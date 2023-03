Greve mostra despreparo de SP

A paralisação do metrô, seja por pane, acidente ou greve de metroviários, causará problemas para a população de qualquer grande cidade do mundo. O modal é indispensável para o deslocamento de grandes contingentes de pessoas nas metrópoles, com reflexos até na fluidez de outros meios de transporte urbano. No caso da paralisação por greve, causar esses transtornos aos usuários é objetivo deliberado, pois é esse o instrumento de pressão que os grevistas têm à mão para exigir que governos ou empresas deem atenção às suas reivindicações.

Porém, o que acontece na cidade de São Paulo é coisa de outra ordem. A capital paulista claramente não tem um plano de contingência minimamente decente para o caso de paralisação de seu sistema de trens e metrô. Quando isso acontece, a metrópole para e os paulistanos vivem dias de caos.

Foi o que ocorreu na quinta-feira passada, pela enésima vez, quando o Sindicato dos Metroviários decidiu iniciar uma paralisação dos trens das Linhas 1 (Azul), 2 (Verde), 3 (Vermelha) e 15 (Prata) da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (Metrô), que durou dois dias. Foi o que bastou para que centenas de milhares de passageiros não conseguissem chegar ao trabalho, perdessem seus compromissos e enfrentassem dificuldades para sair ou chegar em casa.

Não se discute aqui se as reivindicações dos metroviários paulistas eram justas ou não. O sindicato alegou descumprimento de acordos com o Metrô que vêm desde antes da pandemia de covid-19. Fato é que a Justiça e o Ministério Público do Trabalho atuaram na mediação da contenda e um acordo celebrado na manhã do dia 24 levou ao fim da greve.

A questão de fundo é o inferno que essas paralisações representam para os paulistanos. Não há ônibus suficientes para deslocar todos os passageiros. É comum ver grandes aglomerações nas estações, algumas chegando a invadir pistas de ruas e avenidas da capital paulista. O transporte por carros de aplicativos fica insustentável para a maioria dos trabalhadores, que não têm condições de arcar com as tais “tarifas dinâmicas”.

Tão graves foram esses transtornos que, pela primeira vez na história do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas autorizou a liberação das catracas durante a greve, uma demanda antiga do Sindicato dos Metroviários e jamais atendida por antecessores de Tarcísio. A liberação só não aconteceu porque o Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (TRT-2) impediu a política de “catraca livre”. Com bom senso, o desembargador Ricardo Apostólico Silva avaliou que o transporte gratuito “poderia submeter o sistema ao recebimento de usuários acima do regular, diante da evidente migração de passageiros de outros meios de transporte”. O risco de colapso, evidentemente, não era desprezível, sem falar no risco à integridade física dos passageiros e funcionários do Metrô.

Essa não foi a primeira e decerto não foi a última vez que o Metrô de São Paulo deixou de circular, pelas mais variadas razões. Passa da hora de o governo do Estado e a Prefeitura planejarem e implementarem um plano de contingência que represente um mínimo de respeito com os cidadãos que só querem ir e vir.