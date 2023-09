Guarda municipal não é polícia

O Supremo Tribunal Federal (STF) cometeu grave erro ao incluir as guardas municipais no Sistema de Segurança Pública, equiparando-as, na prática, às polícias, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis e as Polícias Militares. A decisão foi proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995, interposta pela Associação Nacional dos Guardas Municipais (ANGM). Empatado em cinco a cinco, o julgamento estava suspenso desde junho, aguardando a recomposição do colegiado do STF. No dia 25 de agosto, o ministro Cristiano Zanin proferiu o voto de desempate pelo provimento da ação.

A Constituição de 1988 não ignorou as guardas municipais. Estabeleceu que “os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”. E, coerente com a natureza e a função desses órgãos municipais, o legislador constituinte não os mencionou no art. 144, entre os integrantes do Sistema de Segurança Pública.

No entanto, em vez de respeitar a escolha da Constituição, o STF preferiu fazer sua própria escolha. À revelia do que o texto constitucional dispõe, a Corte ignorou as enormes diferenças, dos bens jurídicos sob sua proteção ao treinamento recebido, entre as polícias e uma guarda de natureza patrimonial.

Além de equivocada institucionalmente, a decisão do Supremo é perigosa. A partir de agora, é quase certo que as cerca de mil guardas municipais existentes no País, além de outras que possam ser criadas, exercerão pressão sobre prefeitos e câmaras municipais para receber novas atribuições e quiçá armas de fogo, que são de uso exclusivo das forças policiais. No limite, poderá haver no Brasil nada menos que 5.568 “polícias municipais” – armadas, sem o devido treinamento para atividades voltadas à segurança pública e, principalmente, sem estarem sujeitas ao mesmo regime jurídico das polícias, civis ou militares, estaduais ou federais. Uma temeridade.

Até a conclusão do julgamento da ADPF 995, prevalecia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que aos guardas municipais não cabe exercer atividades típicas de policiais, tais como patrulhamento ostensivo, revistas pessoais e apreensões. Não se discute que os agentes municipais, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não só podem, como devem prender indivíduos que se encontram em flagrante delito. Mas o que a ANGM queria – e conseguiu – era algo que vai muito além: trata-se de uma descabida e arriscada equiparação entre guardas municipais e polícias.

Ao dizer que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, na prática o STF reconhece que elas têm o mesmo status jurídico dos demais integrantes do sistema, o que não faz o menor sentido. As polícias estão submetidas a rigoroso controle externo e independente, enquanto as guardas municipais respondem, em geral, apenas aos prefeitos e às suas próprias corregedorias internas.

Talvez alguém possa pensar que a decisão do STF, ampliando o escopo constitucional das guardas municipais, contribui para a segurança das cidades. Trata-se de grave engano. É preciso treinar e melhorar as polícias, e não apenas dizer que outros agentes públicos, não treinados e sem contar com o devido controle, podem atuar como policiais.

Além disso, ao ampliar além do que estabelece a Constituição, o Supremo interferiu na distribuição de competências entre os entes federativos. Não existe polícia municipal. Segurança pública é competência dos Estados. Aos municípios cabe apenas instituir guarda de natureza patrimonial.

Em vez de dar provimento à ADPF 995, o STF deveria ter rejeitado liminarmente a ação. Afinal, tal como prevê a Constituição, associação privada não tem legitimidade para propor esse tipo de ação. No entanto, o Supremo preferiu fazer populismo barato, lidando de forma não técnica com um tema sério, que tem muitas implicações sociais, políticas e institucionais. Perde o País.