Hora de atuar no Haiti

O Haiti vive sob estado de emergência e toque de recolher desde a noite de 3 de março. Não se trata de situação inédita na trajetória dos cidadãos de um país historicamente assolado pela violência sem limites de facções criminosas e pela debilidade de suas instituições. Desta vez, no entanto, a decretação da emergência logo após os ataques de gangues a duas prisões, que provocaram 15 mortes e a fuga de 4.000 presidiários, indica que o país caribenho degringolou para um quadro mais grave e preocupante. O caos na segurança pública e a instabilidade política ultrapassaram a capacidade de resposta de um Estado reconhecidamente frágil.

Parte da atual crise no Haiti pode ser atribuída à inabilidade da classe política em construir um Estado de Direito Democrático minimamente sólido depois da derrocada da ditadura dos Duvaliers, em 1986. Em especial, para lidar com os desafios da nação mais miserável e instável do Hemisfério Ocidental – da proliferação de gangues à falta de projeto econômico, passando pela precariedade dos serviços públicos de educação e saúde. Em 2024, tudo está por ser feito no país.

No entanto, também é notório o fato de a assistência financeira e a cooperação internacional terem permanecido aquém das necessidades do Haiti. Além de suas históricas mazelas, o país ainda hoje convive com os efeitos do terremoto de 2010, do furacão de 2016 e das epidemias de cólera e de covid-19. Mas apenas uma pequena parcela da ajuda internacional de US$ 187 milhões, prometida em 2021, chegou ao país. Nos últimos anos, a negligência de potências globais e regionais prevalecia enquanto as instituições haitianas se esfacelavam. Basta recordar que o pedido de uma nova missão de estabilização das Nações Unidas apresentado pelo presidente Ariel Henry em 2021 foi parcialmente aprovado apenas em outubro de 2023. O Conselho de Segurança autorizou uma força policial sob o comando do Quênia – ainda por ser embarcada.

Enquanto as gangues se mantiverem ativas, o Haiti não passará de uma terra arrasada, em que 22% do Produto Interno Bruto (PIB) vem de remessas de emigrantes haitianos – a rigor, autoexilados da violência e da falta de perspectivas. No campo institucional não é diferente. A insegurança provocou sucessivas crises políticas nos últimos anos e tornou inviável a eleição presidencial de 2023 e a posse do sucessor de Ariel Henry em fevereiro passado. A legitimidade de Henry, que acumula as funções de chefe de Estado e de governo desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021, é questionada. O risco de ser derrubado não é pequeno.

O cenário do Haiti chegou a um limite – não comporta mais a negligência da comunidade internacional. Tratar o caos do país como insolúvel e deixá-lo à mercê das gangues, da instabilidade política, da miséria e dos eventos climáticos extremos a que está sujeito é o mesmo que condenar deliberadamente à desgraça infinita mais de 11,4 milhões de pessoas. Essa não é uma resposta aceitável sob os pontos de vista moral e humanitário.