Geração arruinada na Venezuela

É chocante, para dizer o mínimo, constatar que a Venezuela condena suas crianças à indigência alimentar e educacional. O país, como se sabe, é dono de uma das maiores reservas de petróleo do planeta − uma riqueza incalculável que contrasta brutalmente com a rotina de miséria, fome e escolas depauperadas após dez anos da posse do ditador Nicolás Maduro. Eis o revoltante cenário que acaba de ser retratado em recente reportagem publicada no Estadão. Sob o jugo do sr. Nicolás Maduro, cresce uma nova geração de meninos e meninas que desconhecem o que é viver em um país sem crise humanitária. Uma tragédia que deveria envergonhar todos os latino-americanos.

A reportagem traz um dado impressionante: cerca de três quartos da população sobrevivem com renda abaixo da linha internacional de pobreza extrema, o equivalente a menos de US$ 1,90 por dia. De novo, impossível não fazer referência à riqueza natural depositada sob o solo venezuelano. Basta lembrar o alvoroço provocado no início da década passada quando o governo da Venezuela, ainda sob o comando do caudilho Hugo Chávez, anunciou ter a maior reserva de petróleo do mundo − mais até que a abastada Arábia Saudita.

Depois disso, à medida que nasciam as crianças que hoje têm 10 anos ou menos de idade, o país mergulhou em profunda crise econômica, agravada pelo tradicional repertório de que se valem os liberticidas mundo afora: a supressão da democracia, o atropelo dos direitos humanos e a violência política. Assim o tirano Nicolás Maduro completa sua primeira década no poder; assim uma geração de crianças venezuelanas é submetida a uma infância de privações.

A reportagem publicada no Estadão descreve os efeitos devastadores da inflação, um mal que penaliza sempre os mais pobres. Por mais que controlem parlamentos, os tribunais superiores e a imprensa, as ditaduras são incapazes de subverter as leis econômicas. E é assim que a economia venezuelana tem sido carcomida, com a sua moeda nacional, o bolívar, em franca desvalorização em relação ao dólar. O salário mínimo em bolívares vale atualmente US$ 5 por mês, ante US$ 30 há cerca de um ano. A mesma reportagem informou que uma cesta básica para quatro pessoas custava US$ 372 em dezembro, o que ajuda a explicar a fome na terra do petróleo.

Como de praxe, a população, em geral, e as crianças, em particular, pagam o preço da irresponsabilidade e da tirania de seus governantes. Enquanto milhões de venezuelanos já deixaram o país, muitos vindo para o Brasil, quem ficou não teve opção a não ser encarar um cotidiano de miséria. Para muita gente, isso significou ingerir alimentos com menos nutrientes do que o recomendado ou até mesmo pular refeições − um desastre em qualquer fase da vida, mais ainda na infância.

A Venezuela vive uma realidade dramática, e o governo brasileiro não pode fazer de conta que vai tudo bem no país vizinho. Menos ainda fechar os olhos para os desmandos e o arbítrio que levaram a Venezuela à ruína. A triste realidade das crianças venezuelanas, infelizmente, é o resultado de escolhas inaceitáveis de um regime ditatorial que deve ser tratado pelo nome.