Hermenêutica criativa

Em 2019, o Congresso aprovou importante aperfeiçoamento do sistema de Justiça penal, aprimorando a separação que deve existir entre a fase de investigação e a processual. A Lei 13.964/2019 estabeleceu que um juiz deve cuidar da investigação criminal e outro, do julgamento. Ela não criou nenhum cargo nem gerou despesas adicionais. Com a figura do juiz de garantias, o Legislativo apenas fez uma redistribuição de funções, de forma a assegurar maior imparcialidade às decisões judiciais. O juiz que autoriza as provas não deve ser o mesmo que as avalia na sentença.

No entanto, esse aperfeiçoamento ainda não foi implementado. Proferida em janeiro de 2020 pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma liminar suspendeu os efeitos de parte da lei. A decisão foi uma agressão às competências do Legislativo. Sem apresentar nenhum fundamento constitucional para a suspensão – afinal, a figura do juiz de garantias, pelo contrário, fortalece o que dispõe a Constituição sobre a necessária imparcialidade do magistrado –, o ministro alegou que a medida aprovada pelo Congresso ensejava uma “completa reorganização da Justiça criminal do País”.

De fato, a Lei 13.964/2019 poderia ter previsto um tempo para a implementação do juiz de garantias. Mas o que fez o ministro Luiz Fux, sem respaldo na Constituição, não proporcionou nenhum prazo de transição. Ele apenas suspendeu a medida, por discordar dela.

Agora, mais de três anos depois da liminar, o STF começou a julgar o tema. E, uma vez mais, o ministro Luiz Fux surpreendeu. Sem dispor de argumentos para barrar a figura do juiz de garantias, o relator da ação propôs que a adoção do dispositivo da Lei 13.964/2019 seja opcional para cada localidade.

Ora, ou bem a figura do juiz de garantias é inconstitucional, e nesse caso não seria aceitável nem em sua forma “opcional”, ou bem é constitucional, e então deve ser adotada conforme expresso na lei que a implantou. O meio-termo proposto pelo ministro Luiz Fux é uma improvisação que não está prevista nem na lei nem na Constituição. Trata-se somente da inclinação inconfessável do ministro de fazer do STF, a todo custo, instância política revisora da vontade do Congresso.

Para piorar, a criação interpretativa do ministro Fux foi feita sob o argumento de que a implementação do juiz de garantias trará novos gastos aos tribunais. Não há nenhuma evidência nesse sentido, até porque o juiz de garantias não gera nenhum trabalho adicional. Trata-se de uma redistribuição de funções. No entanto, na ausência de outros argumentos, Luiz Fux, o mesmo cujas liminares concedendo auxílio-moradia a todos os juízes custaram aos cofres públicos mais de R$ 1 bilhão entre 2014 e 2018, mostrou-se preocupado com as finanças da Justiça.

O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e deverá ser retomado após o recesso do STF, na sessão de 9 de agosto. Que o restante do colegiado, atendo-se às competências da Corte, não queira redigir as regras processuais penais. Isso é atribuição do Congresso.