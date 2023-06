Grau de investimento, só com reformas

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings revisou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva na última quarta-feira. Embora a nota tenha sido mantida, a mudança de perspectiva sinaliza que a agência poderá alterar o rating do País em até dois anos. Como não poderia deixar de ser, o anúncio foi muito celebrado por integrantes do Executivo. Porém, diferentemente do que eles interpretaram, o comunicado parece muito mais um voto de confiança no governo Lula do que um aval à política econômica que vem sendo adotada até agora.

Em nota, a S&P destacou a existência de sinais de mais estabilidade nas políticas fiscal e monetária, mas ponderou que o déficit fiscal ainda está elevado e que a proposta de arcabouço – a que o governo erroneamente atribuiu o anúncio da agência – não será capaz de estabilizar ou reduzir a dívida pública. Sobre o arcabouço, a S&P afirmou que a melhora fiscal será modesta se depender apenas de medidas para elevar a arrecadação tributária sem mexer na rígida estrutura de gastos públicos.

Em um aceno político, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dividiu o mérito da suposta conquista com o Legislativo e o Judiciário, que lhe deram vitórias importantes nas últimas semanas na área fiscal. Não resistiu, no entanto, a fazer coro com o presidente Lula e convocou o Banco Central (BC) a baixar os juros. “Está faltando o BC se somar a esse esforço, mas eu quero crer que nós estejamos prestes a ver isso acontecer”, disse Haddad.

Chega a ser irônico que o ministro tenha aproveitado o momento para pressionar o BC a baixar a taxa básica de juros. Afinal, talvez o recado mais explícito do comunicado da S&P tenha sido precisamente na direção oposta. “Esperamos que a independência do Banco Central para buscar sua meta de inflação continue, apesar de algumas pressões políticas”, disse o comunicado.

Sobre as ações de governo, a S&P alertou que a melhora na nota de classificação dependerá necessariamente de políticas que reduzam a vulnerabilidade das finanças públicas – ou seja, da aprovação de reformas adicionais na área administrativa e tributária. Ressaltou ainda que uma estrutura de políticas inadequada poderá resultar na deterioração fiscal adicional, endividamento acima do esperado e redução dos fluxos de investimento internacionais.

Para além da autonomia do BC, a agência elogiou políticas aprovadas no passado recente, como as reformas trabalhista e previdenciária, e avaliou que sua reversão parece bastante improvável no Congresso. Sem mencionar a instabilidade permanente que caracterizou o mandato de Jair Bolsonaro, a S&P destacou a resiliência do arranjo institucional do País – que impede a tramitação célere das reformas estruturais, mas garante o equilíbrio e a independência entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. “O Brasil é uma democracia com amplos pesos e contrapesos, incluindo um Judiciário ativo.”

A efetiva reconquista do grau de investimento, no entanto, ainda é um feito que a maioria dos economistas enxerga com bastante ceticismo. Ele foi dado pela primeira vez pela mesma S&P em 2008, mas retirado pela agência em 2015, uma semana após o governo Dilma enviar ao Congresso um Orçamento com um até então inédito déficit de R$ 30,5 bilhões. Não foi apenas a projeção de um rombo que convenceu a agência a rebaixar o País, mas a certeza de que essa trajetória de deterioração fiscal não seria revertida tão cedo – o que a passagem dos anos confirmou.

O governo, agora, tem uma oportunidade de provar que merece o crédito que nele foi depositado. É verdade que o selo já teve mais relevância no passado, mas ele ainda serve como referência para muitos gestores de fundos sediados no exterior enviarem investimentos ao Brasil, sobretudo na área de infraestrutura, que é tão deficiente no País. Recuperar o grau de investimento exigirá o abandono de políticas fracassadas e já testadas no passado, um pragmatismo que tem faltado ao presidente Lula nestes primeiros meses de mandato.