Hora da prudência

Pode ser lida como natural a expressão de entusiasmo de expoentes do governo Lula da Silva, entre os quais o próprio, diante dos resultados do primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. O pleito do último dia 22 trouxe alívio no Palácio do Planalto ao indicar o favoritismo do atual ministro da Economia, o peronista Sergio Massa, na disputa do segundo turno de novembro contra o candidato “antissistema” Javier Milei. O jogo ainda indefinido, entretanto, requer do Brasil a contenção de ânimos e de iniciativas que possam ser consideradas, no país vizinho, como intervenções em seu processo eleitoral. A bem do interesse nacional, convém preservar o diálogo com o vencedor, seja qual for sua identidade político-ideológica.

No primeiro turno, setores políticos antagônicos do Brasil imiscuíram-se em diferentes graus, como se a eleição, do lado de lá da fronteira, replicasse automaticamente a polarização do lado de cá. A caravana de apoio de parlamentares direitistas brasileiros a Milei, liderada pelo notório deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foi uma expressão dessa desajustada visão transnacional da disputa argentina. A presença na campanha de Massa de especialistas em marketing político, que no passado prestaram seus serviços ao PT, igualmente gerou ruídos. Ao ser conhecido o resultado de domingo, ministros de Lula ultrapassaram o limite da cautela nas redes sociais.

Além da camaradagem com o peronismo, o governo Lula tem um rol de motivos para torcer pela vitória de Massa. Uma parte deles coincide com o interesse nacional, uma vez que o adversário do peronista, não por acaso apelidado de “El Loco”, defende a saída da Argentina do Mercosul, vê como problema o comércio bilateral e trata o Brasil como tão “comunista” quanto a China. Mais graves, na perspectiva brasileira, são suas propostas de governo para a correção do rumo da economia do país. Mesmo abrandadas na campanha, as promessas de Milei de dolarização total, de implosão do Banco Central e de ajuste fiscal extremo sinalizam para um colapso nunca antes visto em um país calejado no caos econômico.

Faz-se necessário ponderar que a firme relação Brasil-Argentina foi construída a partir de elos de confiança que encerraram uma corrida nuclear nos anos 1980. Da construção do Mercosul, com compromissos que vão muito além da integração comercial, ao enfrentamento de crises locais e internacionais, ambos os países sobrepuseram juntos a paz, a democracia e a integração como valores inalienáveis. Ao Brasil, interessa uma Argentina sustentável do ponto de vista econômico e socialmente justa. A recíproca é verdadeira do outro lado – salvo na retórica de Milei.

O cenário de incertezas na Argentina até 19 de novembro exige ponderação do Brasil, mesmo ao custo do atraso de medidas para a desobstrução do comércio bilateral e outras emergências. Qualquer suspeita de interferência do Executivo e da oposição no processo eleitoral argentino, mesmo inconsistente, resultará em potencial prejuízo às relações. A razão demanda prudência neste momento e, sobretudo, a preservação dos laços Brasil-Argentina.