente enviados aos Estados Unidos por Pequim, que viu a reação americana como “histeria” diante de artefatos meteorológicos. Talvez nunca se venha a saber qual a versão correta. Entre as duas potências esperam-se rivalidade, divergência e até atrito. Mas nunca a perda de tempo para o diálogo que pode impedir um novo conflito global.