Incivilidade brasileira

O Fórum Nacional de Segurança Pública (FNSP) sublinha a cada ano o caráter violento da sociedade brasileira e o quão distante as políticas de governo adotadas até hoje estão de arrefecê-lo. Em nada muda essa realidade o fato de o mais recente anuário dessa organização, divulgado anteontem, ter registrado a segunda queda anual consecutiva nos homicídios em 2022. O total continua gritante. Houve 47.508 assassinatos no Brasil ou, para tornar o número mais compreensível, uma média de 130 mortes violentas por dia. O cenário é compatível com o de zonas de guerra.

O Brasil é também terreno onde avançaram os crimes de estupro, de feminicídio e de estelionato, destaca o anuário da FNSP. Igualmente é a pátria de uma parcela crescente da população detida em um sistema carcerário de atroz violação aos direitos humanos e sabidamente incapaz de preparar os detentos para o retorno à sociedade. Da mesma forma, trata-se de corredor internacional do narcotráfico consolidado por um crime organizado que prospera e se profissionaliza.

Divulgado desde 2011, o anuário do FNSP reproduz a cada ano o mesmo traço comum aos assassinados no Brasil: negros, de 12 a 29 anos de idade, majoritariamente do sexo masculino e mortos por armas de fogo. Esse perfil indica que a violência não prospera apenas no vácuo das políticas de segurança pública do País, mas também na fragilidade das agendas de educação, de emprego, de crescimento econômico sustentável, de combate ao racismo e de inclusão e assistência social.

É certo que políticas de combate à violência de gênero, acertadamente adotadas nos últimos anos, trouxeram maior confiabilidade às estatísticas de estupro. A tipificação ampliada desse crime, a instalação de Delegacias da Mulher e a oferta de proteção do Estado às cidadãs sob ameaça de morte tornaram possível o preenchimento de boletins de ocorrência que, antes, ficavam em branco por medo, vergonha ou falta de respaldo da polícia e da Justiça. Essas iniciativas, porém, não foram suficientes para evitar que, a cada hora, em média, oito mulheres tenham sido estupradas no País.

Algumas iniciativas estatais exacerbaram a violência. A flexibilização de regras para a aquisição de armas por colecionadores e caçadores, o ponto central da política de segurança pública da gestão de Jair Bolsonaro, certamente contribuiu para o Brasil fixar-se no patamar de 23,4 homicídios por 100 mil habitantes. A medida, segundo o FNSP, facilitou o acesso de criminosos a armas de fogo. Foi uma das razões para o aumento de 1,3% no total de assassinatos no Estado de São Paulo no ano passado.

O diagnóstico é perturbador. Muitos preferirão manter seus antolhos para alimentar a ilusão de um Brasil pacífico, alegre e cordial. Tal opção, porém, não cabe aos formuladores de políticas públicas. Desse grupo exige-se análise profunda das estatísticas do FNSP e a concepção de políticas capazes de conduzir o País às condições básicas de civilidade.