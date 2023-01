Inadiável recuperação do investimento público

Os investimentos privados em infraestrutura deverão alcançar R$ 131,1 bilhões em 2022, a maior soma neste século em valores reais, e até 2027 serão pelo menos mais R$ 173,1 bilhões em projetos de concessão já licitados e outros cuja licitação está programada para ocorrer nos próximos anos. A disposição do setor privado é o lado bom de um problema nacional crônico cuja dimensão em valores foi apresentada no Livro Azul da Infraestrutura 2022, elaborado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). O outro lado, o dos investimentos públicos, é desanimador. Recursos públicos destinados à melhoria de rodovias, ferrovias, portos e outras áreas encolhem há anos.

O anúncio, ainda na fase de transição de governo, de que a infraestrutura terá tratamento preferencial na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva é bem-vindo. Mas não desperta grandes esperanças. É severo o problema de falta de recursos para investimentos em razão do engessamento do Orçamento da União, comprometido com despesas obrigatórias que deixam margem muito estreita para aplicar em infraestrutura. Gestões petistas, de sua parte, deixaram nítidas suas dificuldades em aceitar a presença de capitais privados em áreas antes ocupadas pelo setor público, mas que se degradaram por ineficiência, corrupção ou escassez de recursos, como a de infraestrutura.

O Livro Azul deixa claro o impacto que a crise das finanças públicas nos últimos anos teve nos valores investidos em infraestrutura. Os investimentos privados vêm aumentando continuamente: passaram de R$ 125,7 bilhões em 2014 para os mais de R$ 130 bilhões previstos para este ano. Mas o total de investimentos caiu de R$ 207,5 bilhões, o maior valor deste século, para R$ 163,0 bilhões. É a consequência mais evidente da perda de capacidade de investimentos do governo federal. O total de recursos públicos aplicados em infraestrutura diminuiu de R$ 81,8 bilhões em 2014 para R$ 31,9 bilhões em 2022.

À notória crise fiscal que compromete cada vez mais a eficiência do Estado brasileiro, e por isso precisa ser resolvida com reformas profundas, somam-se a falta de planejamento de longo prazo, a insegurança jurídica e os projetos mal estruturados, lembra o documento.

O que está disponível hoje é insuficiente, pois o estoque de infraestrutura no Brasil avaliado pela Abdib corresponde a 34% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto em outros países, como Índia e China, chega a 58% e 76%, respectivamente. Mudanças têm sido observadas no País nos últimos anos, mas a necessidade de investimentos é muito maior do que os valores que as empresas preveem para os próximos anos. “Os esforços para a expansão do investimento privado, por mais que tenham logrado êxito em gerar bons resultados, não têm sido capazes de recuperar as necessidades do setor”, diz o Livro Azul, pois os investimentos públicos vêm sendo drasticamente reduzidos, até alcançar seu nível histórico mais baixo em 2021.

O potencial para o rápido crescimento dos investimentos é amplo, lembra o relatório da Abdib, com extensa relação de obras e projetos nas áreas de transporte e logística, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mobilidade urbana, saneamento e infraestrutura social, listados por região e Unidade da Federação. Carência mais notória tem o setor de transportes, que demanda investimentos anuais equivalentes a 2,26% do PIB, mas recebeu apenas 0,35% em 2021. Também carece agudamente de investimentos o setor de saneamento.

Além dos benefícios diretos que proporcionam quando concluídos, os projetos de investimento em infraestrutura têm forte potencial de geração de emprego. Citando estudos do Fundo Monetário Internacional (FMI), a Abdib aponta que, em economias emergentes, investimentos adicionais de US$ 1 milhão em saneamento básico têm potencial para gerar 35 empregos.

“Setores público e privado precisam caminhar de forma sinérgica para potencializar todas as possibilidades de investimentos”, defende a Abdib. Espera-se que o novo governo compartilhe desse entendimento.